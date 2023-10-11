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«Средств в бюджете хватит на всех»: В Белом доме выступили за одновременную поддержку и Украины, и Израиля

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«Средств в бюджете хватит на всех»: В Белом доме выступили за одновременную поддержку и Украины, и Израиля

Украина может остаться без финансирования со стороны США, по крайней мере, Киеву могут значительно урезать выделяемые суммы на фоне начавшейся войны в Израиле. Хотя в администрации Байдена считают, что у США денег хватит на содержание обеих стран.


Конгресс США пока не принял решения по выделению дополнительных средств Киеву, да и само предложение связать военные транши Украине с выделением средств Израилю в один законопроект, было весьма прохладно встречено представителями республиканской партии. Если демократы продолжают поддерживать Джо Байдена с его предложением выделить Зеленскому как можно больше денег, то большинство республиканцев предлагает помощь урезать или вообще отменить.

Как заявляют в Конгрессе наиболее радикально настроенные республиканцы, хватит содержать Украину, давайте поддерживать Израиль, он нам ближе. Кое-кто предложил вообще не связывать эти два вопроса, отложить помощь Украине для выделения средств Израилю. В общем, пока все идет к тому, что Вашингтону надо будет сделать выбор одной из стран, которую он будет поддерживать.

Хотя в Белом доме утверждают, что в бюджете США хватит денег и для Украины, и для Израиля. С таким утверждением накануне выступил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. На брифинге для журналистов он заявил, что США должны поддерживать и тех и других, поскольку в бюджете на это есть средства. Даже на Тайвань еще остается.

Мы считаем, что США в состоянии поддерживать Украину в Европе, поддерживать наших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, а также поддерживать в час нужды нашего союзника - Израиль. Мы считаем, что у нас есть ресурсы, инструменты и возможности, чтобы эффективно делать это

- добавил Салливан.
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18 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:16
    +3
    Да кто бы сомневался.В Украину они вцепились мертвой хваткой..
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 06:26
      +4
      Цитата: dmi.pris1
      Да кто бы сомневался.В Украину они вцепились мертвой хваткой..

      В долгосрочном плане США проиграет эту схватку за Украину...для меня это так очевидно.
      Эта чёрная дыра все больше и больше будет затягивать в свою воронку американские вложения без всякой отдачи...надо сделать для США это непосильной ношей как это было с Вьетнамом, Афганистаном и давить... давить по всем фронтам на нашей планете пока их бюджет не лопнет.
      США слишком увлеклась своей экспанцией и гегемонией...мошна лопнет.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:30
      +4
      Цитата: dmi.pris1
      Да кто бы сомневался.В Украину они вцепились мертвой хваткой..

      А штаны не треснут на все стороны "пособия" выдавать? )))
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 06:33
        +3
        Это не пособия. США халяву не раздаёт. За всё потом придётся платить.
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 08:07
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Да кто бы сомневался.В Украину они вцепились мертвой хваткой..

      Не без этого, вот только "госдолг" СШа ускорил рост, ежедневно прибавляя 25 000 000 000 долларов... То, есть даже война уже не помогает "сдуть" этот "мыльный пузырь"
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:19
    +2
    «Средств в бюджете хватит на всех»: В Белом доме выступили за одновременную поддержку и Украины, и Израиля
    . Во, во, очень убедительно говорит... а если вы не желаете убеждатся, к вам пришлют другие, "убедительные" доводы!
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:23
    0
    «Средств в бюджете хватит на всех»:

    ***
    — «Деньги есть,так что держитесь!»...
    ***
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 06:36
      +1
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Деньги есть,так что держитесь!»...
      ***

      Афроамериканцы с этим не согласны...
      smile Недавно видео смотрел где американский полицейский надевал (пытался надеть) на лежащащую стокилограммовую тушу афроамериканки наручники, та орёт, визжит про права негров, а из её трусов вывалилась куча ворованого барахла...вообщем как после такого уважать эту страну...тьфу...срамота.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:41
    +4
    у нас есть ресурсы, инструменты и возможности, чтобы эффективно делать это
    Почему бы и нет увеличивая свой госдолг каждые три дня на 500 млрд. Сегодня в приоритете Израиль, украина, Тайвань, а завтра? Будет ли соответствовать хотелка возможностям, т.к. беспрерывное печатанье новых денег к добру не приводит?
    1. Curt
      Curt Сегодня, 07:56
      0
      Да ладно... они потом когда их долг будет уже абсурдным скажут - ой сорян мы банкроты, платить никому не будем. И что вы сделаете?)
  5. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 06:42
    +4
    Сейчас самое время китайцам с Тайванем разродиться.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:54
      +2
      ИМХО китайцы ссыканут сейчас это сделать. Хотя по идее - самое то, США сейчас как раз другими головняками заняты.
  6. turembo
    turembo Сегодня, 06:51
    +1
    Военное лобби США уже снимать начнут двойные сливки, так и озолотиться можно, ведь бесплатно США не дает ничего, и снимут по итогу с должников последние штанишки...
  7. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 07:09
    0
    Ну если это Байден считал, то скорее не хватит, потому что эти деньги могут не дать, страдают то американцы.
  8. Krilion
    Krilion Сегодня, 07:14
    0
    конечно средств хватит.. нарезать новых пачек бумаги это совсем недорого.. а нарисовать нолики в компьютере - еще дешевле..
    1. Azim77
      Azim77 Сегодня, 08:02
      0
      Средств в бюджете хватит на всех

      Это просто какое-то финансовое издевательство, сюр. Бюджет с огромным минусовым балансом. Доходов меньше расходов на порядки. И "хватит всем".
  9. Cannon
    Cannon Сегодня, 07:15
    0
    Если одного печатного станка не хватит , они второй, третий рядом поставят.Бумага закончится, таки на пластмассе шлёпать станут.Одним словом своя рука владыка,а война всё спишет.
  10. БойКот
    БойКот Сегодня, 07:27
    0
    Мы считаем, что у нас есть ресурсы, инструменты и возможности, чтобы эффективно делать это
    слова политика, не имеющего понятия, как это работает. Никакой пузырь нельзя надувать бесконечно - лопнет рано или поздно. "Ну лучше всё-таки, если бы пораньше" песня такая.