Первый самолёт с боеприпасами из США приземлился на военной авиабазе в Израиле

Израиль начал получать боеприпасы из США, первый самолет с военной помощью приземлился на военной авиабазе Неватим к юго-востоку от Беэр-Шевы. Об этом сообщает пресс-служба армии Израиля.
Первый самолет с боеприпасами из США прибыл в Израиль в ночь со вторника на среду, правительство страны уже выразило благодарность американцам за поддержку. Что именно прислали Штаты не раскрывается, но командование израильской армии заявило, что предназначены они для нанесения "значительных ударов". Возможно, что это авиационные ракеты и бомбы.
Первый самолет, загруженный американскими боеприпасами, приземлился в Израиле. Самолет с передовыми боеприпасами приземлился ночью на базе Неватим. Боеприпасы предназначены для нанесения значительных ударов и подготовки к дополнительным сценариям
- говорится в сообщении.
Ранее в Пентагоне заявили, что Израиль нуждается в дополнительных поставках зенитных управляемых ракет, поскольку сильно потратили их при отражении ракетных атак ХАМАС. Также планировалось отправить Израилю артиллерийские снаряды и другие боеприпасы, необходимые для проведения наземной операции.
Накануне Джо Байден в третий раз переговорил с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, после чего заявил, что США готовы направить на Ближний Восток дополнительные силы, как говорится, "на всякий случай". Кроме того, Белый дом в ближайшее время запросит у Конгресса США выделение дополнительных средств для Израиля.