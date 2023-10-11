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Советник главы ДНР Гагин: Охват Авдеевки продолжается, бои идут за село Бердычи северо-западнее города

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Советник главы ДНР Гагин: Охват Авдеевки продолжается, бои идут за село Бердычи северо-западнее города

Подразделения российской армии подошли к селу Бердычи северо-западнее Авдеевки, но сам населенный пункт еще не взяли. На данный момент идут бои. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин.


Штурмовые группы российской армии ведут бои за Бердычи, контроль над этим селом позволит выйти к путям снабжения украинского гарнизона Авдеевки. Саму Авдеевку наши войска брать в лоб не намерены, потому что это приведет к большим жертвам. Стоит задача перерезать пути снабжения, тем самым организовать котел, как было с Соледаром и Артемовском.

Сама авдеевская группировка снабжается по дорогам, которые уже за городом, там несколько дорог разного значения.(...) Наши наступательные действия сейчас, в том числе сосредоточены на том, чтобы контролировать подвоз тылового обеспечения украинскому гарнизону. К селу Бердычи только вышли, это не значит, что мы его взяли

- приводит РИА Новости слова Гагина.

Понимают это и в командовании ВСУ, пытаясь не дать российским войска установить контроль над Бердычами. Уже сейчас российская артиллерия установила огневой контроль над некоторыми участками дороги, по которой идет снабжение, после взятия села зона контроля увеличится. Кадры с обстрелами дороги распространяют сами всушники.

Масштабная операция в районе Авдеевки началась во вторник утром, по позициям ВСУ и укрепрайонам работала российская артиллерия и авиация, причем даже ночью. Сегодня с утра штурм продолжился. С северного фланга наши сумели прорвать украинскую оборону и начали охват Авдеевки, одновременно выдвигаясь на север, чтобы не дать резервам ВСУ ударить нашим в спину. С южной стороны продвижение, скорее, тактическое.

Мы бережем своих бойцов, чтобы не идти в лоб в город

- добавил Гагин.
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10 комментариев
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  1. flSergius
    flSergius Сегодня, 14:54
    0
    Мне интересно какие подразделения там это делают? Ведь Вагнер, которые у нас с августа находились, куда-то уехали...
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:00
      +1
      По слухам там участвуют в том числе и бывшие вагнеровцы.

      «Уже несколько источников пишут, что выдавливание ВСУ из Авдеевки происходит очень грамотно, аккуратно, с невиданными мерами по сбережению жизней русских солдат», — отметил Telegram-канал «МИГ России».

      «Военная хроника» пишет, что российская артиллерия на Авдеевском направлении усиленно работает уже вторые сутки.

      «Линия обороны, которую ВСУ выстраивали здесь все это время, сравнивается с землей всем, что есть в доступе. Активно применяются высокоточное оружие и авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции. Небольшое расстояние до укрепа ВСУ в этом районе позволяет авиации работать с безопасных расстояний и кратно увеличивать частоту вылетов. Летчики, артиллеристы и пехота активно меняют друг друга, поддержка огнем не прекращается ни на минуту», — сообщили авторы канала.

      «По сообщению наших штурмов, «у нас четкое взаимодействие между штабом, штурмовыми группами, аэроразведкой, артиллерией. На „мясные штурмы“ никто народ не гонит. Прошли по траншее, уперлись в огневую точку — отошли. В дело вступает арта, дроны, „сапоги“. Подавили — идем дальше. По информации соседей, Водяное полностью наше. Есть успехи на севере, движение на юге Авдеевки. Но о переломе говорить пока рано. Противник сопротивляется отчаянно. Заруба жесткая. Потери у ВСУ серьезные. Штурм продолжается», — написал военкор Александр Коц.
      1. flSergius
        flSergius Сегодня, 15:04
        0
        flSergius:
        - У Вас пирожки свежие?
        Orange-Bigg:
        - С капустой!
  2. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 14:55
    +2
    Авдеевку надо брать. Это будет очень сильный психологический удар по упёртым свидомым.
    Бомбить надо ковровым стилем как это делает Израэль, так проще, пока америкосы заняты другим.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 15:02
      0
      Аркадий 007-так мы в пыль вынесем все Русские города!Да и не все мирное население покинуло город,а лишние жертвы нам не нужны!Надо действовать иначе '-бомбить западенщину,в случае если всуки не покинут Авдеевку сами без боя!Что нам мешает в отместку Житомир в пыль превратить?Тогда они поймут что воевать по старому,с договорами-уговорами мы больше никогда не будем!
    2. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 15:03
      0
      Не брать, а окружать, и пусть в котле задыхаются
  3. Andrey “andrewTSO” D
    Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 15:00
    0
    Согласен, надо раздолбить это осиное гнездо! ФАБами-5000
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:01
    +2
    Опыт Израиля нав в помощь. Тотальное уничтожение гнезд терористов-бандеровцев. Или жто- другое?
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 15:07
      0
      одно дело сектор газа ровнять а тут в 1000 раз сложнее
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:04
    0
    Пошла наша движуха. Будем ждать авдеевского котла. И пусть жители Донецка решат, что делать с теми кто обстреливал их дома (нужны они в плену или сразу на удобрения).