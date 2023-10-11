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Пресса США: Немецкий концерн вынужден выпускать устаревшие боеприпасы для поставленных Украине танков Leopard 2

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Пресса США: Немецкий концерн вынужден выпускать устаревшие боеприпасы для поставленных Украине танков Leopard 2

Немецкий концерн Rheinmetall был вынужден запустить производство устаревших танковых снарядов для Украины, так как поставленные украинской армии немецкие танки Leopard 2 не приспособлены для стрельбы новейшими боеприпасами. Об этом сообщает Army Recognition.


Современные версии танков Leopard 2 используют снаряды DM53 и DM63, но Украина получила модификации танка, разработанные в 80-х годах прошлого века, несовместимые с новейшими боеприпасами. Немцы попытались поставить ВСУ партию снарядов DM53, украинская пресса даже написала несколько хвалебных статей о том, как ОБТ Leopard 2 ВСУ будут громить российские танки "новейшими снарядами", но не получилось.

Как пишет Army Recognition, для применения новых снарядов необходимо обновить систему управления огнем EMES-15 танков Leopard 2A4, поступивших на вооружение ВСУ. Но это связано с определенными трудностями, легче поставить устаревшие бронебойные оперенные подкалиберные снаряды (БОПС) DM33 калибра 120 мм, тем более, что они демонстрируют "успешное" пробитие до 470 мм брони на расстоянии 2 км.

Среди танков Leopard 2, которые получила Украина, есть 14 бывших польских Leopard 2A4. Эти танки не были обновлены для работы с новыми снарядами DM53 и DM63

- сообщает издание.

В общем, в Германии приняли решение, что совместимость снарядов с танками важнее огневой мощи. Теперь концерн запустил производство снарядов DM33, Украина в скором времени получит очередные партии боеприпасов.
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12 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:20
    +2
    Немецкий концерн Rheinmetall был вынужден запустить производство устаревших танковых снарядов для Украины —

    ***
    — Україна скоро стане ядерною державою!
    — Це як?
    — Та скоро будемо з гармат ядрами стріляти...
    ***
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:25
    +1
    От ведь у них заморочки с боеприпасами то.... Старые снаряды, новые системы УО.... Гимор сплошной.
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 09:28
    0
    Да недолго будет их мучение. Сгорят эти старые танки и отпадёт надобность возобновлять производство.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:30
      +1
      Дык они уже возобновили. И действительно - если пожгут старые Лео, и кому эти боеприпасы нужны будут? Новое СУО то могёт со старыми боеприпасами взаимодействовать?
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:31
    +4
    Даже готовы начать выпуск старых образцов снарядов лишь бы только воевали. Где и когда еще найдешь таких недоумков готовых воевать с Россией за чужие интересы.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:36
      +3
      Вот потому они и "ценные" для запада раз воюют с нами.
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 10:46
        0
        .... скорее "бесценные", но то что недоумки... ничего, хохлушки новых нарожают.
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 10:49
          0
          От кого, стесняюсь спросить, самцов-то повыбили
  5. DirtyLiar
    DirtyLiar Сегодня, 09:31
    +2
    Немецкий концерн Rheinmetall был вынужден

    Кем вынужден? Имена, фамилии, должности?
    Или это они так признаются, что их вынуждают поставлять оружие?
  6. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 09:37
    -3
    Зеленский продолжит продавать ХАМАСу старые танки «Леопард» и боеприпасы к ним.
  7. Дес
    Дес Сегодня, 09:43
    0
    Ну ведь не должна получить.
  8. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 11:14
    0
    Перемога....
    То есть остальные танки, кроме этих 14 , обновлены и т.д.?
    А эти - не написаны, могут ли они вообще теоретически ими стрелять?

    У нас .помнится, старые танковые стволы 125мм тоже не могут использовать новейшие снаряды - они вроде дленнее. Меняют ствол.
    Перемога...