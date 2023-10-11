Передававший сведения о дислокации российских войск в зоне СВО пособник ВСУ задержан в Херсонской области

Российские силовики продолжают выявлять и задерживать украинскую агентуру, очередное задержание прошло в Херсонской области, там сотрудники ФСБ взяли украинского шпиона. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по данному региону.
Согласно сообщению, силовики задержали местного жителя, который передавал украинским спецслужбам данные о российских военных в зоне спецоперации, т.е. дислокации, перемещениях российских военных на Херсонском направлении. По данным ФСБ, сотрудничал с представителями Киева гражданин России 1998 года рождения добровольно, сведения передавал, в основном, командованию ВСУ. Проживал в Геническе.
(...) В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержан житель Херсонской области 1998 г. р., который добровольно осуществил сбор и передачу украинской стороне сведений о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих в Херсонской области
- говорится в сообщении.
На сегодняшний день пособник ВСУ находится под стражей, в отношении его возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж). Санкции данной статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы. Оперативно-розыскные и следственные мероприятия в отношении задержанного продолжаются с целью установления новых фактов преступной деятельности.
Стоит отметить, что количество украинской агентуры и просто "сочувствующих" в новых регионах велико учитывая, что спецслужбы Украины явно готовились к ситуации с возможной "временной потерей" этих территорий. С прошлого года российские силовики выявили достаточно много агентов, а также вскрыли множество "захоронок" с оружием для ведения "партизанской войны".