«Если тенденции сохранятся, гражданская война неизбежна»: Илон Маск прокомментировал протестные акции в Европе

В европейских странах проходят митинги с участием местных жителей, включая в том числе и переселенцев, связанные с очередным витком палестино-израильского конфликта. Причём обращает на себя внимание следующая тенденция: если правительства стран Европы в большинстве своём занимают исключительно произраильскую позицию, то наиболее массовые демонстрации проходят в поддержку Палестины.
Акции протеста против ковровых бомбардировок Газы израильской авиацией прошли в городах Франции, Германии, Италии. В Лионе полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, чтобы «успокоить» наиболее ярых манифестантов. Четыре человека были схвачены полицией за организацию запрещённого властями митинга. При этом сами участники митинга заявили, что запрет нарушает их права и что Франция давно перестала быть страной демократических свобод.
Берлинская полиция запретили митинг в поддержку Палестины, заявка на проведение которого была подана местными мусульманскими общинами. Акция поддержки сектора Газа должна была пройти в районе Новый Кёльн. Однако в итоге полиция заблокировала район, не дав провести демонстрацию.
Многолюдные демонстрации против действий Израиля прошли в Британии.
Европейские эксперты отмечают, что в последнее время всё активнее проявляет себя поляризация европейского общества. Начала она проявлять себя в отношении конфликта на Украине, и теперь в среднем уже меньше 35 процентов европейцев поддерживают вооружение Киева. Теперь усугубляет всё палестино-израильский конфликт. А поляризация в обществе неизбежно ведёт к столкновениям сил и интересов.
Процессы прокомментировал американский изобретатель, миллиардер Илон Маск.
По словам Маска, если нынешние тенденции сохранятся, то гражданская война в Европе неизбежна.
Причём гражданская война может вспыхнуть в странах, где высок уровень радикализма, в том числе среди переселенцев из стран Африки и Ближнего Востока.