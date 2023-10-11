Глава Минобороны РФ проинспектировал производство самолетов военно-транспортной авиации

Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе визита в Ульяновск провел совещание с руководством Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по вопросам наращивания возможностей военно-транспортной авиации (ВТА).
Как сообщают в МО РФ, Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на предприятии ПАО "Ил" - "Авиастар", на котором производятся самолеты Ил-76МД-90А и ремонтируются Ан-124-100. Как уточнили в военном ведомстве, по итогам проверки на предприятии глава МО РФ провел совещание, на котором было рассмотрено состояние и перспективы развития военно-транспортной авиации.
Шойгу отметил, что с учетом проведения военной операции на Украине загруженность отрасли фактически увеличилась в разы, загрузка почти вдвое превзошла отмечавшуюся в самые напряженные времена СССР.
Министр обороны также указал на необходимость увеличения парка российской ВТА за счет получения новых машин Ил-76Я последней модификации, показавших высокие боевые характеристики. Также Шойгу отметил необходимость продолжения совершенствования этих машин в направлении увеличения их грузоподъемности и дальности полета.
По словам Шойгу, количество тяжелых транспортных самолетов Ан-124 в российской армии должно быть удвоено к 2025 году. Наращивание количества машин обусловлено производством достаточного количества двигателей и возросшими возможностями для модернизации этих машин.