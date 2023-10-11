Военное обозрение
Войти Регистрация

Армия Израиля нанесла артиллерийские удары по Сирии в ответ на ракетный обстрел

17
Армия Израиля нанесла артиллерийские удары по Сирии в ответ на ракетный обстрел

Палестино-израильский военный конфликт все более рискует перерасти в полномасштабную войну на Ближнем Востоке, в которую могут быть вовлечены не только отдельные военизированные исламские формирования, но и некоторые государства арабского мира.


Власти Израиля, военное командование страны открыто заявляют, что готовы раз и навсегда решить проблему угроз, исходящих с территории сектора Газа, любыми, даже самыми кардинальными методами. Что и делается в результате ковровых бомбардировок, в том числе с применением фосфорных боеприпасов, по палестинскому анклаву.

Министр обороны Израиля Йоав Галант накануне заявил, что целью ударов и наземной операции будет превращение территории Газы в «палаточный городок». По состоянию на вчерашний день израильские военно-воздушные силы поразили почти 2,5 тысячи объектов, как утверждается исключительно используемых в военных целях боевиками ХАМАС, в секторе Газа.

Страны Запада традиционно выступили на стороне Иерусалима. В авангарде как всегда Соединенные Штаты, начавшие поставки боеприпасов Израилю и обещающие любую, в том числе финансовую, помощь еврейскому государству. Кроме того, ВМС США направили в Средиземное море к берегам Израиля вторую авианосную группу. Пока что в Белом доме заявляют, что американские военные не намерены напрямую участвовать в военном конфликте. Но история показывает, что эта позиция Вашингтона в любой момент может кардинально измениться.

Между тем, не все спокойно и на севере Израиля. Известно, что в соседних Сирии и Ливане к границам стягиваются вооруженные силы военизированной шиитской группировки «Хизбалла» и иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Уже зафиксированы взаимные, пока немногочисленные, обстрелы с обеих сторон.

Пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает, что в ответ на ракетные и минометные обстрелы были нанесены артиллерийские удары по территории Сирии. Израильские СМИ уточняют, что выпущенные с территории Сирии ракеты пересекли границу и упали на открытой местности. Это указывает, в частности, и на то, что израильская ПВО «Железный купол», ранее пытавшаяся отразить масштабные ракетные атаки ХАМАС со стороны сектора Газа, сильно перегружена и вряд ли эффективно справится с новыми угрозами ударов на севере страны.
Использованы фотографии:
Сайт ЦАХАЛ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
17 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. Msi
    Msi Сегодня, 10:33
    +3
    Железный купол», ранее пытавшаяся отразить масштабные ракетные атаки ХАМАС со стороны сектора Газа, сильно перегружена и вряд ли эффективно справится с новыми угрозами ударов на севере страны.

    Куполу уже всё равно... Купол устал... lol
  3. Mitos
    Mitos Сегодня, 10:33
    +4
    Как интересно нанесен удаор ракетами которые никуда не попали и упали на откпытой местности. Кому потребовалась часть территории Сирии?!
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 11:00
      0
      Позавчера в действие вступило несколько отрядов Хезболлы и КСИР, даже был заход на территорию Израиля. Идут минометные обстрелы еврейской территории. Руководство Израиля призвало местных жителей эвакуироваться. Если Евреи войдут в Газу, Хезболла откроет второй фронт. А тут многие вчера еще спорили на счет того поддержат шииты суннитов или нет... Против Израиля они пойдут вместе, между собой потом начнут разбираться...
      1. SovAr238A
        SovAr238A Сегодня, 11:36
        -1
        Цитата: Михаил-Иванов
        Позавчера в действие вступило несколько отрядов Хезболлы и КСИР, даже был заход на территорию Израиля. Идут минометные обстрелы еврейской территории. Руководство Израиля призвало местных жителей эвакуироваться. Если Евреи войдут в Газу, Хезболла откроет второй фронт. А тут многие вчера еще спорили на счет того поддержат шииты суннитов или нет... Против Израиля они пойдут вместе, между собой потом начнут разбираться...

        Этот второй фронт, не более чем 250 человек, на тачанках.
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 10:34
    +8
    Что и делается в результате ковровых бомбардировок, в том числе с применением фосфорных боеприпасов, по палестинскому анклаву.

    А разве фосфорные боеприпасы не запрещены?
    Или это касается только других стран, но никак не израиль?
    А потом спрашивают: - А почему нас не любят во всем мире?
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 11:02
      0

      ваш вср 66-67 (Николай)
      Сегодня, 10:34
      А разве фосфорные боеприпасы не запрещены?
      Или это касается только других стран, но никак не израиль?
      А потом спрашивают: - А почему нас не любят во всем мире?

      Совершенно верно. израиль применил запрещённое оружие - белый фосфор. Интересно, мерикатосы, запад заметил это?
      «Израильские оккупационные власти используют запрещенный международным сообществом белый фосфор против палестинцев в районе Аль-Карама, на севере сектора Газа», — говорится в сообщении. Об этом заявил МИД Палестины в соцсети.

      ИЗРАИЛЬ ПРИМЕНИЛ ЗАПРЕЩЁННЫЕ БОЕПРИПАСЫ: В СЕКТОРЕ ГАЗА ЗАСНЯЛИ БОМБЫ С БЕЛЫМ ФОСФОРОМ
    2. Oberon 36
      Oberon 36 Сегодня, 11:14
      -1
      Как понять запрещены? Если подписал договор о запрете - запрещены. Нет - соответственно нет.
  5. Egeny
    Egeny Сегодня, 10:34
    0
    Да, "храбрый портняжка" этот министр, если учесть, что Хамас по сравнению с Хизбаллой - котёнок.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:36
    +6
    Теперь придёться отвечать: в прошлый раз немцы подвергли геноциду народ Израилев, в этот раз евреи хотят сделать тоже с арабами.
    1. New Order
      New Order Сегодня, 11:25
      +1
      А арабы хотят сделать то же самое с евреями. На фестивале вообще убивали всех без разбору.
    2. SovAr238A
      SovAr238A Сегодня, 11:37
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Теперь придёться отвечать: в прошлый раз немцы подвергли геноциду народ Израилев, в этот раз евреи хотят сделать тоже с арабами.

      Почему арабы убивали всех без разбора когда напали ранним утром?
      В трусах и в сорочках.
      Тысячу мирняка убили и угнали в плен, как верблюдов...
      Ты кого защищаешь то?
  7. Комментарий был удален.
  8. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:56
    +1
    Между тем, не все спокойно и на севере Израиля. Известно, что в соседних Сирии и Ливане к границам стягиваются вооруженные силы военизированной шиитской группировки «Хизбалла» и иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
    Ранее Хизбалла заявляла, что если будет вторжение в Палестину, она примет участие в БД,
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:04
    +1
    израильские военно-воздушные силы поразили почти 2,5 тысячи объектов, как утверждается исключительно используемых в военных целях боевиками ХАМАС, в секторе Газа.
    Сегодня для Израиля каждый палестинец - член ХАМАС включая женщин, детей, стариков поэтому, как видно они очень не заморачиваются тем, что равняют с землей жилые кварталы. Под крылом Сша и информационной поддержке европейцев можно при необходимости и ЯО применить (подальше от себя) - западный мир "поймет и оправдает". А под шумок агрессии можно "козу" строить Сирии и Ирану.
  10. Волк
    Волк Сегодня, 11:28
    0
    Вся эта война очень страна ? С началом МОССАД «профукал « подготовку так массового нападения ? , и нет толко МОССАД а и ЦРУ и МИ ??? , что маловероятно, МОСАД знает точно где находится командиры Хамаса , а не знал о подготовке ? Сразу подключается США и ЦНН Кристиан Аманпур высокий чиновник глубокое державе США с обманам как всегда . Потом идет объявление МО Израила что не признает никого ратной права и что солдаты могу делать что хотят не будет суда над ними?, в переводе могут заниматься геноцидом . Из Сирии ракетни обстрел пустыни и сразу ответ . Другая АУГ США сразу пошла.
    Много вопрос ? Но увидим быстро какие намерения у глубокие державы. Могут атаковать и Сириу и Иран с геноцидом Арапов в Газе .
    Но опить показывает что Араби исчезают на территории которые контролирует Израил.
    Тут еще один вопрос Генри Кисинджер давно предрек исчезновение государства Израил около 2023. ?
    Реальность события на БВ на картинки , а газеты и ТВ говорят чущ как всегда .
    [center]
  11. SovAr238A
    SovAr238A Сегодня, 11:35
    0
    Израильские СМИ уточняют, что выпущенные с территории Сирии ракеты пересекли границу и упали на открытой местности. Это указывает, в частности, и на то, что израильская ПВО «Железный купол», ранее пытавшаяся отразить масштабные ракетные атаки ХАМАС со стороны сектора Газа, сильно перегружена и вряд ли эффективно справится с новыми угрозами ударов на севере страны.



    Редакция, ну наберите хоть немного "в теме" людей...
    Ну наверно только ваши авторы только и не знают того, что Железный Купол никогда не работает по тем ракетам, которые летят мимо населенных пунктов.
    Изначально он был спроектирован так, что бы не обращать внимания на те цели, что не несут угрозы....
    Ну это же простейшая матчасть.
  12. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 11:39
    0
    Куда интереснее будет посмотреть на развитие ситуации, при замке на Сирии и Иране. Что в этом случае РФ в лице действующего и думающего о выборах - предпримет.
    Будет спокойно моргать и улыбаться в сторону Англо-Саксов или покажет деловым и ратным партнером для Восточных стран??!!
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 11:50
      0
      России вообще не надо лезть в еще один конфликт