Военный бюджет Израиля: во что обходятся «Железный купол» и ЦАХАЛ

Последние несколько дней мировая общественность пристально наблюдает за развитием израильско-палестинского конфликта. Учитывая, что в Израиле традиционно уделяют серьезное внимание финансированию военного ведомства, его неготовность к отпору для многих стала неожиданностью.
Прямо говоря — полной, поскольку нет и речи о фактическом отражении нападения палестинского исламистского террористического движения ХАМАС. Есть безжалостная бомбёжка Газы, есть пиар-компания о зверствах террористов, и есть вопли о помощи со стороны НАТО и конкретно США.
Проценты роста
Между тем, по данным ежегодного бюллетеня с обзором военных потенциалов государств мира «The Millitary Balance», в 2023 году военный бюджет Израиля составит 15,69 млрд долл., что на 3,4% больше, чем в 2022 году (а по сравнению с началом рассматриваемого периода военный бюджет увеличился на 20%).
Доля расходов министерства обороны в военном бюджете в 2023 году составила 85,9%, других министерств и ведомств – 14,1%.
Суммарную величину расходов государства на военные цели характеризует показатель общих военных расходов (ОВР). В 2023 году ОВР Израиля составили 17,9 млрд долл. В целом за 2018-2023 гг. отмечался рост общих военных расходов. В 2020 году они оценивались в 18,8 млрд долл., в 2021 году – в размере 19,9 млрд долларов. В среднем за период 2018-2023 гг. доля общих военных расходов в ВВП страны составила 4,9%. Доля ОВР в государственном бюджете на этот период достигала в среднем 12,8%.
Помимо собственных источников военного финансирования, в Израиле есть достаточно крупные внешние. В качестве главного стороннего ресурса выступает ежегодная безвозмездная военная помощь США. С 1999 года выделение средств осуществляется на основе «Меморандума о взаимопонимании» между правительствами США и Израиля в формате десятилетнего цикла. В частности, в сентябре 2016 года был заключен новый пакет на 38 млрд долл. (на 2019-2028 гг).
Программа по наращиванию сил стала возможной благодаря утверждению в 2019 году нового десятилетнего плана финансовой помощи США на оборону в объеме 38 млрд долл. Согласно ему Израиль получает ежегодную помощь в размере 3,3 млрд долл., а также 500 млн долл. на противоракетную оборону. Дополнительно планируется увеличение расходов на оборону на 0,3% от ВНП.
По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ, SIPRI), военная помощь США Израилю осуществляется по двум основным программам:
1. «Финансирование военной помощи иностранным государствам» (ФМФ) (Foreign Military Financing, FMF), администрируемая государственным департаментом США.
2. «Противоракетная оборона Израиля» (Israel Missile Defense, IMD) по линии американского министерства обороны. Часть выделяемых средств – 25-30% идет на финансирование НИОКР и закупки военной продукции у военной промышленности Израиля, остальные – на прямые поставки из США продукции военного назначения.
Объём военной помощи Израилю со стороны правительства США за последние пять лет оценивается в 18,5 млрд долл.
Эволюция видов
Изучение материалов Института стратегических исследований (США) позволяет утверждать, что расходы на содержание военнослужащих за период с 2015 по 2022 годы увеличились на 15,1% и составили 5,5 млрд долл. Расходы на содержание гражданского персонала выросли на 15,2% и составили в 2022 году 1,1 млрд долларов, также в течение рассматриваемого периода последовательно увеличилась доля расходов на содержание военнослужащих и гражданских служащих в бюджете министерства обороны.
Расходы на боевую подготовку войск увеличились на 4,8% за рассматриваемый период и составили в 2022 году 5,4 млрд долл., расходы на строительство военных объектов выросли на 9,1% и достигли 0,3 млрд долл. Расходы на техническое оснащение ВС Израиля в 2022 году по бюджету министерства обороны составили 3,1 млрд долларов. Вместе с тем, общие объемы средств на эти цели достигли 6,2 млрд долл., при этом значительную их часть – 50,2% (3,1 млрд долл.) составила военная помощь США.
Среди видов вооруженных сил (ВС) большая часть расходов военного бюджета направляется на содержание сухопутных войск (СВ) – 48% в 2022 году. Расходы на военно-воздушные силы (ВВС) составили 45%.
В целом в рассматриваемый период доли СВ и ВВС, а также расходов, не классифицированных по видам ВС, сохранялись при незначительных колебаниях. На военно-морские силы в 2022 году было выделено 6% бюджета, при этом за рассматриваемый период наблюдается некоторое сокращение их доли.
Таким образом, политическое руководство Израиля уделяет значительное внимание финансированию ВС. Однако, проверка реальной боевой обстановкой показала неготовность страны не только предсказать признаки агрессии, но и своевременно на них отреагировать.
Следует ожидать, что в обозримой перспективе израильское руководство извлечет уроки из обострившегося конфликта, что можно будет увидеть в смене приоритетов военного строительства. Например, возможно увеличение численности личного состава израильских ВС и количества конвенциональных вооружений, а высокотехнологичным вооружениям (беспилотники, барражирующие боеприпасы, робототехнические комплексы) будет уделено чуть меньшее внимание.