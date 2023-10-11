Генсек НАТО пригрозил «решительным ответом» альянса из-за проблем со связывающим Финляндию и Эстонию газопроводом

Североатлантический альянс может дать «решительный ответ» на создание проблем для функционирования газопровода Balticconnector, связывающего Финляндию и Эстонию. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом встречи министров обороны стран альянса в Брюсселе.Впрочем, причины проблем с работой газопровода пока не установлены. Поэтому Столтенбергу пришлось в своем воинственном заявлении сделать оговорку, что сначала требуется установить факт внешнего воздействия на газовую магистраль.Напомним, что ранее стало известно о неких препятствиях для функционирования газопровода Balticconnector. В ночь на 8 октября в трубе произошло необычное падение давления, что может свидетельствовать о наличии течи. Эстонские и финские власти уже приступили к расследованию причин возможной утечки. Сам газопровод проходит между финским городом Инкоо и эстонским Палдиски. Примерно 80 километров газопровода приходится на его морскую часть.Столтенберг называет этот газопровод, связывающий Финляндию и Эстонию, «важнейшей инфраструктурой» альянса. Хотя в чем такая сверхважность именно этой магистрали, не очень понятно.Примечательно, что реакция НАТО последовала сразу после возникновения проблем с магистралью, на события вокруг российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2» такой оперативной реакции не было. Не очень понятно и то, кому Столтенберг адресовал угрозу «решительного ответа» НАТО. За диверсии на «Северных потоках» таким «ответом» никому, помнится, не угрожали.