Опубликованы кадры боя российского танка против двух украинских

С начала российской СВО на Украине мы стали свидетелями множества эпизодов, демонстрирующих отвагу, мастерство и самоотверженность военнослужащих ВС РФ. Чего только стоит подвиг экипажа танка «Алеша», который в одиночку остановил бронетанковую группу противника.
Впрочем, благодаря средствам объективного контроля, в Сети время от времени появляются и другие кадры сражений, которые, по сути, дают ответ на вопрос, почему провалилось украинское контрнаступление.
На видео, которое опубликовал паблик «Третья мировая война», демонстрируется момент боя российского танка с двумя украинскими. Боестолкновение происходило в районе населенного пункта Торское (ДНР).
В сопутствующем материале говорится, что экипаж машины ВС РФ сдерживал атаку противника, пытавшегося наступать при поддержке двух танков.
Первая из бронемашин ВСУ сопровождала пехоту. Именно с этим танком и завязался бой.
Сообщается, что российскому экипажу удалось подбить вражеский танк, тем самым остановив наступление ВСУ. Правда, в ходе дуэли и по нашей машине был нанесён удар. К счастью, экипаж остался жив благодаря динамической защите.
В дальнейшем на поле боя появился второй танк ВСУ. Российские военнослужащие оказались под перекрестным огнем. На видео запечатлен прилет снаряда, выпущенного вторым украинским танком ВСУ. К счастью, мимо.
В конечном счете, российская машина покинула зону поражения, отойдя за лесополосу.
Как пишут авторы материала, бой с противником продолжил другой танк ВС РФ, а машина, остановившая атаку противника, отправилась на восполнение боекомплекта.