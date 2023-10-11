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Украинские источники сообщают об отъезде из страны более двух тысяч израильских военных специалистов

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Украинские источники сообщают об отъезде из страны более двух тысяч израильских военных специалистов

Палестино-израильский конфликт, имеющий все шансы перерасти в полномасштабную войну на Ближнем Востоке с участием в ней не только арабских стран региона, но и Запада во главе с Соединенными Штатами, отодвинул на второй план происходящее на Украине. Между тем, всплывают довольно интересные факты, показывающие, насколько не только страны НАТО вовлечены в военную поддержку Киева, но и государства, не входящие в этот альянс.


Вчера ряд западных СМИ распространили информацию, что ВВС армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в срочном порядке на тяжелых военно-транспортных самолетах вывезли обратно в страну несколько сотен своих военнослужащих из Европы. Что там делали израильские военные и где именно они находились, не уточнялось. Однако теперь, по крайней мере по неофициальным данным, эта загадка перестала быть таковой.

Телеграм-канал «Джокер ДНР» со ссылкой на свои источники в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщает, что территорию страны покинули более двух тысяч израильских военных, которые традиционно считаются «советниками и инструкторами». Ладно, хоть не волонтеры, коими себя порою именуют многие иностранные наемники, тысячами воюющие в рядах ВСУ.

Мои шпионы из СБУ сообщили, что через Международный аэропорт Борисполь рейсом Киев — Тель-Авив в Израиль уезжает более двух тысяч израильских военных специалистов, которые на Украине выполняли функцию советников и инструкторов

— пишет авто ТГ-канала.
Использованы фотографии:
Сайт ЦАХАЛ
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42 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 11:31
    +5
    Украинские источники сообщают об отъезде из страны более двух тысяч израильских военных специалистов —

    ***
    — ИГИЛовские "специалисты" пока остаются на Украине ...
    ***
    1. Msi
      Msi Сегодня, 11:36
      +8
      Телеграм-канал «Джокер ДНР» со ссылкой на свои источники в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщает, что территорию страны покинули более двух тысяч израильских военных, которые традиционно считаются «советниками и инструкторами»

      А евреи "нам в уши дули" вчера... Лжецы...
      1. frruc
        frruc Сегодня, 11:52
        +1
        .....сообщили, что через Международный аэропорт Борисполь рейсом Киев — Тель-Авив в Израиль уезжает более двух тысяч.......

        Плохо, что не приземлили их в грешную землю, если это действительно так.
      2. кредо
        кредо Сегодня, 11:55
        0
        Цитата: Msi
        ...А евреи "нам в уши дули" вчера... Лжецы...

        Не надо быть настолько наивным, что бы верить в ложь. Израиль является зависимым (или по проста вассальным) государством США и также как и страны НАТО воюет на стороне ВСУ, это давно известный факт.

        А вообще, по поводу евреев и вовлечённости Израиля как то хорошо проинформировал один полукровка еврей из Днепропетровска, который сказал, что Израиль (а также Греция и Болгария) в 2022 году договорился с Зеленским о том, что он не трогает евреев Украины и не отправляет их на фронт, а Израиль за это негласно помогает Киеву всем чем сможет.

        Кстати, греки с болгарами занимаются тем же самым в обмен на право эвакуации греков и болгар с Украины.
        Так что и с началом военных действий в Израиле вряд ли последний откажется от помощи Украине и в если в скором времени баталии с палестинцами затихнут, Израиль вернёт часть своих военных на Украину.
    2. Msi
      Msi Сегодня, 11:37
      +3
      ИГИЛовские "специалисты" пока остаются на Украине ...

      Содатель ИГИЛ (запрещено в России) Израиль...
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 11:38
      0
      В Украине гражданские аэропорты с начала СВО не функционируют,разве что в Ужгороде.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 11:54
        0
        knn54......В Украине гражданские аэропорты с начала СВО не функционируют......

        Функционируют, только в военных целях .
  2. Irokez
    Irokez Сегодня, 11:32
    +13
    Службе безопасности Украины (СБУ) сообщает, что территорию страны покинули более двух тысяч израильских военных, которые традиционно считаются «советниками и инструкторами».

    Так чё получается официально Израиль воевал против нас? А мы то думали, что Израиль нам друг с переехавшими туда рускоязычными Евреями всех направлений науки и масмедиа.
    Даже не знаю как жить с такими друзьями. А ведь ещё вчера говорили: - "Мойша друг, наш ближневосточный друг".
    1. Msi
      Msi Сегодня, 11:45
      +4
      Так чё получается официально Израиль воевал против нас?

      Нужно рассмотреть вопрос отправки добровольцев из спецназа. Из Гудермеса. Снабдить всем необходимым. ПТРк ПЗРК прежде всего...
      Это так называемое государство должно захлебнуться в собственной крови...
    2. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 11:45
      +1
      Цитата: Irokez
      А мы то думали, что Израиль нам друг с переехавшими туда рускоязычными Евреями

      Кто, это "МЫ"? no
      1. Msi
        Msi Сегодня, 11:48
        +2
        Кто, это "МЫ"?

        Честно признаться я тож как то нейтрально к Израилю относился.
        Ранее...
  3. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 11:32
    +4
    что ВВС армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в срочном порядке на тяжелых военно-транспортных самолетах вывезли обратно
    Почему их не сбили? Правительство все в какие то игры играет, израиль враг РФ.
  4. aleksandrvvsysop
    aleksandrvvsysop Сегодня, 11:33
    -3
    Что за рейс такой, разом перевозящий две тысячи человек?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:38
      +2
      Цитата: aleksandrvvsysop
      Что за рейс такой, разом перевозящий две тысячи человек?

      А кто вам сказал, что был один рейс.
    2. lwxx
      lwxx Сегодня, 11:42
      +3
      Цитата: aleksandrvvsysop
      Что за рейс такой, разом перевозящий две тысячи человек?

      Где указано, что рейс ( самолет ) был один ?И где сказано , что за один день?
    3. Аскольд65
      Аскольд65 Сегодня, 11:45
      0
      Цитата: aleksandrvvsysop
      Что за рейс такой, разом перевозящий две тысячи человек?

      Одним рейсом в десяток бортов. Через Польшу, скорей всего.
  5. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 11:34
    +5
    Мои шпионы из СБУ сообщили, что через Международный аэропорт Борисполь рейсом Киев — Тель-Авив в Израиль уезжает более двух тысяч израильских военных специалистов, которые на Украине выполняли функцию советников и инструкторов

    — пишет авто ТГ-канала.
    Гуси мира полетели на землю обетованную. Странно что о них не было известно раньше. А многие эксперты в догадках терялись в связи с кем (чем) ВСУ оказалось в столь незавидном положении и куда пропадало оружие и боеприпасы поставляемые из США и ЕС для ВСУ. Проверить бы достоверность информации, но уже неплохо. Туман таки рассеивается... recourse
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:37
      +4
      Гуси мира полетели на землю обетованную
      Надеюсь многие еврейские террористы упокоятся на территории Газы.
      Странно что о них не было известно раньше.
      Попадалось видео с еврейским террористом и ВСУшниками.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:43
      +1
      Цитата: oppozite28
      Странно что о них не было известно раньше.

      Это янки, джимми и немцы, по разговору вычисляются, а евреи из Израиля, говорят на таком же языке как и мы, могут даже на мове испражняться. Их тяжело вычислить и тем более многие их них жили на Украине и России.
  6. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 11:36
    +4
    Если это так, пусть Израиль хлебает д...мо полными ковшами.
    P.S. Вспомнилось про беспилотную зону на вна...
  7. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 11:36
    0
    Мои источники в СБУ клятвенно заверили, что на замену евреям прибыли 3000 негров.
  8. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 11:37
    +1
    Не понял а что украинские аэропорты действуют, отправляют и принимают рейсы?
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 11:41
      +3
      Они по тайным подземным ходам. Жыды же, еще и не на такое способны! Во все щели пролезут.
  9. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 11:38
    +4
    Твари, а после этого мы должны их поддерживать? Они наши самолеты сбивают, поставляют фашистам на Украину оружие и 'мясо' с инструкторами, они как истиные нацисты "воюют" с мирным населением (хотя палестинцы тоже не далеко ушли, если головы режут мирным...). Наземная операция Израиля поставит крест на нем, как государстве, он проиграет арабам....
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:40
      0
      хотя палестинцы тоже не далеко ушли, если головы режут мирным...
      Это кому, этим добровольным помощникам и сопереживальщикам бандеры?
  10. lukash66
    lukash66 Сегодня, 11:39
    -1
    Никак на курортах отдыхали
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:39
    +4
    рейсом Киев — Тель-Авив в Израиль уезжает более двух тысяч израильских военных специалистов, которые на Украине выполняли функцию советников и инструкторов
    А ведь вчера в комментариях на эту тему многие писали задавая вопрос, а не из Восточной Европы, в т.ч. украины едут эти израильские в/сл? На, что израильские пользователи в один голос кричали, что это отдыхающие и минусовали всех кто был не согласен с этим. Выходит на украине "отдыхало" более двух тыс. израильских военных, которые исключительно в свободное от "отдыха" время и по собственной инициативе натаскивали ВСУшников обучая "военному делу настоящим образом" и ради развлечения сами принимали участие в боевых действиях.
  12. user
    user Сегодня, 11:40
    +2
    ВВС армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в срочном порядке на тяжелых военно-транспортных самолетах вывезли обратно в страну несколько сотен своих военнослужащих из Европы.


    Гниды побежали. Оказывается на них террористы напали.

    Вопрос простой почему не сбили?
    Игра в многовекторность продолжается. Может ещё ограниченный контингент на помощь пошлём?
    А ведь после освобождения пленных иудеев в Мариуполе они вроде даже обещали вывести такого рода израильтян на родину или это снова бла, бла, бла . . . .
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:42
      0
      обещали вывести такого рода израильтян на родину или это снова бла, бла, бла . . . .
      Обманули, вот это новость...
  13. alystan
    alystan Сегодня, 11:42
    0
    Значит подтвердилась версия про присутствие израильских военных на Украине. Вчера только писали, что Израиль отзывает своих военных из Европы. А оказалось из це-Еуропы выводили. Сколько торговли, споров и ругательств было между украинцами и израильтянами даже по поводу предоставления оружия. Военных же Израиль молча переправлял, ничего не афишируя. Получилось как всегда - развели всех устроив "словесный срач" и цирк на публику.

    Теперь еще припоминаю, как писали про некую секретную израильскую биолабораторию на острове Змеиный. И которую благополучно и бысто убрали из информационного поля. Будто ее и не было. А похоже не просто так бомбили этот кусок камня.
  14. vargo
    vargo Сегодня, 11:43
    0
    Послушаешь речи некоторых сионистов и ярых евреев в Израиле и понимаешь, что вся эта тема про память геноцида и то, что они помнят спасителей, это все игнорируется в основе. Если в основе лежит идея превосходства то всё остальное лишь пыль в глаза. Они будут участвовать в любой войне кроме войн против Израиля.
  15. Галеон
    Галеон Сегодня, 11:43
    +3
    В этом трагическом замесе мелькают и анекдотичные нотки в виде сообщений о "русских с двойным гражданством"-!!! Евреи, живущие в России с гражданством Израиля и попавшие сейчас под замес у себя на земле обетованной, начинают позиционировать себя "русскими с двойным гражданством"!!! И наши СМИ, набитые подобным же контингентом, с готовностью подхватывают эту озабоченность "русскими" в Израиле.
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 11:52
      +1
      Вообще эту мракобесию с "двойным гражданством" надо прекращать.
  16. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 11:43
    +1
    Ну если это действительно так, нельзя это оставлять без внимания, интересно, как им бок обок с фашистами жилось и чем они лучше их, одним словом евреи, ни родины, ни флага.
  17. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 11:45
    +3
    Понятно что еврейские фашисты с радостью воюют на стороне фашистов украинских.Спасибо ХАМАС,спасибо палестинским братьям что хотя бы немного но ослабили бандеровцев.
  18. Yngvar
    Yngvar Сегодня, 11:48
    +2
    А чего бы наших "советников и инструкторов", хотя бы батальончик не направить в Палестину?.. Некоторые "музыканты" от безделья скучают. Так сказать подбросить "дрожжей в выгребную яму" конфликта! Чтобы не повадно было насаждать "демократию"...
  19. андрей мартов
    андрей мартов Сегодня, 11:49
    0
    Многие думают, что "земля обетованная" это территория, на самом деле это планета. . . bully
  20. Игорь К
    Игорь К Сегодня, 11:49
    +1
    Вот и не желай после этого ХАМАСУ и ХЕЗБОЛЕ победы((
  21. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:50
    +1
    Так иудеи учили укронацистов убивать наших детей?: "...На Вас и детях Ваших..."
  22. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 11:50
    +1
    Нихрена не понял.... Аэропорт "Борисполь" действующий?!
  23. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:52
    -1
    Украинские источники сообщают об отъезде из страны более двух тысяч израильских военных специалистов

    Всё-таки нацисты для Израиля меньшее зло, чем ХАМАС...
  24. altan
    altan Сегодня, 11:54
    0
    Если это правда, то то Израиль учавствует в войне против нас! Что он нам не друг и без этого было ясно.