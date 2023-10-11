Военное обозрение
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Все политические силы Израиля договорились о создании кабинета министров военного времени

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Все политические силы Израиля договорились о создании кабинета министров военного времени

Еще вчера большинство израильских парламентских фракций, кроме находящейся в оппозиции партии «Национальное единство», возглавляемой экс-главой Минобороны Бени Ганцем, приняли совместное решение о создании чрезвычайного правительства. А сегодня этот политик встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и присоединился к остальным.

Такое сообщение обнародовало несколько израильских СМИ.

Теперь абсолютно все политические силы Израиля договорились о создании нового кабинета министров военного времени. Данный орган получит особые полномочия по организации и обеспечению ведения боевых действий. В него войдет ограниченное количество министров.

Днем ранее о необходимости формирования такого органа заявили главы израильских партий, которые находятся в составе правящей парламентской коалиции. Они назвали его правительством национального единства. Формирование нового кабинета министров было поручено Биньямину Нетаньяху, который является действующим премьер-министром.


Создание правительства военного времени сразу же анонсировала израильская медиакорпорация Kan, сославшись на руководство правящей партии «Ликуд».

В субботу утром Израиль пережил массированную ракетную атаку и внезапное нападение палестинских вооруженных формирований. Эти действия были организованы движения ХАМАС с территории сектора Газа. Подразделения ее военного крыла перешли границу и начали действовать на юге Израиля.
Использованы фотографии:
Правительство Израиля
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6 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:57
    +4
    Мне как то плевать что они там приняли,желаю народу Палестины успехов в борьбе с оккупантами их земель!
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:00
    0
    Цена нефти на Лондонской Бирже - 87,10$ за бочку Брента.
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 15:01
    0
    Нормально так: новые должности, новые возможности беспрепятственно воровать (как Биби), новые зарплаты, новый пиар! drinks
  4. андрей мартов
    андрей мартов Сегодня, 15:01
    0
    Интересно, а бывают "кабинеты министров в изгнании". . . what
  5. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 15:02
    0
    Судя по всему, Израиль решил окончательно решить арабский вопрос, а вот получится ли это у него...??? По моему, вряд ли... Израиль находится в окружении арабских стран, которые его ненавидят... Хезболла, Хамас, ИГИЛ это мусульманские террористические организации ненависть к евреям в которых является основополагающей... Так что вряд ли Израиль достигнет тех целей, которые ставит перед началом военной операции... Может всё таки попробовать мирно с палестинцами договориться...???
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 15:10
      0
      Цитата: Lev_Russia
      Судя по всему, Израиль решил окончательно решить арабский вопрос, а вот получится ли это у него...??? По моему, вряд ли... Израиль находится в окружении арабских стран, которые его ненавидят... Хезболла, Хамас, ИГИЛ это мусульманские террористические организации ненависть к евреям в которых является основополагающей... Так что вряд ли Израиль достигнет тех целей, которые ставит перед началом военной операции... Может всё таки попробовать мирно с палестинцами договориться...???

      Палестинцы не признают существование государства Израиль. Перед вторжением ХАМАС как раз там Израиль подписал кучу договоров с ХАМАС которые Палестине обещали большое количество разных экономических плюшек.