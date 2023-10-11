Советник главы ДНР Гагин: Охват Авдеевки продолжается, бои идут за село Бердычи северо-западнее города

Сама авдеевская группировка снабжается по дорогам, которые уже за городом, там несколько дорог разного значения.(...) Наши наступательные действия сейчас, в том числе сосредоточены на том, чтобы контролировать подвоз тылового обеспечения украинскому гарнизону. К селу Бердычи только вышли, это не значит, что мы его взяли

Мы бережем своих бойцов, чтобы не идти в лоб в город