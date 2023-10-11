«Средств в бюджете хватит на всех»: В Белом доме выступили за одновременную поддержку и Украины, и Израиля

Мы считаем, что США в состоянии поддерживать Украину в Европе, поддерживать наших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, а также поддерживать в час нужды нашего союзника - Израиль. Мы считаем, что у нас есть ресурсы, инструменты и возможности, чтобы эффективно делать это

Украина может остаться без финансирования со стороны США, по крайней мере, Киеву могут значительно урезать выделяемые суммы на фоне начавшейся войны в Израиле. Хотя в администрации Байдена считают, что у США денег хватит на содержание обеих стран.Конгресс США пока не принял решения по выделению дополнительных средств Киеву, да и само предложение связать военные транши Украине с выделением средств Израилю в один законопроект, было весьма прохладно встречено представителями республиканской партии. Если демократы продолжают поддерживать Джо Байдена с его предложением выделить Зеленскому как можно больше денег, то большинство республиканцев предлагает помощь урезать или вообще отменить.Как заявляют в Конгрессе наиболее радикально настроенные республиканцы, хватит содержать Украину, давайте поддерживать Израиль, он нам ближе. Кое-кто предложил вообще не связывать эти два вопроса, отложить помощь Украине для выделения средств Израилю. В общем, пока все идет к тому, что Вашингтону надо будет сделать выбор одной из стран, которую он будет поддерживать.Хотя в Белом доме утверждают, что в бюджете США хватит денег и для Украины, и для Израиля. С таким утверждением накануне выступил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. На брифинге для журналистов он заявил, что США должны поддерживать и тех и других, поскольку в бюджете на это есть средства. Даже на Тайвань еще остается.- добавил Салливан.