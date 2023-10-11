«Не могу убежать»: Зеленский назвал единственное условие, при котором пошёл бы избираться на второй срок

Я не могу убежать во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский назвал единственное условие, при котором пошел бы избираться на второй срок. Он готов снова баллотироваться только в том случае, если на момент выборов в стране не закончатся военные действия.Об этом глава киевского режима рассказал в интервью румынскому телеканалу Digi24 в ответ на соответствующий вопрос журналиста.- посетовал украинский президент.По словам Зеленского, если после выборов российская спецоперация завершится, то баллотироваться снова в президенты он не станет.При этом бывший шоумен отметил, что на данный момент военные действия на Украине вступили в свою завершающую фазу. Правда, он затруднился сказать, когда они закончатся. При этом Зеленский добавил, что этого не знает не только он, но и никто другой. Исключение он сделал почему-то лишь для экс-президента США Дональда Трампа, который, по мнению главы киевского режима, когда-нибудь назовет точную дату окончания украинского конфликта.Несмотря на неуверенность в сроках завершения военных действий, Зеленский заявил, что точно знает, чем все закончится. Он уверен в успехе украинского контрнаступления и в том, что Киев вернет под свой контроль все утерянные территории.В марте следующего года срок нахождения Зеленского в должности президента заканчивается. Его переизбрание в ходе вооруженного конфликта не противоречит конституции Украины, но запрещено законом «О правовом режиме военного положения».