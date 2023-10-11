Появились кадры уничтожения украинского Су-25 на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге

В сети опубликованы снятые при помощи беспилотника кадры объективного контроля, на которых запечатлен момент поражения новой модификацией российского барражирующего боеприпаса "Ланцет" украинского штурмовика Су-25 на расстоянии более 70 километров от линии фронта. Сообщается, что украинский военный самолет был уничтожен на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге.
На кадрах можно увидеть, как украинский военный самолет, дислоцировавшийся на аэродроме, точно поражается российским барражирующим боеприпасом, после чего, как сообщается, машина полностью выгорела.
Опубликованные кадры свидетельствуют о значительно возросших возможностях обновленного российского барражирующего боеприпаса "Ланцет". Ранее появлялись кадры уничтожения украинского самолета на дальности 69 километров от линии боевого соприкосновения, однако в этот раз борт ВСУ был уничтожен почти на 10 километров дальше.
При этом, по всей вероятности, запуск "Ланцета" не производился с самой линии фронта, а значит дальность новых модификаций барражирующего боеприпаса может оказаться неприятным сюрпризом для противника. Кроме того, стоит обратить внимание на ведение объективного контроля, свидетельствующего об устойчивой связи на такой дистанции.
Возможность обеспечения объективного контроля также свидетельствует об очаговом характере украинской ПВО. В настоящее время основную угрозу для российской авиации представляют расчеты боевиков киевского режима, оснащенные ПЗРК западного производства, которыми страны НАТО насытили украинскую армию. Однако эффективность этих расчетов против БПЛА весьма сомнительная.