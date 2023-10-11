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Украинские паблики сообщают о возможном ударе ВС РФ по объекту в Миргороде Полтавской области

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Украинские паблики сообщают о возможном ударе ВС РФ по объекту в Миргороде Полтавской области

Сегодня ВС РФ могли нанести удар по некоему объекту на территории города Миргорода в Полтавской области. Это следует из сообщений украинских пабликов.


Ранее украинские СМИ сообщили, что в Полтавской области сработали сирены воздушной тревоги. Как раз во время работы сирен жители Миргорода услышали звук сильного взрыва в городской черте.

В областной военной администрации Полтавской области факт прилета по региону уклончиво, но подтвердили. Звук взрыва, утверждают представители киевского режима, имел место. Но о попаданиях по военной или гражданской инфраструктуре региона ничего не сообщается, информации о наличии или отсутствии пострадавших и разрушений тоже нет.


Отметим, что украинские СМИ вынуждены очень жестко фильтровать транслируемую информацию, поскольку на территории страны действует цензура. Сообщения о прилетах по военным целям не передаются, даже если ракеты ударяют по казармам или местам размещения военной техники, военно-промышленным объектам, киевский режим ничего об этом не говорит, либо утверждает, что были поражены некие гражданские цели.

В Полтавской области, между тем, сосредоточены многие военные объекты украинских формирований, поэтому цели на территории региона не раз подвергались массированным ракетным ударам со стороны российских Вооруженных сил.

Ранее сообщалось о возможных прилетах по территории Николаевской области, где тоже сосредоточено большое количество украинских военных объектов, работающих на поддержку действий ВСУ на Херсонском направлении.
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3 комментария
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  1. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 15:04
    0
    7-го октября только склад с ракетами в Миргороде уничтожили искандером. Чего опять там нашли request
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:05
    0
    Нужно уже начать наносить удары по городам где объекты всук в прямом эфире,это на врага действует подавляюще,когда на глазах у миллионов зрителей на воздух взлетают военные объекты!
  3. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 15:05
    0
    Позволю себе по-доброму пошутить.
    Нет, это не "возможный прилёт от ВС РФ", израилитяне малость по Газе промахнулись.