Министр обороны Бельгии: Киев получит бельгийские истребители не ранее 2025 года

Киев продолжает просить больше вооружений у США и Европы, боясь, что на фоне ближневосточных событий Запад о нем может позабыть. Для этих целей украинский президент Владимир Зеленский прибыл в бельгийскую столицу Брюссель, где должна состояться встреча глав оборонных ведомств стран НАТО и пройти заседание Совета Украина-НАТО. Причём изначально возглавлять делегацию должен был министр обороны.
На этом фоне министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что Киев получит бельгийские истребители F-16 только в 2025 году. Об этом министр сказала в эфире брюссельского радио Bel RTL. По словам Дедондер, сроки поставок Украине этих самолётов зависят от поступления на вооружение бельгийской армии новых истребителей-бомбардировщиков F-35. При этом она не стала уточнять количество F-16, которые планируют передать Киеву.
Накануне Дедондер провела телефонный разговор со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, в ходе которого, вероятно, обсуждался и вопрос поставок боевых самолетов.
Если в западных странах планы поставок оружия на Украину рассчитываются уже на 2025 год, то очевидно, что на Западе уверены в долгом продолжении конфликта. Или же оттягивают принятие решения, не говоря Зеленскому о том, что истребители могут быть и вовсе не поставлены - всё зависит от дальнейшего хода конфликта.
Ранее Зеленский посетил Румынию, где договорился об обучении украинских летчиков пилотированию истребителей F-16.