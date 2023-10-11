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Российские войска получили партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М с дополнительной защитой

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Российские войска получили партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М с дополнительной защитой

Российские войска получили новую партию танков Т-90М и Т-72Б3М, технику отгрузил "Уралвагонзавод". Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.


Партия новых танков Т-90М "Прорыв" и модернизированных Т-72Б3М отправилась российским военным железнодорожным транспортом. Впервые танки идут с предприятия с уже установленной защитой башни, т.е. с "козырьками", ранее военные в зоне СВО устанавливали их самостоятельно, как говорится, кто на что горазд.

Стоит отметить, что совсем недавно заводская защита башни танка была продемонстрирована на форуме "Армия-2023" и вот она уже идет на серийной технике в войска. Как ранее заявлялось, машины собираются с учетом опыта применения в СВО и пожеланий танкистов. УВЗ значительно нарастил темпы производства и модернизации танков для выполнения задач спецоперации

Коллектив УВЗ обеспечивает наши Вооруженные Силы современной и надежной бронетехникой, демонстрируя качественное и ритмичное выполнение гособоронзаказа. В данном случае мы говорим о самых востребованных образцах - Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М, которые отлично зарекомендовали себя в зоне проведения СВО

- заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Напомним, что "Уралвагонзавод" проводит глубокую модернизацию танков Т-72 до уровня Т-72Б3М, Т-90 до уровня Т-90М и производит новые танки Т-90М "Прорыв". Данный танк считается лучшим из всех, применяемых в зоне спецоперации. В прошлом месяце на УВЗ заявили о поставленной задаче возобновить серийное производство танков Т-80 в самой последней модификации.

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19 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:00
    +6
    "Если формула не красивая, значит она не правильная" request (преподаватель ВУЗа)
    Не служил, не участвовал, но козырек.... feel Хотя
    заводская защита башни танка была продемонстрирована на форуме "Армия-2023" и вот она уже идет на серийной технике в войска.
    Был не прав, вспылил, прошу простить... feel
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 10:08
      +8
      е служил, не участвовал, но козырек.... feel Хотя
      Замечательное решение. Меньше вероятность того, что будут гореть как горела Меркава мк4.
    2. Умник
      Умник Сегодня, 10:15
      +4
      Про козырек вопрос к специалистам, на сколько он замедляет скорость покидания танк экипажем? Во времена ВОВ танкисты снимали ремни и отпарывали карманы от комбеза чтобы быстро покинуть машину и не чем не зацепиться.
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 10:32
        +2
        сейчас БК АЗ загружают в половину, е более 14, вместо 22
        так же крыша башни Т-72Б3 прикрыта ДЗ Реликт на 50% а на Т-90М на 80%,
        некоторые Т-90М имеют до 95% (кроме Сосны, дубл.прицела и Панорамы)
        так что козырёк повышает защищенность
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 10:46
          +1
          Т-90М стреляет Тельником,созданным для Т-14.Может ли Т-90М применять БОПСы Вакуум-1/Вакуум-2?Ещё вопрос какая пушка там стоит.Возможно что и 2А82-1М.Хотя есть информация что уже новый ствол готовят.
          Таким образом, пушка 2А82, которая устанавливается на российский танк Т-14, представляет собой уникальное решение. Однако инженеры не останавливаются на достигнутом и уже разработана улучшенная версия орудия под названием 2В82-1М. В будущем оно заменит своего предшественника не только на танках "Армата", но и на сильно модернизированной версии танка Т-90М.

          https://dzen.ru/a/ZRwGh1rR8x1e9ZJt

          Сильно модернизировать хотят и Т-80 с новой башней Бурлак и движком ГТД-1500,на таком испытывался танк Чёрный орёл.

          По его словам, в связи с тем, что Т-80 нового образца получит усиленную защиту и другие дополнительные системы, была поставлена задача создать современный двигатель с цифровой системой управления ГТД-1500 мощностью 1500 л.с.
          "Планируется, что в 2025 году на предприятии уже начнется производство танковых газотурбинных силовых установок повышенной мощности", — заявил Лейковский.
          То есть в связи с этой новостью можно с уверенностью заявить, что по заказу Минобороны танки Т-80 нового образца с нуля все же будут запущены в серию.

          https://dzen.ru/a/ZRVhTB4UOBULH5lB



          «Бурлак» — программа, длившаяся с 2005 по 2009 год ОКБ КБТМ в Омске, которая должна была разработать современную двухместную модульную башню. Эту башню можно разместить на шасси многих основных боевых танков (ОБТ), включая серии Т-72, ​​Т-80 и Т-90, с целью заменить ОБТ советской эпохи к 2025 году.

          «Бурлак» стал результатом конкуренции между омским КБТМ и "Уралвагонзаводом", омское КБТМ победило благодаря более низким затратам, применив опыт предыдущих программ разработки (в первую очередь Т-80УМ2 «Черный орел»).

          Механизм автоматического заряжания расположен вне боевого отделения, что ограничивает риск для экипажа в случае взрыва боекомплекта. Все механизмы расположены в башне, что обеспечивает возможность установки на различные типы корпусов. В башне «Бурлака» по-прежнему установлено традиционное 125-мм орудие, дистанционно управляемый 12,7-мм пулемет вынесенный на специальную платформу за пределами башни и множество современных средств электрооптической разведки, аналогичных тем, которые используются на Т-90М.

          https://dzen.ru/a/ZQkgzOPLORhqUEoJ
          1. Bad_gr
            Bad_gr Сегодня, 11:25
            0
            Цитата: Orange-Bigg
            Механизм автоматического заряжания расположен вне боевого отделения, что ограничивает риск для экипажа в случае взрыва боекомплекта.
            Как вынос механизма заряжания может "ограничивать риск" от взрыва боекомплекта ? ведь взрывается не МЗ, а боекомплект, часть которого находится в боевом (как у Т-72-90). У "Бурлака" ещё часть боекомплекта находится за башней, но это, по-видимому длинные БОПСы, которые в основной конвейер из-за своей длины не входят.

      2. BlacTiger74
        BlacTiger74 Сегодня, 11:29
        0
        А с другой стороны за козырёк можно подтянуться , чтобы вылезти
    3. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 10:49
      +1
      Да, конструкция над башней веяние времени))) Не хватает сверху бабы-яги с метлой, для разгона дронов и дополнительного кругового обзора)))
      Наши танки лучшие в мире! Сколько на Западе петушились про свои железяки и электронику, а в реальном бою мы работаем, а они даже до позиций доехать не могут!
    4. Романенко
      Романенко Сегодня, 10:58
      0
      Козырек не догма, просто на текущий момент это актуальное решение и его можно быстро и массово внедрить в производство, что же касается увеличения времени на покидание башни экипажем, тут как раз такое решение сокращает количество случаев необходимости аварийного покидания.
      Абсолютно уверен, что в будущем козырьки уйдут в историю, просто изменится конструктив башни и защита верхней полусферы, но эти решения впереди, а сейчас надо воевать, нужно много танков чтобы убивать как можно больше фашистов.
  2. Msi
    Msi Сегодня, 10:02
    +6
    Впервые танки идут с предприятия с уже установленной защитой башни, т.е. с "козырьками",
    ну очень хорошая новость. Не проходит ни одного дня, чтобы промышленность не передала что - нибудь новенькое...
  3. lukash66
    lukash66 Сегодня, 10:04
    +8
    Зато дёшево, надёжно и практично. Новомодный КАЗ показал 0 целых хрен десятых. За 6 лямов зелёных денежков. А тут максимум тыс. на 100 вечно деревянных. Не, про 100 я наверное погорячился. Тыс. на 15 металлоизделий, плюс работа. )))
  4. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 10:04
    +4
    Норм. От угрозы сверху научились более менее защищать технику. Значит надо развивать и удешевлять стоимость дистанционного минирования, дроны на колёсах, с гарантированным подрывом мин под днищем техники. Туда решётку уже не наваришь.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 10:11
      0
      Ден, не в курсе, а танки ранних модификаций в "консервах" или в распиле?
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 10:18
        +1
        Я нет, этот сайт в курсе https://topwar.ru/203720-bolee-dvuh-tysjach-rossijskih-t-64-pochemu-oni-do-sih-por-ne-na-ukraine.html
    2. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 10:17
      +7
      Норм. От угрозы сверху научились более менее защищать технику. Значит надо развивать и удешевлять стоимость дистанционного минирования, дроны на колёсах, с гарантированным подрывом мин под днищем техники. Туда решётку уже не наваришь.
      Там проблема в том что такой дрон будет или не очень дальним или иметь антенну в метра 3 для приема радиосигнала.
  5. Шафран
    Шафран Сегодня, 10:18
    +1
    Классная "беседка" на башне, а главное прекрасное и простое средство против современных ПТУРов, залетающих сверху
  6. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 10:21
    +1
    Цитата: Копчёный
    дроны на колёсах, с гарантированным подрывом мин под днищем техники

    На колесах - и чтобы под днищем - завязнут в поле такие колеса,
    поэтому и ставят гусеницы: но тогда под днище уже не заедет...
    А так как размер мал, то и скорость на колесах - будет небольшой.

    Это всё равно что "ракеты на колесах", именно поэтому такого никто не делает: большое сопротивление грунта.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:42
    +2
    Хамас раскрыл секрет ,почему Меркавы башни не метают.Просто взрывная волна открывает " десантную калитку " в корме танка.
  8. Александр О.
    Александр О. Сегодня, 11:26
    -1
    У древних воинов были доспехи, меч и щит (в классическом варианте). У танка есть доспехи - броня, меч - пушка, но нет щита. Давно пора разработать щит (щиты), который бы прикрывал крышку той же башни, а при необходимости, борт или корму при манёвре, если есть опасность поражения ПТУРом. Ну и вопрос с покиданием экипажа машины, обслуживания был бы решён. Речь именно про мобильную защиту, а не про стационарно установленные экраны.