Военное обозрение
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«Не могу убежать»: Зеленский назвал единственное условие, при котором пошёл бы избираться на второй срок

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«Не могу убежать»: Зеленский назвал единственное условие, при котором пошёл бы избираться на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский назвал единственное условие, при котором пошел бы избираться на второй срок. Он готов снова баллотироваться только в том случае, если на момент выборов в стране не закончатся военные действия.

Об этом глава киевского режима рассказал в интервью румынскому телеканалу Digi24 в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Я не могу убежать во время войны

- посетовал украинский президент.

По словам Зеленского, если после выборов российская спецоперация завершится, то баллотироваться снова в президенты он не станет.

При этом бывший шоумен отметил, что на данный момент военные действия на Украине вступили в свою завершающую фазу. Правда, он затруднился сказать, когда они закончатся. При этом Зеленский добавил, что этого не знает не только он, но и никто другой. Исключение он сделал почему-то лишь для экс-президента США Дональда Трампа, который, по мнению главы киевского режима, когда-нибудь назовет точную дату окончания украинского конфликта.

Несмотря на неуверенность в сроках завершения военных действий, Зеленский заявил, что точно знает, чем все закончится. Он уверен в успехе украинского контрнаступления и в том, что Киев вернет под свой контроль все утерянные территории.


В марте следующего года срок нахождения Зеленского в должности президента заканчивается. Его переизбрание в ходе вооруженного конфликта не противоречит конституции Украины, но запрещено законом «О правовом режиме военного положения».
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22 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 13:02
    +15
    «Не могу убежать»:

    ***

    ***
    1. frruc
      frruc Сегодня, 13:07
      +3
      "Я не могу убежать во время войны"

      Как бы Володимира свои же братки-українці не ликвидировали.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 13:18
        +3
        Цитата: frruc
        "Я не могу убежать во время войны"

        Как бы Володимира свои же братки-українці не ликвидировали.

        И рад бы сбежать, прямо вот сейчас - да не дадут. Он ТАМ никому не нужен. Нужен ЗДЕСЬ, пока молча слушается. А с этим что-то проблемы в последнее время. Поэтому либо свои, свидомые. пристукнут, либо конвой британский придушит по-тихому и свалит всё на Россию, а его объявят "павшим героем".
        У свидомых правильно распорядиться тушкой ума не хватит - чтобы нас обвинить, героем объявить. Они соломой шкурку набьют и на Майдане выставят на обозрение. Так что, в зависимости от того, кем его объявят после смерти, можно судить о том, кто пристукнул. Ждать недолго - до выборов.
    2. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 13:08
      +1
      Думаете уже так?
      Я думаю пока деньги, слава и тщеславие не пускают, но возможно одно другому не мешает.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 13:13
        +3
        Зеленского с поста презика ДУкраины только вперёд ногами вынесут. am
        В том, что его убьют сомнения нет. Вопрос лишь в том, кто и когда это сделает.
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 14:03
          0
          Цитата: Бородач
          В том, что его убьют сомнения нет. Вопрос лишь в том, кто и когда это сделает.

          Главное, чтобы сделали.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:20
      +3
      Да просто некуда бежать, политические обанкротившиеся артисты на Западе не нужны, ставку как на предводителя всей бандеровской шушеры в изгнании на него тоже не сделаешь, у Зеленского вариантов не много или в "черном дельфине" книжки читать или его грохнут западные хозяева как нежелательного свидетеля.
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 13:43
      0
      Ну,так ведь от пули не убежишь!
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:08
    0
    По словам Зеленского, если после выборов российская спецоперация завершится, то баллотироваться снова в президенты он не станет.
    belay Тебе что, шляпу съесть, что ваши выборы нас не интересуют. Денацификация и демилитаризация Украины, только тогда возможны переговоры о завершении СВО.
  3. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 13:12
    +2
    Вообщето одним из лозунгов-кричалок майданного нацистского стада , как раз и было: "Ж...(евреев, в смысле) на ножи!!!"
    1. Харитon
      Харитon Сегодня, 13:46
      0
      Не надейтесь, стадо не рулит, найдут из таких же. Иначе стадо станет неуправляемым в нужную сторону.
  4. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 13:13
    +3
    «Не могу убежать»: Зеленский назвал единственное условие, при котором пошёл бы избираться на второй срок. Это значит: "Был бы и рад убежать, но не смогу. Кругом автоматчики..."
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:50
      0
      . По словам Зеленского, если после выборов российская спецоперация завершится, то баллотироваться снова в президенты он не станет

      Я вообще не понял чьи выборы имеются ввиду, после которых закончится конфликт и зеленский откажется баллотироваться request
  5. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 13:15
    +2
    Убежать то Зелепуке точно не удастся, т.к. его покровители об этом позаботятся, а вот застрелиться в сортире ему вполне доступно.
    По любому, встретить старость в окружении внуков ему не суждено.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:01
      +1
      Цитата: Ныробский
      Убежать то Зелепуке точно не удастся, т.к. его покровители об этом позаботятся, а вот застрелиться в сортире ему вполне доступно.
      По любому, встретить старость в окружении внуков ему не суждено.

      "Наркомания – это многолетнее наслаждение смертью" - Франсуа Мориак
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:19
    +1
    Набивать себе цену- хохло- маланское изобретение.))
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:22
    0
    Вы боры ,какие выборы ?
    Все будет так как с выборами в Раду ,их просто отменили под предлогом военного положения
  8. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 13:42
    0
    Куды ты теперь с подводной лодки то денешься, "милай"? Будешь выступать ширмой пока хозяева не скажут хватит. Да и не факт, что сказав хватит потом не уберут как ненужного свидетеля.
  9. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:52
    0
    на данный момент военные действия на Украине вступили в свою завершающую фазу. Правда, он затруднился сказать, когда они закончатся.

    Такие слова я и ожидал от наркомана, "Нет праздников, которые не кончались бы", только Зеленский говорит это о себе и знает, что для него закончится плохо.
  10. guest
    guest Сегодня, 14:11
    0
    По словам Зеленского, если после выборов российская спецоперация завершится, то баллотироваться снова в президенты он не станет.

    На третий срок он значит не пойдёт? laughing lol lol
  11. faterdom
    faterdom Сегодня, 14:13
    0
    Ну от суда и возмездия может бежать, как Гитлер например.
  12. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 14:44
    0
    По словам Зеленского, если после выборов российская спецоперация завершится, то баллотироваться снова в президенты он не станет.

    Из этих слов получается, что вся работа зели сводится только к тому, чтобы сократить "до последнего украинца" население окраины. Если спецоперация закончится, то он становится не нужен. Значит в случае чего, Запад всех собак повесит именно на него.