Аналитики из Бахрейна прогнозируют риск войны на пять фронтов для Израиля

В ближайшее время Израилю угрожает начало боевых действий сразу на пяти фронтах. Такой вывод делают аналитики из действующего в Бахрейне экспертного центра Le Beck, сообщает издание Bild.Боевые действия с оперирующим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС уже идут. Сейчас обострилась обстановка на границе с Ливаном, там в войну с Израилем может вступить движение «Хизбалла». Кроме того, вероятно, к войне присоединятся палестинцы Западного берега реки Иордан, под вопросом вступление в войну Сирии и Ирана.Эксперты утверждают, что начинающийся конфликт будет длительным и чреватым еще более масштабной эскалацией. Палестинский вопрос является одним из краеугольных камней государственной идеологии Ирана, а также Сирии. Понятно, что в условиях развертывания израильской военной операции в Газе Иран остаться в стороне не сможет. Вероятно, первым делом будут подключены его «прокси» из Ливана, Ирака и Йемена, военные инструкторы и специалисты КСИР (Корпуса стражей исламской революции Ирана).Как утверждают представители бахрейнского аналитического центра, в Израиле пока опасаются открыто обвинять иранские власти в нападении на страну, так как понимают, что такое обвинение фактически загонит Тегеран в угол и не даст ему пространства для маневра. Тогда вступление Ирана в войну станет просто неизбежным.Пока Израиль не переходит некие границы в отношении Ирана, последний может воздерживаться от непосредственного участия в боевых действиях, так как, в свою очередь, опасается вступления в войну США и НАТО. Но как будут развиваться события, пока совершенно непонятно.