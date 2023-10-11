Вооруженные силы Российской Федерации наносят ракетно-артиллерийские удары по местам расположения украинских войск на Краснолиманском и других направлениях, в результате ударов удается добиться очевидных успехов. Это следует из заявления пресс-центра группировки войск «Центр» ВС РФ.Так, артиллерия ВС РФ нанесла огневое поражение штурмовым группам ВСУ в районе Серебрянского лесничества и Торского участка фронта. Здесь были атакованы штурмовые отряды 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. В ходе боевых действий противник потерял на Краснолиманском направлении до 30 человек личного состава. Но, несмотря на высокие потери, украинские формирования, не жалея личный состав, продолжают попытки атак российских войск.Кроме того, активная контрбатарейная борьба позволила нашей артиллерии обнаружить и уничтожить 15 артиллерийских расчетов ВСУ на различных участках фронта. Был нанесен удар ракетными войсками и артиллерией группировки войск «Центр» по пункту временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Константиновка.Тем временем, подразделения ВС РФ продолжают наступательные действия в районе Макеевки (Луганская Народная Республика), где ранее нашим бойцам удалось добиться серьезных успехов. Краснолиманское направление, как и соседнее Купянское направление, остаются наиболее проблемными для украинских формирований, что заставляет командование ВСУ перебрасывать под Купянск дополнительные резервы и строить фортификационные сооружения в Харьковской области, опасаясь дальнейшего прорыва российской армии на данных участках.