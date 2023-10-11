Началось очередное заседание группы «Рамштайн» с участием Зеленского и нового главы комитета начальников штабов ВС США

Сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе началось очередное, шестнадцатое по счету, заседание так называемой контактной группы «Рамштайн». Традиционно на мероприятии, собирающим министров обороны, представителей военных ведомств из порядка пятидесяти стран и руководство НАТО, обсуждаются вопросы военной помощи Украине. На сегодняшнем заседании присутствует глава киевского режима Владимир Зеленский и новый председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Чарльз Браун.Зеленский лично прибыл в штаб-квартиру НАТО впервые с февраля 2022 года. Его визит в Брюссель заранее не анонсировался.Украинский президент уже отчитался в своем телеграм-канале, что встретился с Брауном и министром обороны США Ллойдом Остином. По его словам, обсудили вопрос усиления противовоздушной обороны Украины «как раз накануне зимнего периода». Очевидно, в Киеве сильно опасаются новых волн атак ВС РФ в отопительный сезон по украинской энергетической инфраструктуре, которая нынешней зимой может войти в полный коллапс.Что ответили киевскому правителю его заокеанские кураторы, Зеленский не сообщил. Видимо, ничего хорошего из уст Остина и Брауна на эту тему не прозвучало. Иначе любящий хвастовство Зеленский обязательно бы что-то «хорошее» да написал. Хотя, один важный урок украинский президент, сумевший испортить своим нагловатым поведением отношения с рядом европейских стран-союзников, все-таки извлек. В конце поста он поблагодарил США «за непоколебимость оборонной и политической поддержки Украины».После беседы с американским военным руководством президент Украины встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, которого тоже поблагодарил «за важную лидерскую роль в координации работы союзников и принятии решений альянса в поддержку Украины». Зеленский выразил надежду, что во время сегодняшнего заседания Совета Украина – НАТО на уровне министров обороны и заседания глав военных ведомств альянса завтра будут приняты положительные решения относительно поставок Украине вооружений, военной техники и оказания другой необходимой помощи.До начала заседания группы «Рамштайн» президент Украины сообщил журналистам, что помимо средств ПВО будет просить у западных союзников дальнобойные ракеты и артиллерийские системы для «продолжения контрнаступления» ВСУ. Насчет последнего, очевидно, Зеленскому придется очень сильно оправдываться перед своими кураторами с учетом того, что за четыре с лишним месяца украинская армия так и не сумела добиться на фронте каких-либо значимых успехов.Помимо поставок систем ПВО и других видов вооружений, в как всегда пафосной вступительной речи перед западными спонсорами президент Украины затронул тему экспорта украинского зерна и развития металлургической отрасли.Вообще, сегодняшняя встреча союзников Украины проходит в непростое для Киева время с учетом обострения ситуации на Ближнем Востоке. Эта тема также будет обсуждаться министрами обороны в Брюсселе, как и ситуация в Косово. Насколько известно, на предыдущих заседаниях группы «Рамштайн» обсуждались только вопросы поддержки Украины. И это еще один тревожный сигнал для Киева.Одновременно в Конгрессе США все чаще звучат призывы прекратить поддерживать Украину, перераспределив ресурсы в пользу Израиля, хотя администрация Байдена пока выступает против таких инициатив. В одобренном американскими законодателями временном бюджете на ближайшие 45 дней вообще нет статьи на расходы в пользу Киева. Так что Зеленскому, действительно, остается только надеяться и верить в продолжение военной и иной поддержки западными союзниками.