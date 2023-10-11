Минздрав Палестины заявил, что 60 процентов пострадавших от ударов Израиля по сектору Газа составляют женщины и дети

Преступления израильской оккупации против нашего палестинского народа привели на данный момент к гибели 900 человек, среди них 260 детей и 230 женщин. Кроме того, 4500 граждан получили различные ранения

Не менее 60 процентов от общего количества пострадавших в результате ударов израильской авиации по сектору Газа приходится на женщин и детей. С таким заявлением выступило министерство здравоохранения Палестины, анализируя последствия ударов ЦАХАЛ.После субботнего нападения ХАМАС на Израиль, ЦАХАЛ начал наносить массированные удары с воздуха по Газе. Удары наносятся по жилой застройке города. Очень большое количество жертв при этом неизбежно, поскольку сектор Газа является очень густонаселенной территорией. Учитывая высокий уровень рождаемости среди проживающих в Газе палестинцев, вполне естественно, что погибают и получают травмы и дети. По некоторым данным, несовершеннолетние составляют 40% населения сектора Газа.Израильские военные не делают разницы между атакуемыми объектами. Фактически Газа сносится с лица земли. Ранее по утверждению ряда СМИ израильское военное командование заявляло, что снимает ответственность с военных за применение любых методов против действующего в Газе движения ХАМАС.- сообщалось вчера, 10 октября, министерством здравоохранения Палестины.Сегодня количество жертв неизбежно выросло, поскольку израильская армия продолжает нанесение ударов по сектору Газа. Рушатся жилые дома, мечети, объекты социальной инфраструктуры, что способствует лишь дальнейшей эскалации израильско-палестинского конфликта.