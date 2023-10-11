М3 «Ли»: боевое применение американского трехбашенного танка

Первый средний танк, произведенный американским ВПК и получивший название М3 «Ли», мягко говоря, не дотягивал до «шедевра».
Высоченная трехбашенная машина, имевшая скорость до 40 км/ч и крайне неустойчивая на пересеченной местности, нередко становилась легкой целью для войск вермахта. Кроме того, существенным недостатком М3 было 75-мм орудие, встроенное в корпус, что ограничивало его угол обстрела до 30 градусов.
Между тем, США передавали данные машины по ленд-лизу Великобритании и СССР, которые весьма эффективно использовали их в сражениях с бронемашинами вермахта. Впрочем, пользовались вышеупомянутыми монстрами и сами американцы.
Великобритания применяла М3 в боях против немецкого Африканского корпуса. Таких машин к началу немецкого наступления 26 мая 1942 года у британцев в Северной Африке собралось 167 единиц. Но поставки продолжались.
Английские войска всячески пытались скрыть прибытие новых танков на фронт, маскируя их с помощью фанерных конструкций под танковые тягачи.
Стоит отметить, что первые бои на новых танках «окрылили» британцев. При массе недостатков, М3 вполне успешно «дырявил» основные танки корпуса Ромеля (Panzerkampfwagen III) с расстояния в километр.
Мощное орудие удивило и самих немцев. Подбитый или брошенный М3 они старались эвакуировать в тыл, а оттуда уже в Германию для изучения и испытаний.
Благодаря своему мощному орудию М3 внес существенный вклад в разгром британцами Африканского корпуса вермахта. При этом за весь 1942 год англичане потеряли более 300 таких танков, часть из которых вышла из строя не в боях, а в результате неисправности. В условиях пустыни двигатель часто глох на высоких оборотах.
В то же время, первые М3 попали в СССР в декабре 1941 года. Затем, ежемесячно к нам в страну приходило 2-4 машины, производство которых закончилось в декабре 1942 года.
Танки были отправлены на фронт не сразу, так как командование Красной Армии старалась серьезно подготовить личный состав к управлению зарубежной техникой.
Впервые американские М3 использовались в мае 1942 года в направлении Чепель-Волобуевка.
Бои были сложными и кровавыми для обеих сторон. Но 114-я бригада РККА, которая практически «растаяла» за пять дней боев, позволила вывести из окружения некоторые части.
В целом, в 1942 году потери были велики как в западной технике, так и в советской. Между тем, несмотря на скептическое отношение военнослужащих РККА к М3, который называли «Братской могилой», танк использовался советскими войсками вплоть до конца войны.
Наконец, американцы применяли М3 в Иране и Северной Африке, где они превосходили японские танки.