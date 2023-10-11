Российский ударный вертолёт Ка-52М оснастят подфюзеляжной РЛС кругового обзора

Ударные вертолеты Ка-52М получат новую радиолокационную станцию кругового обзора, работающую в сантиметровом диапазоне. Данные станции позволят вертолетам обнаруживать широкий спектр воздушных и наземных целей, таких как самолеты, вертолеты и БПЛА противника, бронетехнику, артиллерийские позиции, скопления живой силы и другие военные объекты, в том числе в режиме радиовидения высокой детализации

Российский ударный вертолет Ка-52М получит возможность вести круглосуточную всепогодную разведку, а также обеспечивать целеуказание другим машинам. Как сообщил информированный источник, вертолет оснастят новой РЛС кругового обзора.Ударный Ка-52М оснастят подфюзеляжной радиолокационной станцией кругового обзора, тем самым значительно расширив его боевые возможности. Работы в этом направлении уже ведутся, в ближайшее время вертолет с новой РЛС будет испытан в боевых условиях в зоне спецоперации. Планируется, что новая РЛС позволит вертолеты вести круглосуточную и всепогодную разведку, одновременно обеспечивая целеуказание. а также поражать малозаметные цели.- приводит РИА Новости слова источника.На сегодняшний день ударный вертолет Ка-52 является основной винтокрылой машиной армейской авиации в зоне спецоперации. Машина показала большую эффективность при уничтожении бронетехники и личного состава противника, при этом доказав надежность своей конструкции.Первая партия модернизированных вертолетов Ка-52М поступила в российскую армию в начале текущего года. Модернизированный Ка-52М получил новую РЛС, прицельный комплекс и новое вооружение. Недавно министр обороны Сергей Шойгу призвал конструкторов продолжить совершенствование машины, уделив больше внимания защите экипажа.