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Ситуация на Ближнем Востоке показывает, что конфликт между Украиной и РФ может вспыхнуть и после заключения возможного соглашения о мире, поддержанного ООН

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Ситуация на Ближнем Востоке показывает, что конфликт между Украиной и РФ может вспыхнуть и после заключения возможного соглашения о мире, поддержанного ООН

Украинский военнослужащий



Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке к настоящему моменту унёс уже более трёх тысяч жизней. И это только по официальным данным обеих сторон. Есть большая вероятность того, что под развалинами жилых кварталов сектора Газа остаются ещё тысячи неизвлечённых тел. Израиль при этом продолжает бомбардировки Газы и других городов сектора, ХАМАС в свою очередь, осуществляет обстрелы городов Израиля. К настоящему моменту стороны конфликта точно не задумываются о переводе ситуации в мирное русло.

Новая горячая фаза палестино-израильского конфликта является наглядным примером того, что никакие международные договорённости давно не выполняются. Израиль, по сути, оккупирующий часть территорий признанной ООН Палестины, не собирается изымать эти территории из своего контроля. Группировка ХАМАС не собирается капитулировать.

Безотносительно к причинам и отношению к сторонам конфликта на Ближнем Востоке можно говорить о том, что даже если между Россией и Украиной рано или поздно будут достигнуты какие-либо договорённости и даже если они будут утверждены Совбезом ООН, то не будет никаких гарантий того, что вооружённый конфликт в определённый момент не возобновится. Как показывает практика «Минских соглашений», Киев своих обещаний выполнять не собирается, а любые договорённости мирного характера использует исключительно для восстановления и наращивания своего военного потенциала.

Другими словами, если вдруг уже завтра появится некий вариант для начала переговоров и если переговоры, допустим, увенчаются успехом, то ни один человек на планете не даст 100-процентной гарантии того, что через неделю, месяц, год, конфликт не разгорится с новой силой.
Особенно с учётом того, что Запад явно не откажется от дальнейших военных поставок киевскому режиму, даже если этот режим будет заменён на некие другие лица. Потом эти «другие лица» вполне могут, следуя западным директивам, нарушить взятые на себя обязательства режимом Зеленского, заявив, что, мол, они-то никаких обещаний никому не давали и никаких документов не подписывали.
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35 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:27
    +16
    Ну а кто бы сомневался, срубив верхушки и оставив корни ненависти все прорастет, коренное отличие от сионистов в том, что Россия не отжимает чужую территорию и обустраивает там кибуцы, а возвращает свои земли волей этнических иудеев и волюнтаристов временно переданных, на которых исконно проживает русскоязычное население частично запуганное, частично оболваненное.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:28
      +7
      Сейчас придёт Аарон и начнёт всё пояснять за сионизм.......
    2. KCA
      KCA Сегодня, 09:38
      +4
      Это да, у меня под окном у высоченных тополей верхушки срезали, ух народ верещал, а оказалось только на пользу, сейчас по всем обрубкам от самой земли до спилов молодые побеги, так и с тварями, если не придушить до конца, побеги вырастут
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 09:48
        +1
        Так их еще и удобряют что бы росли лучше. Израилю нужен контроль над сектором газа. Войны бы не было былаб там пустая земля без ресурсов. Большая часть месторождения газа находится в Газе.
      2. frruc
        frruc Сегодня, 11:17
        0
        Как показывает практика «Минских соглашений», Киев своих обещаний выполнять не собирается.....

        Наконец-то до нашего руководства это дошло. Жаль, что так поздно.
    3. алексеев
      алексеев Сегодня, 09:51
      +2
      "Кто бы сомневался..."
      Это точно!
      Любые договоры лишь фиксируют реальность.
      Только безоговорочное уничтожение бандерложского режима, включая главарей и активистов, и создание контроля через базы, комендатуры и т. п. Причем одобрение Запада не обязательно. Тем паче сейчас, когда роль ООН чисто номинальная.... Америкосы не поизнавали прибалтийских республик ва составе СССР, ну и что? Пока Советский союз был в норме это мало кого волновало.
    4. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 09:55
      +2
      Цитата: Silver99
      Ну а кто бы сомневался, срубив верхушки и оставив корни ненависти все прорастет

      Мы с времен Суворова не сомневаемся. украины в виде государства не должно существовать. Хватает воров и спекулянтов в российском государстве...
      Цитата: Nexcom
      Сейчас придёт Аарон и начнёт всё пояснять за сионизм...

      Давайте разберёмся без Арона. У нас есть свои профессоры:
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 09:28
    +10
    Ситуация на Ближнем Востоке показывает, что конфликт между Украиной и РФ может вспыхнуть и после заключения возможного соглашения о мире, поддержанного ООН


    Это было понятно и без ситуации на Ближнем Востоке или кто то питал иллюзии?
    1. Попандос
      Попандос Сегодня, 09:34
      +8
      заключения возможного соглашения о мире

      Только полная и безоговорочная капитуляция укрорейха.
      Всё остальное - бомба замедленного действия.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 09:42
        +5
        Цитата: Попандос
        Только полная и безоговорочноя капитуляция укрорейха.

        И полная демилитаризация.
        1. Destiny
          Destiny Сегодня, 09:53
          +4
          Всё остальное - бомба замедленного действия.
          Правильно - недорубленный лес опять вырастает.Дело надо доводить до конца.
  3. Msi
    Msi Сегодня, 09:28
    +11
    если между Россией и Украиной рано или поздно будут достигнуты какие-либо договорённости и даже если они будут утверждены Совбезом ООН, то не будет никаких гарантий того, что вооружённый конфликт в определённый момент не возобновится.

    Так называемое государство украина должно исчезнуть с карты мира... другого выхода нет.
    Мы не можем оставлять эту проблему своим детям, внукам.
  4. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 09:29
    +4
    Такой вариант вполне возможен, учитывая что верить укрорейху нельзя...
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:32
    +7
    Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке к настоящему моменту унёс уже более трёх тысяч жизней.
    Ой-ой, че деется то. .. За 8 лет истребления Донбасса убили 30 тыс. человек и нечего, человечество с ООН не почесались. request Или здесь еще и евреи погибают? recourse Ну я думаю они должны были еще 80 лет назад почесаться и решать справедливо палестинскую проблему.
    если между Россией и Украиной рано или поздно будут достигнуты какие-либо договорённости
    То подписавшего их со стороны России, нужно повесить на столбе. angry
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 09:53
      +1
      справедливо палестинскую проблему

      Справедливо её решить в принципе невозможно. Ибо обе стороны считают эту землю - своей. Ну вот что например по справедливости делать скажем с Храмовой горой?
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 10:26
        +1
        Цитата: paul3390
        Ну вот что например по справедливости делать скажем с Храмовой горой?

        Храмовая гора, это центр трех конфессий. Поэтому нужно сделать совет этих трех конфессии и они должны управлять Храмовой горой, чтобы не было никому обидно, может тогда люди поймут, что хоть на этой горе можно обойтись без войн.
        1. A2AD
          A2AD Сегодня, 10:50
          +1
          Поэтому нужно сделать совет этих трех конфессии и они должны управлять Храмовой горой, чтобы не было никому обидно
          Вы забываете один нюанс. Если евреи не обманут остальных, то они по любому будут считать себя обиженными и станут мстить другим. Они не исправимы.
        2. paul3390
          paul3390 Сегодня, 10:50
          0
          И как они будут управлять? Если третья по значению мечеть Аль-Акса стоит прямо на месте Храма Соломона и второго Храма? И на котором должен быть по пророчеству непременно воздвигнут третий? Уж извините - но кому-то при таких раскладах придётся подвинуться..
          1. Mavrikiy
            Mavrikiy Сегодня, 10:58
            0
            Цитата: paul3390
            Уж извините - но кому-то при таких раскладах придётся подвинуться...

            ...и вы точно знаете кому. Договаривайте. recourse
  6. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 09:42
    +4
    Два искусственных проекта под названием украина и израиль были изначально мертворожденными и провальными. они оба несут только разрушение и смерть и поэтому они ликвидируются.
    Два проекта были созданы НАСИЛЬНО ВОПРЕКИ воле местных жителей и поэтому изначально они вызывают рвотные позывы и рефлексы и отторжение..приправленное фашистским поведением самих проектов к окружающим. У них нет шансов - они оба ликвидируются. Против истории не попрешь.
    1. Тикси-3
      Тикси-3 Сегодня, 09:54
      0
      Цитата: Землекоп
      У них нет шансов - они оба ликвидируются

      это вряд ли, у евреев есть ЯО....и они его точно применят если поймут, им хана - и понеслась ядерная война((
      1. A2AD
        A2AD Сегодня, 10:52
        +2
        у евреев есть ЯО....и они его точно применят если поймут, им хана - и понеслась ядерная война((
        По этому ЯО нужно привентивно применить по израилю. И все проблемы на БВ будут решены.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:43
    +2
    Следующей должна пыхнуть Африка - исходя из теории всемирного хаоса матрасни, и т.д. вплоть до революции пингвинов Антарктиды в их борьбы за демократические ценности.
  8. Фактор
    Фактор Сегодня, 09:44
    +1
    А в верхах власти и элитки разброд и шатание, что делать с беглецами?

    В Кремле прокомментировали возможность возвращения релокантов из Израиля

    Песков: Родина не может угрожать гражданам, которые захотят вернуться из Израиля.
    На уточняющий вопрос о возможном возвращении уехавших в Израиль Анатолия Чубайса или Воложа представитель Кремля отвечать не стал. "Мы с вами о гражданах говорим наших в целом. Здесь можно сказать только это", - ответил журналистам Песков.

    Михаил Фридман, ранее переехавший из Великобритании в Израиль, внезапно решил вернуться в Россию. И на днях русофобствующий иуда Фридман прибыл в Москву из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной.
    Ранее пребывавший в Израиле Фридман решил переждать хаос, творящийся сейчас в еврейском государстве, в России.

    Когда все уляжется, я планирую вернуться в Израиль,
    - заявил бизнесмен в комментарии журналистам.

    "Ничего необычного"
    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в возвращении бизнесмена Фридмана в Россию нет ничего необычного. По словам Пескова, поскольку тот является гражданином России, то он "может сюда возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать, как и любой гражданин России".

    Фридман и его партнёр по бизнесу пожертвовали 150 миллионов евро Украине, дабы не попасть под санкции Америки и Евросоюза. Впрочем, это не помогло выйти из-под рестрикций, а украинские власти даже обвинили бывшего бенефициара "Альфа-банка Украина" Михаила Фридмана в финансировании военных действий.

    В связи с инсайдами о спонсировании ВСУ уже в России в отношении Фридмана было подано заявление с требованием провести проверку по статьям о госизмене и дискредитации ВС России.

    Однако пока активности в этом поле не наблюдается. А сам Фридман уже готов выйти в свет - поучаствовать в благотворительном мероприятии в Москве, организованном при участии Российского еврейского конгресса.

    В ГосДуме

    Релокантам, уехавшим из России и поддержавшим нацистский киевский режим, «обеспечен Магадан», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    «Когда говорим о релокантах, тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории России, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут. Но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен», — сказал он на пленарном заседании.

    Володин добавил, что в России релоканты не нужны, и нужно сделать все необходимое, «чтобы таких не оказалось».

    «Пускай там сидят. И правильно было бы, раз уж они выбор свой сделали, пускай одевают форму и защищают эту страну, которую они выбрали для себя Родиной
    Поэтому нам позицию надо занимать. А так иначе сюда приедут, покаются, приедут, тут у нас тоже много тех, кто говорит о растревоженных душах. Ну как же вот, да, испугались, но они такие, ну, а куда мы без них?!» — подчеркнул он.

    Председатель Госдумы добавил, что без релокантов «дышать стало лучше».
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:36
      0
      Цитата: Фактор
      Фридман и его партнёр по бизнесу пожертвовали 150 миллионов евро Украине, дабы не попасть под санкции Америки и Евросоюза.

      "Умерла, так умерла !" - вот куда уехали, там пусть и сидят. Приедут обратно, через год "перья расправят", вот тогда нахлебаетесь горя. Они приедут "на коне", а не как бедные родственники и опять начнут изнутри гадить России.
      Хочу спросить -"они мало нагадили, когда страна воюет, или как ?"
    2. A2AD
      A2AD Сегодня, 10:56
      +1
      Председатель Госдумы добавил, что без релокантов «дышать стало лучше».
      Соответственно после возвращения фридмана, балабол володин должен собственоручно удавиться. Но куда уж там этому ничтожеству.
  9. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 09:46
    +3
    Да вроде было понятно после Нагорного Карабаха, что старое доброе время заморозки конфликтов, прошло.
  10. Михаил Дадеко
    Михаил Дадеко Сегодня, 09:48
    +2
    Если наши небожители не " дураки", то о не каком перемирии или разделу Украины не может быть и речи. Только смена режима,иначе потом " опять- двадцать пять"! Ну а конфликт на Ближнем Восток как бы цинично не звучало на руку нашим ВС РФ,уж коль сами топчимся на месте пусть Хамас отвлечёт мир от Украины на время!
  11. Alex66
    Alex66 Сегодня, 09:49
    +2
    даже если между Россией и Украиной рано или поздно будут достигнуты какие-либо договорённости и даже если они будут утверждены Совбезом ООН, то не будет никаких гарантий
    Интересно понимали это правительстве в начале СВО когда отводили войска от Киева, для создания условий переговоров. А сейчас понимают, начать легко как закончить.
  12. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Сегодня, 09:49
    +2
    Как может вспыхнуть конфликт, если он фактически уже есть???
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:59
      +2
      По политическим понятиям, после кровопускания, должны быть переговоры, соглашение, которое даст время восстановить силы стороны/сторон для новой попытки. Применительно к Украине тут чуть сложнее т.к правящий режим не сможет во время накопления сил не стрелять в нашу сторону.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:49
      0
      Цитата: Николай Иванов_5
      Как может конфликт вспыхнуть, если он фактически уже есть???

      Переговорами и договорами, пламя можно потушить, а угли останутся, бросил дров или плеснул бензина, опять разгорится пламя. Так что если уж тушить, то чтобы угли не тлели больше никогда.
  13. faterdom
    faterdom Сегодня, 10:08
    +1
    Не, Гуттаперриш скажет всем "Ша", и все притухнут...
  14. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 10:20
    +1
    Никто и не сомневался.
    Провокаторы всегда найдутся - обстрелять, "заблудится" на чужой территории с оружием, или объявить независимость поселковой арабской администрации.
    А все будут крутить головами и заявлять "А я тут не при чём, совсем я не при чём!..." (классика, опередившая время)
  15. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 10:46
    0
    Если противоречия не устраняются, то возобновление боевых действий неизбежно в любом случае.
    Любое дело надо доводить до конца.
    Жаль, политиков этому не учат.