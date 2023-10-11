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Глава ФСБ Бортников: Украинских диверсантов для действий на территории России готовили британские инструкторы

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Глава ФСБ Бортников: Украинских диверсантов для действий на территории России готовили британские инструкторы

Британский спецназ готовил украинских диверсантов для совершения террористических актов и диверсий на территории России. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников.


На территории европейских стран действует 17 тренировочных лагерей, где проходят подготовку как представители Украины, так и различные наемники, боевики запрещенных в России террористических организаций и т.д. Готовят их под патронажем НАТО и западных спецслужб для действий как на территории Украины, так и на территории России.

В частности, британские инструкторы вели подготовку украинских диверсантов, которые должны были действовать в России, устраивая диверсии и теракты на объектах транспорта и особо важной инфраструктуры, в том числе и на атомных станциях. Это стало известно после того, как в руки российских силовиков попал один из таких диверсантов. По его словам, британцы не только готовили группы к действиям на российской территории, но планировали для них операции, в том числе и на Курской и Смоленской АЭС.

Такие действия украинской военной разведки и ее британских наставников следует квалифицировать не иначе как ядерный терроризм (...) Украина стараниями Вашингтона и его союзников по НАТО превратилась в источник военной и террористической угрозы на границе Союзного государства России и Белоруссии

- заявил Бортников.

Запад развязал войну против России, действуя руками украинцев и наемников. На сегодняшний день против российской армии воюют члены 13 частных военных компаний из Европы и члены девяти зарубежных военизированных прокси-формирований. Достоверно установленны данные почти 800 наемников из 35 стран.
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4 комментария
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  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:49
    0
    В частности, британские инструкторы вели подготовку украинских диверсантов, которые должны были действовать в России

    Это не новость, уже в середине конце 90-х, таких спецов готовили на территории бывших советских республик, в то время даже фото были в сети и места подготовки. Да и бывшие экс разведчики из стран НАТО этого не скрывали. Подготовка, внедрение, спячка, до часа "Х".
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:50
    0
    Глава ФСБ Бортников: Украинских диверсантов для действий на территории России готовили британские инструкторы
    Англичанка/ наглы гадят ... это не новость, есть, что то вечное в этом.
  3. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 11:51
    0
    Мелкобриты всю известную историю , России гадили. "Англичанка гадит..." Не просто так было сказано.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:57
    0
    Британский спецназ готовил украинских диверсантов для совершения террористических актов и диверсий на территории России.
    Так об этом писалось еще в начале года. Мало того британские СМИ утверждали, что непосредственно их спецназ готовится для диверсионно-разведывательных действий на территории России. А англосаксонские советники от спецслужб появились на украине задолго до 2014 года. Поэтому "новость", как бы уже давно не новость.