Военное обозрение
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Минздрав Палестины заявил, что 60 процентов пострадавших от ударов Израиля по сектору Газа составляют женщины и дети

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Минздрав Палестины заявил, что 60 процентов пострадавших от ударов Израиля по сектору Газа составляют женщины и дети

Не менее 60 процентов от общего количества пострадавших в результате ударов израильской авиации по сектору Газа приходится на женщин и детей. С таким заявлением выступило министерство здравоохранения Палестины, анализируя последствия ударов ЦАХАЛ.


После субботнего нападения ХАМАС на Израиль, ЦАХАЛ начал наносить массированные удары с воздуха по Газе. Удары наносятся по жилой застройке города. Очень большое количество жертв при этом неизбежно, поскольку сектор Газа является очень густонаселенной территорией. Учитывая высокий уровень рождаемости среди проживающих в Газе палестинцев, вполне естественно, что погибают и получают травмы и дети. По некоторым данным, несовершеннолетние составляют 40% населения сектора Газа.

Израильские военные не делают разницы между атакуемыми объектами. Фактически Газа сносится с лица земли. Ранее по утверждению ряда СМИ израильское военное командование заявляло, что снимает ответственность с военных за применение любых методов против действующего в Газе движения ХАМАС.

Преступления израильской оккупации против нашего палестинского народа привели на данный момент к гибели 900 человек, среди них 260 детей и 230 женщин. Кроме того, 4500 граждан получили различные ранения

- сообщалось вчера, 10 октября, министерством здравоохранения Палестины.

Сегодня количество жертв неизбежно выросло, поскольку израильская армия продолжает нанесение ударов по сектору Газа. Рушатся жилые дома, мечети, объекты социальной инфраструктуры, что способствует лишь дальнейшей эскалации израильско-палестинского конфликта.
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31 комментарий
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  1. Scipio
    Scipio Сегодня, 12:45
    +10
    Сионисты расчищают для себя территорию......
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 12:50
      -13
      Цитата: Scipio
      Сионисты расчищают для себя территорию......

      Правильно и делают. А почему молчите что против них сделали ДО ДАННОГО ИНЦИДЕНТА?
      1. Scipio
        Scipio Сегодня, 12:55
        +8
        господин "объективность" может продолжим дальше копать? Почему палестинцы сделали подобное? Почему молчите?
        1. astepanov
          astepanov Сегодня, 14:22
          0
          Еврейское государство было провозглашено 14 мая 1948 года . За день до окончания британского мандата на Палестину. На следующий день 15 мая 1948 года Египет, Сирия, Ливан, Трансиордания, Саудовская Аравия, Ирак и Йемен объявили войну евреям Палестины и напали на только что провозглашённый Израиль с целью уничтожения нового еврейского государства. Это - исток вопроса, остальное - его производные, и Палестина - это креатура Лиги арабских государств, как Украина - креатура НАТО у границы России и (слава Богу, не состоявшаяся) база НАТО. А теперь задайтесь вопросом: нужен ли Израилю под боком заведомо агрессивный фундаменталистский чирей? О жестокости Израиля: РусВесна пишет, что к настоящему времени погибли более 1200 израильтян, ещё около 2,7 тысяч пострадали. В секторе Газа сообщают о 900 погибших палестинцах, пострадали 4,5 тысячи. Так кто жесток? И что вы плачете о бармалеях? Еще Дудаева, Хаттаба, Басаева и Радуева пожалейте.
      2. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 12:57
        +7
        "Отключение израильскими властями электроэнергии в секторе Газа и другие карательные меры против гражданского населения сектора Газа будут равнозначны незаконному коллективному наказанию, которое является военным преступлением", - заявили в HRW.

        Также там отмечают, что "Израиль неоднократно наносил неизбирательные авиаудары, в результате которых погибли десятки мирных жителей (уничтожив целые семьи), а также удары, нацеленные на мирных жителей или гражданскую инфраструктуру , включая разрушение высотных башен Газы, населенных домов и предприятий, без каких-либо очевидных военных целей в окрестностях".
        Одни других стоят. По жестокости.
        1. Петр_Колдунов
          Петр_Колдунов Сегодня, 13:16
          +2
          Цитата: Чёрный
          Одни других стоят. По жестокости.

          Совершенно согласен. Только вот одних "цивилизованный мир" называет террористами, а за других молится и желает им поскорее зачистить Газу.
          1. Starover_Z
            Starover_Z Сегодня, 13:44
            +1
            Удары наносятся по жилой застройке города. Очень большое количество жертв при этом неизбежно, поскольку сектор Газа является очень густонаселенной территорией.

            Это "демократические" бомбардировки, в стиле заокеанских методичек !
            Кому-то другим такое нельзя, сразу взлетят с свалок "правозащитнички", проплаченные теми же заокеанскими хозяевами !
        2. Azerbaijan2023
          Azerbaijan2023 Сегодня, 13:44
          -4
          Цитата: Чёрный
          "Отключение израильскими властями электроэнергии в секторе Газа и другие карательные меры против гражданского населения сектора Газа будут равнозначны незаконному коллективному наказанию, которое является военным преступлением"

          это решение после атаки на Израиль было.
          1. Далмация
            Далмация Сегодня, 14:02
            0
            День добрый! Вы оправдываете Израиль потому что они поставляют оружие Азербайджану или есть иные причины?
            1. Azerbaijan2023
              Azerbaijan2023 Сегодня, 14:43
              0
              Цитата: Далмация
              Вы оправдываете Израиль потому что они поставляют оружие Азербайджану или есть иные причины?

              Причина 1. В Азербайджане живёт не мало евреев. Азербайджан светская страна и мы не любим фанатиков. Причина 2. В Израиле живёт огромная масса выходцев из Азербайджана с двойным гражданством. Причина 3. У нас хороший товарооборот и бизнес. Причина 4. Израиль лоббирует Азербайджан. Причина 4. В парламенте Израиля, есть партия которая яростно нас лоббирует. Причина 5. Они подготавливают наших раздевка, дроны, и так далее..Причина 6. Лучшее оружие они нам продают и плюют на все санкции.
          2. SanichSan
            SanichSan Сегодня, 14:22
            0
            Цитата: Azerbaijan2023
            это решение после атаки на Израиль было.

            а что там говорит твой хозяин, Эрдоган? а говорит он о палестинском государстве в границах 1967 года.
            просинь, ты не в ту сторону воюешь. lol рискуешь от своих же нехило отхватить. wink
      3. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 13:29
        +2
        Цитата: Azerbaijan2023
        Цитата: Scipio
        Сионисты расчищают для себя территорию......

        Правильно и делают. А почему молчите что против них сделали ДО ДАННОГО ИНЦИДЕНТА?

        Вы наверное не совсем вникли в суть проблемы, её первопричину и грядущие последствия. В то время, как большинство мусульманского мира как бы дует в поддержку палестинцев, вы отмежевавшись от единоверцев дуете за их геноцид. Как так то?
        Война и взаимное истребление это несомненно плохо, но политика израиля и матрасов не оставила палестинцам других вариантов решения своих проблем, кроме как склонить к переговорам через обмен ударами. К тому же, что то подсказывает то, что кто то в израиле и в США были не только прекрасно осведомлены о предстоящем "бабахе", но и сами приложили руку к его осуществлению, что бы получить в руки повод для радикального решения своих ближневосточных проблем. Зря они это затеяли. Матрасы за океаном и у них подгорит не скоро, а вот Израиль потрепают изрядно.
        1. Azerbaijan2023
          Azerbaijan2023 Сегодня, 13:45
          -3
          Цитата: Ныробский
          В то время, как большинство мусульманского мира как бы дует в поддержку палестинцев, вы отмежевавшись от единоверцев дуете за их геноцид. Как так то?

          Я палестинцев знаю не понаслышке. Они если мусульмане то я динозавр. Могу детально доказать.
          1. Далмация
            Далмация Сегодня, 14:10
            +2
            Персонально для Вас - Коран, 63 Сура "Аль-Мунафикум", 5(5) аят.
            Изучите, а потом рассуждайте кто кому Рабинович.
            Хотя, я очень сомневаюсь, что Вы знаете как выглядет Священный Коран.
          2. Ныробский
            Ныробский Сегодня, 14:28
            0
            Цитата: Azerbaijan2023
            Цитата: Ныробский
            В то время, как большинство мусульманского мира как бы дует в поддержку палестинцев, вы отмежевавшись от единоверцев дуете за их геноцид. Как так то?

            Я палестинцев знаю не понаслышке. Они если мусульмане то я динозавр. Могу детально доказать.

            Зачем? Не надо ничего доказывать. Просто я к тому, что вы транслируете "крамольные мысли" и идёте поперёк курса взятого смотрящим за Азербайджаном, товарищем Эрдоганом,в отношении данного палестино-израильского конфликта, хотя в последнее время официальный Баку все свои шаги сверяет с позицией Анкары.
            Вы всё время стараетесь примерять карабахский "бабах" на все остальные конфликты не сильно заморачиваясь тем, что природа их возникновения абсолютно разная. hi
      4. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 13:49
        0
        Азербайджан,в таком случае,Палестинцы тоже правильно сделают,если навернут по еврейским ядерным объектам!И ,как следует навернут,чтобы эти объекты стали грудами радиоактивных развалин!
  2. андрей юрьевич
    андрей юрьевич Сегодня, 12:46
    +3
    Минздрав Палестины заявил, что 60 процентов пострадавших от ударов Израиля по сектору Газа составляют женщины и дети
    это другое... надо понимать,что кто кто ответит за "фестиваль".нашлись крайние.тем более что назначили "животных".
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:50
      +7
      А вот с этим термином "недочеловеков...Так кто из них фашисты?Явно не хамас
  3. astepanov
    astepanov Сегодня, 12:53
    0
    А шахиды думали о том, что к этому и приведет их атака, неприцельные обстрелы и взятие мирных жителей в заложники? Те 260 убитых участников фестиваля - среди них нет женщин и детей? И уверен: будь у бармалеев оружие посерьезнее - жертв было бы во много раз больше.
    Теперь эта шушера задается вопросом: А нас-то за що?" При этом у них есть сотни километров тоннелей, в которых прячутся террористы - а вот про детей и женщин они не думают. Обычный почерк, знакомый по Беслану и Буденовску.
    1. Scipio
      Scipio Сегодня, 12:58
      +8
      А что думал израиль, когда устраивал резню в лагере беженцев. Ах да, это было давно, не считается) на что рассчитывали притесняя святыне мусульман?
      1. astepanov
        astepanov Сегодня, 13:21
        -3
        Цитата: Scipio
        на что рассчитывали притесняя святыне мусульман?

        Э, бросьте. В Израиле ваши подзащитные чуть ни каждый год устраивают теракты возле синагог - почитайте в интернете, инфы полно. Хочу спросить: среди тех 260 человек, которых боевики Хамас вырезали на фестивале три дня назад, не было детей и женщин? Или же эти люди, как выражаются бармалеи, животные? Вы оправдываете этих негодяев - почему?
        И вам, кстати, не мешало бы грамматику русского языка подучить. Стыдно за таких соотечественников, не знающих родной речи.
        1. Scipio
          Scipio Сегодня, 13:34
          +1
          А сколько бомбили евреи Газу? Про это забыли?
          Я не русский) свой стыд оставьте для себя!
    2. Eragon
      Eragon Сегодня, 13:04
      0
      Цитата: astepanov
      ... - а вот про детей и женщин они не думают. Обычный почерк, знакомый по Беслану и Буденовску.

      Ой, та Вы шо? То ж были злобные исламисты-чечены, а сейчас добрые исламисты-палестинцы. Они несли добро в Израиль, а эти злобные евреи их не поняли и начали уничтожать. Хотя нет, платить за их добро таким же добром. А сейчас готовятся к окончательному расчёту
    3. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 13:04
      +1
      А шахиды думали о том, что к этому и приведет их атака, неприцельные обстрелы и взятие мирных жителей в заложники?

      Террористы об этом не думают.
      Они сделали свою "работу ".
      Весь вопрос только "в темную" или нет и по чьей указке и помощи.
      Израиль такими действиями тоже террорист.
    4. radeon5000
      radeon5000 Сегодня, 13:06
      +3
      Кого Вы называете шушерой, настоящие террористы и нет им пощады, но они то сидят в туннелях, а евреи фашисты истребляют мирных жителей.
    5. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 13:11
      +5
      Цитата: astepanov
      Теперь эта шушера задается вопросом: А нас-то за що?"

      То есть заглянуть несколько раньше этого конфликта - религия не позволяет? Какая она у вас? Иудаизм? Тогда рассказывать вам о том, как Израиль в течение почти 80 лет притеснял палестинцев, резал и бомбил, морил голодом, отжимал у них земли, загоняя их в резервации - видимо, бессмысленно.
  4. Комментарий был удален.
  5. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 13:08
    +4
    И притом никто не пытается оправдываться в Израиле за удары по мирным, действуют как они считают нужным. Вспоминается как мы часто пытаемся оправдаться и провести расследование.
  6. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 13:09
    +8
    израильское военное командование заявляло, что снимает ответственность с военных за применение любых методов против действующего в Газе движения ХАМАС.

    Настоящие фашисты! Впрочем, нет... немецкие фашисты очень часто от массовых зверств старались дистанцироваться, возлагая эту грязную работу на бандеровцев, латышей, румын и прочую свою подсобную шваль.
    Евреи же с радостью льют реки крови, убивая детей и женщин собственноручно. А их командование их в этом поощряет и заранее отпускает все грехи.
    Думал ли я, что доживу до момента, когда сионизм станет страшнее и преступнее фашизма!
  7. Eragon
    Eragon Сегодня, 13:30
    -1
    Цитата: radeon5000
    Кого Вы называете шушерой, настоящие террористы и нет им пощады, но они то сидят в туннелях, а евреи фашисты истребляют мирных жителей.

    1200 погибших евреев, из них около 1000 расстрелянные мирные жители. Это данные Израиля.
    После 4-х дней стирания жилых кварталов вместе с мирными жителями - 890 погибших палестинцев (без уточнения мирные жители или нет). Это данные Хамаса.
    Так что там уничтожают и кто фашисты?
    1. radeon5000
      radeon5000 Сегодня, 14:17
      0
      Я уже написал, что убийц мирных жителей казнить, а насчёт 800 убитых палестинцев Вы сами то верите, 250 домов под ноль сравняли, это минимум 10 тысяч человек
  8. mityaid44itrij
    mityaid44itrij Сегодня, 14:58
    0
    Геноцид неизбежен. У евреев пока есть выбор: будут уничтожать их, или будут уничтожать они. Чтобы выбрали вы, убить своих врагов, вместе с их семьями или дать убить себя и свою семью? Для меня выбор очевиден.