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Появились кадры поражения силами ХАМАС израильского БТР предположительно ПТУР, поставленным через Украину

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Появились кадры поражения силами ХАМАС израильского БТР предположительно ПТУР, поставленным через Украину

В сети появились кадры, на которых можно увидеть поражение силами палестинской группировки ХАМАС американского БТР М113, стоящего на службе израильской армии. Предположительно, израильская бронетехника была поражена при помощи системы ПТУР, любезно предоставленной ХАМАС боевиками киевского режима.


Ряд ближневосточных источников ранее сообщал, что представители ХАМАС открыто поблагодарили Киев за продажу им вооружений. По некоторым данным, значительная часть РПГ, используемых палестинцами в операции против Израиля, была поставлена с Украины.


Израиль и страны НАТО ранее активно передавали Киеву различные вооружения и боеприпасы, некоторая часть которых впоследствии была бесконтрольно распродана украинскими военнослужащими и чиновниками. С большой долей вероятности поставленные украинской армии вооружения могли попасть и к другим радикальным и террористическим организациям, действующим на территории США и Евросоюза.

Прежде всего речь идет об имеющих высокую стоимость на черном рынке компактных видах вооружений, которые легко спрятать и провезти контрабандой. В частности, к таким вооружениям относятся зенитные комплексы Stinger, которые уже были замечены на кадрах обстрелов израильских самолетов, гранатометы самых разных модификаций, начиная от американских Javelin и заканчивая просто компактным, а также стрелковое вооружение, боеприпасы и гранаты.

Использованы фотографии:
Wikipedia/Jan Helebrant
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24 комментария
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  1. Исследователь М
    Исследователь М Сегодня, 13:21
    +11
    Ох сколько там ещё всплывёт "игрушек" с 404ой! С почином, так сказать
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 13:30
      +5
      Цитата: Исследователь М
      Ох сколько там ещё всплывёт "игрушек" с 404ой! С почином, так сказать

      Евреи Америку за "Джавелины" и "Стингеры" уже поблагодарили?
      Дальше "арабская волна" пойдёт - ещё и Европа благодарить будет.

      Одно дело, если бы ХАМАС с РПГ-7 бегал - мало ли они откуда могли взяться. По миру нашего оружия расползлось немеряно и законно поставленного, и незаконно, и нами, и не нами. Да и Израилю не сказать, чтобы мы лучшие друзья. А тут Америка - друг аж в ушах звенит, хотели как лучше, Украине подарили - а оно вон как обернулось... Нехорошо как-то...
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 14:01
      +1
      ХАМАС создали спецслужбы Израиля, в противовес Ясеру Арафату. Благотворительная и религиозная деятельность будущего лидера ХАМАС Ахмеда Ясина, основавшего на занятых Израилем в 1967 году территориях исламскую благотворительную организацию «Муджама аль-Исламия», поощрялась израильской военной администрацией. Эта организация, ставшая предтечей ХАМАС, получала финансирование от Израиля. ХАМАС в итоге победит, они более мотивированы, а как известно порядок бьет класс.
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 13:22
    -7
    В сети сразу определили уже, что это иранский тандемный комплекс.
  3. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 13:23
    +6
    Чубня мать продадут, не то что вооружение. Я даже не сомневаюсь, что у ХАМАС есть все образцы западных ПТРК и ПЗРК. Вопрос в количестве.

    И хотел добавить. М113 еще тот гроб на колесах.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 13:37
      -2
      И хотел добавить. М113 еще тот гроб на колесах.
      Хотелось бы что бы так и было.
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:24
    -2
    Хрень очередная. recourse Стоит с открытыми люками... а был ли мальчик? request Или опять на фестиваль ушли. feel
    1. Комментарий был удален.
  5. AleksT
    AleksT Сегодня, 13:35
    -10
    бронетехника была поражена при помощи системы ПТУР, любезно предоставленной ХАМАС боевиками киевского режима.

    Я валяюсь...Дальше даже не читал . Это ж надо такое придумать
  6. 9PA
    9PA Сегодня, 13:36
    +9
    Забыли Евреи, благодаря кому они пережили ВМВ и сохранились в истории как народность. И если б не наши предки евреев бы давно вырезали в ноль. Вы плюнули в нас, плюнули в наш подвиг, плюнули в свою историю и стали помогать потомкам ССовцев. Ну что ж теперь История плюнет в Вас. Наверное мы с лёгким сердцем можем поставить корнеты и пару бастионов этим отморозкам. Пусть горит Ваш дом теперь, война пришла к Вам.
    ПС было бы крайне смешно если бы меркавы начали жечь джавелинами и спайками)))
    1. убей фашиста
      убей фашиста Сегодня, 14:52
      0
      Я бы выделил евреев СССР в отдельную группу. Наши вместе со всей страной воевали против фашистов и воевали хорошо.
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:36
    0
    Такое старье как этот м113 жечь можно из чего угодно,там броня противомакариная,то есть,никакая!
  8. 72jora72
    72jora72 Сегодня, 13:36
    +4
    Вообще то, это М113 который был сожжен на ливанской границе силами "Хезболла".......
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 13:43
      -3
      Что Вы все ложку дегтя подсовываете, мешаете праздник праздновать?
      Вчера вот тут целая дивизия на боевых диванах с шапками на голо две американские АУГ одной 250 килограммовой бомбой разбила !
      wassat
  9. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 13:38
    +1
    В данном случае важен факт выведения из строя израЭльской бронетехники, а чем он был выведен - это дело десятое. Даже установленный факт того что отгруженное бандерогеям вооружение стреляет по другим союзникам пен дос танцев, не отменит эти отгрузки. Слишком много поставлено на карту в 404. А так как евреи сейчас очень сильно зависят от пен дос танцев как в поставках и так и в части прикрытия/крышевания, то израЭль тему утечек оружия от чубатых тоже педалировать не будет. Самостоятельно мыслящие граждане мира уже тоже все поняли.
  10. Баберметис
    Баберметис Сегодня, 13:42
    -1
    Кадры, из Ливана.
    Хизбалла уничтожиили бтр русским Корнетом.
    А не Хамас. Какие то искажения начали часто появляться в статьях на сайте.
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:43
    +2
    Не знаю как на иврите, но на арабском это так, شكرا لك يا صديق (Спасибо, друг).
  12. zoland
    zoland Сегодня, 13:47
    -7
    Цитата: Баберметис
    Кадры, из Ливана.
    Хизбалла уничтожиили бтр русским Корнетом.
    А не Хамас. Какие то искажения начали часто появляться в статьях на сайте.

    Когда то объективный сайт превратился в дзен помойку
  13. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 13:54
    +1
    Машина брошена была, народа не видно?
  14. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 14:01
    +4
    Это бендеровцы "благодарят" израильтян, за то, что почти с первых месяцев СВО, на стороне нацистов воюют сотни "отпускников", военнослужащих ЦАХАЛа.

    А как глумились, на русскоязычных форумах в Израиле (на том же 9tv), орали, что пусть русские не возмущается, они (ЦАХАЛовцы) в отпуске, и по закону могут ехать куда угодно, и убивать кого угодно, во время " отпуска".
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:16
      0
      Цитата: Товарищ Ким
      А как глумились, на русскоязычных форумах в Израиле (на том же 9tv), орали, что пусть русские не возмущается, они (ЦАХАЛовцы) в отпуске, и по закону могут ехать куда угодно, и убивать кого угодно, во время " отпуска".

      Эх знали бы про это мои деды и дяди, во времена ВОВ.
  15. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 14:01
    -1
    генеральчика которого взяли в плен палестинцы ..Ирану бы передали..за убитого иранского генерала Касема Сулеймани.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 14:07
      0
      Яро Полк-генерала того нужно повесить на развалинах мечети в секторе Газа,и пусть еврейцы "любуются :на тушку мерзавца получившего по заслугам!
  16. Berg Berg
    Berg Berg Сегодня, 14:14
    0
    Хамас официально поблагодарил украину за поставу оружия , израильская техника будет гореть благодаря вашим поставкам !
  17. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:17
    +1
    Израиль помогает Украине ,а Украина помогает Палестине ..............
    Не хорошо как то получилось , все всё знают и тишина .Те же евреи странно молчат