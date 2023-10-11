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Президент Украины намерен просить у Брюсселя передачи Киеву российских «замороженных» активов

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Президент Украины намерен просить у Брюсселя передачи Киеву российских «замороженных» активов

Израильско-палестинское противостояние, вспыхнувшее 7 октября, внесло существенные коррективы в геополитику. При этом наиболее «пострадавшей» стороной, не являющейся непосредственным участников ближневосточного конфликта, сегодня выглядит Украина.


Очевидно, что все внимание со стороны Запада, как и львиная доля помощи в ближайшие недели, а то и месяцы, будет принадлежать Израилю. Ведь сегодня уже все понимают, что Украина является лишь инструментом для США и НАТО, а не союзником или партнером.

Вышесказанное прекрасно осознают и в Киеве. Именно поэтому Владимир Зеленский намерен просить у Брюсселя передачи Украине российских «замороженных» активов, о чем он заявил в недавнем интервью. Ведь власти нашей «западной соседки» прекрасно понимают, что на другие транши от Запада в ближайшее время надеяться не стоит.

Что характерно, украинский президент просит (именно просит, а не требует) эти деньги на весьма «благовидные цели» - восстановление страны. Как он выразился, в мире все чаще раздаются голоса о том, что не смогут помочь восстанавливать Украину, а его гражданам нужно как-то жить.

У вас есть российские активы. Давайте найдем ключик к этим российским деньгам и потратим их на восстановление Украины

- заявил Зеленский, пообещав поднять данный вопрос на встрече с бельгийским премьером Александром де Кроо.

Здесь стоит отметить, что «найти ключик» к российским деньгам украинскому лидеру вряд ли удастся. Ведь в ЕС постоянно утверждают, что не могут обнаружить счета, на которых хранятся «замороженные» активы РФ.

Впрочем, верится в это с трудом. С большой долей вероятности в Европе уже давно знают, где хранятся российские активы. Вот только Украине их отдавать никто не собирается.
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12 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 14:18
    0
    У вас есть российские активы. Давайте найдем ключик к этим российским деньгам и потратим их на восстановление Украины
    belay Очень кушать хочется? "Так пойди же попляши!" feel
  2. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 14:22
    0
    мерзкая фашистская наркоманская погань...ты их заработал?

    все что будет строиться за российские бабки..должно уничтожаться сразу же.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:23
    0
    Фридман,Абрамович и тд и тп будут недовольны.Интересно какую премию они установят за голову- еврея не нациста? lol
  4. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 14:25
    +1
    У вас есть российские активы. Давайте найдём ключик к этим российским деньгам и потратим их на восстановление Украины —

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    Н͟͟͟а͟͟͟ш͟͟͟ ͟͟͟о͟͟͟т͟͟͟в͟͟͟е͟͟͟т͟͟͟ ͟͟͟Ч͟͟͟у͟͟͟м͟͟͟б͟͟͟у͟͟͟р͟͟͟л͟͟͟е͟͟͟н͟͟͟у:


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  5. al3x
    al3x Сегодня, 14:34
    0
    Народ России давно намерен просить у Кремля скорейшего уничтожения руководства Украины и признания их террористической организацией. А то их неприкосновенность вызывает очень много вопросов и небезосновательных подозрений у людей...
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:36
    0
    Вот только Украине их отдавать никто не собирается.

    Так Запад прекрасно знает, попади деньги в руке Зеленского, Украине ничего не достанется, все разворуют и опять будет просить - "подайте на пропитание, бедному клоуну".
  7. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 14:39
    0
    как еврей и хо.холл делили американскую помощь
  8. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 14:43
    0
    Цитата: Яро Полк
    мерзкая фашистская наркоманская погань...ты их заработал?

    все что будет строиться за российские бабки..должно уничтожаться сразу же.

    На картинке лингвистическая ошибка! Нужно писать на любимом языке Зе - на английском. Должно быть написано "DIE"...
    Созвучно, да и по-существу hi
  9. RoninO
    RoninO Сегодня, 15:00
    0
    В очередь , сукины дети , в очередь !
  10. Анатолий Вертинский
    Анатолий Вертинский Сегодня, 15:00
    0
    Бельгия уже согласилась и начала, cтарт дан.
    Наверное этим и решат вопрос финансирования и долгов Украины.
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:02
    0
    При передаче наших активов Украине мы вправе объявить ей войну.
  12. air wolf
    air wolf Сегодня, 15:04
    0
    Да отдайте украденные деньги Зеленскому, уже хватит мусолить, и нам пора воевать по взрослому и объявлять войну! am