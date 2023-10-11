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Израильские власти приняли решение разрешить свободное ношение оружия гражданам страны

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Израильские власти приняли решение разрешить свободное ношение оружия гражданам страны

Израильские власти приняли решение разрешить свободное ношение оружия. Таким образом правительство Израиля предполагает предоставить каждому гражданину возможность дать отпор в случае предполагаемой атаки вооруженных формирований, а также посягательств в отношении жилища или членов семьи.


В Израиле, который является одной из самых милитаризированных стран в мире, порядка 90 процентов взрослого населения умеют обращаться со стрелковыми видами вооружений. Каждый гражданин Израиля, независимо от пола, прошедший срочную службу в ЦАХАЛ, автоматически получает право приобретения неавтоматического огнестрельного оружия.

При этом, обладающим правом на ношение огнестрельным оружием гражданам Израиля разрешается появляться с ним во многих общественных местах - в транспорте, кафе и ресторанах и даже ночных клубах. Однако, в настоящее время существуют некоторые ограничения, касающиеся, в первую очередь, появления с оружием в некоторых местах, например, на территории объектов отправления культа.

Между тем, еще большая либерализация ношения огнестрельного оружия может привести к беспрецедентному росту преступности и случаев ошибочного огня в отношении по какой-либо причине вызвавших подозрения граждан, прежде всего арабской национальности. Напуганные недавней масштабной атакой палестинской группировки ХАМАС израильтяне нередко видят опасность в каждом мусульманине, которых немало проживает на территории этой страны.
Использованы фотографии:
Pixabay
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33 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:21
    +4
    Если уж Цхал между собой дружественный огонь устраивает,то гражданские и подавно устроят.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 15:30
      +3
      Ну так в это же прекрасно все.
    2. Mitos
      Mitos Сегодня, 15:32
      +2
      Это временный кипеш был и к этому адаптируются. Но вот по нац.признаку отстрелы правда будут. По какому признаку оружие будет разрешено иметь?! У нас большенство оружие и видеть не хотят, а как в израиле?!
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 15:39
      +5
      Едут ковбой и его жена, после свадьбы домой. Вдруг лошадь под ними спотыкается. Ковбой говорит:
      — РАЗ!
      Едут дальше. Лошадь ещё раз спотыкается. Ковбой говорит:
      — ДВА!
      Едут дальше. Лошадка снова спотыкается. Ковбой слезает на землю, достаёт пистолет и застрелил лошадь. Жена его спрашивает:
      — Что случилось? Зачем ты лошадку застрелил?
      Ковбой говорит:
      — РАЗ!
      И с тех пор они жили долго и счастливо и некогда не ссорились.
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 16:02
      0
      А че только огнестрельное оружие а не миномёты и гранатометы?А также ПЗРК и огнемёты?
  2. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 15:23
    +6
    Ах если бы. Сегодня что бы разрешение получить 1000 бланков нужно заполнить. Задолбали с бюрократией.
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 15:27
      +2
      Странно что в Израиле, живущим в окружении враждебных государств и террористических организаций, до сих пор не было этого сделано... Тем более что Штаты лучший друг...
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 15:38
        +6
        Странно что в Израиле, живущим в окружении враждебных государств и террористических организаций
        Если судить по картам, то это страны живут по соседству с государством террористом исраель.
      2. AllBiBek
        AllBiBek Сегодня, 15:51
        +4
        У ортодоксов свое лобби на этот счет, на всех уровнях.
        Мне друзья из Израиля еще лет 10 назад жаловались, что оружейное законодательство все жестче и жестче с каждым годом.
        К личному пистолету дома - не больше 20 кажись патронов, раз в год можешь придти с ними в тир, и отстрелять под запись, чтобы купить еще двадцать. Остальные - где купил, там же в тире и отстрелял. И прочее, и прочее, и прочее...
        Не у нас одних пятая колонна, у них она вот такая вот.
        Не удивлюсь, если под шумок начнут собственных ортодоксов в тумане войны вырезать, и после свалят на арабов. Пользы от них ни экономике, ни социалке - никакой. Даже армии - никакой практически, они редко служат, у них версия религии запрещает.
        А вот головной боли от них - выше крыши, и с каждым годом все больше. Еще и плодятся как кролики, контрацепция у них тоже под запретом.
        1. voyaka uh
          voyaka uh Сегодня, 16:28
          -2
          "У ортодоксов свое лобби на этот счет, на всех уровнях"///
          ----
          Ужесточает правила полиция.

          Ортодоксы к разрешениям на оружие отношения не имеют.
          Их лобби занимается другими вещами.
          (У некоторых их них пистолеты есть, и часть в армии служат).

          Дают 50 патронов в год. И тир обязаны проходить каждые два года.
      3. AllBiBek
        AllBiBek Сегодня, 15:52
        +1
        В Штатах не лучше, там тоже в большинстве штатов с каждым годом все жестче и жестче. Особенно в демократических.
      4. alexoff
        alexoff Сегодня, 16:04
        +2
        Это будет только означать что пленных израильтян будет меньше, а убитых больше. Против организованной группы с автоматами человек с ружьём или пистолетом станет быстро трупом. Это только в боевиках можно в одно лицо побороть отряд врага
        1. hhurik
          hhurik Сегодня, 16:41
          +1
          А если 100 человек с пестиками против одного с автоматом? wink Причем эта сотня друг-друга как-то идентифицирует, поскольку живут вместе и принадлежат к одному этносу - а автоматчик прилетел на дельтоплане в чужую местность?
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 15:32
      +1
      Интересно - где больше бюрократии в этом вопросе, у вас или у нас? what
    3. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 15:49
      +1
      Задолбали с бюрократией.
      Вояка выкладывал фото своего 'Иерихона'.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:25
    +3
    Ну все...любой подозрительный араб будет расстреливаться гражданскими с оружием на раз.
    Полез в карман за носовым платком получи пулю, поднял руку почесать затылок получи пулю, побежал за автобусом получи снова пулю...куда бедному арабу в Израиле деваться.
    1. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 15:46
      +2
      А там и в мирное время такое может быть.
      Араб в бурнусе и его жена в парандже на улице долго не проживут, мало ли что у них там под одеждой. Первый же патруль - их.
      Поэтому они там очень быстро переходят на относительно человеческую одежду.
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 16:06
      +1
      Так оно будет в обе стороны работать. Полез еврей слишком быстро в карман и получил пулю от полицейского. Ну а хамасовцы вообще прекратят пленных брать
  4. Irokez
    Irokez Сегодня, 15:27
    +3
    Между тем, еще большая либерализация ношения огнестрельного оружия может привести к беспрецедентному росту преступности и случаев ошибочного огня в отношении по какой-либо причине вызвавших подозрения граждан, прежде всего арабской национальности.

    Вот это 100%. И это ещё один источник приобретения оружия преступным методом за углом, ножом или ломиком и пуха твоя.
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 15:30
    +5
    В Израиле 1,5 миллиона граждан-арабов! Каждому из них выдать по парабеллуму! Теперь ведь можно! А им ох как нужно!
    1. Talon
      Talon Сегодня, 15:44
      +4
      у арабов на руках оружия завлись, что не сватьба то полба в воздух, что не разборка между кланам то перестрелка, арабские лидеры взывают к полиции, разоружить их, но полиция, прямо скажем с этим не справляется
  6. paul3390
    paul3390 Сегодня, 15:31
    +3
    В общем-то - в теории логично. Ибо если государство не в состоянии обеспечить безопасность граждан - у него нет никакого морального права не давать им это делать самим. Но вот местным арабам - не позавидуешь при таких раскладах...
    1. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 15:44
      +1
      Думаете, у них не припрятано на такой или подобный случай? А у тех, у кого есть гражданство, оно еще и законное.
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:32
    +2
    О! Сейчас либерастня поднимет вой, что свободное ношение оружия положено только "белым людям". А, вот мы- дикие и оружие нам доверять нельзя. А, то вдруг начнем в своей стране порядок наводить? Низяяяя! Я считаю, если правительство принимает такое решения, значит оно думает о защите своих граждан и доверяет им.
  8. Анатолий Вертинский
    Анатолий Вертинский Сегодня, 15:32
    +6
    В России такое пора вводить, до а не после как получилось в Израиле. Увы не учимся на ошибках других.
    1. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 15:55
      +2
      РФ - одна из немногих стран в мире, вообще-то, где в гражданском обороте разрешены самозарядные дробовики. Которые и составляют львиную долю гражданского оружия.
      В тех же штатах за такое - тюрьма без вопросов, они и полиции-то не везде разрешены.
    2. JcVai
      JcVai Сегодня, 16:01
      0
      Утопично: у нас преступники имеют больше прав, чем пострадавшие.
      И если дать гражданам оружие - они могут начать требовать восстановления справедливости.
      Текущая работающая схема: расширять штат ВВ.
      1. hhurik
        hhurik Сегодня, 16:52
        +2
        Стесняюсь спросить - а у кого это "у нас"? wink В России довольно либеральное оружейное законодательство, и гражданам легче приобрести огнестрельную пулялку, чем получить водительское удостоверение.
        Мои:
  9. A2AD
    A2AD Сегодня, 15:37
    -3
    Ну зато теперь уж точно можно всех евреев не считать мирными. И уничтожать всех сионофашистов без разбора, любым способом. Какая разница как будет уничтожен фашист, повешаньем, расстрелом или отрубанием головы. Да хоть чертвертованием. Фашизм должен быть окончательно уничтожен.
  10. AllBiBek
    AllBiBek Сегодня, 15:43
    +3
    Порядка 10% - это как? Из 100% вычли детей в возрасте до 5 лет?
    Так есть еще и ортодоксы, которых все больше и больше последние лет 30, и в армии они не служат, а оружие держать в руках им их версия религии не позволяет.
    Еще есть всякие соевые релоканты разного достатка, и те, кто купили паспорт, но я сильно сомневаюсь, что они умеют держать держать в руках что-то кроме каппучино на соевом безлактозном молоке и айфона. В лучшем случае - микрофон, гитару, и бабушкину сиську.
  11. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:48
    +4
    Та ради бога. Пусть вже они перестреляют друг-друга и наконец будут щасливы.
    feel
  12. alystan
    alystan Сегодня, 16:13
    -1
    В Израиле похоже с этим решением может начаться тихий ужас, примерно как в США, где круглосуточно на улицах стоит пальба.
  13. геолог
    геолог Сегодня, 16:28
    0
    Медленно они думают. Вон в Киеве раздали калаши прямо из кузовов Камазов и отстояли город. В 41-м Москве,Туле вообще выдавали историческое оружие -пулеметы Шоша,берданки и т.д., что как то сыграло свою роль в моральном плане, хотя конечно 600 тыс.пленных в Вяземском котле это по большому счету именно беспомощные ополченцы из интеллигенции.