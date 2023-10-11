Президент Украины намерен просить у Брюсселя передачи Киеву российских «замороженных» активов

У вас есть российские активы. Давайте найдем ключик к этим российским деньгам и потратим их на восстановление Украины

Израильско-палестинское противостояние, вспыхнувшее 7 октября, внесло существенные коррективы в геополитику. При этом наиболее «пострадавшей» стороной, не являющейся непосредственным участников ближневосточного конфликта, сегодня выглядит Украина.Очевидно, что все внимание со стороны Запада, как и львиная доля помощи в ближайшие недели, а то и месяцы, будет принадлежать Израилю. Ведь сегодня уже все понимают, что Украина является лишь инструментом для США и НАТО, а не союзником или партнером.Вышесказанное прекрасно осознают и в Киеве. Именно поэтому Владимир Зеленский намерен просить у Брюсселя передачи Украине российских «замороженных» активов, о чем он заявил в недавнем интервью. Ведь власти нашей «западной соседки» прекрасно понимают, что на другие транши от Запада в ближайшее время надеяться не стоит.Что характерно, украинский президент просит (именно просит, а не требует) эти деньги на весьма «благовидные цели» - восстановление страны. Как он выразился, в мире все чаще раздаются голоса о том, что не смогут помочь восстанавливать Украину, а его гражданам нужно как-то жить.- заявил Зеленский, пообещав поднять данный вопрос на встрече с бельгийским премьером Александром де Кроо.Здесь стоит отметить, что «найти ключик» к российским деньгам украинскому лидеру вряд ли удастся. Ведь в ЕС постоянно утверждают, что не могут обнаружить счета, на которых хранятся «замороженные» активы РФ.Впрочем, верится в это с трудом. С большой долей вероятности в Европе уже давно знают, где хранятся российские активы. Вот только Украине их отдавать никто не собирается.