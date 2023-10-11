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«Киеву не хватает солдат»: Бывший украинский премьер Николай Азаров анонсировал ужесточение мобилизации на Украине

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«Киеву не хватает солдат»: Бывший украинский премьер Николай Азаров анонсировал ужесточение мобилизации на Украине

Киевская хунта всеми силами будет цепляться за власть, посылая на фронт все новых и новых солдат, так что не стоит ждать, что повальная мобилизация на Украине пройдет мимо кого-либо. Об этом в своем ТГ-канале написал украинский политик, бывший премьер-министр страны Николай Азаров.


Летнее контрнаступление потребовало много сил и средств и обернулось стратегическим поражением Украины. Украинская армия из-за больших потерь испытывает дефицит личного состава, на передовой не хватает солдат. На сегодняшний день Киев испытывает трудности с набором новых военнослужащих, поэтому мобилизация будет только ужесточаться.

На Украине уже в открытую говорят о том, что через армию пройдет все взрослое население страны, желает оно этого или нет. На фронте требуется пополнение, а значит территориальные центры комплектации будут только наращивать свои усилия по поиску тех, кто не желает выполнить свой долг перед Украиной.

Кроме того, офис Зеленского и Верховная Рада ищут способы возвращения на Украину сбежавших за рубеж военнообязанных, причем рассматриваются различные варианты. Стоит отметить, что желающих класть голову за Зеленского и западные хотелки крайне мало, особенно среди молодежи.

(...) молодые украинцы готовы на все, чтобы избежать мобилизации, вплоть до того, чтобы «заклеймить себя предателями», только бы не идти воевать

- пишет Азаров.

В этой ситуации у Киева имеется только один выход - это тотальная мобилизация и создание заградотрядов из националистов, чтобы они приглядывали за "добровольцами". Мобилизация будет только ужесточаться, а количество таких заградотрядов возрастать, подводит итог политик.
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21 комментарий
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 10:32
    -2
    Норм. Мужиков старшего поколения с памятью о едином народе, истории, утилизируют, а на смену скоро придёт новое поколение, которым до фонаря единое прошлое. Интересно, после Карабаха, сейчас вот в Газе идёт к такому же "окончательному решению вопроса", у нашей власти в голове появится понимание, что они натворили.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 10:36
      +3
      Вот кого-кого, только Азарова не хватало с его прогнозами/выступлениями!
      1. Eug
        Eug Сегодня, 11:05
        0
        Тоже сильно удивлен, что его мнение еще кому-то интересно.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:55
      +1
      Цитата: Копчёный
      у нашей власти в голове появится понимание, что они натворили.

      Мысли интересная, да только почему то в "одну харю". А разве украинские власти не понимают, что натворили, а англосаксы и вся хевра от НАТО, тоже не понимают, или как раз все наоборот, им это надо. И нужно помнить и понимать, что как бы власти России не стремились в миру, как бы хвостом перед западом не виляли, война с Украиной была неизбежна.
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 11:03
        0
        Не, не в одну. Я имел в виду, что они натворили нарезав себе вотчин из бывшего СССР. Ну и то, что вопрос, конфликт, можно решить или убийством всех противников или их выдавливанием к кому то.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 10:56
      +3
      Безусловно, на Украине ещё много отраслей (госструктур) где взрослого мужского населения в достаточном количестве - сельское хозяйство, ЖКХ, вся энергетика, милиция (полиция), ж/д транспорт, строительство, промпроизводство и т.д., так что оголить эти отрасли и набрать 3-4 миллиона "призывников" киевским наркоманам и буйнопомешанным не составит особого труда.

      А дальше снизят возраст призыва в армию до 15-16 лет и наберут ещё 2-3 миллиона "добровольцев".
      А там, до кучи "забреют", и женский контингент соответствующего возраста.

      Так что поздно Азаров спохватился анонсы делать. Англосаксы задолго до его откровений уже это всё спрогнозировали, пока такие как Азаров, будучи во власти, с Россией собачились и закрывали глаза на то как недобитое бандеровское отродье поднимало голову и взращивало себе подобных в промышленных масштабах. angry
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 11:04
        +1
        Про студентов ещё забыли. А их тьмы и тьмы. Азаров же да, обычный укрополитик. Но, похоже, его всё равно готовят на руководство тем, что буде после...
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 11:09
        0
        У них 300 000 выпускников школы в год было, а значит снижение призывного возраста на два года до 16 лет даст не более 300 000 призывников,так как половина женского пола. Но это было до СВО, сейчас эта цифра вдвое меньше будет, то есть около 150 000 16-ти и 17-ти летних
    4. knn54
      knn54 Сегодня, 11:18
      0
      -ищут способы возвращения на Украину сбежавших за рубеж военнообязанных, причем рассматриваются различные варианты.
      Европа официально не выдаст-просто прекратит все выплаты и льготы.
      - создание заградотрядов из националистов,
      Для этого будут использовать наемников,Наиболее подходят (если остались)-поляки.
      Националистов Зеленский будет стараться максимально утилизировать.
      Скоро в бой пойдут (и не только мужчины) от 17 до :65 лет.И это пока.
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 10:36
    +5
    Одна половина граждан,отлавливает вторую половину граждан,чтобы отправить на мясо. Они будут очень страться,чтобы самим не оказаться,мясом.
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:37
    +5
    Возникает законный вопрос : Россия , это "цивилизованное человечество"? Если- "да", то сразу второй вопрос : как насчет ковровых, неизбирательных бомбардировок всего и вся? Их ведь "цивилизованное человечество" не осуждает. Во всяком случае, со стороны Израиля. Можем мы последовать этому примеру? А, если мы не "цивилизованное человечество", тогда какие к нам вообще вопросы?
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 10:42
      0
      Если Вы заметили то к не цивилизованным вопросов всегда больше. Ибо мир основаный на правилах придуман для них.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:06
        0
        Цитата: Mitos
        Если Вы заметили то к не цивилизованным вопросов всегда больше.

        А "цивилизованным" позволено всё, для них правила не пишутся.
        Вот в 30 - е года прошлого века, гитлеровская Германия считала себя, да и другие считали ее, самой цивилизованной страной, хотя варвары дикие, по сравнению с немцами, были просто ангелы. Время прошло, ничего не изменилось, империализм хочет жрать вкуснее.
  4. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:41
    +2
    Мясные контраступы и штурмы не улучшают демографическую ситуацию в стране и не прибавляют рекрутов. Но это выбор шаровар, если быть точнее руководства шаровар. В прошлом году они справедливо решили, что их мобилизационный ресурс - это их преимущество (со всеми оговорками), особенно учитывая протяженную линию ЛБС. Еще один такой "контрнаступ" и армии бандеровцев не останется.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:46
      +1
      Армии не останется, населения в городах, которое нас ненавидит, даже возможно так же как свою власть, будет достаточно. От такого будет легче?
      1. Gpn27
        Gpn27 Сегодня, 10:53
        0
        Как показывает пропаганда, населению мозги можно и перевернуть, а принципиальные постепенно будут уничтожены. У меня знакомый в Херсонской области уж как был за Украину, а сейчас - "Путин молодец", "Путин прав"
        1. Копчёный
          Копчёный Сегодня, 10:55
          0
          Не факт, что он говорит это искренне и тем более, что ещё раз не поменяет своё мнение.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:52
    0
    Киев испытывает трудности с набором новых военнослужащих, поэтому мобилизация будет только ужесточаться
    Где же десятки тысяч тех кто рвал глотку на майдане, а потом шел в сторону Донецка и Луганска устанавливать свой порядок с прицелом на Россию? "Одних уж нет, а те далече", т.е. одних уже могилизовали, а другие слиняли в Европу где неплохо себя чувствуют (пока). На очереди молодежь 16-17 лет одурманенная Бандерой и старшее поколение без желания идти на фронт. Но еще есть резервы для мобилизации на Западной Украине, которые тоже не очень рвутся умирать.
  6. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 10:58
    +3
    Если бы г-на Путина так не напугал приезд "бухгалтера" в апреле четырнадцатого, никакой мясорубки бы не было.
    Видимо, было чего пугаться, но факт остаётся фактом - всё надо делать вовремя, а начав - доводить до конца.
  7. Eug
    Eug Сегодня, 11:09
    0
    Жесткая мобилизация молодежи может "взорвать" Украину изнутри, хотя я на этом расчет точно не строил бы. Пока что немало народу воспринимает мобилизацию как способ решения материальных проблем, особенно этим "отличаются"
    женщины, "пристраивая" в ВСУ пьющих и просто непутевых мужей, в надежде, что он вернется целый и с кучей денег - по-другому заработать сложно....
  8. flSergius
    flSergius Сегодня, 11:12
    0
    Бывший регионал (=вор) Азаров решил напомнить о себе, озвучивая прописные истины. Проблема в том, что перелом в общественном сознании кастрюль ещё не наступил, и может наступить очень не скоро.