Все политические силы Израиля договорились о создании кабинета министров военного времени

Еще вчера большинство израильских парламентских фракций, кроме находящейся в оппозиции партии «Национальное единство», возглавляемой экс-главой Минобороны Бени Ганцем, приняли совместное решение о создании чрезвычайного правительства. А сегодня этот политик встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и присоединился к остальным.Такое сообщение обнародовало несколько израильских СМИ.Теперь абсолютно все политические силы Израиля договорились о создании нового кабинета министров военного времени. Данный орган получит особые полномочия по организации и обеспечению ведения боевых действий. В него войдет ограниченное количество министров.Днем ранее о необходимости формирования такого органа заявили главы израильских партий, которые находятся в составе правящей парламентской коалиции. Они назвали его правительством национального единства. Формирование нового кабинета министров было поручено Биньямину Нетаньяху, который является действующим премьер-министром.Создание правительства военного времени сразу же анонсировала израильская медиакорпорация Kan, сославшись на руководство правящей партии «Ликуд».В субботу утром Израиль пережил массированную ракетную атаку и внезапное нападение палестинских вооруженных формирований. Эти действия были организованы движения ХАМАС с территории сектора Газа. Подразделения ее военного крыла перешли границу и начали действовать на юге Израиля.