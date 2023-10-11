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Министр обороны Бельгии: Киев получит бельгийские истребители не ранее 2025 года

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Министр обороны Бельгии: Киев получит бельгийские истребители не ранее 2025 года

Киев продолжает просить больше вооружений у США и Европы, боясь, что на фоне ближневосточных событий Запад о нем может позабыть. Для этих целей украинский президент Владимир Зеленский прибыл в бельгийскую столицу Брюссель, где должна состояться встреча глав оборонных ведомств стран НАТО и пройти заседание Совета Украина-НАТО. Причём изначально возглавлять делегацию должен был министр обороны.


На этом фоне министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что Киев получит бельгийские истребители F-16 только в 2025 году. Об этом министр сказала в эфире брюссельского радио Bel RTL. По словам Дедондер, сроки поставок Украине этих самолётов зависят от поступления на вооружение бельгийской армии новых истребителей-бомбардировщиков F-35. При этом она не стала уточнять количество F-16, которые планируют передать Киеву.

Накануне Дедондер провела телефонный разговор со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, в ходе которого, вероятно, обсуждался и вопрос поставок боевых самолетов.

Если в западных странах планы поставок оружия на Украину рассчитываются уже на 2025 год, то очевидно, что на Западе уверены в долгом продолжении конфликта. Или же оттягивают принятие решения, не говоря Зеленскому о том, что истребители могут быть и вовсе не поставлены - всё зависит от дальнейшего хода конфликта.

Ранее Зеленский посетил Румынию, где договорился об обучении украинских летчиков пилотированию истребителей F-16.
Использованы фотографии:
Википедия/SGT Antony Lee
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9 комментариев
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  1. Anatole 46 rus
    Anatole 46 rus Сегодня, 12:16
    +3
    На этом фоне министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что Киев получит бельгийские истребители F-16 только в 2025 году.
    Боюсь, что в 2025м году они аккурат поступят на вооружение в Киевский военный округ ВС РФ))
    1. Dimy4
      Dimy4 Сегодня, 12:20
      +1
      Как в той притче, до тех пор или шах сдохнет или ишак. Так что и отдавать ничего не придется.
      1. андрей юрьевич
        андрей юрьевич Сегодня, 12:51
        -1
        Министр обороны Бельгии: Киев получит бельгийские истребители не ранее 2025 года
        умно...примем как "трофеи".
  2. Irokez
    Irokez Сегодня, 12:19
    +1
    министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что Киев получит бельгийские истребители F-16 только в 2025 году.

    Напоминаю, что Киев (не Куив) Русский город и не отказывайтесь от поставок в недалёком будущем.
  3. Diger
    Diger Сегодня, 12:20
    +1
    иев получит бельгийские истребители F-16 только в 2025 году. Об этом министр сказала в эфире брюссельского радио Bel RTL. По словам Дедондер

    ох уж эти бельгийцы.
    В 2014 правительство продало частной фирме OIP Land Systems 50 танков Leopard 1, которые бельгийское правительство вывело из эксплуатации в 2014 году, по цене 37 000 евро /штука и 70 бронетранспортеров M113 менее 7000 евро/штука.
    Versluys их добросовестно хранил, как Бельгия решила их обратно выкупить зарядил цену на порядок больше. Королевство бельгия сдулось.
    Англия решила вложиться. Не знаю уж за сколько, но несколько миллинов евро он потребовал только за восстановление 46 штук М113.
    В ангаре Верслуйс отверг обвинения некоторых в Бельгии в том, что он пытался нажиться на войне.
    Все думают, что мы зарабатываем много денег, но посмотрите вокруг: ангар пока полон
    ,
    — сказал он.

    Видимо и с F-16 так же: ищут "патриотичных" англичан или американцев.
    Бельгийцы жадные (и налоги там большие)
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:21
    +1
    На мой взгляд, они очень надеются на то, что этого не произойдет.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:31
    0
    Киев получит бельгийские истребители F-16 только в 2025 году
    А в переди еще целый 2024 год. Кто в Бельгии даст гарантии, что к 2025 г украине еще будут нужны самолеты?
  6. alystan
    alystan Сегодня, 13:48
    0
    А может и не получит. Придет новый министр и все ее обещания заметет под коврик.
  7. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 13:49
    0
    надо было честнее написать - получит не ранее 3050 года