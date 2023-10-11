Пашинян выступил против размещения российских миротворцев на территории Армении

Это миротворческие войска Российской Федерации в Нагорном Карабахе. Если они выйдут, то они должны вернуться в Россию (...) Россия проводит определенные обсуждения с Азербайджаном. С нами тоже обсуждается этот вопрос

Российские миротворцы, находящиеся на территории Нагорного Карабаха, должны быть выведены в Россию, а не в Армению. С таким заявлением выступил армянский премьер Никол Пашинян.Российские миротворческие силы пока остаются в Нагорном Карабахе, хотя уже свернули несколько своих постов. На сегодняшний день вопрос дальнейшего пребывания подразделений миротворческих сил в данном регионе обсуждается с Азербайджаном, поскольку Армения официально отказалась от этих территорий. Вообще же, подписанный в 2020 году документ подразумевает нахождение миротворцев в Нагорном Карабахе до 2025 года с возможным продлением.Как там дальше будет пока не известно, но власти Армении не хотят, чтобы российские миротворцы выводились на территорию республики, Пашинян открыто заявил, что им самое место в России, здесь они не нужны. И в этом нет ничего удивительного, у Еревана изначально была задача убрать российских военных из региона, заменив их американскими.- заявил Пашинян, отвечая на вопрос о возможной передислокации миротворцев в Армению.Как считают военные эксперты, Пашинян окончательно определился со своей антироссийской позицией, правительство республики выбрало курс на полное разрушение отношений с Россией. Не исключено, что в ближайшее время может последовать выход Армении из ОДКБ. В принципе, уже сейчас Армения находится в организации чисто формально, осталось оформить выход юридически. Да и со странами СНГ у Еревана отношения не заладились.Говоря о российских миротворцах, пока принято решение их не выводить, но все будет зависеть от позиции Азербайджана.