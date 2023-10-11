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От депутата Госдумы поступило предложение о бесплатном обучении детей иностранных участников СВО

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От депутата Госдумы поступило предложение о бесплатном обучении детей иностранных участников СВО

В Совфед от депутата Госдумы РФ Яны Лантратовой поступило предложение о бесплатном обучении в России детей иностранных участников СВО. Такое нововведение имеет хорошие перспективы.

Письмо, где изложена данная инициатива, направлено зампредседателя Совета Федерации Андрею Турчаку.

Лантратова предлагает предоставить детям иностранных граждан, заключивших контракты с российским министерством обороны и принявших участие в боевых действиях в рамках спецоперации, право бесплатно обучаться в средних специальных учебных заведениях (колледжах).

Представляется перспективным введение бесплатного обучения для детей иностранных граждан, заключивших контракты с целью участия в СВО

- говорится в письме депутата.

Она отметила, что на данный момент на эту категорию военнослужащих, в отличие от других, данная льгота не распространяется. Так, приоритетным правом на поступление в колледжи имеют дети граждан, погибших во время воинской службы при исполнении служебных обязанностей, а также дети участвующих в СВО военнослужащих Минобороны РФ и Росгвардии. Льгота распространяется также на добровольно поступивших и мобилизованных участников спецоперации.

Она начинает действовать в том случае, если абитуриент, входящий в одну из данных категорий, успешно проходит вступительные испытания (при их наличии) и принимается на обучение.

В своем письме Лантратова подняла и ряд других проблем, которые выявила рабочая группа по вопросам СВО.
Использованы фотографии:
https://vk.com/yanapr
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5 комментариев
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  1. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 11:50
    +1
    Представляется перспективным введение бесплатного обучения для детей иностранных граждан, заключивших контракты с целью участия в СВО

    - говорится в письме депутата.
    А все ли дети граждан Российской Федерации получают бесплатное образование ?! Что-то Совете федерации инициатива самопиара участилась. Неужели культ личности по версии Матвеенко преобреает массовость ?! what
  2. New Order
    New Order Сегодня, 11:53
    +2
    Уже и так миллионы таджикских детей бесплатно обучают в российских школах и лечат в российских больницах.
  3. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 11:57
    0
    Ничего не понял, если честно..
    иностранных граждан, заключивших контракты с российским министерством обороны и принявших участие в боевых действиях

    А кто это такие? Тожероссияне узбеко-киргизские? Не слышал чтобы они стремились принять участие в боевых действиях. На их исторических родинах вроде бы даже законодательно им уголовка светит за участие.
    приоритетным правом на поступление в колледжи имеют дети граждан, погибших во время воинской службы при исполнении служебных обязанностей, а также дети участвующих в СВО военнослужащих Минобороны РФ

    Если гражданин заключил контракт с МО на прохождение военной службы, разве он не становится военнослужащим МО? Вне зависимости от гражданства.

    Ну и последнее: колледж этот = ПТУ бывшее? Разве там за деньги учатся? Вроде бы сейчас государство активно выпихивает учеников из школ как раз в целях того, чтобы они шли в ПТУ. И это за деньги происходит? Я удивлён.
  4. андрей мартов
    андрей мартов Сегодня, 11:58
    0
    Сыр!!! Бесплатный сыр! . . . laughing
  5. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 11:58
    0
    Представляется перспективным введение бесплатного обучения для детей иностранных граждан, заключивших контракты с целью участия в СВО

    - говорится в письме депутата.
    Что бы делал электорат без "здоровых" инициатив исходящих оттуда ... what