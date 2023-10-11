Трактовка украинского Генштаба ВСУ о ситуации под Авдеевкой: все атаки отражены, но противнику удалось взять определённые позиции под контроль

Украинский генеральный штаб представляет собственные, весьма оригинальные, трактовки российского контрудара под Авдеевкой. Напомним, что в течение двух суток российская авиация и артиллерия наносили мощные удары по позициям противника, в результате чего тот потерял около пятой части своего гарнизона на этом направлении – около 2,4 тысяч человек. При поддержке со стороны артиллерии и ВКС России в наступление пошли пехотные подразделения, прорвав оборону противника северо-западнее Авдеевки – в районе Бердычей.
В ГШ ВСУ подтверждают факт атаки со стороны Вооружённых сил России, при этом добавляя, что Россия использовала до трёх батальонов живой силы, «но все атаки были отражены».
Оригинальность релиза украинского военного ведомства состоит в том, что в нём же говорится следующее:
Противнику в результате атаки со стороны населённых пунктов Пески, Красногоровка, Новосёловка Вторая, Водяное, Весёлое удалось взять под контроль определённые позиции.
А вот что по этому поводу пишет претендующий в последнее время на относительную объективность украинский канал Deep State:
Это был один из самых трудных дней (для ВСУ – прим. «ВО»). Была проведена высадка сотен пехотинцев (ВС РФ), они до сих пор бродят в серой зоне. Пока россияне добились на этом направлении (под Авдеевкой) успехов, но скромных.
И тот же источник отмечает, что площадь территории контроля ВСУ за последние сутки под Авдеевкой уменьшилась примерно на 5 квадратных километров. Пока эти территории украинские военкоры обозначают относящимися к серой зоне.