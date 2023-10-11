Появляются заявления о том, что новость об обезглавленных ХАМАС израильских детях может оказаться фейковой

Репортер израильского телеканала i24NEWS Николь Зедек, ведя репортаж из подвергшегося атакам со стороны палестинской группировки ХАМАС кибуца Кфар Аза, сообщила, что военнослужащие ЦАХАЛ ей рассказали об обнаруженных телах младенцев с отрезанными головами.
Израильский кибуц Кфар-Аза расположен у самой границы с сектором Газа. По словам Зедек, которая вела очень эмоциональный репортаж на фоне грохота минометов и рева сирен воздушной тревоги, она якобы лично видела многочисленные тела убитых палестинцами детей, у многих из которых были отрезаны головы.
По ее словам, израильские солдаты, участвовавшие в зачистке захваченного ХАМАС населенного пункта, рассказали, что на территории Кфар Аза якобы видели тела убитых палестинцев мирных жителей, среди которых было около сорока обезглавленных младенцев.
Появившаяся в эфире израильского телевидения новость мгновенно распространилась по западным СМИ, при этом обрастая все новыми "подробностями". Однако, на запрос турецкого информагентства "Анадолу" официальный представитель израильской армии заявил, что не располагает какой-либо информацией о случаях обнаружения тел младенцев с отрезанными ХАМАС головами.
Новости о "массовых убийствах детей" в Кфар-Азе, несомненно, потрясли мировую общественность, однако к сообщениям из кибуца возникли вопросы. Главным аргументом тех, кто сомневается в правдивости появившейся в израильской прессе информации, прежде всего является отсутствие фотографий и видео с места происшествия, на которых были бы запечатлены тела детей. Также первоначально туда не допускались иностранные репортёры.