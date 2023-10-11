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Появляются заявления о том, что новость об обезглавленных ХАМАС израильских детях может оказаться фейковой

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Появляются заявления о том, что новость об обезглавленных ХАМАС израильских детях может оказаться фейковой

Репортер израильского телеканала i24NEWS Николь Зедек, ведя репортаж из подвергшегося атакам со стороны палестинской группировки ХАМАС кибуца Кфар Аза, сообщила, что военнослужащие ЦАХАЛ ей рассказали об обнаруженных телах младенцев с отрезанными головами.


Израильский кибуц Кфар-Аза расположен у самой границы с сектором Газа. По словам Зедек, которая вела очень эмоциональный репортаж на фоне грохота минометов и рева сирен воздушной тревоги, она якобы лично видела многочисленные тела убитых палестинцами детей, у многих из которых были отрезаны головы.

По ее словам, израильские солдаты, участвовавшие в зачистке захваченного ХАМАС населенного пункта, рассказали, что на территории Кфар Аза якобы видели тела убитых палестинцев мирных жителей, среди которых было около сорока обезглавленных младенцев.

Появившаяся в эфире израильского телевидения новость мгновенно распространилась по западным СМИ, при этом обрастая все новыми "подробностями". Однако, на запрос турецкого информагентства "Анадолу" официальный представитель израильской армии заявил, что не располагает какой-либо информацией о случаях обнаружения тел младенцев с отрезанными ХАМАС головами.

Новости о "массовых убийствах детей" в Кфар-Азе, несомненно, потрясли мировую общественность, однако к сообщениям из кибуца возникли вопросы. Главным аргументом тех, кто сомневается в правдивости появившейся в израильской прессе информации, прежде всего является отсутствие фотографий и видео с места происшествия, на которых были бы запечатлены тела детей. Также первоначально туда не допускались иностранные репортёры.
Использованы фотографии:
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34 комментария
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  1. guest
    guest Сегодня, 14:15
    +11
    Появляются заявления о том, что новость об обезглавленных ХАМАС израильских детях может оказаться фейковой

    не удивлюсь если действительно фейк, на западе любят выдумывать такие фейки, что бы этим оправдать свои зверства. Лучший пример тому фейк про Бучу.
    1. NKT
      NKT Сегодня, 14:18
      +9
      Напоминает про "убийство" кувейтских младенцев иракскими солдатами
      1. K._2
        K._2 Сегодня, 14:31
        +7
        Если Кирби плакал на камеру, то 100% фейк, как пробирка с белым порошком. Да матрасы это всё и организовали с бритами, не удивлюсь, если и оружие ХАМАС поставили они же.
    2. Decimalegio
      Decimalegio Сегодня, 14:29
      -2
      К счастью, на некоторых видео показаны видеоролики ХАМАСа, иначе можно было бы сказать, что это западная пропаганда.
      1. purple
        purple Сегодня, 14:44
        +1
        уже все признали что это фейк уймись уже ...
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:18
    +8
    Гебельсовская пропаганда,чем страшнее ложь тем легче она зайдёт в массы.Вспомнилась девчушка из Кувейта - расказыыающая в ООН о иракских военных выкидывавших младенцев из родильных кюветов.Таких только могила исправит.
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:20
    +8
    Повторение Бучи, очередная провокация, чтобы Палестину сделать врагом всего Запада. Старые приемы Второй Мировой войны.
  4. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 14:21
    0
    Очередные "белые каски"? Почему бы и не поверить?
  5. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 14:22
    -9
    Конечно, нужно показать и фотографию обезглавленного ребенка, возможно, тело с одной стороны, а голова с другой, и все это на переднем плане. Но что за чушь написана.
  6. mag nit
    mag nit Сегодня, 14:23
    +4
    Лживые евреи всегда вводили в заблуждение. Даже холокост оказался выдумкой, чтобы разжалобить мировую общественность. У них даже фамилии фейковые.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 14:42
      0
      Цитата: mag nit
      Лживые евреи всегда вводили в заблуждение. Даже холокост оказался выдумкой, чтобы разжалобить мировую общественность. У них даже фамилии фейковые.

      Спасибо за пост. Было очень приятно прочитать его. lol
      1. Sedoy
        Sedoy Сегодня, 15:03
        0
        У них даже фамилии фейковые.

        Это да :)
        У них патронимы
    2. astepanov
      astepanov Сегодня, 14:44
      -1
      Цитата: mag nit
      Даже холокост оказался выдумкой
      Да-да, а Майданек, Освенцим, Заксенхаузен и другие концлагеря были санаториями для цыган, евреев, советских пленных. Почтенный, вы и ваши плюсовальщики вполне и без зазоров попадаете под действие Статьи 3541 УК РФ «Реабилитация нацизма». С деталями можете ознакомиться в Интернете. Приятного вам времяпровождения на нарах.
      1. purple
        purple Сегодня, 15:09
        0
        по факту в галазах мировой общественности пострадали только евреи.... других как бы там не было... убивали только евреев.. а все остальные кто погибли они как бы и не причем, их как бы и не было
  7. Hariton Laptev
    Hariton Laptev Сегодня, 14:25
    +4
    Любыми способами сейчас будут разгонять волну ненависти, вытаскивать пробирки из своих штанов трясти ими со всех каналов с одной целью штатам и израилю надо втянуть в войну Иран. Все что делается это провокация режиссеры которой сидят за океаном и в израиле.
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:25
    +3
    Израильская журналистка уже спалилась на этом сообщении.
    Посмотрим что дальше будет.
    .. евреи народ хитроумный...свинью всем могут подложить...взяв на вооружение методы дезинформации лондонских товарищей.
  9. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 14:27
    -6
    В оригинале было:
    Найдено 200 тел мирных жителей,
    среди них 40 детей. Некоторые дети были обезглавлены.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:36
      +4
      Цитата: voyaka uh
      Некоторые дети были обезглавлены.

      Так были или не были?
      Или корреспондентке клеймо на лоб ставить надо?
      Или тем, кто извратил инфу?
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 14:47
        -2
        В Израиле захоронениями, опознаниями трупов занимается специальная организация ЗАКА.
        Ее представитель подтвердил и обезглавливания детей, и их пытки, и сжигания тел. И тела взрослых, стариков в том числе, со следами пыток, разрубленные топорами и т.д.
        Все сфотографировано.

        У меня нет никаких иллюзий по поводу участников форума ВО.
        За много лет я их изучил и ничто не может меня удивить или возмутить.
        Верьте в Хамас, если так удобнее.
        1. Леха с Андроида.
          Леха с Андроида. Сегодня, 14:50
          +3
          Так и мы изучили Вояку и Арона вдоль и поперек.Я не верю ни Хамасу, ни указанным еврейским товарищам...обе стороны хороши в кровопускании друг друга.
          Жалко Проффесор не выходит на форум ВО...куда пропал?
          Палестинцы говорят уже о 141 убитых детей в результате бомбежек израильской авиации.
          request
        2. purple
          purple Сегодня, 14:56
          +3
          Цитата: voyaka uh
          У меня нет никаких иллюзий по поводу участников форума ВО.
          За много лет я их изучил и ничто не может меня удивить или возмутить.
          Верьте в Хамас, если так удобнее.

          ну тебе балаболу веры то вообще никакой... не удивлюсь что ваша ЗАКА сама головы у мертвых младенцев и отрезала... для создания картинки... "белые каски" же...

          А так уже Ваша же "журналистка" призналась что набалаболила.... а ты все какие то оправдания ищешь... ну не смешно самому то? имей смелость признать что облажался
    2. purple
      purple Сегодня, 14:45
      0
      чего не в ЦАХАЛ? или только тут постить горазд.... иксперд
  10. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 14:29
    0
    Репортер израильского телеканала i24NEWS Николь Зедек, ведя репортаж из подвергшегося атакам со стороны палестинской группировки ХАМАС кибуца Кфар Аза, сообщила, что военнослужащие ЦАХАЛ ей рассказали об обнаруженных телах младенцев с отрезанными головами.
    Слава "Белых касок" покоя не даёт?
  11. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 14:31
    +5
    Поганые еврейцы не брезгуют ни чем, лишь бы оправдать свой геноцид.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 14:43
      -2
      Цитата: Олег Апушкин
      Поганые еврейцы не брезгуют ни чем, лишь бы оправдать свой геноцид.

      Какая незамутненная прэлесть. laughing
      1. purple
        purple Сегодня, 14:58
        0
        ну реально вы геноцидите газу... вхлам... Разве нет? ... А... я забыл... палестинцы не люди же... ну да тогда все норм good
  12. old_pferd
    old_pferd Сегодня, 14:36
    +4
    Армия Израиля не подтвердила утверждения об «обезглавливании младенцев» ХАМАС
    https://kurl.ru/yRASb
  13. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 14:37
    -1
    Интересно, а она, они, извинятся, как наш канал, за "распятого мальчика"?
  14. Роман_
    Роман_ Сегодня, 14:39
    +2
    После разборов разрушенных жилых домов в Газе, найдется не один десяток расчлененных взрывами, осколками и обломками детей. Заживо замурованных под обломками и погибших от ран и обезвоживания. И все это сделали еФреи. Но им можно - они же голуби мира, срут соседям на голову и удивляются когда им ответка прилетела.
  15. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 14:40
    -2
    Всем спасибо. Вы блльшие молодцы.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 15:04
      0
      Арон вы бы лучше в стиле нашего Сладкова репортаж провели с передовой с фактами, видео, интервью.
      Что то плохо у вас аргументацией получается...стареете что ли?
      Плохо, очень плохо общаться при отсуствии информации из первых рук.
  16. 8200
    8200 Сегодня, 14:50
    -1
    Вообще-то иностранные репортёры, включая CNN, присутстовали при первом обходе домов в Кфар Аза. И они сообщили то что видели. Думаю, фото будут.
    1. purple
      purple Сегодня, 15:03
      0
      laughing laughing laughing Лапшу снимите с ушей... репортеры CNN и прочие первый драпанули.... но некоторые из Газы не успели... поэтому там трупы репортеров. Сейчас все интернет решает, им че скинули они то перепостили, даже не проверяя... В этом все современное СМИ... им вообще верить нельзя... все СМИ лгут
  17. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:06
    0
    Цитата: 8200
    Думаю, фото будут.

    Фото можно подделать, как это делали Белые каски британцев...нужны более убедительные доказательства.