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Израильская армия ударила по территории Ливана после обстрела приграничного военного поста с ливанской стороны

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Израильская армия ударила по территории Ливана после обстрела приграничного военного поста с ливанской стороны

В настоящее время армия обороны Израиля наносит удары по ливанской территории, отвечая на обстрел приграничного поста противотанковой управляемой ракетой. Об этом сообщают израильские медиа со ссылкой на источники с мест.


До этого в районе Араб-Эль-Арамши был нанесен удар по пограничному посту израильской армии. СМИ Израиля сообщают, что потери были достаточно серьезными. Фактически это приближает открытие «второго фронта» на северных израильских границах.

По утверждению израильских силовых структур, произошедший на границе с Ливаном инцидент меняет «правила игры». Израильско-ливанская граница становится новым очагом боестолкновений, только здесь ЦАХАЛ предстоит столкнуться не с ХАМАС, а с действующим в Ливане шиитским движением «Хизбалла». Сейчас на севере Израиля уже готовят бомбоубежища.


Источники сообщают, что отряды «Хизбалла» начали штурмовать израильские границы. Сейчас идут боевые действия в районах Аль-Дхахайра и Ярин на юге Ливана, ранее сообщалось о возможном поражении «Хизбаллой» израильского БТР «Zelda M-113» из ПТРК.

По некоторым данным, Израиль пытается максимально цензурировать информацию о столкновениях на ливанской границе, вероятно с целью не допустить дальнейшего роста солидарности арабов в сопредельных государствах с действиями ХАМАС на юге и «Хизбаллы» на севере. Сам факт присоединения движения к действиям ХАМАС может спровоцировать разрастание конфликта и вовлечение в него новых игроков, в том числе и Ирана.
Использованы фотографии:
Википедия / ЦАХАЛ
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15 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 12:09
    -1
    сообщалось о возможном поражении «Хизбаллой» израильского БТР «Zelda M-113» из ПТРК
    Всех к бандере, спасибо Хизбалла.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:23
      0
      Это движение изначально грозилось открыть второй фронт в случае зачистки Израилем сектора Газа, поэтому такое обострение было ожидаемым.

      Самые жаркие месяцы в этом регионе (июнь, июль, август) прошли и по осенней прохладе начало военных действий действительно может интенсивно продолжаться до будущего лета, если конечно США не сравняют с землёй весь Ливан своими авианесущими группами, быстро приближающимися к берегам Ближнего Востока. hi
  2. bondrostov
    bondrostov Сегодня, 12:12
    +2
    Правильно. Израиль беспредел откровенный устроил в Газе. Геноцид фактически. Поэтому пускай их долбят и с севера. Надо с них спесь сбить
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 12:24
      0
      Как пишут в нете - ХАМАС детище Израиля!!! Основано в 1987году военной администрацией Израиля... как противовес Организации освобождения Палестины Ясира Арафата!!
      теперь смекните про неожиданное возникновение ИГИЛ (рядом с Израилем и на территории его врагов!) и Аль-каиду... К тому же есть факты, когда Израиль эвакуировал главарей подразделений ИГИЛ из Сирии вместе с семьями в Израиль...

    2. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 12:27
      0
      План 3.0 уже подходит к финалу: кипешь в Израиле щас разожгет европу и ее ушатают окончательно мигранты коих там вагонами.. Профит США на финишной стадии
    3. НЕзлобный
      НЕзлобный Сегодня, 12:42
      0
      Дададада! Канешна!!!!!!
      А то, что детишкам-иудеям мирным бошки отпилили в буквальном смысле, так это - пустяк. Наверное, если бы Вашим детишкам, папе, маме голову отрезали толпой, Вы бы тоже размышляли над вечным "кто праф и что делать?"
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 12:12
    0
    Только совместными усилиями арабы смогут принудить Израиль к миру.
    Израиль не искал и не ищет точек соприкосновения с арабским миром, ему надо, что бы, всё умерли, а этот очень плохо.

    Арабам только остаётся заставить евреев себя уважать и считаться с их мнением.
  4. 8200
    8200 Сегодня, 12:14
    +1
    Цитата: 75Сергей
    считаться с их мнением

    С мнением что Израиль должен быть уничтожен?
    1. bondrostov
      bondrostov Сегодня, 12:21
      -1
      Нет Израиль не должен быть уничтожен. Но и Газа и вообще Палестина не должна быть уничтожена. Выполните резолюцию ООН чтобы они создали своё государство. А сейчас идет просто геноцид. Полная блокада ( продовольственная, вода, невозможно людям выйти от туда.) И ковровые бомбардировки фосфором.
      1. Talon
        Talon Сегодня, 12:58
        -1
        но мнение Хамаса и Хизбалы заключается именно в том, что Израль должен быть уничтожен, те арабв которые считают иначе заключили с израилем мир, а нынешнее напвдение Газы, как раз имело целью сорвать подписание мира с саудами( но без пописанного мира отношения с саудами были если не теплыми, то вполне ровными) мира нет именно с теми чье мнение именно уничтожить израиль, а что касается блокады, то не понятно почему ваши питензии к ирзаилю, почему не к Египту?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:21
    0
    армия обороны Израиля наносит удары по ливанской территории... отряды «Хизбалла» начали штурмовать израильские границы
    Новый и довольно не слабый игрок включился в конфликт. А на вооружении "Хизбаллы" имеются настоящие ракеты, а не трубы с ВВ и приваренным оперением или снаряды от РСЗО.
    1. Talon
      Talon Сегодня, 13:00
      0
      у хамаса тоже есть нормальные ракети, трубы с оперением не летают на 120 км, Тель Авив и Иерусалим обстеливаются ими
  6. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 12:26
    0
    Если действительно массированные удары в ответ на единственный ПТУР, то это точно несоразмерное применение силы.
    Даже не Ветхий завет, где око за око, а не все зубы за один. Помнится, еврейские знатоки толковали эту норму именно как ограничение ответного насилия.
    Тот, кто хочет быть самым страшным, должен понимать, что источник страха всегда стараются устранить.
    Радикалы с обеих сторон достаточно отвратительны, но истребление гражданских недопустимо.
  7. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 12:38
    0
    Израилю в пору честно признать, что они воплощают в план совсем иную игру - поняв за несколько десятилетий, что данная территория не самая лучшая территория (Мекка) для проживания и благополучия. В сравнении с Западными и Американскими территориями. Когда на 1 км2 ютится не один десяток человек и проблема с водными запасами.

    Поэтому разыгрывается карта по удачному вылету в высшую лигу и на другие территории - со стороны руководства.
    А до граждан - дело третье.
  8. 9PA
    9PA Сегодня, 13:27
    0
    Русские я с Вами до конца! Русские и украинцы сегодня показали что ещё есть 2 народа (точнее один) которые готовы умирать за свою Родину! Что ж посмотрим чей дух выше, израильский или арабский. Иншала