Израильские власти приняли решение разрешить свободное ношение оружия гражданам страны

Израильские власти приняли решение разрешить свободное ношение оружия. Таким образом правительство Израиля предполагает предоставить каждому гражданину возможность дать отпор в случае предполагаемой атаки вооруженных формирований, а также посягательств в отношении жилища или членов семьи.
В Израиле, который является одной из самых милитаризированных стран в мире, порядка 90 процентов взрослого населения умеют обращаться со стрелковыми видами вооружений. Каждый гражданин Израиля, независимо от пола, прошедший срочную службу в ЦАХАЛ, автоматически получает право приобретения неавтоматического огнестрельного оружия.
При этом, обладающим правом на ношение огнестрельным оружием гражданам Израиля разрешается появляться с ним во многих общественных местах - в транспорте, кафе и ресторанах и даже ночных клубах. Однако, в настоящее время существуют некоторые ограничения, касающиеся, в первую очередь, появления с оружием в некоторых местах, например, на территории объектов отправления культа.
Между тем, еще большая либерализация ношения огнестрельного оружия может привести к беспрецедентному росту преступности и случаев ошибочного огня в отношении по какой-либо причине вызвавших подозрения граждан, прежде всего арабской национальности. Напуганные недавней масштабной атакой палестинской группировки ХАМАС израильтяне нередко видят опасность в каждом мусульманине, которых немало проживает на территории этой страны.