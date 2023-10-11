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Ряд конгрессменов выступает против увязки в единый пакет военной помощи Израилю и Украине

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Ряд конгрессменов выступает против увязки в единый пакет военной помощи Израилю и Украине

В конгрессе США развернулись новые дискуссии относительно выделения военной помощи Украине. Причиной стали попытки объединить на законодательном уровне военные поставки Украине и Израилю на фоне вспыхнувшего палестино-израильского конфликта.

Сенаторы-«ястребы», один из которых русофоб Линдси Грэм, считают, что Украине нужно не просто выделить новый пакет военной помощи, а ещё и нарастить его до 50-ти, а то и 100 млрд долларов до 2025 года. Ему оппонируют другие сенаторы и члены палаты представителей, считая, что в первую очередь нужно сосредоточиться на выделении средств ключевому американскому союзнику на Ближнем Востоке – Израилю.

Член палаты представителей Майкл Берджес высказался за то, чтобы разделить для будущего голосования проекты по оказанию помощи Израилю и Украине. По его словам, «это не значит, что от обсуждения оказания помощи Киеву нужно полностью отказаться».

Известная своей критикой администрации Байдена Марджори Тейлор Грин считает, что увязывать военную помощь Израилю и Украине в один пакет нельзя. По её словам, у Израиля есть своё правительство, которое занимается финансовыми вопросами, и одно дело помочь правительству, другое дело взять целую страну, Украину, фактически на полное содержание американскими налогоплательщиками.

К настоящему моменту около 60 процентов членов палаты представителей выступают против увязки оказания помощи Израилю с оказанием помощи Украине. Но в США ситуация стала такой, что в конечном итоге могут «протащить» даже ту инициативу, которая не находит ни общественной, ни законодательной поддержки.
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6 комментариев
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 07:22
    0
    Для нации « выкопавшей Чёрное море» перспективы, не слишком радужные.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:35
      +2
      можно сразу без посредников с Украины отправлять вооружение и боеприпасы ХАМАС.
  2. Донна_Роза_дАльвадорес
    Донна_Роза_дАльвадорес Сегодня, 07:23
    +1
    А вот и не подеретесь. Все равно отдадите деньги и тем, и другим.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 07:57
      0
      А вооружение они как и тем и другим дадут? Они ж им не деньгами дают в основном
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:36
    0
    Ряд конгрессменов выступает против увязки в единый пакет военной помощи Израилю и Украине
    . Пока идут АКТИВНЫЕ ПРЕДВЫБОРНЫЕ ДЕЛА, внутреполитическая возня будет самой активной и наружу будет вылазить многое, разное...
    А потом... вот как только потом наступит, можно будет увидеть, что меняется, ШИЛО НА МЫЛО, не более того.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:38
    0
    около 60 процентов членов палаты представителей выступают против увязки оказания помощи Израилю с оказанием помощи Украине.
    Будем надеяться, что одним пакетом не пройдет, иначе для украины это будет отличный подарок до 2025 г. Американцы в очередной раз показали на сколько они циничны - попытаться на еврейской крови протащить помощь киеву.