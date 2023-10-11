Глава ФСБ Бортников: Украинских диверсантов для действий на территории России готовили британские инструкторы

Такие действия украинской военной разведки и ее британских наставников следует квалифицировать не иначе как ядерный терроризм (...) Украина стараниями Вашингтона и его союзников по НАТО превратилась в источник военной и террористической угрозы на границе Союзного государства России и Белоруссии

Британский спецназ готовил украинских диверсантов для совершения террористических актов и диверсий на территории России. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников.На территории европейских стран действует 17 тренировочных лагерей, где проходят подготовку как представители Украины, так и различные наемники, боевики запрещенных в России террористических организаций и т.д. Готовят их под патронажем НАТО и западных спецслужб для действий как на территории Украины, так и на территории России.В частности, британские инструкторы вели подготовку украинских диверсантов, которые должны были действовать в России, устраивая диверсии и теракты на объектах транспорта и особо важной инфраструктуры, в том числе и на атомных станциях. Это стало известно после того, как в руки российских силовиков попал один из таких диверсантов. По его словам, британцы не только готовили группы к действиям на российской территории, но планировали для них операции, в том числе и на Курской и Смоленской АЭС.- заявил Бортников.Запад развязал войну против России, действуя руками украинцев и наемников. На сегодняшний день против российской армии воюют члены 13 частных военных компаний из Европы и члены девяти зарубежных военизированных прокси-формирований. Достоверно установленны данные почти 800 наемников из 35 стран.