Украинские паблики сообщают о возможном ударе ВС РФ по объекту в Миргороде Полтавской области

Сегодня ВС РФ могли нанести удар по некоему объекту на территории города Миргорода в Полтавской области. Это следует из сообщений украинских пабликов.
Ранее украинские СМИ сообщили, что в Полтавской области сработали сирены воздушной тревоги. Как раз во время работы сирен жители Миргорода услышали звук сильного взрыва в городской черте.
В областной военной администрации Полтавской области факт прилета по региону уклончиво, но подтвердили. Звук взрыва, утверждают представители киевского режима, имел место. Но о попаданиях по военной или гражданской инфраструктуре региона ничего не сообщается, информации о наличии или отсутствии пострадавших и разрушений тоже нет.
Отметим, что украинские СМИ вынуждены очень жестко фильтровать транслируемую информацию, поскольку на территории страны действует цензура. Сообщения о прилетах по военным целям не передаются, даже если ракеты ударяют по казармам или местам размещения военной техники, военно-промышленным объектам, киевский режим ничего об этом не говорит, либо утверждает, что были поражены некие гражданские цели.
В Полтавской области, между тем, сосредоточены многие военные объекты украинских формирований, поэтому цели на территории региона не раз подвергались массированным ракетным ударам со стороны российских Вооруженных сил.
Ранее сообщалось о возможных прилетах по территории Николаевской области, где тоже сосредоточено большое количество украинских военных объектов, работающих на поддержку действий ВСУ на Херсонском направлении.