Украинский военнослужащий

Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке к настоящему моменту унёс уже более трёх тысяч жизней. И это только по официальным данным обеих сторон. Есть большая вероятность того, что под развалинами жилых кварталов сектора Газа остаются ещё тысячи неизвлечённых тел. Израиль при этом продолжает бомбардировки Газы и других городов сектора, ХАМАС в свою очередь, осуществляет обстрелы городов Израиля. К настоящему моменту стороны конфликта точно не задумываются о переводе ситуации в мирное русло.Новая горячая фаза палестино-израильского конфликта является наглядным примером того, что никакие международные договорённости давно не выполняются. Израиль, по сути, оккупирующий часть территорий признанной ООН Палестины, не собирается изымать эти территории из своего контроля. Группировка ХАМАС не собирается капитулировать.Безотносительно к причинам и отношению к сторонам конфликта на Ближнем Востоке можно говорить о том, что даже если между Россией и Украиной рано или поздно будут достигнуты какие-либо договорённости и даже если они будут утверждены Совбезом ООН, то не будет никаких гарантий того, что вооружённый конфликт в определённый момент не возобновится. Как показывает практика «Минских соглашений», Киев своих обещаний выполнять не собирается, а любые договорённости мирного характера использует исключительно для восстановления и наращивания своего военного потенциала.Другими словами, если вдруг уже завтра появится некий вариант для начала переговоров и если переговоры, допустим, увенчаются успехом, то ни один человек на планете не даст 100-процентной гарантии того, что через неделю, месяц, год, конфликт не разгорится с новой силой.Особенно с учётом того, что Запад явно не откажется от дальнейших военных поставок киевскому режиму, даже если этот режим будет заменён на некие другие лица. Потом эти «другие лица» вполне могут, следуя западным директивам, нарушить взятые на себя обязательства режимом Зеленского, заявив, что, мол, они-то никаких обещаний никому не давали и никаких документов не подписывали.