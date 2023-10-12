Танки «Абрамс» – машины хорошие, но перспектив у них мало

Танк тяжелеет, а угроз всё больше



Угрозы, с которыми может столкнуться танк на поле боя

Проблемы с доставкой

Исследовательская группа провела настольную военную игру, используя ближайший тайваньский сценарий при поддержке Центра армейского анализа.



Эта военная игра продемонстрировала ценность бронетехники для защиты Тайваня, но трудности с развертыванием и обеспечением не позволили прибыть американской бронетехнике в достаточном количестве до того, как Китай поставил перед собой свершившийся факт.



Обзор секретных отчетов о военных играх и другой анализ выявили аналогичные проблемы с развертыванием и обеспечением.

Дискуссии с руководством армии и отставными генералами, которые несли совместную ответственность в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе, указывают на необходимость пересмотреть вес основного боевого танка. Все согласны с тем, что M1 массой 70 («коротких») тонн и более не является тактически, оперативно или стратегически мобильным. Поэтому важно изучить возможность значительного снижения веса ОБТ следующего поколения без ущерба для его защиты в частности и эксплуатационных возможностей в целом.

Когда желания совпали с возможностями

Характеристики предлагаемых научным советом боевых машин в сравнении с классическим «Абрамсом»