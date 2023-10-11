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Российский ударный вертолёт Ка-52М оснастят подфюзеляжной РЛС кругового обзора

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Российский ударный вертолёт Ка-52М оснастят подфюзеляжной РЛС кругового обзора

Российский ударный вертолет Ка-52М получит возможность вести круглосуточную всепогодную разведку, а также обеспечивать целеуказание другим машинам. Как сообщил информированный источник, вертолет оснастят новой РЛС кругового обзора.


Ударный Ка-52М оснастят подфюзеляжной радиолокационной станцией кругового обзора, тем самым значительно расширив его боевые возможности. Работы в этом направлении уже ведутся, в ближайшее время вертолет с новой РЛС будет испытан в боевых условиях в зоне спецоперации. Планируется, что новая РЛС позволит вертолеты вести круглосуточную и всепогодную разведку, одновременно обеспечивая целеуказание. а также поражать малозаметные цели.

Ударные вертолеты Ка-52М получат новую радиолокационную станцию кругового обзора, работающую в сантиметровом диапазоне. Данные станции позволят вертолетам обнаруживать широкий спектр воздушных и наземных целей, таких как самолеты, вертолеты и БПЛА противника, бронетехнику, артиллерийские позиции, скопления живой силы и другие военные объекты, в том числе в режиме радиовидения высокой детализации

- приводит РИА Новости слова источника.

На сегодняшний день ударный вертолет Ка-52 является основной винтокрылой машиной армейской авиации в зоне спецоперации. Машина показала большую эффективность при уничтожении бронетехники и личного состава противника, при этом доказав надежность своей конструкции.

Первая партия модернизированных вертолетов Ка-52М поступила в российскую армию в начале текущего года. Модернизированный Ка-52М получил новую РЛС, прицельный комплекс и новое вооружение. Недавно министр обороны Сергей Шойгу призвал конструкторов продолжить совершенствование машины, уделив больше внимания защите экипажа.
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4 комментария
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  1. Наган
    Наган Сегодня, 07:56
    -2
    Подфюзеляжная? Т.е. он себя выставляет на обозрение всем желающим пострелять, от Stinger до кондового РПГ. А у Apache еще с прошлого века надвтулочная, и причина зачем она такая нужна должна быть понятна даже тyпым.
  2. D16
    D16 Сегодня, 07:59
    0
    Если оптическую станцию убрать в рос, вместо нынешней РЛС, то посему бы и нет? Хотя углы ее обзора будут сильно ограничены.
  3. lukash66
    lukash66 Сегодня, 08:01
    +1
    Цитата: Наган
    Подфюзеляжная? Т.е. он себя выставляет на обозрение всем желающим пострелять, от Stinger до кондового РПГ. А у Apache еще с прошлого века надвтулочная, и причина зачем она такая нужна должна быть понятна даже тyпым.


    Ну как бы с апачем есть одна небольшая разница в виде соосной схемы. На Ми28НМ уже стоит.
  4. KCA
    KCA Сегодня, 08:03
    0
    Вау, ПЗРК и РПГ имеют датчики обнаружения излучения РЛС? Или подфюзеляжная РЛС размером с два КА-52М, и его будут визуально засекать за 10км? Не пойму, что вы имели ввиду