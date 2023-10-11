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Компания BAE Systems провела очередные испытания артиллерийского снаряда увеличенной дальности XM1155-SC

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Компания BAE Systems провела очередные испытания артиллерийского снаряда увеличенной дальности XM1155-SC

В США продолжаются работы по созданию артиллерийского снаряда, способного поражать цели на дальности свыше 100 километров. Как сообщает Defense One, компания BAE Systems провела очередные испытания боеприпаса увеличенной дальности XM1155-SC калибра 155 мм.


BAE Systems провела очередное тестирование создаваемого для САУ артиллерийского снаряда увеличенной дальности XM1155-SC. Если в марте стрельба данным боеприпасом велась из экспериментальной САУ с длиной ствола 58 калибров, то на этот раз использовалась стандартная установка M109 Paladin с длиной ствола 39 калибров.

В марте 2023 года прототип САУ XM907A2, разрабатываемый в рамках программы ERCA (Extended Range Cannon Artillery - "Ствольная артиллерия с увеличенной дальностью"), смог поразить цель снарядом XM1155-SC на дальности 110 км. На этот раз компания не стала раскрывать дальность поражения, но заявила об "успешных испытаниях". Как предполагают эксперты, при стрельбе из САУ со стандартным стволом снаряд способен поразить цель на дальности 96 км.

Наше намерение с этим снарядом сейчас состоит в том, чтобы доказать, что мы можем удвоить дальнобойность традиционной артиллерии, независимо от калибра орудия (...) Теперь мы превысили любую дальность, когда-либо приобретенную [Paladin]

- заявил вице-президент по развитию бизнеса систем боевых задач BAE Systems Джим Миллер.

Отмечается, что обычная САУ M109 Paladin с длиной ствола 39 калибров при применении активно-реактивного снаряда M982 Excalibur способна поражать цели на дальности до 40-50 км, реактивным снарядом GMLRS - до 70 км. Включение XM1155-SC в арсенал САУ позволит накрывать позиции противника на дальности до 100 км.
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25 комментариев
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  1. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 08:51
    0
    Интересно, а у нас есть что то подобное?
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:53
      +1
      Конечно. Сделать можно вообще что угодно, просто вопрос времени и денег. Ну и интереса военных.
      1. Владимир Мсквчёв
        Владимир Мсквчёв Сегодня, 10:02
        0
        Стоимость ствола такого орудия будет запредельной. Разработать такой снаряд не просто, но можно, а вот что делать со стволом ? Тут всё упирается в ствол - а выдержит ли СТВОЛ такую нагрузку, а если и выдержит, то на сколько выстрелов ?
        Могу гарантировано сказать, что даже если и будет разработан такой снаряд, а так же и ствол к нему, то более чем 100 выстрелов ствол "не потянет" ... а это означает, что к стоимости каждого выстрела, надо плюсовать ещё 2% стоимости ствола. Почему ДВА процента, да потому, что туда должна ещё войти и стоимость доставки ствола на место боевых действий, и стоимость работ по его замене. К тому же, такое орудие можно будет обнаружить даже с поверхности Луны. ( а значит и уничтожить ).
        Одноразовый Ланцет имея такую же разрушающую силу и дальность, обойдётся намного дешевле, а место их запуска можно и вообще никогда не обнаружить.
        1. НИКНН
          НИКНН Сегодня, 10:46
          +2
          Цитата: Владимир Мсквчёв
          Стоимость ствола такого орудия будет запредельной.
          Читайте внимательно.
          на этот раз использовалась стандартная установка M109 Paladin с длиной ствола 39 калибров.

          Вопрос только в необходимости таких снарядов, его себестоимости и возможности применения. Дублировать другие средства поражения да данную дальность, целесообразно если стоимость ниже.
    2. KCA
      KCA Сегодня, 08:57
      +4
      Только что по "Звезде" сказали что Коалицию-СВ запускают в серийное производство, заявленная дальность обычным снарядом до 70км, про АР не озвучивали, насколько помню, но явно +10-20км
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 09:05
        +1
        "Ростех" начал серийное производство новейших гаубиц "Коалиция-СВ"

        Замглавы "Ростеха" Артяков сообщил о начале серийного производства гаубиц "Коалиция-СВ"
        https://ria.ru/20230810/gaubitsy-1889209136.html
    3. Солдатов В.
      Солдатов В. Сегодня, 09:15
      -1
      У нас понадеялись на Искандеры и другие ракеты, и посчитали что артиллерия пережиток прошлого, потому и нет успехов по увеличению дальности по стрельбе.
      СВО год и восемь месяцев и где достижения Коалиции? Где хотя бы одна батарея на фронте?
      Почему не занимаются рабочей лошадкой "Гвоздикой"? Не надо дорогих снарядов, достаточно большой дальности на 70-100 км и батарея накроет противника, например в радиус 50-100 м soldier
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 09:22
        -1
        цена такого снаряда огромна, массово никогда не будут производить, лучше на ланцете сфокусироваться и повышать дальность
    4. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 10:41
      0
      А у нас есть мальва с её 25 км
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:02
    +1
    Включение XM1155-SC в арсенал САУ позволит накрывать позиции противника на дальности до 100 км.
    Немцы во 2 МВ пробовали, но получилось не ахти. Что дальше? Индивидуальное стрелковое оружие с дальностью поражения 2-2,5 тыс. м и "умными пулями", чтобы стрелок находясь подальше от ЛБС мог не подвергая себя опасности наносить урон противнику? Как вы понимаете это просто предположение того, как далеко может зайти инженерная мысль в военном деле.
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 09:10
      +1
      Тут скорее выбор: насколько такой снаряд экономически целесообразнее чем ракета с БЧ аналогичного могущества.
      1. Escariot
        Escariot Сегодня, 09:24
        +1
        Цитата: abrakadabre
        Тут скорее выбор: насколько такой снаряд экономически целесообразнее чем ракета с БЧ аналогичного могущества.

        Дело не в экономической целесообразности, а в уровне подчинения. Если сейчас ракета Хаймарса или Урагана подчиняется командованию корпуса, то данный снаряд будет подчиняться комбату. Т.е. не нужно будет согласовывать атаку на большую глубину с командованием корпуса или не надо будет раздергивать корпусную артиллерию по одной установке на батальоне. Теперь у комбата будет свой личный инструмент для нанесения подобных ударов. Время реакции уменьшится. И даже ежели этот снаряд будет дороже ракеты Урагана, то это не большая цена за такие преимущества.
        1. Танкист
          Танкист Сегодня, 09:59
          0
          А у комбата есть средства разведки на такую глубину? Чушь.
          1. voyaka uh
            voyaka uh Сегодня, 10:56
            -1
            Есть - дроны.
            Дрон, летающий на 100-150 км, не такой дорогой и большой.
            В батальоне вполне можно иметь подразделение орераторов дронов.
      2. Пузотер
        Пузотер Сегодня, 09:26
        +1
        У такого снаряда взрывчатки на борту может быть с гулькин нос. Как его можно сравнивать с ракетой. Он даже если попадет в укрытие мало вреда ему принесет. Для контрбатарейной борьбы тоже нужно большое накрытие, поэтому подобных снарядов, даже управляемых надо несколько. А ракеты достаточно одной. Не понятен смысл вообще такого оружия, разве что борьба с точечными целями в плотной застройке - типичной ситуации для колониальных войн.
        1. Escariot
          Escariot Сегодня, 09:47
          0
          Цитата: Пузотер
          У такого снаряда взрывчатки на борту может быть с гулькин нос. Как его можно сравнивать с ракетой. Он даже если попадет в укрытие мало вреда ему принесет. Для контрбатарейной борьбы тоже нужно большое накрытие, поэтому подобных снарядов, даже управляемых надо несколько. А ракеты достаточно одной. Не понятен смысл вообще такого оружия, разве что борьба с точечными целями в плотной застройке - типичной ситуации для колониальных войн.

          Естественно у подобного снаряда есть минусы. Это не замена ракеты, это их дополнение. Давайте даже так: Ураган и его функциональные аналоги в основном хоть и достаточно проходимы, но на колёсном ходу, а вот Коалиция или Паладин гусеничные и более менее способны угнаться за танками по бездорожью. Соответственно гусеничную САУ можно притащить так далеко, куда колесный аналог просто не доедет. Соответственно можно кошмарить тылы противника на бОльшую глубину.
          1. Пузотер
            Пузотер Сегодня, 10:54
            0
            Ну так разрабатывали бы гусеничные РСЗО, зачем именно пушка? Преимущество пушек в дешевизне снарядов и точности на малых и средних дистанциях. Что компенсирует стоимость артсистемы в целом. Для стрельбы на большие дистанции нужен управляемый дорогой и слабый снаряд который вчистую проигрывает РСЗО. Разве что скорость на начальном участке выше, но и это не преимущество, поскольку, как я понимаю стрелять собираются из глубокого тыла.
    2. Escariot
      Escariot Сегодня, 09:18
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Включение XM1155-SC в арсенал САУ позволит накрывать позиции противника на дальности до 100 км.
      Немцы во 2 МВ пробовали, но получилось не ахти. Что дальше? Индивидуальное стрелковое оружие с дальностью поражения 2-2,5 тыс. м и "умными пулями", чтобы стрелок находясь подальше от ЛБС мог не подвергая себя опасности наносить урон противнику? Как вы понимаете это просто предположение того, как далеко может зайти инженерная мысль в военном деле.

      Данные снаряды будут только дополнением к обычным чугуниевым, а не их заменой. В боекомплекте их будет дай Бог пару штук
      П.С. Умных пуль пока нет, так что работают с умными прицелами, кои в полуавтоматическом режиме (кнопку то все равно надо нажать) дают поправку на дальность (после замера дальности надобно стрелять не по цели, а по установленной на "экране" прицела точке и пуля попадет в цель). И это не про снайперские прицелы, а про прицелы линейной пехоты. Плюс эти прицелы меж собой и с силами огневой поддержки связаны.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:03
    +1
    Выстрелить и попасть куда надо, можно, но требует соответствующей инфраструктуры обеспечения.
    Т. е. для ведения "умной войны" надо много чего, разного... вопрос цены, как всегда.
  4. uav80
    uav80 Сегодня, 09:15
    +1
    снаряд увеличенной дальности XM1155-SC

    Пишут что стоимость данного снаряда после того как он пойдет в серийное производство превысит стоимость снаряда M982 Excalibur в 1,5 раза и перевалит за 240000$...
  5. Пузотер
    Пузотер Сегодня, 09:24
    +1
    Кто-нибудь объясните пожалуйста в чем преимущество снаряда перед ракетой на такой дальности?
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 09:33
      0
      Цитата: Пузотер
      Кто-нибудь объясните пожалуйста в чем преимущество снаряда перед ракетой на такой дальности?

      То, что подобная ракета находится в подчинении комдива (а скорее даже командующего корпусом), а снаряд в подчинении комбата.
    2. DirtyLiar
      DirtyLiar Сегодня, 09:48
      +2
      Думаю, ракету можно сбить, снаряд - маловероятно.
      У ракеты есть:
      1) Система наведения, работу которой могут засечь РЛС.
      2) Работающий двигатель, на тепло которого можно навести противоракету.
      Неуправляемый снаряд - тупо чугуниевая болванка, отследить которую крайне затруднительно.
      1. Пузотер
        Пузотер Сегодня, 11:01
        0
        Не соглашусь. Снаряд для стрельбы на такие дистанции - по сути ракета с ускорителем и головкой самонаведения. Плюс толстые стенки, чтобы выдержать давление газов в стволе и минимум взрывчатки, потому, что мало места.На конечном участке траектории (а скорость снаряда непосредственно после выстрела ничего не даёт, т.к. наверняка предполагается стрельба из глубокого тыла) что снаряд, что ракета будут лететь примерно с одинаковой скоростью скорее всего вертикально вниз с выработанным двигателем, и перехватить их будет +- одинаково сложно.
  6. cmax
    cmax Сегодня, 09:54
    +1
    Мне кажется, что для таких систем главное не выстрелить, главное попасть. А до этого требуется совсем другие вещи чем для обычной стрельбы. Цифровые карты местности, спутниковое сопровождение огня, защищённая связь, высокий уровень разведки.