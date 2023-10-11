Израильская армия заявила об ударах по военно-морским объектам ХАМАС в Газе

Вооруженные силы Израиля нанесли удары по военно-морским объектам ХАМАС, в том числе по докам в Газе и Хан-Юнисе. Об этом сообщила армейская пресс-служба ЦАХАЛ.В сообщении израильской армейской пресс-службы отмечается, что пораженные цели якобы использовались ХАМАС для "совершения терактов на израильском побережье". Кроме того, сообщается о ликвидации водолаза ХАМАС, пытавшегося проникнуть на контролируемую Израилем территорию.Также сообщается о нанесении ударов по находившемуся в секторе Газа дому командующего военного крыла ХАМАС "Бригада Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа. Кроме того, сообщается о нанесенных ЦАХАЛ авиаударах по Исламскому университету Газы, который, как утверждают в израильском командовании "служит центральным учебным центром для инженеров ХАМАС". По словам начальника штаба ВВС Израиля, авиаудары по сектору Газа носят беспрецедентный характер: они точные, но не "хирургически точные".В результате израильских ударов по сектору Газа получили повреждения минимум 16 школ ООН. Из-за нехватки топлива единственная электростанция в Газе может прекратить работу через 10-12 часов.МИД Палестины назвал удары Израиля по сектору Газа геноцидом, который проявляется в самых отвратительных формах. В ведомстве также заявили, что израильская армия применяет фосфорные и кассетные боеприпасы по густонаселенным районам региона.Ранее сообщалось, что в результате израильских ударов по сектору Газа погибли по меньшей мере 950 человек, около пяти тысяч получили ранения разной степени тяжести, разрушено более тысячи жилых домов, 560 стали непригодными для проживания.