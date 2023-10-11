Украинские паблики сообщают о возможном ударе ВС РФ по объекту в Миргороде Полтавской области

Сегодня ВС РФ могли нанести удар по некоему объекту на территории города Миргорода в Полтавской области. Это следует из сообщений украинских пабликов.Ранее украинские СМИ сообщили, что в Полтавской области сработали сирены воздушной тревоги. Как раз во время работы сирен жители Миргорода услышали звук сильного взрыва в городской черте.В областной военной администрации Полтавской области факт прилета по региону уклончиво, но подтвердили. Звук взрыва, утверждают представители киевского режима, имел место. Но о попаданиях по военной или гражданской инфраструктуре региона ничего не сообщается, информации о наличии или отсутствии пострадавших и разрушений тоже нет.Отметим, что украинские СМИ вынуждены очень жестко фильтровать транслируемую информацию, поскольку на территории страны действует цензура. Сообщения о прилетах по военным целям не передаются, даже если ракеты ударяют по казармам или местам размещения военной техники, военно-промышленным объектам, киевский режим ничего об этом не говорит, либо утверждает, что были поражены некие гражданские цели.В Полтавской области, между тем, сосредоточены многие военные объекты украинских формирований, поэтому цели на территории региона не раз подвергались массированным ракетным ударам со стороны российских Вооруженных сил.Ранее сообщалось о возможных прилетах по территории Николаевской области, где тоже сосредоточено большое количество украинских военных объектов, работающих на поддержку действий ВСУ на Херсонском направлении.