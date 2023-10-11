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«Если тенденции сохранятся, гражданская война неизбежна»: Илон Маск прокомментировал протестные акции в Европе

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«Если тенденции сохранятся, гражданская война неизбежна»: Илон Маск прокомментировал протестные акции в Европе

В европейских странах проходят митинги с участием местных жителей, включая в том числе и переселенцев, связанные с очередным витком палестино-израильского конфликта. Причём обращает на себя внимание следующая тенденция: если правительства стран Европы в большинстве своём занимают исключительно произраильскую позицию, то наиболее массовые демонстрации проходят в поддержку Палестины.


Акции протеста против ковровых бомбардировок Газы израильской авиацией прошли в городах Франции, Германии, Италии. В Лионе полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, чтобы «успокоить» наиболее ярых манифестантов. Четыре человека были схвачены полицией за организацию запрещённого властями митинга. При этом сами участники митинга заявили, что запрет нарушает их права и что Франция давно перестала быть страной демократических свобод.

Берлинская полиция запретили митинг в поддержку Палестины, заявка на проведение которого была подана местными мусульманскими общинами. Акция поддержки сектора Газа должна была пройти в районе Новый Кёльн. Однако в итоге полиция заблокировала район, не дав провести демонстрацию.

Многолюдные демонстрации против действий Израиля прошли в Британии.

Европейские эксперты отмечают, что в последнее время всё активнее проявляет себя поляризация европейского общества. Начала она проявлять себя в отношении конфликта на Украине, и теперь в среднем уже меньше 35 процентов европейцев поддерживают вооружение Киева. Теперь усугубляет всё палестино-израильский конфликт. А поляризация в обществе неизбежно ведёт к столкновениям сил и интересов.
Процессы прокомментировал американский изобретатель, миллиардер Илон Маск.

По словам Маска, если нынешние тенденции сохранятся, то гражданская война в Европе неизбежна.

Причём гражданская война может вспыхнуть в странах, где высок уровень радикализма, в том числе среди переселенцев из стран Африки и Ближнего Востока.
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17 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:36
    +8
    Гражданская война может вспыхнуть в странах, где высок уровень радикализма, в том числе среди переселенцев из стран Африки и Ближнего Востока —

    ***
    — «Вы в ответе за тех,кого приручили» ...
    ***
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:39
      +5
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Вы в ответе за тех,кого приручили» ...

      Приручили, но не воспитали в духе европейских ценностей. Набрали мигрантов себе на шею, теперь ждите "благодарности"
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 06:43
        +4
        Так уже получают вовсю благодарность то.... Полиции приказано толерантно относится к благодарностям. И гражданам тоже. Только чёт гражданам толерантность разонравилась давно.
      2. Maxim G
        Maxim G Сегодня, 07:22
        -2
        Это к какой стране относится? yes
  2. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 06:42
    +3
    Достали уже своим Израилем, 2 группы крайне злобных и агрессивных существ, не достойных называться людьми, истребляют друг друга всеми доступными им способами. Лично я не вижу в этом ничего плохого. Естественный отбор в действии.
  3. Амвросий
    Амвросий Сегодня, 06:43
    +4
    Ситуацию в ридном Янкиленде он, видимо, боится, комментировать.
  4. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 06:46
    +10
    А в Россию зачем запустили целые кишлаки из Таджикистана? А 90х годах там русских на улице линчевали, а сегодня целые семьи в 8-10 человек оттуда шарятся по городам России
  5. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 06:49
    +6
    Кто в первую очередь будет умирать от блокады воды и еды нацистских сионистов? Израильские заложники, арабы уж тожно не будут голодая с ними делиться, вообще им не позивидуешь и казнят и евреи бомбят 24/7
    А фашимтской гейропе войны и нищеты бобольше.
  6. Комментарий был удален.
  7. Игорь Семиреченский
    Игорь Семиреченский Сегодня, 06:52
    +3
    "Европа спит и вертится во сне,
    Ей в плоть сухую врезалась пижама,
    Европа спит, немолодая дама,
    Очки на стуле, предки на стене…
    Из орд германских, франков, визигот,
    Из англов, саксов, крови с алкоголем,
    Был создан твой очный народ,
    Насильственно держащий под контролем
    Всю сушу, а ещё пространство вод…
    Забыла, как была она пьяна,
    С нацистами, весёлая, лежала,
    Эсэсовцев забыла имена,
    Хотя для них и ноги раздвигала,
    Лишь помнит, что "капут" она кричала,
    Когда была проиграна война…
    Над белою Европою луна
    Как символ бед и атрибут сражений,
    Аукнется ливийская война,
    Откликнется сирийская война,
    И турки и арабы допьяна
    Читают прейскурант вооружений…
    Европа, старая, сопит,
    На ухо съехал чепчик протестантский,
    К утру придёт партнёр американский,
    И на войну с Россией пригласит…"
    (Э. Лимонов).
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 07:03
      +2
      Цитата: Игорь Семиреченский
      Европа спит, немолодая дама,
      Очки на стуле, предки на стене…
      насколько сильно ощущается образ сразу- всего 8 словами....
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 07:22
        +1
        Так, Лимонов, как бы и что бы он ни делал - мастер художественного слова
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:52
    +5
    если нынешние тенденции сохранятся, то гражданская война в Европе неизбежна.
    Если, что-то и вспыхнет, то исключительно с подачи мигрантов, т.к. коренное население Европы слишком избаловано былым благополучием, испорчено ложной толерантностью и мультикультурой превратившись непонятно во что. Да и нет в Европе настоящих вожаков-революционеров, за которыми пошли бы массы.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 07:28
      0
      Все правильно... ВОСТОК, вьехал/наехал на старую гейропу и у него есть шансы, поставить её в позу... определенную! Затрудняюсь сказать, кому и что понравится в такой ситуации request
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 06:55
    +6
    В новостях всё чаще Илона Наска делают положительным героем Запада. Ещё немного и станет светочем капитализма.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:01
      +1
      Цитата: Fangaro
      Ещё немного и станет светочем капитализма.

      Или прибьют за такие откровения. "Ты был слишком умным" (почти классика)
  10. Luminman
    Luminman Сегодня, 07:02
    +6
    Мигранты - оружие посильней какой-то там атомной бомбы. Побольше бы мигратов в Европу...
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:24
    0
    В европейских странах проходят митинги с участием местных жителей, включая в том числе и переселенцев, связанные с очередным витком палестино-израильского конфликта. Причём обращает на себя внимание следующая тенденция: если правительства стран Европы в большинстве своём занимают исключительно произраильскую позицию, то наиболее массовые демонстрации проходят в поддержку Палестины.
    . О чем это МОГЛО б говорить, если б говорило???
    Скорее всего, старая гейропа перегружена некоторой аативной массой людей, которая к европейскому полиптикум не относится никак, если не резко отрицательно.
    Сказать, что это такие гейропейцы... не, не, это ВОСТОК, который начал захват старой гейропы!!!
    Чем это закончится, вопрос???