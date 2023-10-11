Появились кадры поражения силами ХАМАС израильского БТР предположительно ПТУР, поставленным через Украину

В сети появились кадры, на которых можно увидеть поражение силами палестинской группировки ХАМАС американского БТР М113, стоящего на службе израильской армии. Предположительно, израильская бронетехника была поражена при помощи системы ПТУР, любезно предоставленной ХАМАС боевиками киевского режима.Ряд ближневосточных источников ранее сообщал, что представители ХАМАС открыто поблагодарили Киев за продажу им вооружений. По некоторым данным, значительная часть РПГ, используемых палестинцами в операции против Израиля, была поставлена с Украины.Израиль и страны НАТО ранее активно передавали Киеву различные вооружения и боеприпасы, некоторая часть которых впоследствии была бесконтрольно распродана украинскими военнослужащими и чиновниками. С большой долей вероятности поставленные украинской армии вооружения могли попасть и к другим радикальным и террористическим организациям, действующим на территории США и Евросоюза.Прежде всего речь идет об имеющих высокую стоимость на черном рынке компактных видах вооружений, которые легко спрятать и провезти контрабандой. В частности, к таким вооружениям относятся зенитные комплексы Stinger, которые уже были замечены на кадрах обстрелов израильских самолетов, гранатометы самых разных модификаций, начиная от американских Javelin и заканчивая просто компактным, а также стрелковое вооружение, боеприпасы и гранаты.