Спикер Госдумы РФ назвал Вашингтон главным выгодополучателем от вооруженных конфликтов по всему миру*.

Вашингтон всегда использовал трагедии миллионов людей для удовлетворения своих экономических интересов. Как говорится, кому война, а кому мать родна

В последнее время новостные ленты мировых СМИ буквально переполнены сообщениями о вооруженных конфликтах, которых становится все больше. В то же время практически в каждый из них опосредованно, но довольно активно вмешиваются США.По мнению спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, данная тенденция объясняется весьма просто. Вашингтон развязывает конфликты по всему миру, так как получает от них прямую выгоду. Об этом председатель нижней палаты российского парламента написал на своей странице в ТГ Володин отметил, что согласно данным торгов на американской фондовой бирже, акции крупнейших оружейных компаний США резко прибавили в цене сразу после начала израильско-палестинского конфликта. То есть Вашингтон уже начал на этом зарабатывать.Впрочем, есть и более ранние примеры того, что война (чужая, естественно) для США является одним из основных методов обогащения.Спикер Госдумы РФ приводит в пример Первую мировую, по итогам которой американский ВВП вырос почти вдвое. Аналогичная ситуация наблюдалась и в годы Второй мировой войны, когда США поставляли оружие СССР и Великобритании по ленд-лизу.Володин напомнил, что Россия полностью погасила долг СССР только в 2006 году.- пишет председатель Госдумы.