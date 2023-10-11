Киевская хунта всеми силами будет цепляться за власть, посылая на фронт все новых и новых солдат, так что не стоит ждать, что повальная мобилизация на Украине пройдет мимо кого-либо. Об этом в своем ТГ-канале написал украинский политик, бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
Летнее контрнаступление потребовало много сил и средств и обернулось стратегическим поражением Украины. Украинская армия из-за больших потерь испытывает дефицит личного состава, на передовой не хватает солдат. На сегодняшний день Киев испытывает трудности с набором новых военнослужащих, поэтому мобилизация будет только ужесточаться.
На Украине уже в открытую говорят о том, что через армию пройдет все взрослое население страны, желает оно этого или нет. На фронте требуется пополнение, а значит территориальные центры комплектации будут только наращивать свои усилия по поиску тех, кто не желает выполнить свой долг перед Украиной.
Кроме того, офис Зеленского и Верховная Рада ищут способы возвращения на Украину сбежавших за рубеж военнообязанных, причем рассматриваются различные варианты. Стоит отметить, что желающих класть голову за Зеленского и западные хотелки крайне мало, особенно среди молодежи.
(...) молодые украинцы готовы на все, чтобы избежать мобилизации, вплоть до того, чтобы «заклеймить себя предателями», только бы не идти воевать
- пишет Азаров.
В этой ситуации у Киева имеется только один выход - это тотальная мобилизация и создание заградотрядов из националистов, чтобы они приглядывали за "добровольцами". Мобилизация будет только ужесточаться, а количество таких заградотрядов возрастать, подводит итог политик.