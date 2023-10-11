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Первый самолёт с боеприпасами из США приземлился на военной авиабазе в Израиле

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Первый самолёт с боеприпасами из США приземлился на военной авиабазе в Израиле

Израиль начал получать боеприпасы из США, первый самолет с военной помощью приземлился на военной авиабазе Неватим к юго-востоку от Беэр-Шевы. Об этом сообщает пресс-служба армии Израиля.


Первый самолет с боеприпасами из США прибыл в Израиль в ночь со вторника на среду, правительство страны уже выразило благодарность американцам за поддержку. Что именно прислали Штаты не раскрывается, но командование израильской армии заявило, что предназначены они для нанесения "значительных ударов". Возможно, что это авиационные ракеты и бомбы.

Первый самолет, загруженный американскими боеприпасами, приземлился в Израиле. Самолет с передовыми боеприпасами приземлился ночью на базе Неватим. Боеприпасы предназначены для нанесения значительных ударов и подготовки к дополнительным сценариям

- говорится в сообщении.

Ранее в Пентагоне заявили, что Израиль нуждается в дополнительных поставках зенитных управляемых ракет, поскольку сильно потратили их при отражении ракетных атак ХАМАС. Также планировалось отправить Израилю артиллерийские снаряды и другие боеприпасы, необходимые для проведения наземной операции.

Накануне Джо Байден в третий раз переговорил с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, после чего заявил, что США готовы направить на Ближний Восток дополнительные силы, как говорится, "на всякий случай". Кроме того, Белый дом в ближайшее время запросит у Конгресса США выделение дополнительных средств для Израиля.
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12 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:40
    +12
    Израиль определенными действиями теперь "обеспечил" себя арабскими террористами на всю оставшуюся жизнь.....
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 06:45
      -18
      Цитата: Nexcom
      Израиль определенными действиями теперь "обеспечил" себя арабскими террористами на всю оставшуюся жизнь.....

      Вам бы не о нас думать.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 06:48
        +14
        Ну почему бы не поразмышлять и о Вас ? Вы нам это запретите? Вам это крайне неприятно?
        Вы же рассуждаете и думаете о нашей СВО и других событиях, высказываете мнения..... Вот и мы это делаем. При этом очевидно что сколько людей - столько и мнений. От поддерживающих, нейтральных и до радикальных.
      2. kingnothing
        kingnothing Сегодня, 06:56
        +6
        Сразу видно представителя демократического государства. О нас как об умерших, либо хорошо либо ничего.
      3. Солдатов В.
        Солдатов В. Сегодня, 06:59
        +5
        Но почему вы о нас думаете, учите нас жить. Иногда кажется что на сайте почти одни евреи из Израиля и все такие умные, всё знающие. У вас своих куча проблем, а мы как ни будь сами справимся. hi
      4. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 07:02
        +9
        Вам бы не о нас думать.
        Арон, ваши слова да вам бы в уши. Вы и ваши земляки годами на сайте "учили" нас, как необходимо правильно жить, с кем дружить и чего не делать по отношению к Западу. Активно критиковали проведение СВО, а кто-то открыто поддерживал украину. А теперь даете очередной совет.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:58
    +5
    Израиль начал получать боеприпасы из США
    На украине от такой новости загрустили, но надежды не теряют, т.к. Байден обещал...
    Боеприпасы предназначены для нанесения значительных ударов и подготовки к дополнительным сценариям
    А сценарий - полное уничтожение Палестины, как государства и создание условий для атаки на Иран.
  3. Magic Archer
    Magic Archer Сегодня, 06:59
    +2
    Интересно, а что это за боеприпасы такие, что их доставляют ночью, срочно и на самолете!? Неужели патроны!? laughing
  4. esl462
    esl462 Сегодня, 07:07
    +3
    Зх Украина, поматросили и бросили... На проститутках не женятся.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:11
      +3
      ...Но при этом все проститутки тайно мечтают что будет клиент который всё-таки возьмёт замуж, обеспечит так что ээээх ё-маё..... Главное подмахивать от души - и ОН придёт..... laughing
  5. svarog77
    svarog77 Сегодня, 07:11
    0
    Трусы и сланцы боевым еврейцам надо было бы тоже подвезти lol
  6. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 07:57
    +1
    Почитал про дипломатические отношения России и Израиля и считаю что зря мы восстановили дипломатические отношения с Израилем в 1991 году. Нам это принесло больше минусов чем плюсов.
    Израиль на сто процентов союзник США и мы потеряли доверие арабских стран. Плюс сколько наворованного перевели в Израиль олигархи и скрылись там от российского правосудия.
    И сейчас они всячески поддерживают Украину в противостоянии с нами. soldier