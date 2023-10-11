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Президент Колумбии: Сегодня сектор Газа выглядит даже более разрушенным, чем Варшавское гетто в годы Второй мировой

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Президент Колумбии: Сегодня сектор Газа выглядит даже более разрушенным, чем Варшавское гетто в годы Второй мировой

Сегодня все разумные силы призывают остановить бойню, происходящую в секторе Газа, за исключением «гуманных» стран Запада, вставших исключительно на одну стороны конфликта и не отделяя ХАМАС от обычных мирных граждан Палестины.


С осуждением массовых ковровых бомбардировок Газы выступил и президент Колумбии Густаво Петро. Он сравнил Газу с Варшавским гетто времён Второй мировой войны.

Я проведу историческую параллель. Сегодня сектор Газа выглядит даже более разрушенным, чем Варшавское гетто после того, как оно было разрушено нацистскими варварами

- заявил колумбийский лидер.

Минимум 140 палестинских детей, не имеющих никакого отношения к ХАМАС, уже стали жертвами израильских ударов, отметил Петро. По словам политика, израильские правые и ХАМАС «кормят друг друга кровью».

Президент Колумбии также сравнил политическую ситуацию в современной Европе с 1933 годом, так как западные общества, напуганные иммиграцией, избирают в свои правительства правых, а эти правые «поддерживают израильских крайне правых».

Эпоха варварства, как я писал в своей книге, началась

- отметил Петро.

В заключение президент Колумбии добавил, что его страна выступает за выполнение резолюции ООН в вопросе создания двух государств - израильского и палестинского и признаёт их. Он также потребовал от Израиля прекращения оккупации Палестины. При этом он обратился и к вооружённому крылу ХАМАС, указав на недопустимость нарушения признанных границ Израиля.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Президента Колумбии/скриншот видео
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25 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Msi
    Msi Сегодня, 09:04
    +2
    С осуждением массовых ковровых бомбардировок Газы выступил и президент Колумбии Густаво Петро.

    Я вот не могу понять. Колумбия ведь очень близка была с США. Помогать собиралась против Венесуэлы.
    А тут такие заявления. Несколько отличающиеся от официальных заявлений США... request
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 09:06
      +1
      Я вот не могу понять. Колумбия ведь очень близка была с США. Помогать собиралась против Венесуэлы.
      А тут такие заявления. Несколько отличающиеся от официальных заявлений США...
      Возможно это игра в "хороший полицейский"
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:07
      +3
      Это нормально. Если ты вассал у США то это не означает, что ты не можешь говорить что хочешь. Тем более в современном мире постоянной смены информации, заявления уже забудут через часы или дни. Вот делать вассал что хочет, не может, а говорить сколько угодно.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:19
      +6
      Вчера Путин все четко обозначил, Израилю надо признать государство Палестина и вернуть им захваченные в 1967 году земли, попутно уйти с Голанских высот отжатых у Сирии. Ведь понятно, что мир пусть и хрупкий только тогда наступит. До 1947 года пока шебутные евреи не прибыли на кораблях с Европы на земли Палестины такого беспредела на Ближнем Востоке не было и ХАМАС с Хесболлой отсутствовали, а сейчас сионисты уже ЯО стращают соседей.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 10:54
        0
        Ведь понятно, что мир пусть и хрупкий только тогда наступит.

        Не наступит. Поздно. Арабы уже не успокоятся, пока не снесут весь Израиль. При таких раскладах - смысл ему отдавать стратегические территории? Лучше уж тогда идти до конца и освобождать для себя всю Палестину..
      2. Berkut752
        Berkut752 Сегодня, 11:37
        0
        Silver99, Я имею до вас свой вопрос. Вы где слышали или видели текст о ЯО. Включите мозХ, там кругом плотное население....................
    4. knn54
      knn54 Сегодня, 09:23
      -1
      Как можно сравнивать,если нацисты гетто не бомбили.
      1. Msi
        Msi Сегодня, 09:45
        0
        Как можно сравнивать,если нацисты гетто не бомбили.

        Ну вот Варшавское точно бомбили, когда восстание там было...
    5. paul3390
      paul3390 Сегодня, 09:48
      +1
      А вы посмотрите на биографию Густаво Петро.. Он - с 17 лет участник левой партизанской группировки M-19. Причём - довольно высокопоставленный.
  3. БратИбота
    БратИбота Сегодня, 09:06
    -5
    Десятки тысяч бесердечных совершают акт агрессии, а расплачиваются сотни тысяч те кто хотели пожить мирно. Вот где не справедливость

    А основа всему это то что этот мир ферма дьявола. Если он не получит кровь и страдания, захочет перезапустить ферму

    Иначе вы не замечали - что вроде все есть, но бывает так что что то или какое-то обстоятельство вас начинает мучить
  4. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:08
    +5
    Ничего удивительного - одних фашистов сменили другие фашисты.
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 09:09
    +4
    Интересно, а руины Сталинграда он видел?
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:10
    +4
    Сегодня сектор Газа выглядит даже более разрушенным, чем Варшавское гетто после того, как оно было разрушено нацистскими варварами
    А почему именно Варшавского гетто? Очевидно он не видел фотографии Сталинграда и др. советских городов того периода или просто не захотел вспоминать Советский Союз по определенным причинам. Но хоть потребовал прекращения оккупации Палестины, но обратился и к вооружённому крылу ХАМАС, указав на недопустимость нарушения признанных границ Израиля. Все сегодня пытаются высказаться по этому поводу и стараются не обидеть Израиль.
  7. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 09:14
    +5
    Получается еврейские фашисты хуже немецких?Дай им волю они бы и газовых камер понастроили и крематориев чтобы уничтожать мусульман.
    1. Earl
      Earl Сегодня, 09:31
      +3
      Пытаться определить, какие из нацистов лучше, а какие хуже - это словно разделять говно по сортам: вот это имеет слегка иной оттенок, а вот то немного иначе смердит. Но по факту, всё нацистское дерьмо вонючее и коричневое.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:33
      +1
      Цитата: taiga2018
      Получается еврейские фашисты хуже немецких?

      Сейчас весь мир жесточе стал, империализм пытается выжить.
    3. paul3390
      paul3390 Сегодня, 09:50
      0
      еврейские фашисты хуже немецких

      Та сторона не шибко лучше. Если мусульмане таки войдут в Израиль - Алоизьевич будет нервно курить в сторонке.. Так что - там все жизнь ни в грош не ставят, особенно оппонента..
      1. Kotofeich
        Kotofeich Сегодня, 10:00
        0
        Цитата: paul3390
        Так что - там все жизнь ни в грош не ставят

        Это точно. Там все "хороши".
        "Израильские военные обнаружили множество тел мирных жителей в кибуце Кфар-Аза, на который ранее напали боевики палестинского движения «Хамас». По данным телеканала i24, среди погибших 40 детей. Некоторые солдаты говорят, что они находили младенцев с отрезанными головами, целые семьи были застрелены в своих кроватях."
  8. Дес
    Дес Сегодня, 09:38
    -3
    Новость ВО - это новость без автора. Это приемлимо и понятно. Ибо стыдно бывает порой. Разумеется это нисколько не относится к безымянным авторам на ресурсе.
    "С осуждением массовых ковровых бомбардировок Газы выступил и президент Колумбии Густаво Петро. Он сравнил Газу с Варшавским гетто времён Второй мировой войны. "
    Из типа "новости": "Сегодня все разумные силы призывают остановить бойню, происходящую в секторе Газа, за исключением «гуманных» стран Запада, вставших исключительно на одну стороны конфликта и не отделяя ХАМАС от обычных мирных граждан Палестины."
    Ему Кфар-Аза наверное не показывали.
    Есть война, а есть изнасилования, обезглавливания, убийство детей и женщин. У "хамас" это норма. В " , потому, что без денег спонсоров они убоги.
    1. Msi
      Msi Сегодня, 10:07
      0
      Есть война, а есть изнасилования, обезглавливания, убийство детей и женщин.

      Вы плохо знаете истории войн. Война это ужасно.
      Перечисленные вами злодеяния всегда были спутниками войн...
  9. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 10:11
    +1
    Цитата: Msi
    Я вот не могу понять. Колумбия ведь очень близка была с США. Помогать собиралась против Венесуэлы.
    А тут такие заявления. Несколько отличающиеся от официальных заявлений США...

    У вас пропуск что в Колумбии недавно, после вьиборов, пришел к власти Густаво Петро - бивший участник вооруженого сопротивления против марионетного проамериканского режима.
    1. Msi
      Msi Сегодня, 10:23
      0
      У вас пропуск что в Колумбии недавно, после вьиборов, пришел к власти Густаво Петро - бивший участник вооруженого сопротивления против марионетного проамериканского режима.

      Спасибо. Не знал. Координально политика государства изменилась после выборов?
  10. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 10:28
    +3
    Цитата: Kotofeich
    "Израильские военные обнаружили множество тел мирных жителей в кибуце Кфар-Аза, на который ранее напали боевики палестинского движения «Хамас». По данным телеканала i24, среди погибших 40 детей. Некоторые солдаты говорят, что они находили младенцев с отрезанными головами, целые семьи были застрелены в своих кроватях."

    Нельзя слепо верить на все что является военной "пропагандой ужасов" и обезчеловечивание врага. Мьи уже насмотрелись на "отравление газом" в Сирии, на Буча, на бельих касок, на жертв "русских бомб" и так далее и известно как действует пропаганда в "империи лжи"(по Лаврова).
    Хотя голову детей резали в Сирии "повстанци против Асада" сами снимали и етим хвастались. Тогда никто на Запада особо не возмутился.
    Так что такое возможно произошло в Израиле нельзя исключит.
  11. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 11:09
    0
    Выглядит и выглядит. Увы.
    Гетто вроде не бомбили особо, там бедствовали без бомбежек.

    Но сравнивать есть с чем. Сталинград в ВОВ. Грозный в 0х. Артемовск сейчас. Тоже очень разрушенные города. Просто посмотрите фото в инете ,как кто разрушен и есть ли там жители?

    Никто вроде не парился насчет их и подобных. Оттуда бъет враг - надо его подавить.
  12. surfdude
    surfdude Сегодня, 11:27
    0
    Пусть в Бучу сгоняет, посмотреть