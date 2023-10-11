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Аналитики из Бахрейна прогнозируют риск войны на пять фронтов для Израиля

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Аналитики из Бахрейна прогнозируют риск войны на пять фронтов для Израиля

В ближайшее время Израилю угрожает начало боевых действий сразу на пяти фронтах. Такой вывод делают аналитики из действующего в Бахрейне экспертного центра Le Beck, сообщает издание Bild.


Боевые действия с оперирующим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС уже идут. Сейчас обострилась обстановка на границе с Ливаном, там в войну с Израилем может вступить движение «Хизбалла». Кроме того, вероятно, к войне присоединятся палестинцы Западного берега реки Иордан, под вопросом вступление в войну Сирии и Ирана.

Эксперты утверждают, что начинающийся конфликт будет длительным и чреватым еще более масштабной эскалацией. Палестинский вопрос является одним из краеугольных камней государственной идеологии Ирана, а также Сирии. Понятно, что в условиях развертывания израильской военной операции в Газе Иран остаться в стороне не сможет. Вероятно, первым делом будут подключены его «прокси» из Ливана, Ирака и Йемена, военные инструкторы и специалисты КСИР (Корпуса стражей исламской революции Ирана).

Как утверждают представители бахрейнского аналитического центра, в Израиле пока опасаются открыто обвинять иранские власти в нападении на страну, так как понимают, что такое обвинение фактически загонит Тегеран в угол и не даст ему пространства для маневра. Тогда вступление Ирана в войну станет просто неизбежным.

Пока Израиль не переходит некие границы в отношении Ирана, последний может воздерживаться от непосредственного участия в боевых действиях, так как, в свою очередь, опасается вступления в войну США и НАТО. Но как будут развиваться события, пока совершенно непонятно.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Lior34 - Израильский форум армии и безопасности Fresh
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16 комментариев
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 14:35
    +6
    Звезда нашего ТВ Яша Кедми сломался, следом за дедом армагедонычем. Кедми предлагает давать 48 часов, а потом ровнять всё нафиг даже если никто не ушёл. Плохо, когда пытаешься на две Родины жить.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 14:53
      0
      Яша Кедми сломался,

      Вы не путайте. Одно дело давать советы посторонним, и другое, когда самого припекло.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 15:05
      0
      В 1973 году Голда Меир сказала «Никакой капитуляции. Мы применим ядерное оружие и уничтожим Каир и Дамаск!» .Тогда у Израиля было уже 18 атомных бомб.
  2. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 14:38
    -1
    Да хоть 10 фронтов. Те кто будут воевать против Израиля будут иметь большие проблемы с санкциями. Плюс Израилю столько помощи придёт что все эти 5 фронта пожалеют. Понимаете если бы СССР существовал, то да, это опасно а так они все обречены. Кто будет воевать против них? Ливан , Палестина, Сирия, Иордания будет? Саудовцы? Египет? Они все вассалы США
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 14:47
      -1
      К этому списку можно ещё добавить Азербайджан и Турцию... Они тоже вассалы США... Кстати, все арабские страны последние года перевооружались современным оружием, так что при полномасштабном вторжении армии Израиля в Палестину ничего хорошего его не ожидает и продлится всё это может очень долго и очень кроваво для всех... Короткой войны больше не будет...
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:47
      +1
      Азербайджан 2023.Эрдоган вассал США или нет? Достаточно одного его,как он топит за Палестину.И кому он вчера звонил ,надеюсь в курсе?
    3. parabyd
      parabyd Сегодня, 14:48
      +3
      Всё же вера в белых богов и в тотальные санкции неискоренима. Пресмыкание перед величием американцев - стратегия понятная, но, неужели, вас ничему не научил Афганистан и Украина?

      Запад уже не тот, они, как Акелла, уже промахнулись и не раз
    4. bondrostov
      bondrostov Сегодня, 14:53
      0
      Санации.... Ну мы под санкциями и что? Живем же. И есть всё. Да трудно но не смертельно
  3. Александр Одинцов
    Александр Одинцов Сегодня, 14:44
    +5
    Ну что ? За спиной Израиля США, скорее всего справится. Хотя некоторые наши ура патриоты трещат, что Израилю конец. Ничего подобного. Это сильное государство. Все это словесная деза, чтобы затенить суть конфликта.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 14:48
      -1
      Цитата: Александр Одинцов
      За спиной Израиля США

      За ними США, за ними СМИ, они белое черным сделают а чёрное белым. За ними как минимум половина стран НАТО и ООН. Так что все надо 1000 раз подумать прежде чем напасть на них
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 14:58
        0
        Так оно так. Но сейчас все чуят слабость сша и их вассалов с европой
  4. Dinamo
    Dinamo Сегодня, 14:44
    0
    Аналитики из Бахрейна прогнозируют.
    Это звучит как начало анекдота
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:44
    +2
    Зачем-то в Россию приехал министр энергетики Саудовской Аравии Азиз Бен Салман.К чему бы это? bully
  6. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 14:48
    +3
    После того как вчера Нетаньяху выложил пост с фото ковровых бомбардировок Газы с пояснением что мы будем долбить еще больше и сильнее турецкий зам министра образования сегодня ответил нетаньяху -
    "Однажды и ты будешь застрелен. Ты сдохнешь!"

    США с подошедшего авианосца перебрасывают спецназ и агентов ЦРУ в столицу израиля..а так же оружие и боеприпасы. В Иордании на базе сша приводится в боевую готовность самое боеспособное элитное подразделение сша - воздушно-десантный 101-й полк.

    Сегодня Хезболла заявила что вступает в войну с израилем.
    Хамас объявил всеобщую мобилизацию в Газе и готовится отражать наземную атаку евреев.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 15:00
      0
      Ну раз Хезбола заявила, то и КСИР с территории Сирии заявится. А ближайшие базы сша Иран обещал снести в случае чего
  7. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:53
    +1
    Цитата: Azerbaijan2023
    Кто будет воевать против них? Ливан , Палестина, Сирия, Иордания будет? Саудовцы? Египет? Они все вассалы США

    С Сирией Вы пролетели.
    Можете вместо неё Израиль в список включить.
    Полосатым же без разницы кто кого будет "мочить" на БВ.
    Лишь бы процесс не утихал.