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Россия в сентябре стала основным поставщиком пшеницы в Бразилию

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Россия в сентябре стала основным поставщиком пшеницы в Бразилию

Спустя более полутора лет с момента ввода беспрецедентных санкций против РФ уже вряд ли найдется тот, кто станет утверждать об их эффективности. Тотальные ограничения российской внешней торговли привели лишь к разгону инфляции в странах ЕС, которые являлись основными импортерами нашей продукции и сырья, а также к освоению Россией новых рынков.


Ранее неоднократно сообщалось, что наши крупнейшие экспортеры планомерно переориентируют поставки с европейских на азиатские торговые площадки. Кроме того, российские трейдеры сумели преодолеть логистические, а также финансовые препятствия на пути к освоению рынков Латинской Америки.

В пользу последнего утверждения свидетельствуют рекордные показатели закупки Бразилией российского зерна, которые в сентябре достигли 246 тысяч тонн. До этого максимум был зафиксирован в декабре прошлого года и составил 217,4 тысяч тонн.

Впрочем, и это еще не все. Согласно данным от статслужбы Бразилии, в сентябре Россия смогла обойти главного поставщика зерна в страну – Аргентину. При этом по итогам девяти месяцев текущего года РФ пока находится на втором месте после вышеупомянутого государства.

Стоит добавить, что Россия, в целом, уже второй год к ряду удерживает позицию мирового лидера по экспорту пшеницы. Зарубежные эксперты считают, что добиваться подобных результатов нашей стране позволяют рекордные урожаи и «лазейки», благодаря которым трейдеры обходят санкционные ограничения.

При этом по мнению эксперта из Strategie Grains Элена Дюфло, по сути, у российской пшеницы нет достойных конкурентов на рынке, поэтому именно от Москвы зависит ценообразование в данной нише.
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19 комментариев
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  1. Maxim G
    Maxim G Сегодня, 10:45
    -4
    Сколько самолётов, пистолетов, револьверов поставлено в Бразилию Россией?
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 10:51
      +3
      Бразилия никогда не была покупателем русского оружия. На память. Но почему бы и нет..Начали вот с зерна.А дальше может развиваться торговля.
      1. Maxim G
        Maxim G Сегодня, 11:11
        0
        Ничего в этом уравнении не смущает?
      2. Кузнец 55
        Кузнец 55 Сегодня, 11:18
        0
        Не зерно надо продавать , а муку и производные от неё . Будет доход выше , будут рабочие места . Продажа сырья , это удел бедных и развивающихся государств .
    2. владимир 290
      владимир 290 Сегодня, 11:00
      +1
      как не странно Бразилия производит все это сама, да еще и экспортирует
      1. Maxim G
        Maxim G Сегодня, 11:05
        -2
        Цитата: владимир 290
        да еще и экспортирует

        В Россию.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:30
        -2
        Цитата: владимир 290
        как не странно Бразилия производит все это сама, да еще и экспортирует

        Русская пшеница по качеству выше бразильской. Россия экспортирует в Бразилию, Бразилия экспортирует в Европку.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 11:44
          0
          Бразилия это что то новенькое.Как бы расстояние близкое.

    3. Shelest2000
      Shelest2000 Сегодня, 11:43
      0
      У Бразилии есть собственное производство хорошей стрелковки.
      зы.Прежде,чем что-то ляпнуть подумайте...
  2. Irokez
    Irokez Сегодня, 10:47
    0
    Россия, в целом, уже второй год к ряду удерживает позицию мирового лидера по экспорту пшеницы.

    Ну и правильно так и будет. А если Окраинский рынок взять под контроль, то и ещё круче будет.
    Бразилия участник БРИКС - это тоже имеет место быть.
    Мало того Россия может выйти с брендом пшеницы экологически чистой от всяких ГМО, гербицидов и пестицидов составляя конкуренцию именно пшенице с применением таковых от других производителей.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:49
    +1
    Всего за сентябрь из морских портов России экспортировано 590 000 тонн зерна и продуктов переработки из него.Скажем так - не очень результат.
  4. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 10:52
    +4
    Именно сельское хозяйство часто помогало нашей стране в самые тяжелые времена.Например именно сельское хозяйство помогло сделать скачок в промышленном развитии в 30-е годы прошлого века.Другое дело что сами крестьяне получают крохи за свои труды,а сливки снимают всякого рода посредники и перекупщики.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:09
      0
      taiga 2018 вы государство забыли ,пошлина на зерно 4545 руб/ тонна.А цены на зерно только в Новороссийске высокие и в некоторых регионах Сибири.А так повсеместно цены ниже 15 000 руб/ тонна.Правда что то с этих пошлин производителям зерна возвращается ,но сколько не знаю.
  5. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:54
    +1
    Стоит добавить, что Россия, в целом, уже второй год к ряду удерживает позицию мирового лидера по экспорту пшеницы —

    ***
    — У нас своя "зерновая сделка" ...


    ***
  6. vvn_vl
    vvn_vl Сегодня, 11:01
    -2
    Ждем очередного подорожания хлеба и других продуктов!!! Спасибо министру с/х со знакомой фамилией за продажу всего, что сам не вырастил
  7. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 11:03
    -1
    Надеюсь выращивание лебеды для россиян понимаш увеличили.
  8. A. B.
    A. B. Сегодня, 11:40
    0
    Недоедим, но вывезем. Ничего нового. Сколько уже читаю то там, то сям, что мы выращиваем в основном зерно кормовое/техническое. Процентов 80-85 было несколько лет назад. Грудинин еще об этом говорил. Продовольственная безопасность нулевая. Навряд ли что-то сильно поменялось в этом соотношении, на сегодняшний момент. Сейчас еще и наблюдается дефицит ржаной муки - видать площади ушли под экспортную пшеницу. К тому же своего крупного рогатого скота всё меньше, а это тоже свободная пшеница на экспорт, а импорт рога, копыта да шкуры, из которых делают вожделенные сто сортов колбасы. Количество страдающих расстройствами ЖКТ из-за хлеба... Да и не только из-за хлеба... растет каждый год, как и онкология органов ЖКТ. Врачи нечасто и робко пишут об этом. Видать их там жмут, что б молчали. А это следствие того что в хлеб уже наверное больше химии идёт чем муки. Правда, совсем недавно мелькнула новость о том что наши научились делать муку из фуражного зерна. Хочется верить что и качество подрастет.
  9. Фома Киняев
    Фома Киняев Сегодня, 11:40
    0
    Экспорт продовольствия необходимо запретить совсем.Можно сделать исключение только для бартерных сделок пшеница-какао бобы или кофе например.Хватит кормить всякую рвань.Надо возрождать молочное животноводство, а разбрасываться ценными ресурсами.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 11:48
      0
      еще один враг России вылез