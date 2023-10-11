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Словацкий политик, выступающий против поддержки Киева, после победы на выборах сделал очередной шаг к должности премьера

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Словацкий политик, выступающий против поддержки Киева, после победы на выборах сделал очередной шаг к должности премьера

Роберт Фицо, возглавляющий в Словакии партию Smer, является противником дальнейшей военной и финансовой помощи ЕС киевскому режиму. Этот словацкий политик, выступающий против поддержки Киева, после победы на выборах сделал очередной шаг к должности премьера.


Такие сообщения поступают от ряда СМИ Словакии.

В словацкой прессе пишут, что Фицо практически собрал правящую коалицию в парламенте страны. В этом случае он, вероятнее всего, займет пост премьер-министра. Его партия Smer одержала победу на выборах в парламент, получив почти 23 процента голосов избирателей.

Вероятность создания коалиции очень велика, так как возглавляемая Петером Пелегрини партия Hlas («Голос»), занявшая третье место, приветствует данную идею. Она считается левоцентристской, а ее лидер ранее сам состоял в Smer. Третьей участницей коалиции, предположительно, может стать партия SNS (Словацкая национальная партия), руководство которой «подозревают» в пророссийских взглядах.

Многие словацкие СМИ уверены в том, что такая коалиция будет собрана, а правительство возглавит Роберт Фицо, который ранее уже дважды занимал пост премьер-министра. Теперь они рассуждают лишь о том, как будут распределены должности в новом кабмине среди членов трех политических партий.

Второе место в результате выборов получила прозападная политическая сила Progresivne Slovensko. Ее лидер Михал Шимечка заявлял, что очень постарается не допустить формирования правительства Робертом Фицо.
Использованы фотографии:
https://t.me/robert_fico
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3 комментария
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  1. Msi
    Msi Сегодня, 09:48
    +2
    Этот поддерживающий Россию словацкий политик после победы на выборах сделал очередной шаг к должности премьера.

    Может быть хватит... Хватит в рот заглядывать западным политикам. Может самим нужно учиться ходить... Делать самостоятельные шаги к победе.
  2. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 10:15
    +1
    Рискует дядечка, не ровен час в списки "Миротворца" занесут. С этих фанатиков станется.
  3. VicktorVR
    VicktorVR Сегодня, 10:47
    0
    Ну хорошо хоть слов "пророссийский политик" нет.
    Нет там пророссийских политиков и быть не может. И не нужно.
    Пусть будут просто ориентированные на национальные интересы.