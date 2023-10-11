Армия Израиля нанесла артиллерийские удары по Сирии в ответ на ракетный обстрел

Палестино-израильский военный конфликт все более рискует перерасти в полномасштабную войну на Ближнем Востоке, в которую могут быть вовлечены не только отдельные военизированные исламские формирования, но и некоторые государства арабского мира.
Власти Израиля, военное командование страны открыто заявляют, что готовы раз и навсегда решить проблему угроз, исходящих с территории сектора Газа, любыми, даже самыми кардинальными методами. Что и делается в результате ковровых бомбардировок, в том числе с применением фосфорных боеприпасов, по палестинскому анклаву.
Министр обороны Израиля Йоав Галант накануне заявил, что целью ударов и наземной операции будет превращение территории Газы в «палаточный городок». По состоянию на вчерашний день израильские военно-воздушные силы поразили почти 2,5 тысячи объектов, как утверждается исключительно используемых в военных целях боевиками ХАМАС, в секторе Газа.
Страны Запада традиционно выступили на стороне Иерусалима. В авангарде как всегда Соединенные Штаты, начавшие поставки боеприпасов Израилю и обещающие любую, в том числе финансовую, помощь еврейскому государству. Кроме того, ВМС США направили в Средиземное море к берегам Израиля вторую авианосную группу. Пока что в Белом доме заявляют, что американские военные не намерены напрямую участвовать в военном конфликте. Но история показывает, что эта позиция Вашингтона в любой момент может кардинально измениться.
Между тем, не все спокойно и на севере Израиля. Известно, что в соседних Сирии и Ливане к границам стягиваются вооруженные силы военизированной шиитской группировки «Хизбалла» и иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Уже зафиксированы взаимные, пока немногочисленные, обстрелы с обеих сторон.
Пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает, что в ответ на ракетные и минометные обстрелы были нанесены артиллерийские удары по территории Сирии. Израильские СМИ уточняют, что выпущенные с территории Сирии ракеты пересекли границу и упали на открытой местности. Это указывает, в частности, и на то, что израильская ПВО «Железный купол», ранее пытавшаяся отразить масштабные ракетные атаки ХАМАС со стороны сектора Газа, сильно перегружена и вряд ли эффективно справится с новыми угрозами ударов на севере страны.