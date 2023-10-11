США, Израиль и Египет обсуждают создание коридора для мирных жителей, что может указывать на подготовку наземного вторжения в Газу

Мы сосредоточены на этом вопросе, идут консультации

Палестинский анклав сектор Газа продолжает испытывать на себе массированные удары Израиля. Количество жертв среди мирного население постоянно растёт.Стоит отметить, что сектор Газа – это небольшая территория на восточном берегу Средиземного моря длиною примерно 40 км и шириной 6-12 км. И на этой маленькой территории, по некоторым данным, проживает до 3 миллионов человек. Газа с севера и востока окружена Израилем, на западе граничит с морем и на юге с Египтом. По сути, единственный вариант покинут эту территорию - это через египетскую границу.По словам советника по нацбезопасности президента США Джейка Салливана, Вашингтон обсуждает с Египтом и Израилем возможность организации безопасного коридора для мирных жителей Газы.- сказал советник, но деталей раскрывать не стал.Можно предположить, что, если заговорили о коридоре, возможно, Израиль готовит наземную операцию для полного уничтожения ХАМАС и взятия этой территории под полный контроль.Салливан заявил также, что никто «намеренно на мирных жителей не нападает». Однако по данным Минздрава Палестины, от израильских бомбежек уже погибли более 1000 палестинцев и еще как минимум 4600 ранены.