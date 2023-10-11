Американский эксперт: США должны напасть на Иран в случае вступления в войну с Израилем «Хизбаллы»

Я не предлагаю задействовать наземные силы в еще одном региональном конфликте. Но иранцы явно пытаются этими атаками ослабить хватку Америки в регионе

Китай уже медленно начал выводить Саудовскую Аравию из стратегической орбиты американцев. Если Вашингтон потеряет Израиль из-за действий Ирана, Китай одержит верх над Соединенными Штатами