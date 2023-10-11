Американский эксперт: США должны напасть на Иран в случае вступления в войну с Израилем «Хизбаллы»

В статье, опубликованной в онлайн-издании 19FortyFive, американский эксперт по Ближнему Востоку Брэндон Вайхерт высказал мнение, что США должны напасть на Иран в случае вступления в войну с Израилем на стороне палестинского движения ХАМАС ливанский шиитской организации «Хизбалла».
Автор напоминает, что по его сведениям еще в феврале 2020 года израильской разведке стало известно о растущем военном сотрудничестве ХАМАС и Тегерана. Все это время Иран якобы активно вооружал палестинских боевиков, «готовя их к новому раунду религиозной войны против Израиля».
Иран уже несколько лет прилагает усилия по созданию антиизраильской коалиции на Ближнем Востоке, состоящей из исламских радикальных организаций и группировок, утверждает автор. С этой целью в декабре 2017 года Тегеран организовал в Бейруте встречу лидеров ХАМАС, «Хизбаллы» и палестинской военизированной организации ФАТХ, чтобы «активизировать третью интифаду против Израиля».
Вайхерт считает, что недавнее нападение ХАМАС на Израиль стало частью иранского плана по дестабилизации ситуации в регионе. По его мнению, таким образом Тегеран намерен установить доминирующее положение и даже восстановить империю Сефевидов, бывшую крупнейшим иранским государством региона в VII веке. При этом не только Иерусалим, но и Вашингтон были застигнуты врасплох вторжением палестинских боевиков в еврейское государство.
Я не предлагаю задействовать наземные силы в еще одном региональном конфликте. Но иранцы явно пытаются этими атаками ослабить хватку Америки в регионе
— пишет эксперт, добавляя, что Израиль самостоятельно не справится с иранской угрозой.
Без поддержки Саудовской Аравии и США Израиль не сумеет противостоять террору и агрессии «Хизбаллы», которую Иран не только снабжает оружием, но и направил в Ливан, где базируется эта организация, достаточно крупные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В ближайшее время все силы израильской армии (ЦАХАЛ) будут задействованы на подавление ХАМАС в секторе Газа, воевать на два фронта Иерусалим не сможет.
Эксперт поддержал прозвучавший ранее призыв американского сенатора Линдси Грэм к руководству США начать наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам Ирана в случае нападения «Хизбаллы» на Израиль. В национальных интересах США оставаться доминирующим игроком на богатом нефтью Ближнем Востоке, опираясь на союзников в лице Израиля и Саудовской Аравии, считает Вайхерт.
Китай уже медленно начал выводить Саудовскую Аравию из стратегической орбиты американцев. Если Вашингтон потеряет Израиль из-за действий Ирана, Китай одержит верх над Соединенными Штатами
— уверен автор статьи.
В заключение он призвал правительство США послать четкий сигнал Тегерану, что в случае военного нападения «Хизбаллы» на Израиль это будет воспринято как угроза американским национальным интересам. В этом случае Соединенные Штаты просто обязаны осуществить военное вмешательство и напасть на Иран, считает Вайхерт.