Президент Колумбии: Сегодня сектор Газа выглядит даже более разрушенным, чем Варшавское гетто в годы Второй мировой

Я проведу историческую параллель. Сегодня сектор Газа выглядит даже более разрушенным, чем Варшавское гетто после того, как оно было разрушено нацистскими варварами

Эпоха варварства, как я писал в своей книге, началась

Сегодня все разумные силы призывают остановить бойню, происходящую в секторе Газа, за исключением «гуманных» стран Запада, вставших исключительно на одну стороны конфликта и не отделяя ХАМАС от обычных мирных граждан Палестины.С осуждением массовых ковровых бомбардировок Газы выступил и президент Колумбии Густаво Петро. Он сравнил Газу с Варшавским гетто времён Второй мировой войны.- заявил колумбийский лидер.Минимум 140 палестинских детей, не имеющих никакого отношения к ХАМАС, уже стали жертвами израильских ударов, отметил Петро. По словам политика, израильские правые и ХАМАС «кормят друг друга кровью».Президент Колумбии также сравнил политическую ситуацию в современной Европе с 1933 годом, так как западные общества, напуганные иммиграцией, избирают в свои правительства правых, а эти правые «поддерживают израильских крайне правых».- отметил Петро.В заключение президент Колумбии добавил, что его страна выступает за выполнение резолюции ООН в вопросе создания двух государств - израильского и палестинского и признаёт их. Он также потребовал от Израиля прекращения оккупации Палестины. При этом он обратился и к вооружённому крылу ХАМАС, указав на недопустимость нарушения признанных границ Израиля.