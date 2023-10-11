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М3 «Ли»: боевое применение американского трехбашенного танка

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М3 «Ли»: боевое применение американского трехбашенного танка

Первый средний танк, произведенный американским ВПК и получивший название М3 «Ли», мягко говоря, не дотягивал до «шедевра».


Высоченная трехбашенная машина, имевшая скорость до 40 км/ч и крайне неустойчивая на пересеченной местности, нередко становилась легкой целью для войск вермахта. Кроме того, существенным недостатком М3 было 75-мм орудие, встроенное в корпус, что ограничивало его угол обстрела до 30 градусов.

Между тем, США передавали данные машины по ленд-лизу Великобритании и СССР, которые весьма эффективно использовали их в сражениях с бронемашинами вермахта. Впрочем, пользовались вышеупомянутыми монстрами и сами американцы.

Великобритания применяла М3 в боях против немецкого Африканского корпуса. Таких машин к началу немецкого наступления 26 мая 1942 года у британцев в Северной Африке собралось 167 единиц. Но поставки продолжались.

Английские войска всячески пытались скрыть прибытие новых танков на фронт, маскируя их с помощью фанерных конструкций под танковые тягачи.

Стоит отметить, что первые бои на новых танках «окрылили» британцев. При массе недостатков, М3 вполне успешно «дырявил» основные танки корпуса Ромеля (Panzerkampfwagen III) с расстояния в километр.

Мощное орудие удивило и самих немцев. Подбитый или брошенный М3 они старались эвакуировать в тыл, а оттуда уже в Германию для изучения и испытаний.

Благодаря своему мощному орудию М3 внес существенный вклад в разгром британцами Африканского корпуса вермахта. При этом за весь 1942 год англичане потеряли более 300 таких танков, часть из которых вышла из строя не в боях, а в результате неисправности. В условиях пустыни двигатель часто глох на высоких оборотах.

В то же время, первые М3 попали в СССР в декабре 1941 года. Затем, ежемесячно к нам в страну приходило 2-4 машины, производство которых закончилось в декабре 1942 года.

Танки были отправлены на фронт не сразу, так как командование Красной Армии старалась серьезно подготовить личный состав к управлению зарубежной техникой.

Впервые американские М3 использовались в мае 1942 года в направлении Чепель-Волобуевка.

Бои были сложными и кровавыми для обеих сторон. Но 114-я бригада РККА, которая практически «растаяла» за пять дней боев, позволила вывести из окружения некоторые части.

В целом, в 1942 году потери были велики как в западной технике, так и в советской. Между тем, несмотря на скептическое отношение военнослужащих РККА к М3, который называли «Братской могилой», танк использовался советскими войсками вплоть до конца войны.

Наконец, американцы применяли М3 в Иране и Северной Африке, где они превосходили японские танки.

Использованы фотографии:
архивное фото
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11 комментариев
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  1. ANB
    ANB Сегодня, 17:03
    +5
    . Наконец, американцы применяли М3 в Иране и Северной Африке, где они превосходили японские танки.

    Что то тут не так. Откуда японцы в Иране и Африке?
    1. Старший матрос
      Старший матрос Сегодня, 18:06
      0
      Цитата: ANB
      Откуда японцы в Иране и Африке?

      Вы еще спросите, откуда на Гранте\Ли взялась третья башня? ))))
  2. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Сегодня, 17:06
    0
    Скоро увидим на полях Украины американский трехбашенный танк М3.
  3. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 17:07
    +3
    Цитата: ANB
    . Наконец, американцы применяли М3 в Иране и Северной Африке, где они превосходили японские танки.

    Что то тут не так. Откуда японцы в Иране и Африке?

    То же удивило...
  4. Скобаристан
    Скобаристан Сегодня, 17:26
    +1
    Пардон. Но уровень статьи: реферат учащегося средних классов.
  5. mr.Man
    mr.Man Сегодня, 17:26
    +2
    трехбашенного танка

    75-мм орудие в спонсоне, а не башне...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:33
      0
      "Британская" версия М3 отличалась другой формой башни и способом её изготовления.
  6. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:36
    +1
    правды ради он однобашенный, а не трех
  7. Морской Кот
    Морской Кот Сегодня, 17:44
    +1
    М3 вполне успешно «дырявил» ...... танки корпуса Ромеля

    Да, бывало так:

    Но бывало и по другому:

  8. михаил3
    михаил3 Сегодня, 17:53
    +1
    То есть это были своеобразные САУ. При умелом использовании могли принести немалую пользу. Хотя высота, аж три метра... могила экипажа.
  9. Сергей Валов
    Сергей Валов Сегодня, 18:05
    0
    «Затем, ежемесячно к нам в страну приходило 2-4 машины,» - СССР получил по Ленд-Лизу около 1000 этих танков. Вопрос автору - когда закончилась ВОВ? laughing