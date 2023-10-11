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Новый дрон-камикадзе «Тубус» для уничтожения артиллерии разработан для российских военных

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Новый дрон-камикадзе «Тубус» для уничтожения артиллерии разработан для российских военных

Российские военные в зоне спецоперации в скором времени получат на вооружение новый дрон-камикадзе, разработанный для уничтожения бронетехники и артиллерии противника в тыловых районах. Высокая скорость полета позволяет применять беспилотник в контрбатарейной борьбе. Об этом сообщил источник в российском ОПК.


В России разработан новый беспилотник, получивший название "Тубус" по способу переноски и запуска. Как уже стало понятно, запускается он из переносной установки, которую легко может перемещать один боец. Общий вес контейнера с беспилотником составляет 15 кг, из которых 10 приходятся на сам дрон. Судя по заявлению разработчиков, пусковая установка является одноразовой.

Заявленная скорость полета "Тубуса" составляет до 300 км/час, он способен поражать цели на дальности 30-40 км, что позволяет уничтожать бронетехнику и артиллерию противника в тыловых районах. Большая скорость полета затрудняет его поражение стрелковым оружием, кроме того, "Тубус" устойчив к средствам РЭБ. Действует автономно, от спутников не зависит, наводится по координатам, переданным разведкой.

"Тубус" предназначен для уничтожения бронированной техники и артиллерии. (...) Аналогов в России сейчас нет, другие беспилотники летают со скоростью 100-150 км/ч, соответственно, их видно и проще сбивать из стрелкового оружия. (...) он сможет эффективно бороться с артиллерией противника в глубине фронта, с которой сейчас самые большие проблемы

- приводит ТАСС слова источника.

На сегодняшний день "Тубус" успешно прошел внутренние испытания, сейчас беспилотник готовят к проверке в боевых условиях. Как заявили разработчики, в зону СВО он отправится через два месяца.
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17 комментариев
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  1. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 13:09
    +2
    Большая скорость полета затрудняет его поражение стрелковым оружием, кроме того, "Тубус" устойчив к средствам РЭБ.

    он способен поражать цели на дальности 30-40 км

    Общий вес контейнера с беспилотником составляет 15 кг, из которых 10 приходятся на сам дрон.

    Система, видимо, разработана для работы ДРГ по тылам. Как я понимаю.
  2. Степан S
    Степан S Сегодня, 13:17
    -2
    Это из какого материала должен быть изготовлен сам контейнер "Тубуса", что бы весить 5 кг с учетом того, что он одноразовый и это просто футляр ?
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 13:24
      +1
      Как я понимаю, там передатчик встроенный.
      1. cpls22
        cpls22 Сегодня, 13:44
        0
        передатчик встроенный.

        - одноразовый передатчик ?
        А что он передаёт ? Если корректирует полёт, значит, и принимает. Не жирно для одноразового изделия ? Скорее всего одноразовая только пусковая труба.
        1. Хорон
          Хорон Сегодня, 14:05
          +1
          Ввод данных через трубу будут делать? 15 килограмм это весь комплекс скорее всего, где 10 кг дрон, а 5 кг весит пусковая система с трубой и интерфейсом ввода маршрута. Возможно на конечном участке может быть предусмотрено дистанционная коррекция цели, иначе точность и эффективность такого дрона будет хуже чем у миномёта.
    2. Mister X
      Mister X Сегодня, 14:39
      0
      «Вектор-120», который запускается из тубуса.
      А может это он и есть, только переименовали.

  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:17
    +1
    Большая скорость полета затрудняет его поражение стрелковым оружием, кроме того, "Тубус" устойчив к средствам РЭБ. Действует автономно, от спутников не зависит, наводится по координатам, переданным разведкой.
    Ни о чем. no Большая скорость, это хорошо, не столько для несбиваемости, а для быстроты реакции. Да, заложенные координаты цели гарантирует устойчивость дрона. Получили координаты, приказ, - на 30 км за 6 минут . Но танки и артиллерия, могут уйти. Наведение должно наводится оператором или "старшим" дроном. request Может предусмотреть варианты наведения...
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 13:25
      0
      Но танки и артиллерия, могут уйти.

      Я думаю, это чисто для ДРГ, для работы в глубине по тылам.
  4. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 13:23
    +2
    Есть идея существенно облегчить запуск большинства беспилотников, уменьшить их вес и упростить конструкцию при тех же габаритах и возможностях...
    Если интересно - найдите меня.
    1. st25310
      st25310 Сегодня, 13:41
      +4
      Тебя обязательно найдут! laughing laughing
  5. РусГр
    РусГр Сегодня, 13:31
    -2
    Как обычно, "разработан", "в скором времени". Зачем информацию печатать раньше, чем появились в войсках? И вообще об новинках должны запищать враги бандеровские, показывая и рассказывая как и чем неожиданно уничтожают их!
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:41
    -1
    Ему для эффективной работы по дальнобойной артиллерии нужно поражать её на дальности до 50 километров,чтобы с гарантией,так сказать. Поэтому дрон требует доработки,немного его удлинить чтобы спокойно добивал до целей на 45'-50 километров удалённых от точки запуска.
  7. Omega option
    Omega option Сегодня, 13:44
    -6
    Аналоговнет мы Армия мира!
    Так в армии США все геи и трусы.
  8. Omega option
    Omega option Сегодня, 13:46
    -7
    Это дрон Ланцет с увеличенной дальностью и сделан как пакет РСЗО.

    И сразу кричим - это новое тубус.
    Аналоговнет!
  9. Omega option
    Omega option Сегодня, 13:47
    -8
    У нас оборщики любят яркие словца.
    Хотя дроны из Китая;))
  10. faterdom
    faterdom Сегодня, 14:00
    -2
    Будет "Ютубусом".
    Потом "Фейсбукус".
    А планирующую ФАБ-1500 надо назвать "Одноклассники" или "ОК" если кратко.
  11. Andron78
    Andron78 Сегодня, 14:47
    0
    Сборище перекомпетентных юмористов. Все знают, все умеют, все готовы обгадить. Вас бы на фронт, для разнообразия и развития.