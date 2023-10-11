Военное обозрение
Войти Регистрация

Началось очередное заседание группы «Рамштайн» с участием Зеленского и нового главы комитета начальников штабов ВС США

6
Началось очередное заседание группы «Рамштайн» с участием Зеленского и нового главы комитета начальников штабов ВС США

Сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе началось очередное, шестнадцатое по счету, заседание так называемой контактной группы «Рамштайн». Традиционно на мероприятии, собирающим министров обороны, представителей военных ведомств из порядка пятидесяти стран и руководство НАТО, обсуждаются вопросы военной помощи Украине. На сегодняшнем заседании присутствует глава киевского режима Владимир Зеленский и новый председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Чарльз Браун.


Зеленский лично прибыл в штаб-квартиру НАТО впервые с февраля 2022 года. Его визит в Брюссель заранее не анонсировался.

Украинский президент уже отчитался в своем телеграм-канале, что встретился с Брауном и министром обороны США Ллойдом Остином. По его словам, обсудили вопрос усиления противовоздушной обороны Украины «как раз накануне зимнего периода». Очевидно, в Киеве сильно опасаются новых волн атак ВС РФ в отопительный сезон по украинской энергетической инфраструктуре, которая нынешней зимой может войти в полный коллапс.

Что ответили киевскому правителю его заокеанские кураторы, Зеленский не сообщил. Видимо, ничего хорошего из уст Остина и Брауна на эту тему не прозвучало. Иначе любящий хвастовство Зеленский обязательно бы что-то «хорошее» да написал. Хотя, один важный урок украинский президент, сумевший испортить своим нагловатым поведением отношения с рядом европейских стран-союзников, все-таки извлек. В конце поста он поблагодарил США «за непоколебимость оборонной и политической поддержки Украины».

После беседы с американским военным руководством президент Украины встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, которого тоже поблагодарил «за важную лидерскую роль в координации работы союзников и принятии решений альянса в поддержку Украины». Зеленский выразил надежду, что во время сегодняшнего заседания Совета Украина – НАТО на уровне министров обороны и заседания глав военных ведомств альянса завтра будут приняты положительные решения относительно поставок Украине вооружений, военной техники и оказания другой необходимой помощи.

До начала заседания группы «Рамштайн» президент Украины сообщил журналистам, что помимо средств ПВО будет просить у западных союзников дальнобойные ракеты и артиллерийские системы для «продолжения контрнаступления» ВСУ. Насчет последнего, очевидно, Зеленскому придется очень сильно оправдываться перед своими кураторами с учетом того, что за четыре с лишним месяца украинская армия так и не сумела добиться на фронте каких-либо значимых успехов.

Помимо поставок систем ПВО и других видов вооружений, в как всегда пафосной вступительной речи перед западными спонсорами президент Украины затронул тему экспорта украинского зерна и развития металлургической отрасли.

Вообще, сегодняшняя встреча союзников Украины проходит в непростое для Киева время с учетом обострения ситуации на Ближнем Востоке. Эта тема также будет обсуждаться министрами обороны в Брюсселе, как и ситуация в Косово. Насколько известно, на предыдущих заседаниях группы «Рамштайн» обсуждались только вопросы поддержки Украины. И это еще один тревожный сигнал для Киева.

Одновременно в Конгрессе США все чаще звучат призывы прекратить поддерживать Украину, перераспределив ресурсы в пользу Израиля, хотя администрация Байдена пока выступает против таких инициатив. В одобренном американскими законодателями временном бюджете на ближайшие 45 дней вообще нет статьи на расходы в пользу Киева. Так что Зеленскому, действительно, остается только надеяться и верить в продолжение военной и иной поддержки западными союзниками.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 14:52
    0
    Клоун заявил, что если Запад перестанет поддерживать Окраину Россия нападёт на страны НАТО... Хотелось бы узнать зачем...??? Только шуту наркоману могло такое прийти в голову... А впрочем, есть ли у него голова...??? По моему, всё ограничилось головкой...
  2. ВлР
    ВлР Сегодня, 14:58
    0
    Ну, мог ли кто-нибудь подумать в первую неделю СВО, что украинский клоун будет свободно кататься по всему миру, а Путин - безвылазно сидеть в своих резиденциях, опасаясь отправиться даже в Армению? Мир абсурда, который на глазах становится реальностью.
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 15:04
      0
      А что Путину делать в Армении? Да и в странах НАТО тоже?
  3. Irokez
    Irokez Сегодня, 15:05
    0
    Вообще, сегодняшняя встреча союзников Украины проходит в непростое для Киева время с учетом обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Ну Зеленский должен поставить вопрос о продолжении помощи своей исторической родине (Израиль) с поставками вооружений, но через Окрину. И выразить озабоченность, что эти вооружения почему-то попадают в Палестину через Израиль.
  4. БИАБИА
    БИАБИА Сегодня, 15:06
    0
    "Путин планирует использовать зиму как оружие войны" - Йен Столтенберг.
    Повелитель стихий fool
    п.с. У Си Дзиня сейчас лучшая возможность решить вопрос Тайваня. У нато уже кое-что затрещало, на три фронта их просто разорвет. Вряд ли правда решится, больно осторожный.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:08
    0
    Янки ,в предверии зимы поставят ракеты для комплекса пэтриот обмотанные тремя слоями войлока-зимний вариант ракет с утеплением! lol