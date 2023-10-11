Пресса США: Немецкий концерн вынужден выпускать устаревшие боеприпасы для поставленных Украине танков Leopard 2

Среди танков Leopard 2, которые получила Украина, есть 14 бывших польских Leopard 2A4. Эти танки не были обновлены для работы с новыми снарядами DM53 и DM63

Немецкий концерн Rheinmetall был вынужден запустить производство устаревших танковых снарядов для Украины, так как поставленные украинской армии немецкие танки Leopard 2 не приспособлены для стрельбы новейшими боеприпасами. Об этом сообщает Army Recognition.Современные версии танков Leopard 2 используют снаряды DM53 и DM63, но Украина получила модификации танка, разработанные в 80-х годах прошлого века, несовместимые с новейшими боеприпасами. Немцы попытались поставить ВСУ партию снарядов DM53, украинская пресса даже написала несколько хвалебных статей о том, как ОБТ Leopard 2 ВСУ будут громить российские танки "новейшими снарядами", но не получилось.Как пишет Army Recognition, для применения новых снарядов необходимо обновить систему управления огнем EMES-15 танков Leopard 2A4, поступивших на вооружение ВСУ. Но это связано с определенными трудностями, легче поставить устаревшие бронебойные оперенные подкалиберные снаряды (БОПС) DM33 калибра 120 мм, тем более, что они демонстрируют "успешное" пробитие до 470 мм брони на расстоянии 2 км.- сообщает издание.В общем, в Германии приняли решение, что совместимость снарядов с танками важнее огневой мощи. Теперь концерн запустил производство снарядов DM33, Украина в скором времени получит очередные партии боеприпасов.