Российские войска получили партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М с дополнительной защитой

Коллектив УВЗ обеспечивает наши Вооруженные Силы современной и надежной бронетехникой, демонстрируя качественное и ритмичное выполнение гособоронзаказа. В данном случае мы говорим о самых востребованных образцах - Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М, которые отлично зарекомендовали себя в зоне проведения СВО

Российские войска получили новую партию танков Т-90М и Т-72Б3М, технику отгрузил "Уралвагонзавод". Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.Партия новых танков Т-90М "Прорыв" и модернизированных Т-72Б3М отправилась российским военным железнодорожным транспортом. Впервые танки идут с предприятия с уже установленной защитой башни, т.е. с "козырьками", ранее военные в зоне СВО устанавливали их самостоятельно, как говорится, кто на что горазд.Стоит отметить, что совсем недавно заводская защита башни танка была продемонстрирована на форуме "Армия-2023" и вот она уже идет на серийной технике в войска. Как ранее заявлялось, машины собираются с учетом опыта применения в СВО и пожеланий танкистов. УВЗ значительно нарастил темпы производства и модернизации танков для выполнения задач спецоперации- заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.Напомним, что "Уралвагонзавод" проводит глубокую модернизацию танков Т-72 до уровня Т-72Б3М, Т-90 до уровня Т-90М и производит новые танки Т-90М "Прорыв". Данный танк считается лучшим из всех, применяемых в зоне спецоперации. В прошлом месяце на УВЗ заявили о поставленной задаче возобновить серийное производство танков Т-80 в самой последней модификации.