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Глава Минобороны РФ проинспектировал производство самолетов военно-транспортной авиации

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Глава Минобороны РФ проинспектировал производство самолетов военно-транспортной авиации

Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе визита в Ульяновск провел совещание с руководством Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по вопросам наращивания возможностей военно-транспортной авиации (ВТА).


Как сообщают в МО РФ, Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на предприятии ПАО "Ил" - "Авиастар", на котором производятся самолеты Ил-76МД-90А и ремонтируются Ан-124-100. Как уточнили в военном ведомстве, по итогам проверки на предприятии глава МО РФ провел совещание, на котором было рассмотрено состояние и перспективы развития военно-транспортной авиации.

Шойгу отметил, что с учетом проведения военной операции на Украине загруженность отрасли фактически увеличилась в разы, загрузка почти вдвое превзошла отмечавшуюся в самые напряженные времена СССР.

Министр обороны также указал на необходимость увеличения парка российской ВТА за счет получения новых машин Ил-76Я последней модификации, показавших высокие боевые характеристики. Также Шойгу отметил необходимость продолжения совершенствования этих машин в направлении увеличения их грузоподъемности и дальности полета.

По словам Шойгу, количество тяжелых транспортных самолетов Ан-124 в российской армии должно быть удвоено к 2025 году. Наращивание количества машин обусловлено производством достаточного количества двигателей и возросшими возможностями для модернизации этих машин.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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17 комментариев
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  1. faterdom
    faterdom Сегодня, 10:06
    +11
    Посетить то он посетил, но тем не менее планы выпуска ИЛ-76 как сдвигали "вправо" многие годы, так на плановые показатели по 10 в год и не вышли.
    Так что с СССР сравниваться...
    Эксплутируем интенсивнее чем СССР, теряем больше, чем СССР, производим меньше, чем СССР....
    Если кратко: проедаем наследие СССР, при этом ругая СССР.
    И пока еще не доросли до СССР по многим параметрам.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 10:40
      +2
      по итогам проверки на предприятии глава МО РФ провел совещание, на котором было рассмотрено состояние и перспективы развития военно-транспортной авиации.

      А как это без совещания? Вот на этом совещании и закончилась "инспекторская" проверка!
      1. Xenofont
        Xenofont Сегодня, 11:18
        +2
        Это все ритуальные пляски руками водящих сильно утомляют. Одни делают вид что рвут жилы, а другие делают вид, что что то могут ускорить и углубить своим высочайшим присутствием.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:09
    +4
    Шойгу отметил, что с учетом проведения военной операции на Украине загруженность отрасли фактически увеличилась в разы, загрузка почти вдвое превзошла отмечавшуюся в самые напряженные времена СССР.
    Ну да. В СССР мощности были на 100 самолетов выпускали 120, загрузка 120 %. Сейчас мощности на 1 самолет, выпускают 2, загрузка 200%. recourse Чего крошить батон то, ду рней нет. request
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:11
    -1
    А это хорошо ,если сейчас на АН 124 ставят двигателя ,выбирая или ПД 18 Т (модернезированный)или ПД35?
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 10:24
      0
      .................. хорошо что не конскую упряжь
  4. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 10:11
    +7
    По словам Шойгу, количество тяжелых транспортных самолетов Ан-124 в российской армии должно быть удвоено к 2025 году.

    Достроить 2 недостроенных?
    1. mark1
      mark1 Сегодня, 10:24
      0
      Из "Волга-Днепр" оттяпать, да из отстойника в строй что то ввести
      Тут еще одна новость вылезла -"найдено решение с самолетами на замену Ан-72 и Ан-26 до 2025г" Тут вообще то должно быть два решения т.к. самолеты разные и если по Ан-26 вариантов много (включая китайский) то по Ан-72 непонятки.
      1. mark1
        mark1 Сегодня, 10:53
        +1
        Даже если воспарить фантазией и предположить обратную реинкарнацию Ан-148 в Ан-72 то это дело не 2-х лет и даже не 4-х
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 10:27
      +3
      Цитата: Pavel57
      По словам Шойгу, количество тяжелых транспортных самолетов Ан-124 в российской армии должно быть удвоено к 2025 году.

      Вот так нам лапшу и вешают. Загрузка вдвое больше, количество энных самолетов удвоим... А в цифрах он нам кукиш покажет.
  5. Шафран
    Шафран Сегодня, 10:16
    +3
    Что-то я не слышал, чтобы за последнее время было возобновлено их производство. А тут ещё и удвоить, да ещё и послезавтра... Выглядит как обычно - бравадой...
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 10:25
      +2
      ну что Вы хотите от человека, скучно ему.
  6. arnulla
    arnulla Сегодня, 10:21
    +3
    Или Шойгу не в курсе,что АН124 не выпускаются от слова совсем,или журналист что-то попутал.
    1. Стирбьорн
      Стирбьорн Сегодня, 11:04
      0
      Цитата: arnulla
      Или Шойгу не в курсе,что АН124 не выпускаются от слова совсем,или журналист что-то попутал.
      Может про Ил-76 речь шла? в статье выше писали, что Ан-124 там ремонтируются
  7. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 10:25
    +3
    э... А сколько их есть то? Ил-76МД и Ан-124?? и сколько производят? что последних хотят удвоить за 2 года?
    вроде ,это классика лапши на уши?
  8. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 10:54
    0
    Министр обороны ездит не по воинским частям, не бывает на фронте, зато по заводам изображая из снебя промышленника.
  9. Рус_80
    Рус_80 Сегодня, 10:58
    +2
    А что это за ИЛ-76Я , упомянутый в статье?