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Пашинян выступил против размещения российских миротворцев на территории Армении

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Пашинян выступил против размещения российских миротворцев на территории Армении

Российские миротворцы, находящиеся на территории Нагорного Карабаха, должны быть выведены в Россию, а не в Армению. С таким заявлением выступил армянский премьер Никол Пашинян.


Российские миротворческие силы пока остаются в Нагорном Карабахе, хотя уже свернули несколько своих постов. На сегодняшний день вопрос дальнейшего пребывания подразделений миротворческих сил в данном регионе обсуждается с Азербайджаном, поскольку Армения официально отказалась от этих территорий. Вообще же, подписанный в 2020 году документ подразумевает нахождение миротворцев в Нагорном Карабахе до 2025 года с возможным продлением.

Как там дальше будет пока не известно, но власти Армении не хотят, чтобы российские миротворцы выводились на территорию республики, Пашинян открыто заявил, что им самое место в России, здесь они не нужны. И в этом нет ничего удивительного, у Еревана изначально была задача убрать российских военных из региона, заменив их американскими.

Это миротворческие войска Российской Федерации в Нагорном Карабахе. Если они выйдут, то они должны вернуться в Россию (...) Россия проводит определенные обсуждения с Азербайджаном. С нами тоже обсуждается этот вопрос

- заявил Пашинян, отвечая на вопрос о возможной передислокации миротворцев в Армению.

Как считают военные эксперты, Пашинян окончательно определился со своей антироссийской позицией, правительство республики выбрало курс на полное разрушение отношений с Россией. Не исключено, что в ближайшее время может последовать выход Армении из ОДКБ. В принципе, уже сейчас Армения находится в организации чисто формально, осталось оформить выход юридически. Да и со странами СНГ у Еревана отношения не заладились.

Говоря о российских миротворцах, пока принято решение их не выводить, но все будет зависеть от позиции Азербайджана.
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21 комментарий
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  1. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 07:15
    +1
    Пашинян выступил против размещения российских миротворцев на территории Армении

    Давно пора было России выступить против размещения пашиняна на территории Армении... Как всегда промухали...
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:30
      +7
      Как не странно, но я соглашусь с Пашиняном, некого там в Армении нам защищать. 1915 год в прошлом и крепко армянами забыт. Наступает новый этап бытия "надо увернуться от пинка благодарности", ни что не ново под Луной. Только давайте по-взрослому, вернем Пашиняну всех его соплеменников с территории России, пусть готовит рабочие места.
    2. Наган
      Наган Сегодня, 07:32
      +1
      Цитата: Jovanni
      Как всегда промухали...
      А собсно в чем проблема? Из всех закавказских республик Армения имела наименьшую ценность. Да что там собсно производят? Коньяк? Так тот же дагестанский если и хуже, то несильно. Профессионал, может, и отличит, а средний потребитель врядли. По идее это им нужна Россия, а не они России. Соросята хотят заменить русских силами НАТО? Так в какой-то момент может получиться так, что во всем НАТО желающих и имеющих возможность отправить миротворческие силы в Армению только Турция. Нет, резать не будут, не то нынче время. По крайней мере не сразу, и даже откроют коридор через Азербайджан в Россию. И припомнят что Эриваньское ханство веками было вассалом Оттоманской империи.
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 07:43
        +1
        Цитата: Наган
        А собсно в чем проблема? Из всех закавказских республик Армения имела наименьшую ценность. Да что там собсно производят?

        Оно конечно всё так .. Но ! Армения имела и имеет стратегическую ценность для РИ ,,,,СССР и России . А lol коньяк Арарат вообще клопами пахнет . lol ... Но хорош ! Настоящий армянский Арарат, настоящий коньяк ..Умеют черти . А так ещё один древний "мудрый " народ поехал головой ... Один древний "мудрый богоизбранный " скатывается в пучину войны , национализма . И второй туда же катиться . Оба могут исчезнуть , как государства ...
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 07:15
    +3
    Пашинян окончательно определился со своей антироссийской позицией —

    ***
    — Он изначально стоит в этой позиции ...


    ***
  3. Наган
    Наган Сегодня, 07:19
    +4
    Не нравятся российские миротворцы? Турецких хочешь? Нет? А ведь получишь.
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 07:24
      +2
      Не нравятся российские миротворцы? Турецких хочешь? Нет? А ведь получишь.
      Причем не в Карабахе, а в самой Армении.
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 07:41
        +2
        И что? Во-первых, турки в нате, она только спасибо скажет, а во-вторых, даже если ещё урежут территорию самой Армении, ереванским армянам открытого общества, для жизни в счастливой западной семье хватит. Протест в Армении ожидаемо слился, они выбрали свою судьбу. Вон на сербов посмотрите как их урезали и ничего, живут же, хотят в ЕС.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:38
      +2
      А вы в курсе, что Пашинян присутствовал на инаугурации Эрдогана (сидел во втором ряду сразу за Алиевым) и денежные вливания Турции в экономику Армении больше чем от России. Странно, но факт, османы прибирают забывчивых армян. Получается не было никакого геноцида, это просто их так демократии учили. С какой физиономией Пашинян теперь будет стоять в день поминовения ? Хотя физиономия у него соровская и в ней только деньги отражаются.
  4. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 07:20
    +2
    Пашинян окончательно определился со своей антироссийской позицией, правительство республики выбрало курс на полное разрушение отношений с Россией. Не исключено, что в ближайшее время может последовать выход Армении из ОДКБ.
    Да пусть выходят, ни западу ни Армении от этого лучше не будет, а у нас головной боли поменьше. Всё равно навязывать дружбу "благодарным созданиям" - только повышать их самооценку без какой-либо пользы для себя.
  5. НСВ
    НСВ Сегодня, 07:21
    +1
    И правильно!Нечего вообще тратить финансы на эти цели... Обезьяки они и на Арарате обезьянки.Только ещё б и прекратили поставку ГСМ туда за спасибо!!!
  6. Голландец Михель
    Голландец Михель Сегодня, 07:23
    +4
    Здесь я с Пашиняном солидарен. Войска оттуда надо выводить. И как можно скорее
  7. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 07:25
    +1
    Азербайджану они там точно не нужны))у них своя армия теперь неплоха
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:26
    0
    у Еревана изначально была задача убрать российских военных из региона, заменив их американскими.
    С российскими миротворцами Пашинян уже определился. Теперь на очереди российская база в Армении, вокруг которой давно ведется возня активизированная Сша через своих марионеток.
  9. Умник
    Умник Сегодня, 07:27
    0
    Пашик две войны слил каким образом он ещё у власти?
  10. мазута
    мазута Сегодня, 07:32
    0
    С Карабахом покончил,теперь очередь основной Армении пришла.Султан руками Алиева поможет решить этот вопрос очень быстро.
  11. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 07:32
    -2
    В принципе что нам по большому счёту даёт наше военное присутствие в Армении? Хотят они военных американцев или французов в Армению что это даст в плане безопасности или опасности для нас? Совместной границы у нас же нет. Конечно скажут а ракеты, а авиация? Нужно просчитывать все риски, и может просто поддержать переворот против Пашиняна. soldier
  12. astronom1973n
    astronom1973n Сегодня, 07:40
    +3
    Пашинян решил заменить миротворцев на своих соплеменников ,находящихся на территории России? Где ж он их размещать то будет? Надо их всех с удовольствием вернуть на территорию великой и могучей армении!!! Только всех. Пусть танцуют.
  13. turembo
    turembo Сегодня, 07:59
    0
    Предлагаю в ответ выслать некоторых представителей Армянской диаспоры домой, для повышения духа и экономики в самой Армении.
  14. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 08:00
    +1
    Всех армян с территории России депортировать в Армению,они тут не нужны
  15. Mixweb
    Mixweb Сегодня, 08:04
    0
    Мне плевать на Армению. У меня вопрос к нашим властям. Зачем уже после того, как армяне отвернулись от России им помогать? Причём безвозмездно. Для чего на днях отправили помощь в виде топлива, в то время, как у нас самих его стоимость существенно выросла и продолжает расти?