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Трактовка украинского Генштаба ВСУ о ситуации под Авдеевкой: все атаки отражены, но противнику удалось взять определённые позиции под контроль

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Трактовка украинского Генштаба ВСУ о ситуации под Авдеевкой: все атаки отражены, но противнику удалось взять определённые позиции под контроль

Украинский генеральный штаб представляет собственные, весьма оригинальные, трактовки российского контрудара под Авдеевкой. Напомним, что в течение двух суток российская авиация и артиллерия наносили мощные удары по позициям противника, в результате чего тот потерял около пятой части своего гарнизона на этом направлении – около 2,4 тысяч человек. При поддержке со стороны артиллерии и ВКС России в наступление пошли пехотные подразделения, прорвав оборону противника северо-западнее Авдеевки – в районе Бердычей.


В ГШ ВСУ подтверждают факт атаки со стороны Вооружённых сил России, при этом добавляя, что Россия использовала до трёх батальонов живой силы, «но все атаки были отражены».

Оригинальность релиза украинского военного ведомства состоит в том, что в нём же говорится следующее:

Противнику в результате атаки со стороны населённых пунктов Пески, Красногоровка, Новосёловка Вторая, Водяное, Весёлое удалось взять под контроль определённые позиции.

А вот что по этому поводу пишет претендующий в последнее время на относительную объективность украинский канал Deep State:

Это был один из самых трудных дней (для ВСУ – прим. «ВО»). Была проведена высадка сотен пехотинцев (ВС РФ), они до сих пор бродят в серой зоне. Пока россияне добились на этом направлении (под Авдеевкой) успехов, но скромных.




И тот же источник отмечает, что площадь территории контроля ВСУ за последние сутки под Авдеевкой уменьшилась примерно на 5 квадратных километров. Пока эти территории украинские военкоры обозначают относящимися к серой зоне.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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9 комментариев
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  1. glk63
    glk63 Сегодня, 10:16
    +9
    Как, там:
    - Я медведя поймал!
    - Так веди сюда!
    - Не идет.
    - Так сам иди!
    - Да он меня не пускает!
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 10:54
      +3
      Вчера смотрел видео, там украинец улепетывал со всех ног дружным строем, раненых бросили. По информации с передовой, у противника после вчерашней артподготовки очень много 300-х и нет возможности их вывезти, так как техника не может подойти на позиции. Ж/Д ветка перерезана. Наши передовые части неплохо продвинулись вдоль железки, идет охват северного фланга. Сложнее с юга, там украинец действительно сумел удержать поселок Северное. Посмотрим, удастся ли сегодня продвинуться на этом участке. Держим кулаки за наших парней!
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 11:34
        0
        Я вот тоже смотрю... и мне нравится то, что вижу.
  2. Илия
    Илия Сегодня, 10:19
    +3
    При поддержке со стороны артиллерии и ВКС России в наступление пошли пехотные подразделения, прорвав оборону противника северо-западнее Авдеевки – в районе Бердычей.
    Семеновка, Орловка и для укрорейха назревает новый котел.
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 10:19
    +6
    Что говорят вражеские СМИ вообще не важно. Важно, что происходит на самом деле. Сейчас главное захлопнуть котёл, в окружении долго не продержатся никакие укрепления.
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:19
    +4
    Противнику в результате атаки .....удалось взять под контроль определённые позиции.
    recourse Которые мы неприменно вернем.
    они до сих пор бродят в серой зоне. Пока россияне добились на этом направлении (под Авдеевкой) успехов, но скромных.
    Вот трошки горилки из корытца и ... пузенью задавим. feel
  5. 224ВП_МО_РФ
    224ВП_МО_РФ Сегодня, 10:29
    -1
    Где-то я уже слышал такие формулировки) причем совсем недавно и от других
  6. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:30
    +8
    Если бандерогеи говорят, что нам удалось взять под контроль некоторые позиции, то под Авдеевкой у нас дела не плохи. Бойцам удачи и с минимальными потерями!
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:39
    +5
    Пока россияне добились на этом направлении (под Авдеевкой) успехов, но скромных
    Вынуждены признать, но с добавлением "скромных" при этом о своих даже "скромных успехах" помалкивает потому, что их просто нет кроме больших потерь. А наши молодцы!