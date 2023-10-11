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Передававший сведения о дислокации российских войск в зоне СВО пособник ВСУ задержан в Херсонской области

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Передававший сведения о дислокации российских войск в зоне СВО пособник ВСУ задержан в Херсонской области

Российские силовики продолжают выявлять и задерживать украинскую агентуру, очередное задержание прошло в Херсонской области, там сотрудники ФСБ взяли украинского шпиона. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по данному региону.


Согласно сообщению, силовики задержали местного жителя, который передавал украинским спецслужбам данные о российских военных в зоне спецоперации, т.е. дислокации, перемещениях российских военных на Херсонском направлении. По данным ФСБ, сотрудничал с представителями Киева гражданин России 1998 года рождения добровольно, сведения передавал, в основном, командованию ВСУ. Проживал в Геническе.

(...) В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержан житель Херсонской области 1998 г. р., который добровольно осуществил сбор и передачу украинской стороне сведений о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих в Херсонской области

- говорится в сообщении.

На сегодняшний день пособник ВСУ находится под стражей, в отношении его возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж). Санкции данной статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы. Оперативно-розыскные и следственные мероприятия в отношении задержанного продолжаются с целью установления новых фактов преступной деятельности.

Стоит отметить, что количество украинской агентуры и просто "сочувствующих" в новых регионах велико учитывая, что спецслужбы Украины явно готовились к ситуации с возможной "временной потерей" этих территорий. С прошлого года российские силовики выявили достаточно много агентов, а также вскрыли множество "захоронок" с оружием для ведения "партизанской войны".

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10 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:02
    +5
    Сколько будут просто отлавливать таких мразей?Почему его после получения информации не повесить или расстрелять?И,желательно,расстреливать публично!
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 14:03
    +1
    житель Херсонской области.... сведения о дислокации российских войск в зоне СВО пособник ВСУ задержан в Херсонской области
    Нееее, давйте примем закон, о привлечении к уголовной ответственности граждан РФ за содействие ВСУ. Когда будет закон, тогда будет и реальная борьба.
  3. faterdom
    faterdom Сегодня, 14:04
    0
    А теперь мы будем долго этого "небрата" кормить. Что профилактичекской роли для его "коллег" не сыграет.
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 14:07
      0
      Цитата: faterdom
      А теперь мы будем долго этого "небрата" кормить. Что профилактичекской роли для его "коллег" не сыграет.

      Да нет, он гражданин РФ и браток. request
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:08
      +1
      Цитата: faterdom
      А теперь мы будем долго этого "небрата" кормить.

      Пока в "крытке" не отправят к Бандере.
  4. superoper
    superoper Сегодня, 14:05
    +1
    Вот же гн..ида продажная, а наше государство, да за наши деньги им выделяет пособия, квартиры, работу, садики и школы, прочие блага.....
    Никогда они не станут своими!
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:16
      0
      Мы все один народ. И все свои. Просто эта гн.. ида бандеровская. Среди своих всегда такие найдутся
  5. Фразах
    Фразах Сегодня, 14:08
    -1
    Учитывая генетическое наследие чубатым спецслужбам не надо прикладывать никаких усилий.
  6. guest
    guest Сегодня, 14:09
    0
    Стоит отметить, что количество украинской агентуры и просто "сочувствующих" в новых регионах велико учитывая, что спецслужбы Украины явно готовились к ситуации с возможной "временной потерей" этих территорий.

    Ну вообще то к этому их давно уже готовило НАТО, здесь была воссоздана схема существовавшая ещё во время холодной войны.
  7. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 14:25
    0
    Чем больше этой грязи отловят тем лучше, в плане чистоты. Работы для ФСБ край непочатый. Главное, давать 25 лет без права на амнистию.