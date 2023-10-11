(...) молодые украинцы готовы на все, чтобы избежать мобилизации, вплоть до того, чтобы «заклеймить себя предателями», только бы не идти воевать

Киевская хунта всеми силами будет цепляться за власть, посылая на фронт все новых и новых солдат, так что не стоит ждать, что повальная мобилизация на Украине пройдет мимо кого-либо. Об этом в своем ТГ-канале написал украинский политик, бывший премьер-министр страны Николай Азаров.Летнее контрнаступление потребовало много сил и средств и обернулось стратегическим поражением Украины. Украинская армия из-за больших потерь испытывает дефицит личного состава, на передовой не хватает солдат. На сегодняшний день Киев испытывает трудности с набором новых военнослужащих, поэтому мобилизация будет только ужесточаться.На Украине уже в открытую говорят о том, что через армию пройдет все взрослое население страны, желает оно этого или нет. На фронте требуется пополнение, а значит территориальные центры комплектации будут только наращивать свои усилия по поиску тех, кто не желает выполнить свой долг перед Украиной.Кроме того, офис Зеленского и Верховная Рада ищут способы возвращения на Украину сбежавших за рубеж военнообязанных, причем рассматриваются различные варианты. Стоит отметить, что желающих класть голову за Зеленского и западные хотелки крайне мало, особенно среди молодежи.- пишет Азаров.В этой ситуации у Киева имеется только один выход - это тотальная мобилизация и создание заградотрядов из националистов, чтобы они приглядывали за "добровольцами". Мобилизация будет только ужесточаться, а количество таких заградотрядов возрастать, подводит итог политик.