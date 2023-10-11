ХАМАС объявил всеобщую мобилизацию и выстраивает оборону вокруг сектора Газа на случай начала наземной операции армии Израиля

Мы проинформировали все стороны, которые связывались с нами по поводу вражеских пленных, удерживаемых сопротивлением, что их передача сионистам не произойдет до окончания нашей битвы. И когда мы будем готовы передать их, мы сделаем это только в обмен на цену, приемлемую для сопротивления

Движение ХАМАС объявило всеобщую мобилизацию и провозгласило пятницу на этой неделе "пятницей штурма Аль-Аксы". Об этом говорится в распространенном заявлении.ХАМАС объявил всеобщую мобилизацию и отказался от обмена заложниками и Израилем до "окончания сражения". Как заявил глава политбюро ХАМАСа Исмаил Хания, движение призывает революционную молодежь по всему Западному берегу, в городах, деревнях и лагерях, а также в окрестностях Иерусалима объединиться против израильской армии и поселенцев, обвинив их в незаконных захватах земель.- говорится в заявлении.Между тем, по информации иракских СМИ, в Ливане появился командир иракского шиитского ополчения "Катаиб Сайед аль-Шохада" Абу Ала аль-Валаи - большой друг "Хизбалла" и палестинского народа. По предварительной информации, к концу недели должны прибыть от трех до семи тысяч бойцов из состава шиитского ополчения, которые примут участие в войне против Израиля на стороне Палестины.В то же время приходит информация, что ХАМАС намерен оборонять сектор Газа в случае начала наземной операции израильской армии, в настоящее время группировка выстраивает оборону, в том числе используя самодельные взрывные устройства. Минируются дороги, устанавливаются противотанковые средства.