Трактовка украинского Генштаба ВСУ о ситуации под Авдеевкой: все атаки отражены, но противнику удалось взять определённые позиции под контроль

Противнику в результате атаки со стороны населённых пунктов Пески, Красногоровка, Новосёловка Вторая, Водяное, Весёлое удалось взять под контроль определённые позиции.

Это был один из самых трудных дней (для ВСУ – прим. «ВО»). Была проведена высадка сотен пехотинцев (ВС РФ), они до сих пор бродят в серой зоне. Пока россияне добились на этом направлении (под Авдеевкой) успехов, но скромных.