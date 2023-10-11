Военное обозрение
Войти Регистрация

США, Израиль и Египет обсуждают создание коридора для мирных жителей, что может указывать на подготовку наземного вторжения в Газу

39
США, Израиль и Египет обсуждают создание коридора для мирных жителей, что может указывать на подготовку наземного вторжения в Газу

Палестинский анклав сектор Газа продолжает испытывать на себе массированные удары Израиля. Количество жертв среди мирного население постоянно растёт.


Стоит отметить, что сектор Газа – это небольшая территория на восточном берегу Средиземного моря длиною примерно 40 км и шириной 6-12 км. И на этой маленькой территории, по некоторым данным, проживает до 3 миллионов человек. Газа с севера и востока окружена Израилем, на западе граничит с морем и на юге с Египтом. По сути, единственный вариант покинут эту территорию - это через египетскую границу.

По словам советника по нацбезопасности президента США Джейка Салливана, Вашингтон обсуждает с Египтом и Израилем возможность организации безопасного коридора для мирных жителей Газы.

Мы сосредоточены на этом вопросе, идут консультации

- сказал советник, но деталей раскрывать не стал.

Можно предположить, что, если заговорили о коридоре, возможно, Израиль готовит наземную операцию для полного уничтожения ХАМАС и взятия этой территории под полный контроль.

Салливан заявил также, что никто «намеренно на мирных жителей не нападает». Однако по данным Минздрава Палестины, от израильских бомбежек уже погибли более 1000 палестинцев и еще как минимум 4600 ранены.
Использованы фотографии:
www.alhurra.com
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
39 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mitos
    Mitos Сегодня, 10:37
    +3
    Это из серии мы предложили, они отказались. Бомбим дальше это не геноцид? Конечно нет ведь реальная цель не уничтожение, а контроль территорий. Как не называй такие действия результат тот же. Кто там своим военным сказал: делайте что хотите вас не обвинят победителей не судят...
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:06
      +5
      Скорей всего США с Израилем надавят на Египет и выдавят 100% жителей сектора Газа в Египет и сопредельные с Израилем страны, по типу как это произошло в Нагорном Карабахе.
      А дальше сравняют все арабские поселения под ноль и заселят эту территорию евреями, а странам, которые приняли палестинцев из этого сектора, подкинут немного деньжат на постройку жилья для палестинцев.

      Если палестинцы не объединятся и будут действовать разрозненно как сейчас, то судьба Западного берега реки Иордан и небольших арабских анклавов на территории нынешнего Израиля предрешена, вопрос лишь во времени.
    2. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 11:18
      +1
      Вчера эксперты обсуждали, как могут развиваться события в Газе. Главная проблема, если Израиль убьет там сотни тысяч людей, то евреям это сразу же аукнется. Видимо, матрасы решили как всегда схитрить и начали изобретать варианты. Дело в том, что если коридора не будет, то на Израиль повесят ответственность за эти убийства. Поэтому, проще открыть коридор, дать выйти части населения. А сколько вышло и сколько в итоге убили подсчитать уже не получиться.
      И есть вторая проблема, а куда уйдет столько людей? Египет столько не в состоянии принять и там еще есть и политические проблемы. Соответственно большая часть беженцев окажется в Европе, где "приласкает" евреев по полной программе. И еще один момент, на вывод такого числа людей надо очень много времени, фактически это несколько месяцев...
      Так что быстрого сюжета не будет. При этом Нетаньяху по внутриполитическим причинам не сможет отменить заход в Газу...
      1. кредо
        кредо Сегодня, 11:40
        0
        Цитата: Михаил-Иванов
        ...И есть вторая проблема, а куда уйдет столько людей? Египет столько не в состоянии принять и там еще есть и политические проблемы. Соответственно большая часть беженцев окажется в Европе, где "приласкает" евреев по полной программе. И еще один момент, на вывод такого числа людей надо очень много времени, фактически это несколько месяцев...

        Никаких проблем и растягивания бегства из сектора Газа на месяцы. Если откроют границу с Египтом и предоставят коридор для выезда в Египет и ЕС, с определённым финансированием за счёт ООН и других "благотворительных" организаций, всё решится за месяц или два.

        Если 100 000 армян покинули Нагорный Карабах за пару-тройку дней, то 2 375 259 палестинцев (численность на 2022 г.) за месяц реально покинут сектор, при том что многие коммунальные услуги им поставляются и поставлялись с территории Израиля.
        Это не Крым и Донбасс, которым Россия помогала, пока киевский режим старался удушить их со всех сторон. Сектору Газа особо рассчитывать и не на кого, Египет им точно коммуналку не поставит и дома не восстановит. hi
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 11:47
          0
          На границе с Египтом строгий фейсконтроль. Они пропускают 2000 человек в сутки и то по предварительным спискам. Если они просто впустят 2 миллиона, то рискуют получить такой кипишь у себя, что мама не горюй
  2. самый главный
    самый главный Сегодня, 10:37
    +2
    Если Израиль друган для США, то проблему то можно решить. Выдать Египту Миллиардов 50 и пусть он забирает себе свою Газу. Устанавливает там свою власть и прекращает бесконечные войны. Но это , если нужен мир. Но более вероятен сценарий, что ХАМАС будет упрашивать о мире, штаты всё равно будут бомбить, а потом объявят себя победителями и Байдену дадут премию мира. А через несколько лет опять всё повторится, но в более тяжелом варианте.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 10:43
      0
      Цитата: самый главный
      ХАМАС будет упрашивать о мире

      Это вряд ли. Последствия их нападения несложно было предсказать.
    2. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 11:10
      +2
      Цитата: самый главный
      Если Израиль друган для США, то проблему то можно решить. Выдать Египту Миллиардов 50 и пусть он забирает себе свою Газу. Устанавливает там свою власть и прекращает бесконечные войны. Но это , если нужен мир. Но более вероятен сценарий, что ХАМАС будет упрашивать о мире, штаты всё равно будут бомбить, а потом объявят себя победителями и Байдену дадут премию мира. А через несколько лет опять всё повторится, но в более тяжелом варианте.

      Египту уже предлагали Газу во время заключения мира между Израилем и Египтом, тот отказался наотрез. Он уже управлял пару десятков лет газой и после этого получил полную аллергию на этот сектор. Даже если купить под корень всё правительство Египта, новое просто даст независимость.
  3. Msi
    Msi Сегодня, 10:37
    +3
    Однако по данным Минздрава Палестины, от израильских бомбежек уже погибли более 1000 палестинцев и еще как минимум 4600 ранены.

    Ужас. И под завалами ещё наверное несколько тысяч.
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 10:38
    -3
    Израиль готовит наземную операцию для полного уничтожения ХАМАС и взятия этой территории под полный контроль.
    "- Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов!
    - Ты права, моя дорогая, с этим отростком пора кончать!"(с)
  5. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 10:39
    +5
    Да, скорее всего так и есть. Израиль вполне может решить данный вопрос радикально. Создадут коридор в никуда (палестинцев нигде не ждут, в Египте они не нужны) затем объявят всех, кто не ушел, хамасовцами и - тотальная зачистка. А может и не тотальная, но просто ЦАХАЛ развяжет себе руки, мол, кто не спрятался, я не виноват, и сравняет там все с землей.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 11:01
      0
      Ну почему
      на западе граничит с морем

      Подогнать паром и алга
      1. bondrostov
        bondrostov Сегодня, 11:25
        0
        Правильно! Надо нашим поучаствовать в гуманитарной миссии! Подогнать баржи, паромы и всех перевести в Европу!
    2. New Order
      New Order Сегодня, 11:18
      0
      Да как так можно, там жымырные жыдели?! А как же гуманизм?
      Могли бы, например,подкупить какого-нибудь хамасовского террориста, из тех что посговорчивее, помочь ему перестрелять более радикальных и усадить его на царствование в секторе Газа. Потом несколько десятилетий платить арабам дань, помогать им размножиться и создать современную армию. Ещё можно отправлять недостаточно еврейских евреев туда на расправу, чтобы сынок тамошнего царька мог его избить и получить за это медаль за заслуги перед сектором газа.
      Но евреи,как тут говорят, все сплошь фашисты, до такого гуманного метода не додумаются. Надеюсь, Владимир Владимирович подскажет им при случае, как нужно поступать с террористами.
      1. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 11:32
        0
        На самом деле, до определённого момента политика в Чечне была абсолютно правильная. Что Ичкерия кончилась, что силой вернули в состав, что восмтановили все, что посадили на царство Кадырова, который пользуется уважением в Чечне - это было правильно.
        Но вот затем... Чеченцы не уважают слабых. Они уважают силу. И нужно было ВВП быть сильным, чтобы дать чеченцам ровно столько же прав и возможностей, сколько их имеют граждане РФ других национальностей. И жестко пресекать любые попытки что-то взять сверх этого.
        Увы, вот на это нашей власти сил не хватило. И сейчас Кадыров шаг за шагом забирает себе больше и больше, в открытую заявляет о неприкасаемости своего сына и т.д.
        Это большая ошибка нашей власти, но это вовсе не значит, что чеченский народ следовало геноцидить
  6. nobody75
    nobody75 Сегодня, 10:39
    0
    Наземная операция значит... Как говорится, флаг в руки, барабан на шею...
    1 План операции написан на коленке
    2 Подготовленных сухопутных войск - 2 бригады
    3 ВВС при серьезном замесе даже взлетать неоткуда
    4 Граница не оборудована в инженерном плане.
    Я ничего не забыл?
    С Уважением
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 10:46
      +2
      Цитата: nobody75
      План операции написан на коленке

      Скорее всего, давно проработан в деталях
      Цитата: nobody75
      Подготовленных сухопутных войс - 2 бригады

      Откуда такие данные? Намного больше.
      Цитата: nobody75
      ВВС присерьезном замесе даже взлетать неоткуда

      Сейчас уже замес серьезней некуда, и летают спокойно. Сирия в Израиль не полезет, своих проблем хватает, Египет воевать не будет тоже. Иордания? Не смешно. Остается хизболла, но у этих сил не хватит разгромить аэродромы ЦАХАЛ.
      Цитата: nobody75
      4 Граница не оборудована в инженерном плане.

      А сейчас то к чему это? Преимущество в силах у ЦАХАЛ огромное, численность ХАМАС от силы тысяч сорок, и они неравноценны по боевой подготовке - спецов мало. Ну, прорвали они границу, поизмывались над гражданскими - толку-то?
      1. nobody75
        nobody75 Сегодня, 11:05
        -1
        Скорее всего, давно проработан в деталях

        Он доступен в открытых источниках - можете ознакомится.
        Подготовленных сухопутных войс - 2 бригады

        Откуда такие данные? Намного больше.

        С античных времен содержание "товарной массы" подготовленной пехоты - дорогое удовольствие... А откуда у бедных евреев деньги?
        ВВС присерьезном замесе даже взлетать неоткуда

        Сейчас уже замес серьезней некуда, и летают спокойно. Сирия в Израиль не полезет, своих проблем хватает, Египет воевать не будет тоже. Иордания? Не смешно. Остается хизболла, но у этих сил не хватит разгромить аэродромы ЦАХАЛ.

        Посмотрите на карту... ХАМАС,Хизболла - это только ширма...
        С Уважением
    2. 8200
      8200 Сегодня, 10:48
      +2
      Ув Илья,
      1 План написан давно, нужна была только легитимация
      2 360 тысяч подготовленных солдат
      3 Десятки баз ВВС на расстоянии менее ста км
      4 Границы больше нет и она, скорее всего, уже не нужна

      С Уважением
      1. nobody75
        nobody75 Сегодня, 11:25
        0
        План написан давно, нужна была только легитимация

        Значит Вы его читали. Понравилось? Лично я считаю его слишком прямолинейным. Как будто в попыхах писали.
        С Уважением
  7. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 10:44
    +1
    Так Египет границу с сектором закрыл, палестинские беженцы ему нужны не больше, чем Израилю. И власть над Газой у него уже была, не хочет больше. Палестинцы вообще настолько никому не нужны, что все их готовы сразу на тот свет эвакуировать, только пока не придумали как.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 10:49
      -2
      Цитата: Pharmacist
      Палестинцы вообще настолько никому не нужны, что все их готовы сразу на тот свет эвакуировать, только пока не придумали как.

      Хватает и тех, кто их жалеет. Ну и пустили бы этих несчастных в собственный дом-квартиру.
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 11:11
        0
        Цитата: мордвин 3
        Цитата: Pharmacist
        Палестинцы вообще настолько никому не нужны, что все их готовы сразу на тот свет эвакуировать, только пока не придумали как.

        Хватает и тех, кто их жалеет. Ну и пустили бы этих несчастных в собственный дом-квартиру.

        Все кто жалеет, не имеет ни малейшего желания принимать радикалов исламистов у себя.
        1. nobody75
          nobody75 Сегодня, 11:28
          0
          Все кто жалеет, не имеет ни малейшего желания принимать радикалов исламистов у себя

          Кто такие "радикальные исламисты". "палестинцы", "египтяне"?
          Во первых, они сначала Мусульмане,
          Во вторых, Арабы,
          В третьих, etc...
          Все эти "палестины", "королевства", "ираки" - выдумки прошлого века.
          С Уважением
        2. bondrostov
          bondrostov Сегодня, 11:29
          0
          Ну это их родина какова черта они должны куда-то переезжать? Ну в Европу только если laughing
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:52
      0
      Не закрыл. Вчера они хотели отправить в Газу гумпомощь, так перед колонной отбомбились израильтяне. Такой намёк "не прокатит", вам оттуда беженцев принимать.
    3. Донна_Роза_дАльвадорес
      Донна_Роза_дАльвадорес Сегодня, 10:52
      +1
      Зато земля палестинцев нужна Израилю. вот и хотят "окончательное решить палестинский вопрос". Иначе бы с 1947 года существовало ДВА государства, а не обласканный англосаксами Израиль.
    4. tkoh
      tkoh Сегодня, 11:04
      0
      Цитата: Pharmacist
      Так Египет границу с сектором закрыл, палестинские беженцы ему нужны не больше, чем Израилю. И власть над Газой у него уже была, не хочет больше. Палестинцы вообще настолько никому не нужны, что все их готовы сразу на тот свет эвакуировать, только пока не придумали как.

      Как бы наши правители не додумались их в РФ переселить...
      1. bondrostov
        bondrostov Сегодня, 11:31
        0
        Ну я надеюсь настолько сумасшедших у нас нет... Или только на новую землю
    5. New Order
      New Order Сегодня, 11:04
      +1
      Естественно египтяне не горят желанием впустить в свой дом два миллиона исламских нацистов. Их страна живёт за свет туризма и живёт неплохо. У них отдыхает множество людей со всего мира. Если привезти туда толпу нациствующих бородатых обезьян, они не преминули устроить резню неверных, как недавно делали это на музыкальном фестивале в Рейме.
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 11:06
        -1
        Кстати, по слухам, организаторы этого фестиваля хотят провести новый, в Донецке.
  8. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:50
    +1
    стоит отметить, что сектор Газа – это небольшая территория на восточном берегу Средиземного моря длиною примерно 40 км и шириной 6-12 км. И на этой маленькой территории, по некоторым данным, проживает до 3 миллионов человек.
    При этом считается САМОЙ ГУСТОНАСЕЛЁННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ В МИРЕ!
    1. Галеон
      Галеон Сегодня, 11:24
      0
      Путем несложного подсчета плотность населения в секторе Газа получается около 9,5 тыс. на кв.км. - не шибко. Гонконг и Сингапур презрительно ухмыляются.
      Кроме того, сутки бомбардировок и такое количество потерь... говорят о том, что все не так просто и требует внимательного отношения к происходящему
  9. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 10:53
    0
    Ожидаемо. Но мне кажется, что Египет не склонят принять этот добровольный геморрой и их морем турки вывозить куда то будут. Картинка будет шикарная. Такой исход на кораблях наоборот, как прибывали евреи в 40-х. Миру понравится.
  10. alystan
    alystan Сегодня, 10:58
    +1
    Ночью писал в другой ветке про версию конспирологического характера по согласованному (не до конца) плану Израиля с Египтом и США по выдавливанию всех палестинцев на Синай.

    Продублирую ее здесь, т.к. более соответствует теме этой новости.

    Forwarded from Магриб и Машрик

    В арабских СМИ все чаще появляется мнение о том, что Израиль может использовать организованную ХАМАСом операцию «Наводнение Аль-Аксы» в качестве предлога для возобновления попыток переселения палестинцев на Синай.

    Этот план впервые появился более 60 лет назад и неоднократно всплывал в переговорах между Израилем и Египтом. Свергнутый президент Египта Хосни Мубарак незадолго до своей смерти вспоминал, что израильский премьер Беньямин Нетаньяху «не хочет создавать два государства, он хочет отделить сектор Газа от Западного берега», он же еще в 2010 году предложил план переселения палестинцев из Газы на «территорию в виде полосы, расположенную вдоль границы с Египтом на Синайском полуострове». Мубарак тогда категорически отверг это предложение.

    В 2019 году палестинский министр информации Набиль Абу Рудейна сообщил также, что свергнутый президент Мухаммад Мурси намеревался заселить палестинцев на Синае, и он «ясно и откровенно заявил об этом президенту Палестины Махмуду Аббасу». Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила ранее, что интерес Мурси в развитии северного Синая, на которые Запад обещал выделить колоссальные средства, стал одной из причин совершенного против него переворота.

    По мнению многих арабских и западных аналитиков, создание палестинского государства на Синае вместо Западного берега реки Иордан и сектора Газа (а также перемещение палестинцев из восточного Иерусалима в Эль-Ариш) представляет собой основу «сделки века», заключенной между Соединенными Штатами и Израилем во времена Дональда Трампа. Согласно «сделке века», которая так и не обрела реальной силы после провала Трампа на выборах в 2020 году, Египет должен был получить на развитие Синая 9,167 миллиарда долларов, в том числе полмиллиарда долларов на поддержку туристических проектов в Южном Синае на побережье Красного моря, и 1,5 миллиарда долларов - на поддержку совместных усилий Египта и Израиля по созданию крупного регионального центра природного газа.

    Нынешние бомбардировки сектора Газа со стороны Израиля в ответ на атаки ХАМАС, вполне вероятно, могут быть использованы Тель-Авивом для фактического вытеснения палестинского населения на территорию Египта, тем более что ВС Израиля недвусмысленно сегодня призвали палестинцев спасаться бегством на Синай.

    Какой-то сюрреализм, но на вышеизложенного еще более вероятным кажется версия о насильственном изгнании палестинцев со своей земли.

    А если теперь с этим соотнести недавние заявления врио премьер-министра Израиля Нетаньяху и ряда его министров, то одно с другим становится вполне созвучным, и начинает приобретать зловещие очертания. Что-то подобное евреи уже проворачивали со своими соплеменниками в канун начала Второй мировой войны, когда одни богатые - малочисленные, жертвовали другими бедными - многочисленными.
  11. Mедвежонок
    Mедвежонок Сегодня, 11:11
    -1
    Палестина обречена, и ничто этого не изменит. Никто не хочет, чтобы ХАМАС находился на их территории, ни Египет, ни Ливия, ни Ирак. Впустить их – палка о двух концах. Сектор Газа будет методично обстреливаться до тех пор, пока он не будет полностью ликвидирован. И выдавать желаемое за действительное некоторым здешним людям, которые считают, что 60 000 оборванцев могут противостоять 300 000 обученных солдат при поддержке артиллерии и авиации, просто смешно.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:16
    0
    Мы сосредоточены на этом вопросе, идут консультации
    Сначала массированные удары по густо заселенной застройке, а потом "консультации" о возможных коридорах. Оригинально. При этом успели нанести удар рядом с пограничным переходом в Египет, который пришлось закрыть. А он пропускал до 2000 беженцев в день.
  13. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 11:31
    0
    с чисто практической точки зрения - эти договоры очень полезный международный прецедент, который потом будет использован (и можно будет на него сослаться) при создании коридора украинских беженцев из Киева в Польшу.
  14. геолог
    геолог Сегодня, 11:31
    0
    Можно говорить о болезни роста населения израйльского государства с которой не справились власти и как то сильно мешает решать проблему мировое сообщество. Здесь можно привести аналогию по знакомому нам из своей истории времени смуты на Руси, когда Иван Грозный сделал существенную прибавку территории с населением и эта критическая масса раздавила Москву, которую еще и разграбили интервенты. Решение проблемы бомбежкой Газы и разгоном населения - как это вообще возможно во времена всеобщей грамотности?. Есть анклав в 3 млн человек с ужасной скученностью и пр. Что мешает расселить людей равномерно по всей стране с предоставлением им всех условий для жизни, труда и т.д. Только древние догмы и условности, которые странно звучат в 21 веке. Вы скажете, что я мечтатель, коммунист и безбожник! Да это так, но как то надо пытаться сгладить несовершенство древних цивилизационных догм. Многие из нас считали Израиль самым идеальным государством, где люди живут счастливо и богато, а тут такой пассаж. Мои знакомые бежали в эту страну из Приморья,г.Кавалерово, когда Чубайс и его реформаторы, по просьбе западных партнеров, затопили рудники в этом городе и разрушили фабрики. Поэтому я переживаю за своих однокашников и страну. Но ведь Пекин, Джакарта,Сеул,Токио справляются с болезнью роста и надо бы поучится у них.