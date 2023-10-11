Израильская армия ударила по территории Ливана после обстрела приграничного военного поста с ливанской стороны

В настоящее время армия обороны Израиля наносит удары по ливанской территории, отвечая на обстрел приграничного поста противотанковой управляемой ракетой. Об этом сообщают израильские медиа со ссылкой на источники с мест.До этого в районе Араб-Эль-Арамши был нанесен удар по пограничному посту израильской армии. СМИ Израиля сообщают, что потери были достаточно серьезными. Фактически это приближает открытие «второго фронта» на северных израильских границах.По утверждению израильских силовых структур, произошедший на границе с Ливаном инцидент меняет «правила игры». Израильско-ливанская граница становится новым очагом боестолкновений, только здесь ЦАХАЛ предстоит столкнуться не с ХАМАС, а с действующим в Ливане шиитским движением «Хизбалла». Сейчас на севере Израиля уже готовят бомбоубежища.Источники сообщают, что отряды «Хизбалла» начали штурмовать израильские границы. Сейчас идут боевые действия в районах Аль-Дхахайра и Ярин на юге Ливана, ранее сообщалось о возможном поражении «Хизбаллой» израильского БТР «Zelda M-113» из ПТРК.По некоторым данным, Израиль пытается максимально цензурировать информацию о столкновениях на ливанской границе, вероятно с целью не допустить дальнейшего роста солидарности арабов в сопредельных государствах с действиями ХАМАС на юге и «Хизбаллы» на севере. Сам факт присоединения движения к действиям ХАМАС может спровоцировать разрастание конфликта и вовлечение в него новых игроков, в том числе и Ирана.