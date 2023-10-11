В результате мощных бомбардировок позиций ВСУ в районе Авдеевки, продолжавшихся в течение примерно двух суток, враг понёс наиболее значительные за последнее время потери. По последним данным, в Авдеевке, а также в районе населённого пункта Бердычи, где ВС РФ прорвали фланговую оборону противника, ВСУ потеряли не менее 2,4 тысяч военнослужащих с 9 октября. Вывоз раненых украинских военнослужащих так называемые побратимы осуществляют далеко не всегда.
В полях под Авдеевкой российские бойцы находят десятки брошенных тел и раненых солдат ВСУ.
Другими словами, противник потерял примерно пятую часть своей Авдеевско-Красногоровской группировки (гарнизона) всего за двое суток и теперь предпринимает лихорадочные усилия, чтобы восстановить свой боевой потенциал на данном участке фронта.
Командование ВСУ пытается перебросить подкрепления в направлении Бердычей и Авдеевки со стороны Новогродовки и Селидово. При этом российские войска наносят удары по выдвинувшимся резервам ВСУ, нанося тем потери уже во время марша.
По находящимся на позициям южнее Авдеевки украинским войскам наносятся удары из реактивной артиллерии, а также с применением тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк».
Российские войска после мощного огневого воздействия на противника со стороны авиации и артиллерии провели ряд маневров, сократив ширину контроля ВСУ подходов и подъездов к Авдеевке. Активизация усилий ВС РФ направлена на полное уничтожение одного из крупнейших укрепрайонов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики.