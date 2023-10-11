Военное обозрение
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В результате мощных ударов со стороны ВС РФ под Авдеевкой ВСУ за двое суток потеряли примерно пятую часть своего гарнизона

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В результате мощных ударов со стороны ВС РФ под Авдеевкой ВСУ за двое суток потеряли примерно пятую часть своего гарнизона

В результате мощных бомбардировок позиций ВСУ в районе Авдеевки, продолжавшихся в течение примерно двух суток, враг понёс наиболее значительные за последнее время потери. По последним данным, в Авдеевке, а также в районе населённого пункта Бердычи, где ВС РФ прорвали фланговую оборону противника, ВСУ потеряли не менее 2,4 тысяч военнослужащих с 9 октября. Вывоз раненых украинских военнослужащих так называемые побратимы осуществляют далеко не всегда.


В полях под Авдеевкой российские бойцы находят десятки брошенных тел и раненых солдат ВСУ.

Другими словами, противник потерял примерно пятую часть своей Авдеевско-Красногоровской группировки (гарнизона) всего за двое суток и теперь предпринимает лихорадочные усилия, чтобы восстановить свой боевой потенциал на данном участке фронта.

Командование ВСУ пытается перебросить подкрепления в направлении Бердычей и Авдеевки со стороны Новогродовки и Селидово. При этом российские войска наносят удары по выдвинувшимся резервам ВСУ, нанося тем потери уже во время марша.

По находящимся на позициям южнее Авдеевки украинским войскам наносятся удары из реактивной артиллерии, а также с применением тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк».

Российские войска после мощного огневого воздействия на противника со стороны авиации и артиллерии провели ряд маневров, сократив ширину контроля ВСУ подходов и подъездов к Авдеевке. Активизация усилий ВС РФ направлена на полное уничтожение одного из крупнейших укрепрайонов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики.
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8 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 07:55
    +9
    России давно пора выжечь и выровнять всю территорию занимаемую ВСУ, потом все отстроим. Надеюсь что планируемые управляемые ФАБ 3000 и 5000 нам в этом в помощь и российские инженеры уже разработали модули управления. А если кто в ООН вякнет сошлитесь на опыт и методы Израиля.
    1. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 08:03
      +3
      Любые вяки западных нацистов в оон да и вообще надо называть типичной западной ложью и больше никак не коментировать.
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 08:08
        -1
        Чубатый Хамас, несёт потери.. это радует.
  2. lukash66
    lukash66 Сегодня, 07:58
    +4
    Что мешает продолжить ещё с недельку? Или порох в пороховницах закончился? Пора уже перейти на англосаксонскую и еврейскую методичку ведения боевых действий. Тем более сейчас это все в реальности. Хватит нам уже "братский" народ жалеть, кто не спрятался - я не виноват.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:59
    +7
    ВСУ потеряли не менее 2,4 тысяч военнослужащих с 9 октября.
    За два дня и только в результате ударов российской авиации и артиллерии ВСУ потеряли 20% л/с там где годами готовили укрепрайон вгрызаясь в землю и бетонируя укрепления. Можно предположить, что будет дальше. Украинская группировка обречена и это вопрос времени.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:07
    -1
    Похоже наши вооружённые силы наконец то по военной науке начали воевать, а не по хотелкам политиков из Кремля.
  5. Roust
    Roust Сегодня, 08:10
    0
    Может, еще попрыгать, пока кастрюли с тупых голов не спадут ?
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:12
    +2
    Командование ВСУ пытается перебросить подкрепления в направлении Бердычей и Авдеевки со стороны Новогродовки и Селидово. При этом российские войска наносят удары по выдвинувшимся резервам ВСУ, нанося тем потери уже во время марша.
    . Как раз те события, которые важны для НАС.
    По сути дела... важная задача, препятствовать противнику в перегруппировок войск, передислокации резервов, доставке боеприпасов и прочего.
    Войска/гарнизоны, без снабжения и подмоги, становятся не боеспособных, менее опасны.