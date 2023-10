Газета The New York Times назвала причины успешной атаки ХАМАС на Израиль

Для всех стало большой неожиданностью, что палестинским отрядам удалось подготовить и организовать дерзкое нападение на Израиль, которое в первые часы никто не смог отбить. И у многих возникает вопрос, как же удалось обыграть считающуюся одной из лучших в мире израильскую систему безопасности, включая армию, спецслужбы и технические возможности.На эти вопросы пытается ответить американская газета The New York Times. При этом издание ссылается на слова четырех высокопоставленных израильских сотрудников службы безопасности. Газета пишет, что успехи боевиков ХАМАС стали следствием крупных ошибок израильских спецслужб. К этим ошибкам следует отнести и чрезмерную уверенность в системах дистанционного наблюдения за границей, которая была у Израиля. Не было и достаточного количества разведданных от информаторов, говорится в материале The New York Times. Здесь хочется привести слова руководителя египетской разведки, который заявил, что Израиль был осведомлен ими о том, что ХАМАС готовит что-то масштабное.Если верить источникам издания, то они выделяют следующие просчёты израильской службы безопасности:• неспособность контроля ключевых каналов связи между лидерами ХАМАС;• недостаточную надежность оборудования за наблюдением на границе, отключенную боевиками;• плохой анализ перехваченных телефонных разговоров лидеров ХАМАС, что привело к ошибочным суждениям о готовности палестинских боевиков к нападению.По словам же бывшего замглавы национальной разведки США Бета Саннера, успех ХАМАС связан прежде всего с отказом от использования цифровых технологий. Он отметил, что боевики ХАМАС не использовали технических средств связи, а разбились на группы, действовавшие по единому плану.