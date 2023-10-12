Танки «Абрамс» – машины хорошие, но перспектив у них мало

Мир снова входит в состояние холодной войны со всеми вытекающими из этого последствиями в виде глобальных геополитических и прочих изменений. А вот боевая техника, кажется, как раз из эры холодной войны, правда, прошлой, только начинает выходить. И действительно, эффективность многих образцов вооружений, концепция которых берёт своё начало ещё в прошлом веке, уже вызывает вопросы. Ярким примером здесь является американский танк «Абрамс», в возможности которого обеспечивать доминирование в будущих войнах начал сомневаться даже Армейский научный совет США.
Танк тяжелеет, а угроз всё больше
Почти два месяца назад Армейский научный совет США, консультирующий американское оборонное ведомство, опубликовал отчёт, затрагивающий применение танков М1 «Абрамс» в будущих военных конфликтах 2040-х годов, в том числе наиболее вероятном – с Китаем. Его авторы, изложив возможные варианты развития событий, пришли к выводу, что данные боевые машины в перспективе окажутся неэффективным средством и не смогут обеспечить доминирование на поле боя.
Причин тому несколько, но одна из главных – неспособность противостоять всем современным и будущим угрозам. Впрочем, здесь стоит добавить, что его защищённость уже фактически достигла своего предела.
Безусловно, последние модификации «Абрамса» в лице М1А2 SEP v.3 являются одними из самых бронированных танков в мире. Имеющиеся сведения позволяют предположить, что лобовая проекция этого «американца» может выдержать попадания наиболее современных подкалиберных снарядов и кумулятивных ракет, включая российские. Что, в общем-то, не удивительно, особенно с обеднённым ураном в составе. Однако даётся это превосходство не просто так.
Ценой, которую приходится платить в обмен на защиту, является большая масса машины. Напомним, у первоначального варианта «Абрамса» версии М1, чьё производство началось ещё в 1979 году, она находилась на уровне 54 тонны. Однако с годами, из-за постоянных модернизаций оборудования и брони, этот показатель увеличился более чем на двадцать процентов и теперь составляет 66,8 тонны у М1А2 SEP v.3.
Столь большое количество «лишних килограммов» уже привело к логистическим сложностям при перевозках железнодорожным и авиационным транспортом, а также в перспективе сильно ограничит проходимость по мостам в предполагаемых районах боевых действий. Так что ни о каком усилении брони, в любом случае связанном с ростом массы, не может быть и речи.
Но развитие противотанковых средств не стоит на месте.
«Абрамсы», как и абсолютно все современные серийные танки в мире, построены по единому принципу дифференцированной броневой защиты, получившему широкое распространение ещё в годы Второй мировой войны. Он подразумевает расположение основного массива брони в лобовых частях корпуса и башни машины, тогда как бортам, корме и крыше остаётся довольствоваться совершенно несоизмеримыми или, проще говоря, кратно меньшими толщинами.
Но наступает момент, когда господствовавшие принципы начинают трещать и рушиться, как гнилые балки.
Военные конфликты последних лет, включая арабо-израильские столкновения, войны в Карабахе и спецоперацию на Украине, показали, что защита танкам требуется не только в лобовой проекции, а во всех, куда может достать снаряд. Причиной тому стало как использование огромного количества самых разнообразных противотанковых ракетных комплексов и гранатомётов, в сочетании с разведывательными средствами, «выщёлкивающими» танки со всех сторон. Так и принявшее характер эпидемии распространение дронов во всех их воплощениях, начиная от ударных БПЛА военного назначения и барражирующих боеприпасов, заканчивая кустарными переработками гражданских беспилотников в камикадзе или под сброс гранат.
Угрозы, с которыми может столкнуться танк на поле боя
Как правильно подмечают авторы исследования, эта тенденция сохранится в будущих войнах и, без всякого сомнения, получит своё развитие.
Однако пассивное бронирование «Абрамса» противостоять даже нынешнему арсеналу не может, поскольку дополнительное усиление бортов, кормы и крыши, куда обычно и прилетают эти незваные для танкистов гости, попросту не предусмотрено и без того перетяжелённой конструкцией машины. И даже такие меры, как динамическая защита полностью решить этот вопрос не в состоянии ввиду её сравнительно лёгкой нейтрализации.
Разумеется, наиболее современные М1А2 SEP v.3 могут оснащаться комплексом активной защиты «Трофи» израильского производства, но это изделие может противодействовать далеко не всему спектру угроз на поле боя – как минимум для дронов она полностью бесполезна, что было продемонстрировано в ходе нынешнего вторжения ХАМАС на территорию Израиля.
Взамен же оно утяжеляет танк почти на тонну, увеличивает его габариты, требует наличия больших по размеру и массе аккумуляторов с противовесами на лбу башни, а также потребляет из бортовой сети немалое количество энергии. Исходя из чего, многие военные и эксперты сходятся в едином мнении, что «Трофи» в каком-то смысле является больше обременением, нежели дополнением американского танка. Поэтому над нормальной интеграцией всех систем защиты и реализации усиленного бронирования ещё предстоит подумать.
Проблемы с доставкой
Проблематика защищённости «Абрамса» в военных конфликтах, хоть и является одной из первоочередных задач, но на статус основной всё-таки не тянет. Как минимум, возникают вопросы на тему того, как в оперативном порядке доставить бронетанковые бригады в район предполагаемых боевых действий за тысячи километров от территории США.
Вариантов решения этой проблемы существует два: переброска бронетехники, сопутствующих грузов и персонала, в том числе экипажей, с помощью морского или авиационного транспорта. Однако транспортировка морем сопряжена со вполне ожидаемыми сложностями: это попросту небыстрое дело, которое требует значительного времени, а также задействования большого количества единиц флота – как транспортных кораблей, так и сопровождающих, наличие которых в достатке вызывает сомнения.
Посему данный вариант наиболее подходит для переброски войск и снабжения в условиях уже идущей войны, либо очень и очень заблаговременно до начинающегося конфликта.
С авиацией в качестве средства перевозки боевых машин возникают сложности уже другого характера, связанные с тем, что танки и БМП, входящие в бронетанковые бригады, груз весьма негабаритный и очень тяжёлый. Напомним, из-за роста массы «Абрамса» более чем на 12 тонн, возможности его авиатранспортировки кардинально изменились. Безусловно, C-17 Globemaster III (коих сейчас менее 300 единиц), являющийся основным транспортником для таких «пассажиров», хоть и продолжает таскать M1A2 SEP v.3, но уже с минимальным запасом полезной нагрузки. А такой атлант, как С-5 Galaxy, ранее спокойно бравший на борт два танка, теперь берёт только один.
Здесь примером, ярко иллюстрирующим сложившееся положение, может служить вторжение в Ирак в 2003 году, когда для перевозки комплекта из пяти танков «Абрамс», пяти БМП «Брэдли», батальонного командного пункта и экипажей потребовалось тридцать самолёто-вылетов С-17. А для переброски бронетанковых бригад со всем необходимым в будущем конфликте – по подсчётам авторов исследования – на дальнее расстояние потребуется уже 575 самолёто-вылетов. И это не включая другие подразделения.
Причем в качестве будущего конфликта рассматривается война с Китаем в различных сценариях, которые представлены на прикреплённом ниже изображении. Но в приоритете, конечно же, Тайвань.
По нему авторы говорят следующее:
Исследовательская группа провела настольную военную игру, используя ближайший тайваньский сценарий при поддержке Центра армейского анализа.
Эта военная игра продемонстрировала ценность бронетехники для защиты Тайваня, но трудности с развертыванием и обеспечением не позволили прибыть американской бронетехнике в достаточном количестве до того, как Китай поставил перед собой свершившийся факт.
Обзор секретных отчетов о военных играх и другой анализ выявили аналогичные проблемы с развертыванием и обеспечением.
Эта военная игра продемонстрировала ценность бронетехники для защиты Тайваня, но трудности с развертыванием и обеспечением не позволили прибыть американской бронетехнике в достаточном количестве до того, как Китай поставил перед собой свершившийся факт.
Обзор секретных отчетов о военных играх и другой анализ выявили аналогичные проблемы с развертыванием и обеспечением.
Проблема эта, безусловно, комплексная и включает в себя вообще все логистические моменты, начиная от достаточного количества транспорта и заканчивая должным обеспечением войск всем необходимым. В конце концов, даже БМП «Брэдли» хорошей транспортабельностью, несмотря на меньшую массу, не обладает. Тем не менее влияние «Абрамса» как основы бронетанковых сил очевидно:
Дискуссии с руководством армии и отставными генералами, которые несли совместную ответственность в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе, указывают на необходимость пересмотреть вес основного боевого танка. Все согласны с тем, что M1 массой 70 («коротких») тонн и более не является тактически, оперативно или стратегически мобильным. Поэтому важно изучить возможность значительного снижения веса ОБТ следующего поколения без ущерба для его защиты в частности и эксплуатационных возможностей в целом.
Когда желания совпали с возможностями
Приняв во внимание тот факт, что войны в будущем будут характеризоваться широчайшим взаимодействием родов войск, тотальным применением совершенно разных разведывательных средств, включая те, которые используются непосредственно на поле боя, а также робототехники, авторы рекомендовали целый ряд новых боевых машин. В числе них, к слову, были роботизированные танки, а также намёки на будущее использование гиперзвуковых ракетных комплексов для поражения бронированных целей. Но, поскольку большинство этих предложений носят скорее рекомендательный характер, стоит обратиться к тем, которые непосредственно касаются танков.
Констатируя, что М1 «Абрамс» уже не может сыграть ключевой роли в гипотетических, но вполне вероятных конфликтах, исследователи пришли к выводу, что массу основного танка желательно всё-таки снизить. В их представлении, боевая машина данного класса должна находиться в пределах 55–60 тонн, иметь высокоимпульсное орудие калибра 130-мм, гибридную силовую установку и сокращённый экипаж. Что позволит сократить влияние «лишнего веса» на логистику, а также раскроет новые возможности танка на поле боя. Во многом за счёт обновлённой брони и других систем защиты, способных дать отпор современным и будущим угрозам.
Характеристики предлагаемых научным советом боевых машин в сравнении с классическим «Абрамсом»
Однако, принимая во внимание тот факт, что полностью проблему мобильности новый танк решить не сможет, к рассмотрению был предложен танк более лёгкой весовой категории в пределах 35–40 тонн с крупнокалиберной пушкой, сравнительно слабой бронёй и активными средствами защиты. Определять роль этой машины как лёгкого танка научный совет не стал, позиционируя её скорее как основной танк в «лёгком исполнении», но тенденция разделения этой техники на лёгкую и тяжёлую прослеживается. Прежде всего потому, что даже при всех экзекуциях с основным боевым танком, войскам требуется транспортабельная мобильная и защищённая пушка, которую можно оперативно доставить без такого длинного логистического хвоста, как у «Абрамса».
И вот тут вырисовывается интересная ситуация: эти рекомендации Армейского научного совета США так или иначе уже начали претворяться в жизнь.
Буквально месяц назад американское военное руководство объявило, что дальнейшая модернизации танков М1А2 под стандарт SEP v.4 будет полностью прекращена по причине их большой массы, сложностях в логистике и обеспечении защиты. Вместо этого усилия будут сосредоточены на полностью переосмысленном концепте «Абрамса» под индексом М1Е3, создание которого планируется ближе к 2030-м годам. Причём производство модификаций SEP v.3 будет продолжено в небольших объёмах, а их служба в войсках продолжится до перевооружения бронетанковых подразделений новой машиной.
По всей видимости, будущий М1Е3, будет в значительной степени переработан по компоновке, в том числе за счёт внедрения автоматизированного заряжания пушки и необитаемой, либо низкопрофильной башней, что позволит перераспределить пассивное бронирование машины и уменьшить её массу. А такие составляющие, как активная защита, средства борьбы с дронами и т. д., будут изначально встроены в конструкцию, являясь её дополнением, а не обременением. При этом возможно, что речь идёт об использовании наработок по AbramsX.
А в качестве «лёгкого танка» уже выступает M10 Booker – средство огневой поддержки пехоты на поле боя с возможностью быстрого развёртывания за пределами страны, о чём мы писали в статье Американский M10 Booker: танк или не танк – лишь бы пехота радовалась. Обладая 105-мм пушкой, бронёй против снарядов малокалиберных пушек и современной электроникой, эти машины должны стать «основным калибром» пехотных бригад с возможностью быстрой транспортировки авиацией в зону предполагаемого конфликта. Расхождения с рекомендациями Армейского совета у этого изделия, конечно, есть, но проблема отсутствия бронированной мобильной пушки у пехотных и десантных войск, существовавшая ещё со времён снятия с вооружения М551 «Шеридан», будет решена.
На данный момент подписан контракт на производство 504 единиц М10 «Букер», а первые поставки ожидаются уже до конца текущего года. Предполагается, что все машины будут сформированы в батальоны и переданы пехотным и воздушно-десантным дивизиям.
Таким образом, каждая пехотная бригада в перспективе будет оснащена ротой этих машин.
Так что в войну будущего США уже определённо могут вступить с обновлённым танковым парком, основу которого составят лёгкие и тяжёлые танки, по большей части уже лишённые проблем транспортировки, оперативного развёртывания и защищённости.