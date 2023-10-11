Впервые в истории долг США вырос на полтриллиона долларов всего за три недели

Американский долг продолжает бить рекорды. После того как в конгрессе и администрации США договорились сделать «ход конём», фактически отменив верхнюю планку госдолга до вступления в должность следующего президента, рост в значительной степени ускорился. Если обычно в последние годы он прибавлял в среднем 200-300 млрд долларов в месяц, то теперь темпы выросли вдвое - на полтриллиона примерно на 3 недели (с 18 сентября).
Данные системы мониторинга американского госдолга показывают, что к настоящему моменту он превышает 33,52 трлн долларов. Это означает, что всего за три с недели долг Соединённых Штатов вырос на полмиллиарда долларов, чего не было никогда в истории США.
Долг каждого гражданина США, включая младенцев и глубоких стариков, вплотную приблизился к отметке в 100 тысяч долларов. Тем временем каждый американский налогоплательщик имеет долг в размере почти 260 тысяч долларов ($258257).
Эксперты в области экономики говорят о том, что с каждым новым месяцем темпы роста суммарного американского долга будут увеличиваться всё быстрее. Планку в 35 трлн госдолг США, предположительно, преодолеет максимум в январе 2024. Соответственно, на одно только обслуживание госдолга бюджету США приходится изыскивать уже сейчас больше 1 трлн долларов ежегодно. И эти расходы нужно чем-то компенсировать. Методы при этом прежние – развязывание и поддержка вооружённых конфликтов по всему миру, раскручивание маховика работы военно-промышленного комплекса, использование тотальной закредитованности стран-сателлитов.