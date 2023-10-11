Россия в сентябре стала основным поставщиком пшеницы в Бразилию

Спустя более полутора лет с момента ввода беспрецедентных санкций против РФ уже вряд ли найдется тот, кто станет утверждать об их эффективности. Тотальные ограничения российской внешней торговли привели лишь к разгону инфляции в странах ЕС, которые являлись основными импортерами нашей продукции и сырья, а также к освоению Россией новых рынков.Ранее неоднократно сообщалось, что наши крупнейшие экспортеры планомерно переориентируют поставки с европейских на азиатские торговые площадки. Кроме того, российские трейдеры сумели преодолеть логистические, а также финансовые препятствия на пути к освоению рынков Латинской Америки.В пользу последнего утверждения свидетельствуют рекордные показатели закупки Бразилией российского зерна, которые в сентябре достигли 246 тысяч тонн. До этого максимум был зафиксирован в декабре прошлого года и составил 217,4 тысяч тонн.Впрочем, и это еще не все. Согласно данным от статслужбы Бразилии, в сентябре Россия смогла обойти главного поставщика зерна в страну – Аргентину. При этом по итогам девяти месяцев текущего года РФ пока находится на втором месте после вышеупомянутого государства.Стоит добавить, что Россия, в целом, уже второй год к ряду удерживает позицию мирового лидера по экспорту пшеницы. Зарубежные эксперты считают, что добиваться подобных результатов нашей стране позволяют рекордные урожаи и «лазейки», благодаря которым трейдеры обходят санкционные ограничения.При этом по мнению эксперта из Strategie Grains Элена Дюфло, по сути, у российской пшеницы нет достойных конкурентов на рынке, поэтому именно от Москвы зависит ценообразование в данной нише.