Ряд конгрессменов выступает против увязки в единый пакет военной помощи Израилю и Украине

В конгрессе США развернулись новые дискуссии относительно выделения военной помощи Украине. Причиной стали попытки объединить на законодательном уровне военные поставки Украине и Израилю на фоне вспыхнувшего палестино-израильского конфликта.Сенаторы-«ястребы», один из которых русофоб Линдси Грэм, считают, что Украине нужно не просто выделить новый пакет военной помощи, а ещё и нарастить его до 50-ти, а то и 100 млрд долларов до 2025 года. Ему оппонируют другие сенаторы и члены палаты представителей, считая, что в первую очередь нужно сосредоточиться на выделении средств ключевому американскому союзнику на Ближнем Востоке – Израилю.Член палаты представителей Майкл Берджес высказался за то, чтобы разделить для будущего голосования проекты по оказанию помощи Израилю и Украине. По его словам, «это не значит, что от обсуждения оказания помощи Киеву нужно полностью отказаться».Известная своей критикой администрации Байдена Марджори Тейлор Грин считает, что увязывать военную помощь Израилю и Украине в один пакет нельзя. По её словам, у Израиля есть своё правительство, которое занимается финансовыми вопросами, и одно дело помочь правительству, другое дело взять целую страну, Украину, фактически на полное содержание американскими налогоплательщиками.К настоящему моменту около 60 процентов членов палаты представителей выступают против увязки оказания помощи Израилю с оказанием помощи Украине. Но в США ситуация стала такой, что в конечном итоге могут «протащить» даже ту инициативу, которая не находит ни общественной, ни законодательной поддержки.