Мои шпионы из СБУ сообщили, что через Международный аэропорт Борисполь рейсом Киев — Тель-Авив в Израиль уезжает более двух тысяч израильских военных специалистов, которые на Украине выполняли функцию советников и инструкторов

Палестино-израильский конфликт, имеющий все шансы перерасти в полномасштабную войну на Ближнем Востоке с участием в ней не только арабских стран региона, но и Запада во главе с Соединенными Штатами, отодвинул на второй план происходящее на Украине. Между тем, всплывают довольно интересные факты, показывающие, насколько не только страны НАТО вовлечены в военную поддержку Киева, но и государства, не входящие в этот альянс.Вчера ряд западных СМИ распространили информацию, что ВВС армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в срочном порядке на тяжелых военно-транспортных самолетах вывезли обратно в страну несколько сотен своих военнослужащих из Европы. Что там делали израильские военные и где именно они находились, не уточнялось. Однако теперь, по крайней мере по неофициальным данным, эта загадка перестала быть таковой.Телеграм-канал «Джокер ДНР» со ссылкой на свои источники в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщает, что территорию страны покинули более двух тысяч израильских военных, которые традиционно считаются «советниками и инструкторами». Ладно, хоть не волонтеры, коими себя порою именуют многие иностранные наемники, тысячами воюющие в рядах ВСУ.— пишет авто ТГ-канала.