Военное обозрение
Войти Регистрация

ХАМАС объявил всеобщую мобилизацию и выстраивает оборону вокруг сектора Газа на случай начала наземной операции армии Израиля

65
ХАМАС объявил всеобщую мобилизацию и выстраивает оборону вокруг сектора Газа на случай начала наземной операции армии Израиля

Движение ХАМАС объявило всеобщую мобилизацию и провозгласило пятницу на этой неделе "пятницей штурма Аль-Аксы". Об этом говорится в распространенном заявлении.


ХАМАС объявил всеобщую мобилизацию и отказался от обмена заложниками и Израилем до "окончания сражения". Как заявил глава политбюро ХАМАСа Исмаил Хания, движение призывает революционную молодежь по всему Западному берегу, в городах, деревнях и лагерях, а также в окрестностях Иерусалима объединиться против израильской армии и поселенцев, обвинив их в незаконных захватах земель.

Мы проинформировали все стороны, которые связывались с нами по поводу вражеских пленных, удерживаемых сопротивлением, что их передача сионистам не произойдет до окончания нашей битвы. И когда мы будем готовы передать их, мы сделаем это только в обмен на цену, приемлемую для сопротивления

- говорится в заявлении.

Между тем, по информации иракских СМИ, в Ливане появился командир иракского шиитского ополчения "Катаиб Сайед аль-Шохада" Абу Ала аль-Валаи - большой друг "Хизбалла" и палестинского народа. По предварительной информации, к концу недели должны прибыть от трех до семи тысяч бойцов из состава шиитского ополчения, которые примут участие в войне против Израиля на стороне Палестины.

В то же время приходит информация, что ХАМАС намерен оборонять сектор Газа в случае начала наземной операции израильской армии, в настоящее время группировка выстраивает оборону, в том числе используя самодельные взрывные устройства. Минируются дороги, устанавливаются противотанковые средства.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
65 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 12:33
    +8
    . По предварительной информации, к концу недели должны прибыть от трех до семи тысяч бойцов из состава шиитского ополчения,

    Короче, замять этот конфликт в ближайшее время не получится.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:38
      +7
      Израиль пусть не пушит пейсы о скорой "победе", на Ближнем Востоке дискотека только начинается, и не только там, теперь подтянутся единовецы со всего мира, а бои в городах это огромные неприемлимые потери для ЦАХАЛ, зря иудеи разворошили этот конфликт, вина всецело на них. Упертый Израиль еще не понял, без возврата к границам 1967 года они будут на прицеле.
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 12:40
        -1
        Цитата: Silver99
        Израиль пусть не пушит пейсы о скорой "победе"

        Быстрая победа нужна таким страным как Азербайджан. Чтобы запад не выл. А Израилю это не грозит.
    2. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 12:39
      -5
      Цитата: Южноукраинец
      Короче, замять этот конфликт в ближайшее время не получится.

      Евреи с таким шухером ещё не встречались. Палестинцы сделали ошибку что убили много евреев среди мирного населения. Это сильно разозлило евреев. Я думаю Израиль решил с корнем решить проблему арабов.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 12:43
        +9
        450 мнл. арабов !!!! против 9 млн. евреев, что за корень решения ? Нескромный вопрос, судя по стране вы мусульманин, а как на счет уничтожения религиозных сооружений со стороны Израиля, вы бы с этим смирились ? Мда, чем больше вас читаю тем грустнее от ваших мыслей.
        1. Azerbaijan2023
          Azerbaijan2023 Сегодня, 12:46
          -4
          Цитата: Silver99
          450 мнл. арабов !!!! против 9 млн. евреев

          Против евреев на данный момент даже 1 млн не будет воевать на стороне Палестинцев. Даже если мы Азербайджанцы не дружили бы с Израилем, всё равно против Израиля не пошли. 100%

          Нескромный вопрос, судя по стране вы мусульманин, а как на счет уничтожения религиозных сооружений со стороны Израиля, вы бы с этим смирились ?

          Нет не смирился бы. Я бы сказал Израилю, пусть будут осторожны с исламской архитектурой.

          Мда, чем больше вас читаю тем грустнее от ваших мыслей.

          Что вас беспокоит?


          1. Arzoo
            Arzoo Сегодня, 13:05
            +4
            Против евреев на данный момент даже 1 млн не будет воевать на стороне Палестинцев. Даже если мы Азербайджанцы не дружили бы с Израилем, всё равно против Израиля не пошли. 100%
            Я думаю, Азербайджан тоже в перспективе ждет исламская революция. Пока Алиеву удавалось удерживать ситуацию, но исламизация Азербайджана неизбежна.
            1. Azerbaijan2023
              Azerbaijan2023 Сегодня, 13:38
              +2
              Цитата: Arzoo
              Я думаю, Азербайджан тоже в перспективе ждет исламская революция. Пока Алиеву удавалось удерживать ситуацию, но исламизация Азербайджана неизбежна.

              Азербайджан более 100 лет светская страна и исламизация нас не ждёт так как страна не мононациональная.
          2. igorbrsv
            igorbrsv Сегодня, 13:23
            +3
            . Нет не смирился бы. Я бы сказал Израилю, пусть будут осторожны с исламской архитектурой.

            Ну так евреи уже все мечети в Газе порушили если что. Причём специально, а не случайно
            1. Azerbaijan2023
              Azerbaijan2023 Сегодня, 13:38
              0
              Цитата: igorbrsv
              Ну так евреи уже все мечети в Газе порушили если что. Причём специально, а не случайно

              Мечети уничтожили?
              1. Talon
                Talon Сегодня, 13:53
                +1
                да две штуки, они потом долго взрывались от повторных детонаций, потому сказать что это именно мечети, а склад замаскерованный под них трудно
        2. Scipio
          Scipio Сегодня, 13:02
          +3
          Данный оратор заблуждается в своей объективности. Слишком много его. Старается очень
        3. Аскольд65
          Аскольд65 Сегодня, 13:40
          +1
          Цитата: Silver99
          450 мнл. арабов !!!! против 9 млн. евреев

          Немного уточню: из 9 млн. граждан Израиля 2 млн. лица арабской национальности.
      2. Южноукраинец
        Южноукраинец Сегодня, 12:52
        +1
        Цитата: Azerbaijan2023
        Палестинцы сделали ошибку что убили много евреев среди мирного населения.

        По последней информации, многочисленные жертвы среди мирного населения Израиля это фейки. И уж точно про детей с отрезанными головами.
        1. Talon
          Talon Сегодня, 13:54
          0
          их имена, часто с фотографиями, публикуются в открытом доступе
        2. Springrain
          Springrain Сегодня, 14:13
          0
          Это не фейки. Наберите в поиске "кибуц Кфар Аза". В телеграме и фото найти сможете
          1. igorbrsv
            igorbrsv Сегодня, 14:23
            +1
            Да и искать нечего. И так все знают что хамас террористы и методы ведения боевых действий у них неприемлемые. Жаль мирных граждан Израиля и Палестины. Их сейчас уничтожают и хамас и цахал. Только цахал с хамасом отчего-то ссат в открытую друг с другом воевать. Предпочитают убивать народ пытаясь запугать друг друга. Это не воины. Ни те, ни другие
            1. Talon
              Talon Сегодня, 14:44
              0
              как это? более 1500 хамасников были убиты как раз в прямом боестолкновении на территории израиля
    3. Msi
      Msi Сегодня, 12:40
      0
      Движение ХАМАС объявило всеобщую мобилизацию и провозгласило пятницу на этой неделе "пятницей штурма Аль-Аксы".

      Держитесь. Ваше дело Правое. Вы воюете за свою землю.
      Свобода или смерть... Третьего не дано...
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 12:49
        -5
        Цитата: Msi
        Правое. Вы воюете за свою землю.

        Вам знакомо первое еврейское государство? Дата образования? И так далее?
        1. Lako
          Lako Сегодня, 13:03
          +6
          То еврейское государство перестало существовать более 2 тыс. лет назад. Да и предки тех евреев пришли из Египта не на пустое место. Там жили племена, которых они истребили. Когда ООН принял резолюцию о воссоздании Еврейского государства о интересах живущего там арабского населения думали в последнюю очередь. Как оказалось-зря.
          1. Talon
            Talon Сегодня, 13:58
            0
            а вот и нет, сначала была создана Иордания, и лишь остаток собирались поделить между арабами и ереями, и евреи на это согласились, а вот арабы как раз нет
        2. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 13:25
          0
          Евреи пришли из Египта. Они сами арабы. Отщепенцы
          1. Talon
            Talon Сегодня, 13:58
            0
            когда евреи пришли из египта, арабов еще не было
        3. NKT
          NKT Сегодня, 14:11
          +2
          Предлагаете отмотать 2000 лет назад, для всех государств, в том числе и для европейских?

          1. Azerbaijan2023
            Azerbaijan2023 Сегодня, 14:46
            0
            Ааааа вот как все заговарили. Когда вам выгодно вы вспоминаете что было 2000 лет назад. С Арцахом помните? А почему евреев не вспоминаете?
          2. Talon
            Talon Сегодня, 14:55
            0
            эту идиотскую агитку, постят часто но ни кто не пытается ее проверить, например в 1917 году вся территория закрашена зеленым, а почему? там что вся территория была заселена мусульманами? нет не была, в ирусалиме на тот момент вообще было еврейское большенство, а там еще цфат, тверия, многочисленные еврейские поселения, а негев и арава вообще не были засеоины ни кем, кроме немногочисленых бедуинов, так они и сейчас там живут, а на карте 46го года за евреями уже выделены более мение поселения в которых они жили и в 1917, но вся остальная территория вновь закрпшена зеленым, как будто арабы мусульмане размазаны там ровным слоем а не жили тоже в каких то поселенияж, и опять иерусалим зеленый, а мусульман там все еще меньшенство. ну и так далее
    4. кредо
      кредо Сегодня, 12:41
      +2
      Цитата: Южноукраинец
      . По предварительной информации, к концу недели должны прибыть от трех до семи тысяч бойцов из состава шиитского ополчения,

      Короче, замять этот конфликт в ближайшее время не получится.

      Если арабы наладят конвейер пополнения из всех мусульманских страна Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии, а также Европы Израилю придётся ставить под ружьё всё взрослое население или применять радикальные меры в виде ядерного оружия. hi
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 12:52
        +7
        Где там его применять-то? Они заразят не только территорию на земле. Но и воду. Своё побережье травить будут?
      2. AVA77
        AVA77 Сегодня, 12:54
        +1
        Где они его применять будут, в Секторе газа.
        Тек это надо немножко Израиль эвакуировать. what
        Сами себя бомбить будут.
    5. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 13:54
      0
      Жаль что у палестинцев нету комплексов для дистанционного минирования,типа нашего "Земледелия "!
  2. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 12:37
    -11
    Эх Хамас Хамас, против лома нет приёма. Фильм Пёрл Харбор вспомните, как японец сказал адмиралу, что они подбили столько то американских кораблей на что Адмирал ответил, БОЮСЬ МЫ РАЗБУДИЛИ БОЛЬШОГО ДРАКОНА. То есть звизда приснится. Так и с Палестинцами. Они обречены и мало того, никто их не поддержит военным путем. А кто поддержит и его сделают террористами.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 13:21
      0
      . А кто поддержит и его сделают террористами.

      Так в том то и дело, что там всех делают террористами! Бомбы не сортируют.
      Вы так рьяно защищаете Израиль, хотя чуть в прошлом писали что армянам угрозы не несёте и воевали вы с ВС Карабаха (думаю эксцессы были, это к сожалению война, но Алиев проявил себя мудрым политиком)
      А теперь вы пытаетесь оправдать Израиль, но вы же понимаете, что они воюют по другому.
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 13:41
        0
        Цитата: Аркадич
        Вы так рьяно защищаете Израиль

        У меня есть уйма причин по которым я уважаю евреев и дорожу отношениями с Евреями и тут дело не в том что они нас вооружали новинками.....
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:27
      +2
      Цитата: Azerbaijan2023
      Пёрл Харбор вспомните

      Вы удачно вспомнили.
      Параллелей много.
      Япония напала на американскую военную базу Перл-Харбор на Гавайях 7 декабря 1941 года в результате хорошо разыгранной американскими политиками провокации, заявил в интервью РИА Новости Кадзухико Того, известный японский политолог, высокопоставленный дипломат в третьем поколении, директор НИИ мировых проблем при Институте промышленности в Киото, ...

      Полностью здесь: https://ria.ru/20111207/509157501.html
  3. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 12:40
    -4
    А что, ХАМАС является правительством сектора и может всеобщую мобилизацию объявить? Патронов-стволов то хватит на всех? Кто и как им боеприпасы будет поставлять?
    1. 8200
      8200 Сегодня, 12:51
      +5
      Да, Хамас является правительством сектора. В армии Хамас 60 тысяч бойцов и около миллиона в резерве. Вся молодёжь в Газе связанна с Хамас, так как при тотальной безработице, военное дело - единственный источних дохода.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 13:02
        0
        Цитата: 8200
        при тотальной безработице, военное дело - единственный источних дохода.

        Ответьте на крайний вопрос.
        Цитата: 8200
        Кто и как им боеприпасы будет поставлять?
        1. Курильщик
          Курильщик Сегодня, 13:07
          +1
          Цитата: мордвин 3
          Цитата: 8200
          при тотальной безработице, военное дело - единственный источних дохода.

          Ответьте на крайний вопрос.
          Цитата: 8200
          Кто и как им боеприпасы будет поставлять?

          я отвечу. Боеприпасов в Газе на годы... еще со времен когда Израильтяне туда поставляли, когда создали ХАМАС ....в 1987году... да и подземные переходы нарыты на многие десятки километров.. Думаете, что Израиль медлит с наземной операцией ? Явно будет кровавая баня для обоих противников... только палестинцы другого и не видели все эти годы, а израильтяне ?
          1. мордвин 3
            мордвин 3 Сегодня, 13:20
            +1
            Цитата: Курильщик
            Боеприпасов в Газе на годы

            В годы ВОВ на ушло примерно 20 000 патронов на одного советского солдата. Если принять такие расходы на мобилизацию сектора хотя бы в сто тысяч человек, то им на четыре года потребуется 2 миллиарда патронов. Я сильно сомневаюсь, что там есть такое количество.
        2. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 13:09
          +2
          Цитата: мордвин 3
          Ответьте на крайний вопрос.

          Там Иран уже много лет поставляет и арсеналы накоплены огромные. Плюс по подземным туннелям из Египта, плюс могут с гумунитаркой доставить на более поздних этапах
      2. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 13:03
        +2
        Цитата: 8200
        при тотальной безработице, военное дело - единственный источник дохода.

        при этом надо говорить кто устроил эту безработицу, согнав 2,3 млн. человек в резервацию... а про отключение воды, света и прочее - где то мы уже это видели...
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 13:10
          +1
          Цитата: Курильщик
          Цитата: 8200
          при тотальной безработице, военное дело - единственный источник дохода.

          при этом надо говорить кто устроил эту безработицу, согнав 2,3 млн. человек в резервацию... а про отключение воды, света и прочее - где то мы уже это видели...

          За день до резни, как раз подписали договор о расширении предоставления рабочих мест от Израиля. Но Хамасу выгоднее без экономики жить, так проще управлять людьми которые полностью зависят от него
          1. Курильщик
            Курильщик Сегодня, 13:15
            +2
            Цитата: BlackMokona
            За день до резни, как раз подписали договор о расширении предоставления рабочих мест от Израиля.

            А вы бы согласились, что бы ваша семья жила в резервации и Вам расширили(с какого лысого , кто то тебе может расширить или нет? на твоей же земле - это рабство!) предоставления рабочих мест?
            Так что, согласны на минуту поменяться местами с палестинцами?
            1. BlackMokona
              BlackMokona Сегодня, 13:16
              0
              Цитата: Курильщик
              А вы бы согласились, что бы ваша семья жила в резервации и Вам расширили(с какого , кто то тебе может расширить или нет?) предоставления рабочих мест?

              В каком смысле в резервации? У них отдельное государство. У них есть побережья моря, значит мировая торговля открыта. Есть граница с Египтом, власть в своей зоне у них полностью своя.
              1. Курильщик
                Курильщик Сегодня, 13:22
                +1
                Свое государство? где 40км на максимум 12км, и куда Израиль согнал 2,3млн. человек? Это резервация!
                1. BlackMokona
                  BlackMokona Сегодня, 13:25
                  0
                  Цитата: Курильщик
                  Свое государство? где 40км на максимум 12км, и куда Израиль согнал 2,3млн. человек? Это резервация!

                  Это не согнали, это они сами там размножились на бесплатных харчах.
                  Рождаемость: 28,6 на 1000 человек (2020)
                  Смертность: 3 на 1000 (2020)
                  Чем им ещё там заниматься кроме как размножением? Работать не хотят, еда, вода, медикаменты бесплатные.
                  1. Курильщик
                    Курильщик Сегодня, 13:32
                    0
                    Цитата: BlackMokona
                    Это не согнали, это они сами там размножились на бесплатных харчах.


                    Следуя вашей логике Вам надо вернуть их земли и Вам не надо будет их снабжать водой, едой, медикаментами. Опять таки следуя Вашей логике - они не будут работать и начнут вырождаться - ведь нет еды, воды, медикаментов и работать не хотят...
                    1. BlackMokona
                      BlackMokona Сегодня, 13:37
                      +3
                      Цитата: Курильщик
                      Следуя вашей логике Вам надо вернуть их земли и Вам не надо будет их снабжать водой, едой, медикаментами. Опять таки следуя Вашей логике - они не будут работать и начнут вырождаться - ведь нет еды, воды, медикаментов и работать не хотят...

                      Они желают получить все Земли, они полностью отрицают права Израиля на существование и никогда не признавали. Как бэ весь кипешь пошёл когда ООН принял решения по разделу Британской колонии, а Арабы с этим не согласились.
                      1. Курильщик
                        Курильщик Сегодня, 13:49
                        +1
                        Выходит они отрицают права Израиля, а вы отрицаете права палестинцев! Чем одни лучше других ? И в таком случае террорезировать друг друга будут еще ваши и их пра-пра -правнуки...
                      2. BlackMokona
                        BlackMokona Сегодня, 13:54
                        0
                        Цитата: Курильщик
                        Выходит они отрицают права Израиля, а вы отрицаете права палестинцев! Чем одни лучше других ? И в таком случае террорезировать друг друга будут еще ваши и их пра-пра -правнуки...

                        Чем отрицает? Свободу дал, отбил Сектор Газа у Египта и даровал независимость. Просто им там в своём Секторе Газа не сидиться и лезут. Так то есть ещё большой кусок независимой Палестины, где правит ФАТХ, а не ХАМАС. Слышали чтобы его бомбили, от туда летели ракеты и прочие беды? Нет и я нет. Тихо там всё, спокойно живут и не сорятся.
                      3. Курильщик
                        Курильщик Сегодня, 15:10
                        0
                        Генерал в отставке Шломо Бром(Ваш ведь генерал!) в статье The Economist. Тель-Авив не сможет бесконечно подавлять миллионы палестинцев, которые требуют права на самоопределение, а также свободной и нормальной жизни.

                        https://www.economist.com/by-invitation/2023/10/10/the-crisis-shows-the-failure-of-israeli-policy-towards-palestinians-says-shlomo-brom

                        Из статьи, говорит израильский генерал:
                        Если бы израильское правительство искренне пожелало положить конец конфликту с палестинцами, оно бы попыталось вовлечь ХАМАС в двусторонний политический процесс наряду с соперниками из ФАТХ. Это потребовало бы от Израиля прямых переговоров с ХАМАС — одновременно поддерживая сближение между ХАМАС и ФАТХ.
              2. kamakama
                kamakama Сегодня, 14:31
                0
                Нет там торговли по морю, с 2007 года. Блокада. Да и чем торговать то? Полезных ископаемых нет, сельхозки нет, производство только военное
                1. Talon
                  Talon Сегодня, 15:01
                  0
                  сельхозка есть и израиль ее покупает, а так же мебельное производство, легкая промышленность, и это все активно экспортируется, через порт в ашдоде, хамас там действительно крупнейший работодатель, но все же далеко не единственный
                2. BlackMokona
                  BlackMokona Сегодня, 15:01
                  0
                  Цитата: kamakama
                  Нет там торговли по морю, с 2007 года. Блокада. Да и чем торговать то? Полезных ископаемых нет, сельхозки нет, производство только военное

                  Та блокада давно снята. А так вот пусть налаживают производство техники не военное, заместо тысяч ракет, пусть делают чего полезного. Дешёвая рабочая сила штука нужная.
  4. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 12:44
    +5
    Очень надеюсь что там закопают 2000 израильских вояк которые на Украине воевали против нас.А теперь перебрасываются назад в Израиль.
    1. Был Мамонт
      Был Мамонт Сегодня, 12:56
      -1
      Цитата: Старый Хрен
      Очень надеюсь что там закопают 2000 израильских вояк которые на Украине воевали против нас.А теперь перебрасываются назад в Израиль.

      Откуда такие данные относительно 2000 ?
      1. Комментарий был удален.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:45
    +4
    к концу недели должны прибыть от трех до семи тысяч бойцов из состава шиитского ополчения,
    "Каша" начинает круто завариваться. У Израиля по всей видимости возникнут дополнительные проблемы, которые приведут к увеличению жертв среди его в/сл и населения.
    1. Аскольд65
      Аскольд65 Сегодня, 13:56
      0
      Цитата: rotmistr60
      Каша" начинает круто завариваться. У Израиля по всей видимости возникнут дополнительные проблемы, которые приведут к увеличению жертв среди его в/сл и населения.

      Можно "вот прям щаз" наблюдать в Секторе Газа. Израильская армия сносит жилые кварталы в ноль, никоим образом не заботясь о мирном населении. ЭТО и есть реальная натовская, она же западная, тактика боя в городских условиях.
      1. Talon
        Talon Сегодня, 15:08
        0
        однако по собшениям мин здрава газы прмерно 140000 тысяч жителей этих кварталов выехари от туда, в основнов в рафиах, по заявлениям того же министерства, там около 800 погибших, это вклбчач около 400 хамасников убттых у забора в перестрелеах с цахалем, при бомбардировках погибли еще как минимум сотня хамасовцев и исламских джихадистов( по их же утверждениям, так что про не заботясь, это вы перегнули, если бы не заботились то погибших в такой плотной застройке ьыли бы десятки тысяч, а их не наблюдается
  6. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 12:49
    +3
    как там тов.диктор говорит:
    устраивайтесь поудобнее возле ваших теле-радио приемников
  7. Lako
    Lako Сегодня, 13:08
    +1
    Если палестинцев поддержит Хезболла, евреям не сладко придётся. За ними Иран и шииты Ирака. А Если Израиль поддержит США, война может охватить весь Ближний Восток.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 13:28
      -1
      Если палестинцев поддержит Хезболла, евреям не сладко придётся. За ними Иран и шииты Ирака.

      Хезболла уже заявила о не вмешательстве.
      Израиль тоже думаю конфликтовать с ней не будет. Пока. Он демонстративно нанёс удары по районам откуда велись обстрелы Израиля и на этом ограничится.
  8. bars042
    bars042 Сегодня, 13:31
    0
    группировка выстраивает оборону, в том числе используя самодельные взрывные устройства




    Качественная самоделка. Молодцы!
  9. faterdom
    faterdom Сегодня, 14:28
    0
    Чудные дела: еще 100 лет назад там не было вообще ни израильтян, ни палестинцев. Про палестинцев, кстати, даже древние римляне, рассеявшие евреев по белу свету ничего не слыхали, потому как до их появления еще 19 веков.