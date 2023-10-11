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Американский эксперт: США должны напасть на Иран в случае вступления в войну с Израилем «Хизбаллы»

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Американский эксперт: США должны напасть на Иран в случае вступления в войну с Израилем «Хизбаллы»

В статье, опубликованной в онлайн-издании 19FortyFive, американский эксперт по Ближнему Востоку Брэндон Вайхерт высказал мнение, что США должны напасть на Иран в случае вступления в войну с Израилем на стороне палестинского движения ХАМАС ливанский шиитской организации «Хизбалла».


Автор напоминает, что по его сведениям еще в феврале 2020 года израильской разведке стало известно о растущем военном сотрудничестве ХАМАС и Тегерана. Все это время Иран якобы активно вооружал палестинских боевиков, «готовя их к новому раунду религиозной войны против Израиля».

Иран уже несколько лет прилагает усилия по созданию антиизраильской коалиции на Ближнем Востоке, состоящей из исламских радикальных организаций и группировок, утверждает автор. С этой целью в декабре 2017 года Тегеран организовал в Бейруте встречу лидеров ХАМАС, «Хизбаллы» и палестинской военизированной организации ФАТХ, чтобы «активизировать третью интифаду против Израиля».

Вайхерт считает, что недавнее нападение ХАМАС на Израиль стало частью иранского плана по дестабилизации ситуации в регионе. По его мнению, таким образом Тегеран намерен установить доминирующее положение и даже восстановить империю Сефевидов, бывшую крупнейшим иранским государством региона в VII веке. При этом не только Иерусалим, но и Вашингтон были застигнуты врасплох вторжением палестинских боевиков в еврейское государство.

Я не предлагаю задействовать наземные силы в еще одном региональном конфликте. Но иранцы явно пытаются этими атаками ослабить хватку Америки в регионе

— пишет эксперт, добавляя, что Израиль самостоятельно не справится с иранской угрозой.

Без поддержки Саудовской Аравии и США Израиль не сумеет противостоять террору и агрессии «Хизбаллы», которую Иран не только снабжает оружием, но и направил в Ливан, где базируется эта организация, достаточно крупные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В ближайшее время все силы израильской армии (ЦАХАЛ) будут задействованы на подавление ХАМАС в секторе Газа, воевать на два фронта Иерусалим не сможет.

Эксперт поддержал прозвучавший ранее призыв американского сенатора Линдси Грэм к руководству США начать наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам Ирана в случае нападения «Хизбаллы» на Израиль. В национальных интересах США оставаться доминирующим игроком на богатом нефтью Ближнем Востоке, опираясь на союзников в лице Израиля и Саудовской Аравии, считает Вайхерт.

Китай уже медленно начал выводить Саудовскую Аравию из стратегической орбиты американцев. Если Вашингтон потеряет Израиль из-за действий Ирана, Китай одержит верх над Соединенными Штатами

— уверен автор статьи.

В заключение он призвал правительство США послать четкий сигнал Тегерану, что в случае военного нападения «Хизбаллы» на Израиль это будет воспринято как угроза американским национальным интересам. В этом случае Соединенные Штаты просто обязаны осуществить военное вмешательство и напасть на Иран, считает Вайхерт.
Использованы фотографии:
Сайт Пентагона
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22 комментария
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  1. Далмация
    Далмация Сегодня, 14:20
    +13
    Все зло в этом мире от США и Британии.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 14:34
      +3
      Арабский мир должен забыть распри и ОБЪЕДИНИТЬСЯ уничтожив исчадие зла на Земле сионистов и их покровителей США, по одиночке эти поджигатели войны расправятся с ними на раз два. Надеюсь в этот раз у них не прокатит легко прогуляться по Ближнему Востоку.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 14:42
        0
        Ирану пора провести испытания ЯО иначе так и будут сша слать сигналы. Что если мы посчитаем, что вы помогаете одной из сторон то развяжем войну.
        1. parabyd
          parabyd Сегодня, 14:51
          0
          Подождите, прошла только половина времени, которую аналитики отводили Ирану на обогащение топлива до нужного уровня. Я думаю, что центрифуги сейчас раскручены на всю, не зря же второй авианосец потребовался... Через пару недель, думается мне, состоятся и испытания. Ирану другого выхода не оставляют
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 14:35
      0
      Цитата: Далмация
      Все зло в этом мире от США и Британии.

      НАТО нам сигналы шлет...то ли у норвегов толи у фиников что то в море взорвалось, а виноватая Россия...грозятся теперь нам всеми карами.
      Я вот думаю кто эти кары будет осуществлять финны? норвеги? эстонцы? или все таки англосаксы?
      В НАТО совсем охамели и обурели от своей наглости . request
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:20
    +9
    Неужели доживу до того момента ,когда американский авианосец будет орать в эфир: Майдей! Шед ,Майдей!!! drinks
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:29
      +3
      Цитата: tralflot1832
      когда американский авианосец будет орать в эфир: Майдей! Шед ,Майдей!!!

      И никто не ответит - "I am received Mayday signal"
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 14:22
    +1
    Я не предлагаю задействовать наземные силы в еще одном региональном конфликте. Но иранцы явно пытаются этими атаками ослабить хватку Америки в регионе
    fool foolЗмея пережила свой яд. США тут же потеряют сирийскую нефть, при неясном результате возни с Ираном. request А вдруг КНДР что поставит Ирану... feel
  4. Пузотер
    Пузотер Сегодня, 14:22
    +3
    На кого США не должны напасть, поднимите руки.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:31
      0
      Цитата: Пузотер
      На кого США не должны напасть, поднимите руки.

      Ну если, только на Израиль, там же свои.
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:23
    +2
    В заключение он призвал правительство США послать четкий сигнал Тегерану, что в случае военного нападения «Хизбаллы» на Израиль это будет воспринято как угроза американским национальным интересам.

    Ну вот теперь ясно, для чего был сотворён Израильский "Перл Харбор".
  6. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 14:27
    0
    Когда уже полосатые угомонятся со своей гегемонией...
    1. VLAD-96
      VLAD-96 Сегодня, 14:32
      0
      Когда их угомонят принудительно! Силовой метод, иначе не получится прихлопнуть этот клоповник с печатающим доллары станком.
    2. bondrostov
      bondrostov Сегодня, 14:33
      0
      Когда найдеться сила которая сможет начать войну против них( иметь флот который их разобьёт высадить десант и взять Вашингтон.. К сожалению такой силы сейчас нет..
    3. Azim77
      Azim77 Сегодня, 14:39
      0
      явно пытаются этими атаками ослабить хватку Америки в регионе

      А зачем в этом регионе их хватка? Регион не свой, так все равно за все хватаются. Настоящие пираты 21 века.
  7. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 14:38
    +1
    призвал правительство США послать четкий сигнал Тегерану

    Сигнал сигналом, но какой бы он четкий не был, еще не известно, чем нападение на Иран закончится. Сейчас военные действия стали такие ассиметричные и не предсказуемые, что простые подсчеты у нас много против ваших мало не работают. И дешевая радиоуправляемая игрушка может потопить недешевый авианосец.
  8. Анатолий Вертинский
    Анатолий Вертинский Сегодня, 14:42
    0
    В Иране США и закончатся
  9. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 14:43
    0
    чухню написали в Американской бумажке ради того - чтобы испугать Иран возможными нападками со стороны США.

    не беря во внимание, что исламский мир (весь) в этом случае - превратит США (все штаты) в труху на своей территории.
    и это не будет снос 2-х башен, в которых стояли серваки по обслуживанию международных финансов США.
  10. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 14:45
    0
    Пупок развяжется у пен дос тан цев. Они только отошли от драпа из Афгана.
  11. A2AD
    A2AD Сегодня, 14:49
    0
    А почему бы китаю не напасть на тайвань, если сша поддержит израильских нацистов? Тем более как раз все америкоские авианосцы что на ходу, находятся в другой части света.
  12. flSergius
    flSergius Сегодня, 14:51
    0
    Иран это не Ирак и не Ливия, зубы янки сломают.
  13. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 14:59
    0
    Хизболла , ВПЕРЁД! А там и Китай начнёт СВОЙ Тайвань возвращать и КНДР Сеулу выкатит предъяву...