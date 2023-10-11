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Появились кадры уничтожения украинского Су-25 на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге

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Появились кадры уничтожения украинского Су-25 на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге

В сети опубликованы снятые при помощи беспилотника кадры объективного контроля, на которых запечатлен момент поражения новой модификацией российского барражирующего боеприпаса "Ланцет" украинского штурмовика Су-25 на расстоянии более 70 километров от линии фронта. Сообщается, что украинский военный самолет был уничтожен на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге.


На кадрах можно увидеть, как украинский военный самолет, дислоцировавшийся на аэродроме, точно поражается российским барражирующим боеприпасом, после чего, как сообщается, машина полностью выгорела.





Опубликованные кадры свидетельствуют о значительно возросших возможностях обновленного российского барражирующего боеприпаса "Ланцет". Ранее появлялись кадры уничтожения украинского самолета на дальности 69 километров от линии боевого соприкосновения, однако в этот раз борт ВСУ был уничтожен почти на 10 километров дальше.

При этом, по всей вероятности, запуск "Ланцета" не производился с самой линии фронта, а значит дальность новых модификаций барражирующего боеприпаса может оказаться неприятным сюрпризом для противника. Кроме того, стоит обратить внимание на ведение объективного контроля, свидетельствующего об устойчивой связи на такой дистанции.

Возможность обеспечения объективного контроля также свидетельствует об очаговом характере украинской ПВО. В настоящее время основную угрозу для российской авиации представляют расчеты боевиков киевского режима, оснащенные ПЗРК западного производства, которыми страны НАТО насытили украинскую армию. Однако эффективность этих расчетов против БПЛА весьма сомнительная.

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11 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:13
    +4
    Опубликованные кадры свидетельствуют о значительно возросших возможностях обновленного российского барражирующего боеприпаса "Ланцет".
    Просто в десятку!!! good Молодцы дроноводцы!!!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:18
      0
      А это точно был Ланцет?Может это ББП Италмас.
      Стоп кадр с видео.Силуэт не похож на Ланцет.


      Вот такая информация есть в интернете.


      Новый Барражирующий Боеприпас

      Основное внимание на видеокадрах сосредоточено на новом барражирующем боеприпасе, способном лететь на расстояние до 120 километров. Этот дрон представляет собой высокотехнологичную систему, способную нанести серьезный урон цели и стать серьезным вызовом для современных средств противовоздушной обороны и авиационных комплексов.

      https://dzen.ru/a/ZSW56k1O2Wx2O9tx
      1. Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов Сегодня, 11:22
        +2
        Раньше говорили - артиллерия Бог войны, а теперь Бог войны Ланцет!)
        Запад в шоке, украинец ничего не может противопоставить этому боеприпасу. Одних только портвейнов сколько размотали этим инструментом и самолет уже не первый жгут.
      2. Комментарий был удален.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:14
    +5
    Мы ещё имеем возможность нагло снимать результат удара.На аэродроме ПВО отсутствует? good
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 11:25
      +1
      Меня тоже этот вопрос интересует. Прошлый раз при поражении двух самолетов тоже была видеофиксация. Учитывая удаленность от ЛБС, встает вопрос, а чем это было снято?
    2. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 11:25
      0
      в Израиль релоцировались остатки....а если серьёзно - больше похоже на диверсионную группу с БПЛА небольшой мощности
  3. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 11:16
    0
    Хм, по размеру совсем не ланцет. Маленький. Как будто агентура рядом с аэродромом дрон запустила
    1. Простой
      Простой Сегодня, 11:31
      0
      Вы судите по проекции летательного аппарата, заходящую на цель под углом.

      Кстати, что мешает ДГР пробраться по бывшему дну Каховского водохранища, которое уже за весну и лето заросло для сокращения дистанции?
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 11:45
      0
      Цитата: тлауикол
      Хм, по размеру совсем не ланцет. Маленький. Как будто агентура рядом с аэродромом дрон запустила

      Тогда агентуре нужно было как минимум два дрона запустить, один для поражения, второй для контроля. Не многовато ли для "штирлица"?
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:23
    0
    Прямо в фонарь. Вот, что значит опыт оператора и улучшенные ТТХ "Ланцета". Не удивлюсь если "защитники украины" опять начнут писать про макет и хитрость ВСУ.
  5. aleksandrvvsysop
    aleksandrvvsysop Сегодня, 11:31
    +2
    А это не может быть дрон, базировавшийся на беспилотнике-наблюдателе?