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Спикер Госдумы РФ назвал Вашингтон главным выгодополучателем от вооруженных конфликтов по всему миру

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Спикер Госдумы РФ назвал Вашингтон главным выгодополучателем от вооруженных конфликтов по всему миру

В последнее время новостные ленты мировых СМИ буквально переполнены сообщениями о вооруженных конфликтах, которых становится все больше. В то же время практически в каждый из них опосредованно, но довольно активно вмешиваются США.


По мнению спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, данная тенденция объясняется весьма просто. Вашингтон развязывает конфликты по всему миру, так как получает от них прямую выгоду. Об этом председатель нижней палаты российского парламента написал на своей странице в ТГ.

Володин отметил, что согласно данным торгов на американской фондовой бирже, акции крупнейших оружейных компаний США резко прибавили в цене сразу после начала израильско-палестинского конфликта. То есть Вашингтон уже начал на этом зарабатывать.

Впрочем, есть и более ранние примеры того, что война (чужая, естественно) для США является одним из основных методов обогащения.

Спикер Госдумы РФ приводит в пример Первую мировую, по итогам которой американский ВВП вырос почти вдвое. Аналогичная ситуация наблюдалась и в годы Второй мировой войны, когда США поставляли оружие СССР и Великобритании по ленд-лизу.

Володин напомнил, что Россия полностью погасила долг СССР только в 2006 году.

Вашингтон всегда использовал трагедии миллионов людей для удовлетворения своих экономических интересов. Как говорится, кому война, а кому мать родна

- пишет председатель Госдумы.
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21 комментарий
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:24
    0
    Какой то странный выгодополучатель - США.Госдолг у них не уменьшается ,а наоборот растёт.Может лопнут когда-нибудь?
    1. Msi
      Msi Сегодня, 10:26
      +3
      Володин отметил

      Что - то Володина слишком много стало. К чему бы это? У нас ещё политики есть?
      1. Dimy4
        Dimy4 Сегодня, 10:35
        0
        Что - то Володина слишком много стало. К чему бы это? У нас ещё политики есть?

        Ну вот хочется человеку на себя внимание обратить, тем более возможность есть, чего бы не воспользоваться.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 10:40
          +2
          Просто Володин под санкциями, вот и кидает пластилин в сторону штатов.
        2. Msi
          Msi Сегодня, 10:40
          0
          Ну вот хочется человеку на себя внимание обратить, тем более возможность есть, чего бы не воспользоваться

          Обращать нужно на себя внимание, принятием каких - нибудь полезных для народа законопроектов. Тогда мы точно обратим внимание.
          1. Dimy4
            Dimy4 Сегодня, 10:55
            +1
            Обращать нужно на себя внимание, принятием каких - нибудь полезных для народа законопроектов. Тогда мы точно обратим внимание.

            Да Вы что! Это ж тогда всей Думе работать надо, а не пальцами в ушах/носах ковырять, а работать ой как неохота. Приняли какой нибудь бред что в голову пришел и хорошо.
            1. Кот Александрович
              Кот Александрович Сегодня, 10:58
              +1
              Вот только на счёт ушей и носов не согласен. Список не полный!
          2. Msi
            Msi Сегодня, 10:56
            -1
            Обращать нужно на себя внимание, принятием каких - нибудь полезных для народа законопроектов. Тогда мы точно обратим внимание.

            ... Шура! Если память мне не изменяет, вы числитесь в бухгалтерии?
            По-моему, да... - Вы это хорошо помните?
            Да, по-моему.
            Так вот, было бы очень полезно, если б вы иногда – время от времени -
            ...занимались не только общественными делами, но и своими прямыми обязанностями... (Х/ф Служебный роман).
      2. FoBoss_VM
        FoBoss_VM Сегодня, 10:44
        -1
        Ничего удивительного учитывая его ориентацию wassat без мыла залезет
    2. GrandDao
      GrandDao Сегодня, 10:35
      +1
      Так просто ВПК лобби + политический гешефт (который правильно подаётся и позволяет продолжать экспортировать нагрузку на бакс в другие страны - кредиты то в долларах должны оппачиваться).
    3. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 10:48
      0
      Цитата: tralflot1832
      Какой то странный выгодополучатель - США.Госдолг у них не уменьшается ,а наоборот растёт.Может лопнут когда-нибудь?

      Вот поэтому им война и нужна, что бы бабосы заработать и погасить долг, который по большей части состоит из внутреннего долга. Тут где то попадалась информация, что матрасы на текущей войне уже приподняли 2,2 трлн.долларов. Если война разгорится до мирового уровня, то долг они отработают быстро, а посему надо гасить сами США и только тогда будет всем "щастя". Пока будет существовать это логово сатанистов, человеческая кровь будет литься как вода.
      1. Irokez
        Irokez Сегодня, 10:58
        0
        Цитата: Ныробский
        Если война разгорится до мирового уровня, то долг они отработают быстро, а посему надо гасить сами США и только тогда будет всем "щастя".

        И не только по этой причине. Я уже выкладывал свои предположения и повторю.
        США как и Англия не против войны на Тайване по многим причинам. Есть некая аналогия на данный момент между Украиной - Россией и Тайванем - Китаем ибо в прошлом - это одни целые государства, но потом разъединились и в данный момент враждуют между собой. Некая рука разъединила и натравливает одних на других.
        Какой логичный исход из этого можно вывести?
        Так как монополярный мир начинает распадаться, то будущее за многополярностью (2-4 центра) и каждый центр имеет максимально возможное экономическое образование и соответственно они (гегемоны - англосаксы) хотят себя видеть лидерами в одном из экономическом центре и даже преимущество над другими центрами (возможное).
        А раз так, то перед распадом глобальной экономической системы нужно по максимуму разрушить или ликвидировать будущих конкурентов во всех областях жизни - экономики, политики, социалки, ВПК и так далее, а это значит, что центры высокоразвитой индустрии на которой держится современная экономика должны пасть или максимально ослабнуть.
        Значит, чтоб это реализовать нужно перенести и освоить максимально возможные технологии в своём экономическом центре и как следствие уничтожить там где эта высокотехнологичное оборудование работает, а именно Китай, Тайвань, Корея, Япония и другие страны где есть хоть немного развитая экономика и Россия так же должна ослабнуть. А там где сырьё можно особо и не парится - там технологии сами по себе не вырастут.
        Так вот что мы видим:
        - Россия проводит СВО и по задумкам англосаксов должна ослабнуть из-за санкций и войны.
        - АрабоИзраильский конфликт не понятно чётко ибо Израиль как бы гигимонится с англосаксами, но вполне вероятно, что может быть принесён в жертву или наоборот стать новым центром экономики (если одержит верх) подмяв под себя ближайших соседей и главное энергодобывающих в персидском заливе. Но как и говорил могут и в жертву пустить для развязывания сильнейшего конфликта в данном регионе поглощающий ресурсы стран этого региона.
        - Тайвань-Китай - вот тут как раз уничтожение выскотехнологических фабрик мира (особенно Тайвань) после чего мир электроники откатится на 10-20 лет назад, но при этом в США усиленно создаются свои фабрики. Китай без производства просядет в экономике которая в основном на экспорт и ориентирована (без экспорта нет денег), мало своих энергоресурсов и продуктов питания для кормления огромного населения, что чревато недовольствами и бунтами.
        - Северная-Южная Кореи - это легко поджечь спровоцировав два народа Кореи разделённых в прошлом. Так же уничтожение электроники.
        - Индия-Китай-Пакистан ещё один треугольник где Индия в противостоянии с Китаем и Пакистаном. Масса населения без продуктов и энергии - это гремучая смесь.
        - Южная Америка потенциально планируется как работники для англосаксов и если они не заявят о себе как о неком едином экономическом центре, то лягут под англосаксов.
        - АУКС не зря создан как будущий военноэкономический альянс (один из центров).
        - Африка - если чернокожие не договорятся между собой за права своего континента, то их ждёт участь работников на господ за которые будет борьба между экономичесими центрами.
        - Европа может и будет одним из центров, но не шибко сильным, а то и совсем распадётся ЕС по своим норкам ненавидя соседей и имея внутри проблемы с мигрантами периодически поджигающие факелочки.
        Короче развязывание войны (желательно не ядерной) очень выгодно увядающему гегемону и на мой взгляд это начинает происходить. Не зря в своё время Мелкобритания вышла из ЕС, а страны ЕС не входящие в НАТО туда затаскивают для общего разоружения и ослабления.
        Империя глобалистов рушится и былого уже точно не будет, а это значит потрясения ждут буквально все страны и поэтому выть и плакать, и роптать на жизнь, а тем более на правительство нельзя ибо всем плохо в такую эпоху перемен.
        Надо начинать смотреть в будущее оставив прошлое и не цепляться за прошлое, но помнить о пережитом опыте прошлого используя нужные наработки в настоящем и будущем.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:01
        +2
        Ныробский .Ничего у США не выйдет с госдолгом - пока они не начнут национализацию предприятий ВПК.А кто же им даст это делать? hi
        1. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 11:07
          0
          Цитата: tralflot1832
          пока они не начнут национализацию предприятий ВПК.А кто же им даст это делать?

          Так то бы да. hi
          Национализация в США чревата выстрелом в голову президента, который захочет это сделать yes
  2. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 10:33
    +1
    Спикер Госдумы РФ назвал Вашингтон главным выгодополучателем от вооруженных конфликтов по всему миру

    Да в этом вроде бы как никто и не сомневается.
    1. VladMirU
      VladMirU Сегодня, 11:05
      0
      Хочет умным показаться.... Краткость - сестра таланта !
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 10:36
    +2
    Цитата: tralflot1832
    Какой то странный выгодополучатель - США.Госдолг у них не уменьшается ,а наоборот растёт.Может лопнут когда-нибудь?

    Да ничего странного на самом деле. Одно дело США как государство, другое - оружейные бароны и прочие олигархи. У нас ведь тоже трудности с бюджетом и ростом пенсий - одна сторона, а отнюдь не голодающие какие-нибудь Потанины, Абрамовичи, короли никеля, нефти, газа, - другая.
    1. Юрий Васильев
      Юрий Васильев Сегодня, 10:50
      0
      Да, только в сша ни один олигарх не может работать в ущерб государству, а лишь только на благо, там даже президентов мочат, если те отклоняются от линии хозяев ФРС сша.
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:52
    0
    Спикер Госдумы РФ назвал Вашингтон главным выгодополучателем от вооруженных конфликтов по всему миру

    Дайте-ка подумать...Это те самые бывшие «партнёры», которым ЕБН докладывал в своё время и разрешал разрушать (скупать за бесценок) богатства России и отдал бразды управления в руки ВВП в обмен на собственную безопасность и безопасность семьи, а преемник, дабы избежать всей этой суеты, сразу утвердил:
    3. Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, может быть лишен неприкосновенности в порядке, предусмотренном статьей 93 Конституции Российской Федерации.

    составив большинство ГД из членов созданной им партии...
    belay
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    или по ссылке: https://youtu.be/vgzbsX_bzJU
  5. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 11:15
    0
    Фамилии нужно называть, в граммах ,и делать это ежедневно каждый деньна всех тв каналах ,газетох инете ,
  6. seamen2
    seamen2 Сегодня, 11:16
    0
    *Спикер Госдумы РФ назвал Вашингтон главным выгодополучателем от вооруженных конфликтов по всему миру*.
    прям Капитан Очевидность этот...спикер.