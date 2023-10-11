Роберт Фицо, возглавляющий в Словакии партию Smer, является противником дальнейшей военной и финансовой помощи ЕС киевскому режиму. Этот словацкий политик, выступающий против поддержки Киева, после победы на выборах сделал очередной шаг к должности премьера.Такие сообщения поступают от ряда СМИ Словакии.В словацкой прессе пишут, что Фицо практически собрал правящую коалицию в парламенте страны. В этом случае он, вероятнее всего, займет пост премьер-министра. Его партия Smer одержала победу на выборах в парламент, получив почти 23 процента голосов избирателей.Вероятность создания коалиции очень велика, так как возглавляемая Петером Пелегрини партия Hlas («Голос»), занявшая третье место, приветствует данную идею. Она считается левоцентристской, а ее лидер ранее сам состоял в Smer. Третьей участницей коалиции, предположительно, может стать партия SNS (Словацкая национальная партия), руководство которой «подозревают» в пророссийских взглядах.Многие словацкие СМИ уверены в том, что такая коалиция будет собрана, а правительство возглавит Роберт Фицо, который ранее уже дважды занимал пост премьер-министра. Теперь они рассуждают лишь о том, как будут распределены должности в новом кабмине среди членов трех политических партий.Второе место в результате выборов получила прозападная политическая сила Progresivne Slovensko. Ее лидер Михал Шимечка заявлял, что очень постарается не допустить формирования правительства Робертом Фицо.