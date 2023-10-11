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Опубликованы кадры боя российского танка против двух украинских

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Опубликованы кадры боя российского танка против двух украинских

С начала российской СВО на Украине мы стали свидетелями множества эпизодов, демонстрирующих отвагу, мастерство и самоотверженность военнослужащих ВС РФ. Чего только стоит подвиг экипажа танка «Алеша», который в одиночку остановил бронетанковую группу противника.


Впрочем, благодаря средствам объективного контроля, в Сети время от времени появляются и другие кадры сражений, которые, по сути, дают ответ на вопрос, почему провалилось украинское контрнаступление.

На видео, которое опубликовал паблик «Третья мировая война», демонстрируется момент боя российского танка с двумя украинскими. Боестолкновение происходило в районе населенного пункта Торское (ДНР).



В сопутствующем материале говорится, что экипаж машины ВС РФ сдерживал атаку противника, пытавшегося наступать при поддержке двух танков.

Первая из бронемашин ВСУ сопровождала пехоту. Именно с этим танком и завязался бой.

Сообщается, что российскому экипажу удалось подбить вражеский танк, тем самым остановив наступление ВСУ. Правда, в ходе дуэли и по нашей машине был нанесён удар. К счастью, экипаж остался жив благодаря динамической защите.



В дальнейшем на поле боя появился второй танк ВСУ. Российские военнослужащие оказались под перекрестным огнем. На видео запечатлен прилет снаряда, выпущенного вторым украинским танком ВСУ. К счастью, мимо.



В конечном счете, российская машина покинула зону поражения, отойдя за лесополосу.

Как пишут авторы материала, бой с противником продолжил другой танк ВС РФ, а машина, остановившая атаку противника, отправилась на восполнение боекомплекта.

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2 комментария
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  1. андрей мартов
    андрей мартов Сегодня, 11:55
    +1
    Оказывается и один танк в поле воин! . . . fellow
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:56
    +1
    На видео запечатлен прилет снаряда, выпущенного вторым украинским танком ВСУ. К счастью, мимо.
    belay Все таки это был ПТУР, много дыма и скорость малая... request Снаряд бы не заметили как прилетел...