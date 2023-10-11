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Израильская армия заявила об ударах по военно-морским объектам ХАМАС в Газе

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Израильская армия заявила об ударах по военно-морским объектам ХАМАС в Газе

Вооруженные силы Израиля нанесли удары по военно-морским объектам ХАМАС, в том числе по докам в Газе и Хан-Юнисе. Об этом сообщила армейская пресс-служба ЦАХАЛ.


В сообщении израильской армейской пресс-службы отмечается, что пораженные цели якобы использовались ХАМАС для "совершения терактов на израильском побережье". Кроме того, сообщается о ликвидации водолаза ХАМАС, пытавшегося проникнуть на контролируемую Израилем территорию.

Также сообщается о нанесении ударов по находившемуся в секторе Газа дому командующего военного крыла ХАМАС "Бригада Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа. Кроме того, сообщается о нанесенных ЦАХАЛ авиаударах по Исламскому университету Газы, который, как утверждают в израильском командовании "служит центральным учебным центром для инженеров ХАМАС". По словам начальника штаба ВВС Израиля, авиаудары по сектору Газа носят беспрецедентный характер: они точные, но не "хирургически точные".

В результате израильских ударов по сектору Газа получили повреждения минимум 16 школ ООН. Из-за нехватки топлива единственная электростанция в Газе может прекратить работу через 10-12 часов.

МИД Палестины назвал удары Израиля по сектору Газа геноцидом, который проявляется в самых отвратительных формах. В ведомстве также заявили, что израильская армия применяет фосфорные и кассетные боеприпасы по густонаселенным районам региона.

Ранее сообщалось, что в результате израильских ударов по сектору Газа погибли по меньшей мере 950 человек, около пяти тысяч получили ранения разной степени тяжести, разрушено более тысячи жилых домов, 560 стали непригодными для проживания.
Использованы фотографии:
Минобороны Израиля
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6 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:10
    0
    Порт Газа имеет ( имел) причальную линию 970 м и 330 м.

    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:16
      +2
      При полном контроле Израиля в небе и совершенно маленьких масштабах территории сектора Газа уничтожить любые причалы для Израиля не составит особого труда, при том что было бы сомнительным верить в то, что они имеют хоть какое то военное значение при отсутствии у палестинцев военного флота.

      Израиль просто уничтожает вся инфраструктуру сектора, чтобы сделать жизнь палестинцев там либо слишкой трудной либо совсем невозможной.
  2. 8200
    8200 Сегодня, 12:11
    +4
    Израилю нужна была только легитимация и он её получил.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 12:12
      +4
      и он её получил.
      Он ее устроил.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:16
    +1
    .. они точные, но не "хирургически точные"... В результате израильских ударов по сектору Газа получили повреждения минимум 16 школ ООН.
    Нет комментариев.
  4. Oldi
    Oldi Сегодня, 12:33
    0
    Так понимаю мы с Израилем друзья не смотря на его поддержку свинофашистов, как и с Турцией в общем. А по сему и нет у арабов нормальных пзрк!