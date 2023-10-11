От депутата Госдумы поступило предложение о бесплатном обучении детей иностранных участников СВО

Представляется перспективным введение бесплатного обучения для детей иностранных граждан, заключивших контракты с целью участия в СВО

В Совфед от депутата Госдумы РФ Яны Лантратовой поступило предложение о бесплатном обучении в России детей иностранных участников СВО. Такое нововведение имеет хорошие перспективы.Письмо, где изложена данная инициатива, направлено зампредседателя Совета Федерации Андрею Турчаку.Лантратова предлагает предоставить детям иностранных граждан, заключивших контракты с российским министерством обороны и принявших участие в боевых действиях в рамках спецоперации, право бесплатно обучаться в средних специальных учебных заведениях (колледжах).- говорится в письме депутата.Она отметила, что на данный момент на эту категорию военнослужащих, в отличие от других, данная льгота не распространяется. Так, приоритетным правом на поступление в колледжи имеют дети граждан, погибших во время воинской службы при исполнении служебных обязанностей, а также дети участвующих в СВО военнослужащих Минобороны РФ и Росгвардии. Льгота распространяется также на добровольно поступивших и мобилизованных участников спецоперации.Она начинает действовать в том случае, если абитуриент, входящий в одну из данных категорий, успешно проходит вступительные испытания (при их наличии) и принимается на обучение.В своем письме Лантратова подняла и ряд других проблем, которые выявила рабочая группа по вопросам СВО.