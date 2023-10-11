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Генсек НАТО пригрозил «решительным ответом» альянса из-за проблем со связывающим Финляндию и Эстонию газопроводом

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Генсек НАТО пригрозил «решительным ответом» альянса из-за проблем со связывающим Финляндию и Эстонию газопроводом

Североатлантический альянс может дать «решительный ответ» на создание проблем для функционирования газопровода Balticconnector, связывающего Финляндию и Эстонию. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом встречи министров обороны стран альянса в Брюсселе.


Впрочем, причины проблем с работой газопровода пока не установлены. Поэтому Столтенбергу пришлось в своем воинственном заявлении сделать оговорку, что сначала требуется установить факт внешнего воздействия на газовую магистраль.

Напомним, что ранее стало известно о неких препятствиях для функционирования газопровода Balticconnector. В ночь на 8 октября в трубе произошло необычное падение давления, что может свидетельствовать о наличии течи. Эстонские и финские власти уже приступили к расследованию причин возможной утечки. Сам газопровод проходит между финским городом Инкоо и эстонским Палдиски. Примерно 80 километров газопровода приходится на его морскую часть.

Столтенберг называет этот газопровод, связывающий Финляндию и Эстонию, «важнейшей инфраструктурой» альянса. Хотя в чем такая сверхважность именно этой магистрали, не очень понятно.

Примечательно, что реакция НАТО последовала сразу после возникновения проблем с магистралью, на события вокруг российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2» такой оперативной реакции не было. Не очень понятно и то, кому Столтенберг адресовал угрозу «решительного ответа» НАТО. За диверсии на «Северных потоках» таким «ответом» никому, помнится, не угрожали.
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41 комментарий
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  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 12:16
    +31
    Это были либо украинские туристы на яхте, либо польские рыбаки laughing
    ......а лично Столтенберг может решително только пукнуть в лужу.....
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:21
      -5
      Вот вот. Эта клоунесса от МИДа могла бы потроллить их украинской яхтой.
    2. Serj197930
      Serj197930 Сегодня, 12:24
      +9
      Цитата: Чёрный
      Это были либо украинские туристы на яхте, либо польские рыбаки laughing

      Вы не правы, это другое, вы не понимаете laughing. Эту трубу взорвал лично Путин, а Шойгу страховал! Вы думаете чего они в тайге отдыхают, там у них база для подготовки. Теперь ждем новый пакет санкций за нападение на НАТО laughing
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 12:32
        +2
        Ну, во всяком случае, уже вчера вечером СМИ Фатерланда, резкое падение давления, связывали с умышленным повреждением "трубы"...
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 12:49
          +4
          Генсек НАТО пригрозил «решительным ответом» альянса из-за проблем со связывающим Финляндию и Эстонию газопроводом

          Кроме самих НАТОвцев и их подручных повредить эти газопроводы больше некому!
          А само НАТО - это силовая структура госдепа США, возглавляемая Пентагоном.

          ИТОГО. Вот пусть Столтенберрг - отпрыск т.н. "Норвежских Кеннеди" - среди своих НАТОвских подрывников газопроводных подводных саботажников-вредителей и ищет!
      2. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 14:22
        -2
        Да, Путин м.б. и взорвал, но вот из Шойгу страховщик, как ..........
    3. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 12:28
      +3
      Тут к гадалке не ходи -обвинят Россию. Только реально финский залив -не море, если бы лопнуло/рвануло под водой -сразу бы увидели пятно на воде, значит авария где-то на суше....
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 12:42
        +3
        Надо полагать, это не иначе, как работа спецслужб литовских лимитрофов...

        Ведь Вильно сейчас, как раз, когда начался отопительный сезон, крайне выгодно "сплавлять" соседям" - лимитрофам или ляхам, СПГ из находящегося в Мемеле и арендуемого ДО СИХ ПОР, Вильно у Норвегии терминала ... По весьма "привлекательным" и "рыночным" в условиях назревающего форс-мажора ценам...

        А почему бы и "нет"?..
    4. WBond
      WBond Сегодня, 12:32
      +3
      ...или Петров с Башаровым
    5. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:33
      +5
      там в Латвии премьер-министром девушку легкого поведения выбрали я на нее думаю, просто медсестры с Украины уже были.
    6. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:34
      +4
      Кстати уточню,газопровод повреждён в экономической зоне Финляндии,в месте прорыва находится финский минный тральщик.В экономической зоне Эстонии повреждён телекамуникационный резервный кабель связи - Эстония Финляндия.Вариантов нет ,что это не диверсия.Будем воевать?
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 13:54
        0
        Эстонцы и фины- " горячие парни". Полагаю,что д-о-о-о лг-о будут р-е-е- монтир-о-о-овать.
    7. Diger
      Diger Сегодня, 12:36
      +5
      Цитата: Чёрный
      Это были либо украинские туристы на яхте, либо польские рыбаки

      они уже 2а дня мусолят про русских очкариков из Каллининграда.

      Одна лишь разумная эстонская женщина (со странной фамилей) Хейди Соосалу/Heidi Soosalu

      сейсмолог Эстонской геологической службы, нашла себе смелость сообщить, что ни эстонская, ни финская сейсмические станции не зарегистрировали ничего похожего на взрывы в тот период, когда в газопроводе Balticconnector между Эстонией и Финляндией возникла подозрение на утечку.
      "Сейсмические данные не подтверждают факт взрыва, а если он и был, то он был ниже порога обнаружения. Сомнительно, что столь небольшой взрыв мог что-либо повредить. Но сейсмических данных о какой-либо такой активности нет", -
      Соосалу сообщил, что сейсмическая ситуация на море контролируется с помощью сети станций в Эстонии и Финляндии, а прибрежные части Финского залива "достаточно хорошо охвачены".
      В ночь на воскресенье в газопроводе Balticconnector между Эстонией и Финляндией произошло падение давления, после чего операторы газотранспортной системы двух стран перекрыли подачу газа в газопровод.
      Однако всем по барабану:

      контр-адмирал Янне Хууск заявил, что боеготовность ВС Финляндии повышена до "BRAVO"
      особенно украинцам

      Подводная часть Balticconnector простирается на 77 километров между Палдиски в Эстонии и Инкоо в Финляндии. Трубопровод был запущен в начале 2020 года.


      Газопровод, соединяющий Эстонию и Финляндию, закрыт из-за утечки. Причина неизвестна. Balticconnector имеет мощность 2,6 млрд м3/год


      Поставки газа идут из Эстонии. Эстония стала энергетическим прибалтийским тигром и добывает газ в устье р.Нарва?
    8. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:56
      +1
      "Североатлантический альянс может дать «решительный ответ» на создание проблем для функционирования газопровода Balticconnector, связывающего Финляндию и Эстонию."
      ***************************************************************************************
      Этому последнему реликту Холодной войны с биркой "НАТО" сейчас надо, буквально "задрав штаны", свою "Большую змею" (она "тянется" от Норвежских месторождений к континентальной Европе, на Северо-Западе (с ответвлением" на Остова) охранять, а не некими "ответами" в СМИ мусорить...

      Вот когда там, пара звеньев "квакнется", у этого паренька и прочих "европейцев", полагаю, и попа может сосульками покрыться...
    9. knn54
      knn54 Сегодня, 14:11
      +1
      - сначала требуется установить факт внешнего воздействия на газовую магистраль.
      ГЛАВНОЕ,в ходе следствия,не выйти на самих себя.
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 14:35
        0
        Кстати...

        Они там, совсем недавно, масштабные НАТО-вские учения в Восточной Балтике проводили. "Высадки" вские там, всяких "сил поддержки" отрабатывали...

        И "неофиты"-чухонцы в стороне от сей "войнушки" НАТО-вской вовсе и не стояли...
        Значится, вся эта шарашка вполне могла, по запарке своей блошиной, что-то в акватории и "обронить"...
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:19
    +12
    Бытует понятие "рельсовая война", теперь впору вводить "трубная война", даст бог, дойдем и до "кабельной войны", чего ракетами пулять, болгара и пассатижы будут самым страшным оружием. Трепещите, мы еще не начинали.
    1. al3x
      al3x Сегодня, 13:04
      0
      С кабелями не так просто. Потоками данных связан весь мир, не только недруги, но и друзья. Так, что перерезание кабелей будет выстрелом и себе в, по крайней мере, руку.
  3. Privet
    Privet Сегодня, 12:20
    0
    Ответ будет такой же решительный как и наш по Северному потоку, памперсами обменяются. Мы ждём, уже все купили пиво и чипсы.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:21
    +6
    Вся решительность НАТО ,будет выражена очередной озабоченностью. lol
    1. Пензяк
      Пензяк Сегодня, 13:27
      0
      "Пацан сказал - пацан сделал"
      Если не сделал - не пацан, а так, существо человекообразное и неопределившееся.
  5. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 12:23
    +3
    Мелкобриты снова гадят! МI-6 почерк!
    1. Фразах
      Фразах Сегодня, 13:00
      +2
      Похоже труба в целости и сохранности. Дали команду шавкам лаять, будут выть до синевы. А если кто докопается, то махом умолкнут и сделают вид, что ничего не было. Метод отлажен. С чубатыми не вышло, нужны еще поводы казус белли, твари и войны два синонима.
  6. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 12:23
    +4
    Североатлантический альянс может дать «решительный ответ» —

    ***
    — А может и не дать,если не спросят ...


    ***
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:23
    +3
    Генсек НАТО пригрозил «решительным ответом» альянса...

    Кому пригрозил? Смотри не обделайся, угрожатель хренов. Как они засуетились...Вы бы так икру метали, когда СП подорвали...Повторяем ещё раз:
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    1. Yngvar
      Yngvar Сегодня, 13:04
      +1
      Ну кто такой Генсек НАТО?..
      Пипетка, мечтающая стать клизмой!
      Ну или баклан, который нюхает антрацит!
      Не возбуждаемся, понимая, что другого он сказать и не мог - цепь, на которой сидит сильно коротка и натянута!
  8. максим1987
    максим1987 Сегодня, 12:26
    +1
    со способностью НАТО расследовать такие вещи, ответка будет в никуда
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:28
    +2
    Североатлантический альянс может дать «решительный ответ» на создание проблем для функционирования газопровода Balticconnector
    Финский президент уже сделал намек на причастность России. А что запоет Столтенберг если вдруг по каким-то причинам даст утечку газопровод из Норвегии в Польшу? А не плохо было бы.
  10. Oldi
    Oldi Сегодня, 12:28
    +2
    Надеюсь, что это не случайное повреждение! Гадить - должно быть обоюдно, а не в одни ворота winked
    1. JcVai
      JcVai Сегодня, 12:44
      0
      Не случайно - это если прохудится Лангелед или проржавеет трансатлантическая оптика.
      А тут просто крабы клешней какой-то мусор на дне зацепили.
  11. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 12:35
    0
    Решительные ответы наты как зеркало наших красных линий . Ндда ... сморщеные попы в политическом измерении ....
  12. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 12:49
    +3
    Сами Боинг сбили - сами в ответ санкции наложили. Сами башни-близнецы взорвали-... Сами с ХАМАС в поддавки сыграли - теперь в ответ на Иран нападут. Сами газопроводы взрывают, а нас опять обвинят.\
    Не пора ли что-то сделать, чтоб хоть не зазря страдать?
  13. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 12:51
    0
    Как, говорил герой фильма Иван Васильевич: « меня мучают глубокие сомнения…», что это провокация с обвинением РФ, для отвода внимания от провокаций на Северных потоках?
    1. Фёдор М
      Фёдор М Сегодня, 12:56
      0
      Да просто для отвода внимания, что бы вернулось в русло русофобии. А то сейчас все переключились на Азию. Да что далеко ходить, я и сам в первую очередь читаю что там происходит
  14. Фёдор М
    Фёдор М Сегодня, 12:54
    0
    Мы обеспокоены, решительны, ответим, красные линии и бла бла бла ... Чем, кому, куда?! ...
  15. 9PA
    9PA Сегодня, 13:15
    0
    НАТО решительно выстрелит себе прямо в лицо и взорвёт нитку нордстрима и южного потока. Збс что они нордстрима взорвали теперь пусть твари боятся
  16. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 13:20
    0
    Столтенберг называет этот газопровод, связывающий Финляндию и Эстонию, «важнейшей инфраструктурой» альянса. Хотя в чем такая сверхважность именно этой магистрали, не очень понятно.

    А также, где и когда у Столтенберга выпал из головы мозг - тоже не очень понятно.
  17. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:25
    0
    На дне у газопровода Balticconnector найдут паспорт Путина и Аурус . 100% доказуха
    1. Роман_
      Роман_ Сегодня, 14:15
      0
      Паспорт будет напечатан на желтой туалетной непромокаемой советской бумаге, а Аурус будет весь ржавым. Это докажет всему цивиЛизательному миру что санкции на Россию действуют, мелованной и иной дорогостоящей бумаги в России нет, а железо только "свиное" осталось и прочее вторсырье пошедшее в автопром.
  18. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 14:13
    0
    Че там за "решительный ответ"?

    Британии и США войну объявят?
    Мы то прекрасно знаем кто любит газопроводы взрывать

    Ну а так это прекрасный повод для нато нагнать ударную группировку на Балтике..... Видимо реально решили повоевать с Россией....

  19. aleks700
    aleks700 Сегодня, 14:19
    0
    И что? Взорвут северные потоки? Отключат от свифт? А! Начнут ядерную бомбардировки! Трепло.