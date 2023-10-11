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Впервые в истории долг США вырос на полтриллиона долларов всего за три недели

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Впервые в истории долг США вырос на полтриллиона долларов всего за три недели

Американский долг продолжает бить рекорды. После того как в конгрессе и администрации США договорились сделать «ход конём», фактически отменив верхнюю планку госдолга до вступления в должность следующего президента, рост в значительной степени ускорился. Если обычно в последние годы он прибавлял в среднем 200-300 млрд долларов в месяц, то теперь темпы выросли вдвое - на полтриллиона примерно на 3 недели (с 18 сентября).


Данные системы мониторинга американского госдолга показывают, что к настоящему моменту он превышает 33,52 трлн долларов. Это означает, что всего за три с недели долг Соединённых Штатов вырос на полмиллиарда долларов, чего не было никогда в истории США.



Долг каждого гражданина США, включая младенцев и глубоких стариков, вплотную приблизился к отметке в 100 тысяч долларов. Тем временем каждый американский налогоплательщик имеет долг в размере почти 260 тысяч долларов ($258257).

Эксперты в области экономики говорят о том, что с каждым новым месяцем темпы роста суммарного американского долга будут увеличиваться всё быстрее. Планку в 35 трлн госдолг США, предположительно, преодолеет максимум в январе 2024. Соответственно, на одно только обслуживание госдолга бюджету США приходится изыскивать уже сейчас больше 1 трлн долларов ежегодно. И эти расходы нужно чем-то компенсировать. Методы при этом прежние – развязывание и поддержка вооружённых конфликтов по всему миру, раскручивание маховика работы военно-промышленного комплекса, использование тотальной закредитованности стран-сателлитов.
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13 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:15
    +3
    Американский долг продолжает бить рекорды —

    ***
    — "Долг платежом страшен!" ...


    ***
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 06:44
      +5
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — "Долг платежом страшен!" ...

      Да ладно Вам, просто печатный станок не в 2, а в три смены работать будет! yes
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:16
    +3
    Впервые в истории долг США вырос на полтриллиона долларов всего за три недели
    . И что с того?
    Они легко прощают все долги, себе любимым...
    Хотя, спихивать свои долги на других, им стало труднее...
    Ниче, "добрым" словом и... авианосцами, они умеют "убеждать" других, некоторых, что так надо, все у них путем!
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 07:50
      0
      Нам их долг уже простили wassat и так со всеми странами будет. Но конец когда-нибудь всему приходит
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:33
    +2
    "Кому я должен - всем прощаю"! И сколько это будет продолжаться? (((
  4. Cypa
    Cypa Сегодня, 06:34
    +1
    Ничего, они быстро еще долларов напечатают
    1. Denis812
      Denis812 Сегодня, 06:50
      +7
      В том-то и проблема, что печатание долларов уже не помогает особо.
      Потому что во-первых многие страны постепенно выходят из доллара и, во-вторых, в любом случае, "печатание доллара" ведёт к увеличению инфляции в Штатах. Пусть это и не так сильно сказывается на них, как, к примеру, если РФ начнёт массово рубли печатать. Часть долларов - да, расходится между внешними потребителями, но большая часть остаётся в стране.
  5. Тихий Дон
    Тихий Дон Сегодня, 06:36
    +3
    Ничего страшного , дураку понятно что этот эпический долг отдавать никто не собирается , да и никогда не собирался , ну а ежели это кому-то не нравится , то на это есть огромная армия , с авианосцами и базами по всему миру и огромным военным бюджетом , каковая быстро разъяснит неразумным , что такое американская демократия и с чем её едят .
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:45
    +4
    Счетчик долга щелкает и только успевает менять цифры в сторону увеличения, но правительство Сша это не слишком волнует. Но всему в этом мире есть предел.
    1. Azim77
      Azim77 Сегодня, 08:14
      0
      Пока этот счетчик ни на что не влияет. А нужно чтобы курс валют к доллару США рассчитывался с его учетом. ВВП США 25 трл долларов, долг 33 трл. Получатся, что США банкрот. Отсюда и дожен быть реальный курс доллара США. Начать нужно хотя бы с публикации этого реального курса.
  7. Галеон
    Галеон Сегодня, 06:57
    0
    то теперь темпы выросли вдвое - на полтриллиона примерно на 3 недели

    Это означает, что всего за три с недели долг Соединённых Штатов вырос на полмиллиарда долларов,

    Если бы автор заметки понимал, о чем пишет, он бы такое не сморозил. Может , тогда и не писать эти агитки? Мы их 30 лет слышим и читаем - жрите сами их.
  8. Shtilric
    Shtilric Сегодня, 07:22
    +1
    Миллиардом больше, когда это пугало полосатых...
  9. Alex66
    Alex66 Сегодня, 07:43
    +2
    Сам по себе долг Америке не страшен, пока его к возврату не потребуют. Значит задача сделать так что бы не кому было требовать возврата. Для этого и Украина и Израиль и дальше что то будет.