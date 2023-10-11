Советник главы ДНР Гагин: Охват Авдеевки продолжается, бои идут за село Бердычи северо-западнее города

Подразделения российской армии подошли к селу Бердычи северо-западнее Авдеевки, но сам населенный пункт еще не взяли. На данный момент идут бои. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин.
Штурмовые группы российской армии ведут бои за Бердычи, контроль над этим селом позволит выйти к путям снабжения украинского гарнизона Авдеевки. Саму Авдеевку наши войска брать в лоб не намерены, потому что это приведет к большим жертвам. Стоит задача перерезать пути снабжения, тем самым организовать котел, как было с Соледаром и Артемовском.
Сама авдеевская группировка снабжается по дорогам, которые уже за городом, там несколько дорог разного значения.(...) Наши наступательные действия сейчас, в том числе сосредоточены на том, чтобы контролировать подвоз тылового обеспечения украинскому гарнизону. К селу Бердычи только вышли, это не значит, что мы его взяли
- приводит РИА Новости слова Гагина.
Понимают это и в командовании ВСУ, пытаясь не дать российским войска установить контроль над Бердычами. Уже сейчас российская артиллерия установила огневой контроль над некоторыми участками дороги, по которой идет снабжение, после взятия села зона контроля увеличится. Кадры с обстрелами дороги распространяют сами всушники.
Масштабная операция в районе Авдеевки началась во вторник утром, по позициям ВСУ и укрепрайонам работала российская артиллерия и авиация, причем даже ночью. Сегодня с утра штурм продолжился. С северного фланга наши сумели прорвать украинскую оборону и начали охват Авдеевки, одновременно выдвигаясь на север, чтобы не дать резервам ВСУ ударить нашим в спину. С южной стороны продвижение, скорее, тактическое.
Мы бережем своих бойцов, чтобы не идти в лоб в город
- добавил Гагин.